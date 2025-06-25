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Россия ЦФО Московская область Красногорск
СОБЫТИЯ
|25.06.2025
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«Билайн» разогнал интернет в Красногорске
з ущерба для качества звука и четкости речи. Олег Бирюков, директор Московского региона «Билайна»: «Красногорск активно развивается: здесь строятся новые жилые комплексы, а также расширяются де
|27.05.2024
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ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» начал работу с электронным архивом «Этлас»
ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» внедрил и начал активное использование системы электронного архива «Этлас». Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас-Софт». «Красногорский<
|29.11.2022
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В Красногорске заработала быстрая зарядная станция Sitronics Electro для электромобилей
Зарядная станция для электромобилей мощностью 50 кВт заработала на территории торгового центра «Красный кит» в Красногорске, на одной из самых оживленных площадей города. Установку обеспечил оператор зарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group). Быстрая зарядная станция с коннект
|29.12.2012
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«Среднерусский банк» открыл первый офис-«трансформер» в Красногорске
«Сбербанк России» объявил об открытии 28 декабря «Среднерусским банком» своего первого офиса-«трансформера» в Красногорске Московской области. Это пилотный проект «Сбербанка», в реализации которого принимает участие «Среднерусский банк», сообщили CNews в банке. «“Трансформер” — концепт офиса, разработа
|16.06.2011
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На базе Красногорского завода им. Зверева будет создан научно-производственный центр холдинга «Оптические системы и технологии»
производство наиболее эффективных инновационных разработок. В итоге было признано целесообразным в рамках холдинга НПК «Оптические системы и технологии» создать научно-производственный центр на базе Красногорского завода им. С.А. Зверева (торговые марки «Зенит», «Горизонт») — крупного российского предприятия, специализирующегося в области оптического и оптико-электронного приборостроения.
|10.06.2009
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В Администрации Красногорска внедряют СЭД «Дело»
В Администрации городского поселения Красногорск Московской области началось внедрение системы электронного документооборота «Дело
|17.07.2008
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«МегаФон» открыл офис продаж в Красногорске
В Красногорске открыт новый офис продаж и экспресс-обслуживания мобильной сети «МегаФон-Москва». Теперь жители этого города-спутника могут воспользоваться полной сервисной поддержкой мобильного о
|03.04.2007
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«СуперМаг» работает в супермаркете «Красногорский»
Компания «Сервис Плюс Арт» сообщила об успешном завершении проекта по автоматизации продовольственного супермаркета «Красногорский» и центрального офиса в Кирове. Проект реализован совместно с партнером — компанией «Вятка-ЭКО». На сегодняшний день «Вятка-ЭКО» специализируется на поставках, обслуживании и монт
|24.08.2006
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В Красногорске предложат пакет интернет-услуг QWERTY.NET
ные каналы на экране домашнего компьютера. Теперь услуга QWERTY.LAN доступна и жителям Подмосковья. Красногорск стал первым подмосковным городом, подключенным к сети QWERTY в рамках проекта соз
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Абрамов Алексей 54 16
|Левин Борис 57 16
|Карчев Олег 37 16
|Мангутов Владислав 34 15
|Симоненко Вячеслав 44 13
|Левин Леонид 134 12
|Поляков Дмитрий 56 7
|Поспелов Георгий 11 6
|Ирисов Алексей 6 4
|Эскин Сергей 39 4
|Соловьев Александр 120 4
|Бастрыкин Александр 27 4
|Дронов Дмитрий 27 4
|Куртяник Надежда 441 4
|Неснов Алексей 13 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Егошин Сергей 117 3
|Сарафанов Александр 5 3
|Меньшов Владимир 4 3
|Акулинин Игорь 20 3
|Вексельберг Виктор 155 2
|Дмитриев Алексей 85 2
|Абрамов Андрей 41 2
|Романов Константин 58 2
|Юсуфов Виталий 26 2
|Рубцов Сергей 33 2
|Лядовой Сергей 7 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Суслова Марина 14 2
|Удодов Александр 8 2
|Богдыль Александр 5 2
|Громов Борис 14 2
|Рыжков Сергей 22 2
|Рошаль Леонид 8 2
|Югай Виктор 66 2
|Лялин Вадим 7 2
|Авдошкин Владимир 4 2
|Занько Мария 64 2
|Фараджев Давид 3 2
|Вагнер Андрей 2 2
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