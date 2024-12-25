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Гурленов Андрей



25.12.2024 Sitronics Group и группа «Эталон» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
05.12.2024 Sitronics Electro запустила систему диспетчеризации для электробусов Санкт-Петербурга 1
26.11.2024 Sitronics Electro зарегистрировала в Роспатенте товарный знак на систему диспетчеризации для ультрабыстрых зарядных станций 1
20.09.2024 Sitronics Electro усовершенствовала систему диспетчеризации ePark собственной разработки 1
05.09.2024 Sitronics Electro создала зарядную инфраструктуру для электробусов в автобусном парке №2 в Санкт-Петербурге 1
12.07.2024 Sitronics Electro установил первую УБЗС для электробусов в Обнинске 1
28.05.2024 Sitronics Electro создал первый образец быстрой зарядной станции для электромобилей 1
24.01.2024 Sitronics Electro приняла участие в установке ультрабыстрых зарядных станций в электробусном парке «Салтыковка» в Москве 1
12.01.2024 Sitronics Electro увеличил количество регионов присутствия втрое 1
20.11.2023 Sitronics Electro увеличивает число зарядных станций для электромобилей близ отелей Cosmos Hotel Group 1
03.08.2023 Sitronics Electro начала разработку собственных зарядных станций для электромобилей 1
22.05.2023 Emperium разрабатывает новые модели пассажирских электросудов 1
03.05.2023 Sitronics KT оснастит электросуда Emperium радионавигационным оборудованием 1
26.04.2023 Платформа по управлению ЭЗС и мобильное приложение Sitronics Electro получили регистрацию в Роспатенте 1
16.03.2023 Sitronics Electro запустила в Туле быструю зарядную станцию для электромобилей 1
29.12.2022 Sitronics Electro установила станции для быстрой зарядки электромобилей в Ленобласти 1
15.12.2022 Sitronics Electro установила зарядку для электромобилей на паркинге стадиона «ВТБ арена» 1
29.11.2022 В Красногорске заработала быстрая зарядная станция Sitronics Electro для электромобилей 1
22.11.2022 Sitronics Electro обновила приложение для водителей электромобилей 1
19.09.2022 Sitronics Electro установила ультрабыструю зарядную станцию для общественного электробуса в Волгограде 1
19.08.2022 Sitronics Electro установила зарядные станции для электромобилей в Cosmos Collection Izumrudny Les Hotel 1
16.06.2022 Российский электробус появился на общественном маршруте в Сочи 1
24.12.2021 В сети отелей Cosmos Hotel Group появятся электрозарядные станции Sitronics Group 1
10.01.2019 МГТС объявила о назначении нового директора по управлению персоналом 2

Публикаций - 24, упоминаний - 25

Гурленов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Electro 44 23
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 22
АФК Система ПАО 1797 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 109 1
РТИ 145 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 90 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 66 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 15 2
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 13 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 24 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 127 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 20
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 14
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 65 13
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 474 12
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 4
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 82 4
CHAdeMO - CHArge de MOve 18 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 958 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 145 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 1
Онлайн-мониторинг 72 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1738 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 612 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 1
ЭКНИС - Электронная картографическая навигационно-информационная система - Electronic Chart Display and Information System, ECDIS - компьютерная навигационная система, соответствующая требованиям Международной морской организации 29 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1399 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 316 1
Оповещение и уведомление - Notification 4606 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2469 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 1
Ситроникс - Sitronics Electro ePark 5 5
КамАЗ 6282 - российский низкопольный электробус совместной разработки НефАЗ и КамАЗ 4 1
Ситроникс КТ - АИС - Автоматическая идентификационная система 3 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Ситроникс - Sitronics Electro eStation Super ЭЗС - быстрые зарядные станции для электромобилей 2 1
Ситроникс - Emperium - Ecobus - Экобас - речные однопалубные электросуда 6 1
Ситроникс - Emperium - Ecocruiser - Экокрузер - двухпалубные прогулочные электрокатамараны 5 1
Ситроникс - Sitronics Electro eTrace 1 1
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Акиндинов Алексей 2 1
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
МКТУ - Международная классификация товаров и услуг - International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 18 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
Автостат 32 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 65 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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