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Красногорск

Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск


13.10.2021 Москва отдаст фото пользователей своих госуслуг в систему распознавания лиц 1
04.10.2021 Выпущен отечественный клон iMac на процессоре «Байкал». Фото 1
27.09.2021 Whoosh запустил шеринг электровелосипедов 1
20.08.2021 В Подмосковье установлена первая интеллектуальная система предотвращения ДТП SecurOS Soffit 2
09.08.2021 «Билайн» и Habidatum рассчитали оптимальные места для заправок электротранспорта в Москве 1
09.08.2021 Искусственный интеллект помог выявить локации для установки электрозаправок в Москве 1
03.08.2021 Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы 1
13.07.2021 Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина 1
26.04.2021 Проблемный Merlion в разы увеличивает штат ИТ-разработчиков 1
15.04.2021 «Швабе» показывает высокоинтеллектуальную пропускную систему на Securika Moscow 2021 1
13.04.2021 Абоненты «Мегафона» в подмосковном городе установили рекорд потребления 4G-трафика 1
12.04.2021 Искусственный интеллект в видеонаблюдении будет представлен на Securika 2021 1
06.04.2021 Экс-гендиректор Merlion требует вернуть в тюрьму бывших коллег, опасаясь за свою жизнь 1
05.04.2021 Хозяев Merlion выпустили из тюрьмы 1
12.03.2021 Арестованные хозяева Merlion обвинили бывшего гендиректора в попытке рейдерского захвата компании 2
08.02.2021 Крупного акционера Merlion, подозреваемого в покушении на убийство, перевели из-под стражи под домашний арест 3
05.02.2021 «Уроки цифры» охватят свыше 400 тысяч школьников Подмосковья 1
28.01.2021 Арестованные владельцы Merlion отвергли обвинения в попытке убийства экс-гендиректора компании 1
20.01.2021 Экс-гендиректор Merlion: Хозяева компании хотели меня сжечь 4
24.12.2020 Merlion станет предустанавливать приложения Сбербанка в свои ПК и гаджеты 1
06.11.2020 Владельцев и топ-менеджера Merlion арестовали по доносу неизвестного солдата 2
22.10.2020 В Подмосковье запущен пилотный проект интеллектуальной транспортной системы 2
05.10.2020 «Ланит-Интеграция» вместе с Intel внедрит в России телемедицинский сервис для борьбы с COVID-19 1
24.08.2020 «Мой офис» и Merlion выпустили решение для отправки чиновников на удаленку 1
22.05.2020 Столичная сеть Tele2 увеличилась в два раза 1
14.05.2020 Сбербанк обеспечил жителям столичного региона возможность дистанционной оплаты услуг ЖКХ 1
08.05.2020 «Швабе» и РЖД тестируют бесконтактную систему измерения температуры 1
31.01.2020 Путин распорядился вывести власти в онлайн 2
25.11.2019 Российским коровам подменили стрессовую реальность виртуальными очками 2
18.10.2019 «Ростелеком» и «Ростех» помогут упростить получение загранпаспорта 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
27.12.2018 Гендиректора и соучредителя Depo Computers выпустили из-под стражи 1
29.11.2018 «Ситимобил» вышел в регионы 1
26.10.2018 Взят под стражу гендиректор и соучредитель Depo Computers 1
26.10.2018 Артем Костырко назначен заместителем руководителя ДИТ Москвы 1
30.08.2018 «Яндекс» ищет 4 тысячи школьников, чтобы бесплатно научить их программировать 1
30.08.2018 «Яндекс.Лицей» открывает набор в 58 городах 1
29.06.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» протестируют систему Tax Free 1
18.06.2018 «Ашан Ритейл Россия» расширила перечень магазинов на обслуживании в Maykor-BTE 1
30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1

