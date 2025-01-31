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CHAdeMO CHArge de MOve

CHAdeMO - CHArge de MOve


31.01.2025 «Перекресток» открыл зарядные станции для электромобилей в Московской области 1
10.09.2024 «Перекресток» даст заряд электрокарам 1
12.01.2024 Sitronics Electro увеличил количество регионов присутствия втрое 1
03.08.2023 На площадках ОЭЗ «Технополис Москва» установят еще 18 зарядных станций для электромобилей 1
16.05.2023 Sitronics Electro запустила в Иванове станцию для быстрой зарядки электромобилей 1
16.03.2023 Sitronics Electro запустила в Туле быструю зарядную станцию для электромобилей 1
29.12.2022 Sitronics Electro установила станции для быстрой зарядки электромобилей в Ленобласти 1
15.12.2022 Sitronics Electro установила зарядку для электромобилей на паркинге стадиона «ВТБ арена» 1
29.11.2022 В Красногорске заработала быстрая зарядная станция Sitronics Electro для электромобилей 1
19.08.2022 Sitronics Electro установила зарядные станции для электромобилей в Cosmos Collection Izumrudny Les Hotel 1
29.07.2014 BMW анонсировала компактный зарядник для электромобилей 1
31.01.2014 Nissan установила в Европе тысячную станцию быстрой подзарядки электромобилей 1
10.12.2013 Электромобили Toyota можно будет заряжать без проводов 1
16.07.2013 Разработана технология мгновенной зарядки аккумуляторов 1
13.06.2013 Создан электрический мотоцикл для спецназа 1
18.02.2013 Глобальные продажи электромобиля Nissan Leaf превысили 50 тыс. экземпляров 1
25.01.2013 Количество «заправок» для электромобилей быстро растет 1
28.11.2012 В Москве и области в течение шести лет планируется развернуть сеть из 2260 зарядных станций для электромобилей 1
29.09.2011 Электромобиль можно зарядить за 30 минут. На 80% 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

CHAdeMO и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1301 7
Ситроникс - Sitronics Electro 44 7
АФК Система ПАО 1797 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 1
Bosch Automotive Service Solutions 1 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 1
Engy - Энжи 3 1
PUNKT E - ПУНКТ Е 4 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 5
Tesla Motors 397 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2807 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
BMW Group 446 1
Volkswagen Group - VW 282 1
Ford 412 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 129 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Honda Motor Company 234 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 67 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 1
Nissan Europe 2 1
Mitsubishi Motors 24 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 583 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 146 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
X5 Group - Перекрёсток 547 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1029 1
Юнирест - Rostcic’s - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 53 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 338 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3052 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 458 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 607 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5927 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 14
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2131 13
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9623 11
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 480 10
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 66 7
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2240 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10111 6
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1006 5
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 82 3
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 614 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4413 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11970 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19404 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8574 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 965 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13945 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 958 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2183 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7105 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 234 1
Night Vision - режим ночного видения 358 1
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Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1051 1
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10145 1
Стандартизация - Standardization 2134 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13819 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1131 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1568 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 666 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3018 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 750 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11152 1
Nissan Leaf - электромобиль 52 5
Tesla Model S 73 2
Honda Fit 4 2
Tesla Supercharger 4 2
Яндекс.Заправки 28 1
Lenovo Moto - серия смартфонов 118 1
VK Combo 83 1
Toyota Prius 48 1
Stellantis PSA - Peugeot iON - электромобиль 1 1
Nissan NV200 - малотоннажный грузовой автомобиль 2 1
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 26 1
Mitsubishi i-MiEV - Mitsubishi innovative Electric Vehicle 4 1
Engy Energy 1 1
Гурленов Андрей 24 4
Лунтовский Андрей 2 1
Бердников Роман 2 1
Самохин Николай 10 1
Дегтев Геннадий 256 1
Акиндинов Алексей 2 1
Синюхин Олег 3 1
Ялов Дмитрий 2 1
Мартиросян Гоар 1 1
Крестиничев Юрий 1 1
Мироненко Александр 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144633 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 7
Япония 13293 7
Европа 21780 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52150 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3109 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14202 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7445 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2423 4
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1770 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1523 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17062 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2251 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1568 2
США - Калифорния 4630 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5187 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1229 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17415 2
Германия - Федеративная Республика 12690 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13325 1
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Франция - Французская Республика 7854 1
Россия - СФО - Новосибирск 4304 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2460 1
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Америка Северная - Североамериканский регион 3336 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 868 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 677 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 228 1
Луна - спутник Земли 1476 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 82 1
Германия - Бавария 70 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 150 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1502 1
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5123 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24140 5
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7615 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2130 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
MIT Technology Review 65 1
Автостат 33 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 249 1
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