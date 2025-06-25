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Россия ЦФО Московская область Красногорск

Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск

СОБЫТИЯ


25.06.2025 «Билайн» разогнал интернет в Красногорске

з ущерба для качества звука и четкости речи. Олег Бирюков, директор Московского региона «Билайна»: «Красногорск активно развивается: здесь строятся новые жилые комплексы, а также расширяются де
27.05.2024 ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» начал работу с электронным архивом «Этлас»

ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» внедрил и начал активное использование системы электронного архива «Этлас». Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас-Софт». «Красногорский<
29.11.2022 В Красногорске заработала быстрая зарядная станция Sitronics Electro для электромобилей

Зарядная станция для электромобилей мощностью 50 кВт заработала на территории торгового центра «Красный кит» в Красногорске, на одной из самых оживленных площадей города. Установку обеспечил оператор зарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group). Быстрая зарядная станция с коннект
29.12.2012 «Среднерусский банк» открыл первый офис-«трансформер» в Красногорске

«Сбербанк России» объявил об открытии 28 декабря «Среднерусским банком» своего первого офиса-«трансформера» в Красногорске Московской области. Это пилотный проект «Сбербанка», в реализации которого принимает участие «Среднерусский банк», сообщили CNews в банке. «“Трансформер” — концепт офиса, разработа
16.06.2011 На базе Красногорского завода им. Зверева будет создан научно-производственный центр холдинга «Оптические системы и технологии»

производство наиболее эффективных инновационных разработок. В итоге было признано целесообразным в рамках холдинга НПК «Оптические системы и технологии» создать научно-производственный центр на базе Красногорского завода им. С.А. Зверева (торговые марки «Зенит», «Горизонт») — крупного российского предприятия, специализирующегося в области оптического и оптико-электронного приборостроения.

10.06.2009 В Администрации Красногорска внедряют СЭД «Дело»

В Администрации городского поселения Красногорск Московской области началось внедрение системы электронного документооборота «Дело
17.07.2008 «МегаФон» открыл офис продаж в Красногорске

В Красногорске открыт новый офис продаж и экспресс-обслуживания мобильной сети «МегаФон-Москва». Теперь жители этого города-спутника могут воспользоваться полной сервисной поддержкой мобильного о
03.04.2007 «СуперМаг» работает в супермаркете «Красногорский»

Компания «Сервис Плюс Арт» сообщила об успешном завершении проекта по автоматизации продовольственного супермаркета «Красногорский» и центрального офиса в Кирове. Проект реализован совместно с партнером — компанией «Вятка-ЭКО». На сегодняшний день «Вятка-ЭКО» специализируется на поставках, обслуживании и монт
24.08.2006 В Красногорске предложат пакет интернет-услуг QWERTY.NET

ные каналы на экране домашнего компьютера. Теперь услуга QWERTY.LAN доступна и жителям Подмосковья. Красногорск стал первым подмосковным городом, подключенным к сети QWERTY в рамках проекта соз

Публикаций - 262, упоминаний - 292

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 18
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 16
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 51 14
Ростелеком 10948 13
Apple Inc 13154 13
Intel Corporation 12811 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 12
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 10
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 10
Microsoft Corporation 25775 9
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 9
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 8
Yandex - Яндекс 9216 8
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 8
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 7
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 6
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 15 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 6
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 6
Merlion - Сеть компьютерных клиник 44 5
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 5
9594 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 5
Cisco Systems 5372 4
Lenovo Group 2446 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 3
Сервис Плюс 187 3
SAP SE 5601 3
Dell EMC 5180 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 7
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 6
РАН Факел ОКБ - Двигательная Лаборатория Российской Академии Наук 10 6
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 6
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 6
Почта России ПАО 2370 5
Евросеть 1421 5
Газпром ПАО 1493 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 3
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 3
Россети Ленэнерго 1699 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
Твой дом - сеть гипермаркетов 18 2
Бристоль - сеть магазинов 32 2
Метрополис ТРК 60 2
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 30 2
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 17 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 2
Роскосмос - РКС - ОПТЭКС НПП - Оптические и электронные комплексы и системы Научно-производственное предприятие 10 2
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 2
Автодом - АВТОDOM 38 2
Автодом - МБ РУС - Мерседес-Бенц Рус 37 2
Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 19 2
ДНКЦ им. Л. М. Рошаля - Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля - ДКЦ им. Л. М. Рошаля - Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля 10 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 13
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