В Красногорске заработала быстрая зарядная станция Sitronics Electro для электромобилей

Зарядная станция для электромобилей мощностью 50 кВт заработала на территории торгового центра «Красный кит» в Красногорске, на одной из самых оживленных площадей города. Установку обеспечил оператор зарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group).

Быстрая зарядная станция с коннекторами CCS 2, CHAdeMO и Type 2 размещена на территории подземного паркинга ТЦ «Красный кит». 20-30 минут – примерно столько занимает процесс зарядки – владельцы электромобилей смогут провести в торговом центре, за чашкой кофе и даже на катке.

Установку и подключение электрозарядной станции (ЭЗС) осуществили специалисты Sitronics Electro. На протяжении всего времени оператор будет обеспечивать её техническое обслуживание и поддержку водителей. Зарядить свой электромобиль может любой желающий через приложение Sitronics Electro.

«Внедряя зарядные станции в инфраструктуру торговых и бизнес-центров, мы стремимся заботиться о комфорте водителей электромобилей. Рядом находится загруженное Волоколамское шоссе, а заряд в пробках расходуется быстрее, поэтому станция в этой локации будет востребована. Кроме того, торговый центр как место для зарядки — едва ли не самое удобное пространство, где водитель может с пользой провести время, пока машина заряжается», — сказал Андрей Гурленов, генеральный директор Sitronics Electro.

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Оператор Sitronics Electro развивает сеть зарядных станций по всей стране: они работают в торговых, офисных центрах, в общественных местах. ЭЗС оператора уже заряжают электромобили и электробусы в Москве, Московской области, Нижнем Новгороде, Ульяновске и Ростове-на-Дону. Компания Sitronics Group входит в АФК «Система», участвует в проекте ESG-повестки корпорации.

«Шагая в ногу со временем, мы понимали важность установки станции в нашем торговом центре. На наш взгляд, расположение выбрано удачно: она установлена в подземном паркинге, где тепло и сухо. Кроме того, у водителей электромобилей есть возможность, не выходя на улицу, пройти в торговый центр, где открывается большой выбор услуг для комфортного ожидания завершения зарядки», — сказал Гоар Мартиросян, руководитель направления маркетинг ТЦ «Красный кит».