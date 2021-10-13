Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Московская область
Красногорск
Публикаций - 112, упоминаний - 127
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Абрамов Алексей 27 10
|Левин Борис 26 9
|Карчев Олег 13 9
|Мангутов Владислав 11 8
|Симоненко Вячеслав 25 7
|Левин Леонид 83 7
|Сарафанов Александр 5 3
|Бастрыкин Александр 11 3
|Шадаев Максут 385 3
|Юсуфов Виталий 24 2
|Рубцов Сергей 27 2
|Лядовой Сергей 7 2
|Ершов Андрей 45 2
|Ирисов Алексей 3 2
|Эскин Сергей 26 2
|Суслова Марина 7 2
|Новиков Алексей 39 2
|Романов Константин 8 2
|Рязанов Антон 10 2
|Медведев Дмитрий 1459 1
|Путин Владимир 1877 1
|Никитин Максим 21 1
|Силин Михаил 21 1
|Прянишников Николай 221 1
|Кабаев Николай 1 1
|Двойнина Ольга 12 1
|Богдыль Александр 3 1
|Титов Сергей 2 1
|Удодов Александр 1 1
|Мардер Наум 100 1
|Галян Наталья 2 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Григориади Дмитрий 1 1
|Бондаренко Алла 4 1
|Проценко Денис 2 1
|Ледовская Татьяна 1 1
|Серазетдинов Малик 1 1
|Калюгин Вадим 5 1
|Лобанов Денис 35 1
|Урусов Виктор 43 1
|IDC - International Data Corporation 2892 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 1
|RAEX - Эксперт РА 51 1
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru