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Sitronics Electro увеличил количество регионов присутствия втрое

За 2023 г. оператор зарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) увеличил количество регионов присутствия с 8 до 25. Сейчас в сети оператора более 130 ЭЗС. Большую часть зарядных станций оператор устанавливает в рамках проекта реализации государственной концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта Правительства РФ.

В рамках реализации проекта в прошлом году Sitronics Electro запустил в эксплуатацию 21 станцию мощностью 150 кВт в 10 регионах страны. Быстрые зарядные станции Sitronics Electro начали работать в Краснодарском крае, Северной Осетии, а также в Ростовской, Воронежской, Ленинградской, Тверской, Тульской, Нижегородской, Ивановской и Владимирской областях. Электромобилисты могут зарядиться на зарядных станциях оператора с коннекторами GB/T DC, CCS 2, CHAdeMO и Type 2 за 20 минут.

Установку и подключение ЭЗС осуществили специалисты Sitronics Electro. На протяжении всего времени оператор будет обеспечивать их техническое обслуживание и поддержку водителей 24/7. Зарядить свой электромобиль может любой желающий через приложение Sitronics Electro.

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«За два года активного развития сети мы научились выбирать оптимальные места для размещения зарядных станций. При выборе локации мы в первую очередь ориентируемся на комфорт клиента, поэтому размещаем ЭЗС в актуальных для электромобилистов локациях: на трассах, парковках торговых и бизнес-центров, отелях. В рамках реализации проекта мы установили уже более 50 станций в 10 регионах страны. В этом году мы продолжим строительство инфраструктуры и будем дальше расширять географию нашего присутствия», — сказал Андрей Гурленов, исполнительный директор Sitronics Electro.

Кроме того, Sitronics Electro также строит ультрабыстрые зарядные станции для электробусов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», утвержденного Правительством РФ. Всего в 2023 г. в рамках федеральной программы оператор установил и запустил более 50 зарядных станций для электробусов в 9 городах России.

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