Публикаций - 112, упоминаний - 127

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 12
Merlion - Мерлион 286 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 11
Apple Inc - Эппл Рус 8073 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 9
DEPO Computers - Депо Электроникс 366 6
Ситилинк - Citilink 193 6
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 6
Intel Corporation 4546 6
Microsoft Corporation 12409 6
Ростех - Ростехнологии 2238 6
Позитроника - интернет-магазин электроники 54 5
Yandex - Яндекс 4188 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 887 4
Merlion - Сеть компьютерных клиник 23 4
Акадо Телеком - Комкор 661 3
4205 2
АФК Система ПАО 1148 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 962 2
АйКомИнвест 15 2
Freshtel 49 2
Merlion Бюрократ 21 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 427 2
Центел - Центральный телеграф 191 2
Merlion iRU - Деловой офис 68 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 95 2
NCR - National Cash Register 111 1
Magner 3 1
Maykor-BTE 16 1
Глобус-телеком 156 1
Основа Телеком 55 1
Прайм Груп 14 1
Золотая Корона 287 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 48 1
Парус 221 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 148 1
DORS 14 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 7
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 192 7
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 103 5
Почта России ПАО 1631 4
Евросеть 1062 4
Газпром ПАО 552 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 442 3
Роснефть НК 386 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 2
Яндекс.Такси 271 2
Метрополис ТРК 29 2
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 16 2
Wildberries 128 2
Интер РАО ПАО 179 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 188 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 146 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
Мосэнергосбыт АО 80 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Открытие Арена - стадион 17 1
АТАК - сеть магазинов 15 1
РЖД - Российские железные дороги 1118 1
Anytime - Оператор каршеринга 10 1
Мортон 16 1
Золотой Вавилон ТРЦ 7 1
Сбербанк Среднерусский банк 18 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 26 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 99 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 17 1
Крокус банк КБ 2 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 32 1
Металлинвестбанк 39 1
Belkacar - Оператор каршеринга 26 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 116 1
Россети ПАО 169 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Банк Зенит 138 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 288 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 6
Правительство РФ 2264 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 2
Правительство Московской области 49 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 284 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 301 2
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 317 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 428 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1095 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 370 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 2
Центр стратегий совершенствования управления транспортным комплексом АНО 1 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 8 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления 2 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 103 1
Парк Зарядье 14 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 32 1
Правительство Московской области - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области 3 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 243 1
Правительство Москвы 675 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1737 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 452 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 904 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 736 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 215 1
3G - Стандарт мобильной связи 3920 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
Безопасный город 353 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1265 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1049 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 447 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 2
Gigabit Ethernet 412 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3033 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 738 2
Big Data - Большие данные 1138 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3162 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1697 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 154 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 80 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Электроника 67 1
L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) 42 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 249 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 35 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 255 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 91 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 19 1
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 42 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 67 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 1
Типы корпусов процессоров - HFCBGA - FCBGA 10 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 417 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 200 1
Моноблок 19 1
Apple - App Store 2205 5
Google Android 10773 4
Apple iOS 5750 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 507 3
СПАРК-Интерфакс 107 2
KIA Rio 9 2
Яндекс.Лицей 17 2
Renault Kaptur 7 2
Яндекс.Музыка 131 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Microsoft Windows 10 7196 2
Яндекс.Авто 33 2
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 1
Tele2 SIM-карты 11 1
1С:Бухгалтерия 428 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако 36 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 385 1
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 17 1
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 1
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 5 1
Linux OS 4553 1
Dahua EZ-IP 3 1
Сбербанк СберПрайм 14 1
Сбербанк Салют-ТВ - Сберсалют 9 1
Dahua Technology - IMOU 9 1
Hyundai Solaris 9 1
Dahua HDCVI - Dahua HD-СVI - Стандарт видеонаблюдения 3 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 1
Правительство Москвы - Наш город 48 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Merlion MerliOnCloud 29 1
Tizen OS - Linux 215 1
Автоматика КриптоБиоКабина (КБК) 20 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 327 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 444 1
Абрамов Алексей 27 10
Левин Борис 26 9
Карчев Олег 13 9
Мангутов Владислав 11 8
Симоненко Вячеслав 25 7
Левин Леонид 83 7
Сарафанов Александр 5 3
Бастрыкин Александр 11 3
Шадаев Максут 385 3
Юсуфов Виталий 24 2
Рубцов Сергей 27 2
Лядовой Сергей 7 2
Ершов Андрей 45 2
Ирисов Алексей 3 2
Эскин Сергей 26 2
Суслова Марина 7 2
Новиков Алексей 39 2
Романов Константин 8 2
Рязанов Антон 10 2
Медведев Дмитрий 1459 1
Путин Владимир 1877 1
Никитин Максим 21 1
Силин Михаил 21 1
Прянишников Николай 221 1
Кабаев Николай 1 1
Двойнина Ольга 12 1
Богдыль Александр 3 1
Титов Сергей 2 1
Удодов Александр 1 1
Мардер Наум 100 1
Галян Наталья 2 1
Криевс Ритварс 15 1
Григориади Дмитрий 1 1
Бондаренко Алла 4 1
Проценко Денис 2 1
Ледовская Татьяна 1 1
Серазетдинов Малик 1 1
Калюгин Вадим 5 1
Лобанов Денис 35 1
Урусов Виктор 43 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 73
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 60
Россия - Российская федерация - РФ 61456 43
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 95 39
Россия - Люберцы 56 30
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 89 30
Россия - ЦФО - Московская область -Балашиха 73 25
Россия - Одинцово 61 24
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 89 19
Россия - Долгопрудный 44 17
Россия - Реутов 46 16
Россия - Железнодорожный 36 14
Россия - Пушкино - Пушкинский городской округ 52 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 71 10
Россия - Электросталь 42 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 8
Россия - Щёлково 35 8
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 158 8
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 66 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 7
Донбасс 25 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1708 6
Россия - Раменское 39 6
Россия - Орехово-Зуево 29 6
Россия - ПФО - Казань 1596 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1208 6
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 591 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 683 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 5
Россия - ДФО - Сахалинская область 461 5
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 201 5
Россия - Жуковский 26 5
Россия - Серпухов 41 5
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 382 4
Россия - Чехов 34 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 968 4
Россия - ЦФО - Тульская область 779 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 357 4
Казахстан - Республика 2834 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 585 4
СИЗО - Следственный изолятор 67 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 669 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 160 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 95 1
Образование в России 465 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Коворкинг - Coworking - Офис с сервисом и более комфортными условиями аренды 3 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 1
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 862 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 66 1
Tax Free - Такс-фри - Система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС) 4 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1061 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 30 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 871 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 181 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 580 1
Коммерсантъ - Издательский дом 485 8
Forbes - Форбс 454 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 540 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 677 3
РИА Новости 697 1
The Bell - Издание 34 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Известия ИД 60 1
IDC - International Data Corporation 2892 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 1
RAEX - Эксперт РА 51 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 34 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 439 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 684 2
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 2
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 2
Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 19 2
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 41 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
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