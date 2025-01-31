CHAdeMO CHArge de MOve
CHAdeMO и организации, системы, технологии, персоны:
|Гурленов Андрей 24 4
|Лунтовский Андрей 2 1
|Бердников Роман 2 1
|Самохин Николай 10 1
|Дегтев Геннадий 256 1
|Акиндинов Алексей 2 1
|Синюхин Олег 3 1
|Ялов Дмитрий 2 1
|Мартиросян Гоар 1 1
|Крестиничев Юрий 1 1
|Мироненко Александр 9 1
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