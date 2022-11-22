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Sitronics Electro обновила приложение для водителей электромобилей

Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) обновила приложение для водителей электромобилей. ПО помогает водителям электромобилей находить подходящие зарядные станции и управлять процессом зарядки.

В новой версии приложения интерфейс стал более современным и интуитивно понятным для пользователей. Ключевое изменение — визуал иконок зарядных станций на карте: теперь без дополнительного нажатия пользователь может увидеть мощность, количество коннекторов и текущий статус.

Также в приложении изменены карточки коннекторов: теперь они включают только самое важное — название коннекторов, мощность, статус и стоимость зарядки. Кроме того, добавлена подробная история зарядных сессий, обновлены фильтры для подбора ЭЗС и упрощена логика входа в приложение — зарегистрироваться можно непосредственно перед началом зарядки. Скорость обработки команд в приложении увеличилась в 5 раз, к примеру, регистрация пользователей происходит также в 5 раз быстрее, чем ранее.

«Наша главная цель — забота о пользователях, именно поэтому мы вкладываем большие усилия в наши цифровые сервисы. Основной из них — мобильное приложение, поскольку именно с его помощью водители взаимодействуют с Sitronics Electro. Поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы эта точка контакта была максимально удобной для людей. Отмечу, что к тестированию приложения мы привлекали наших пользователей, чтобы сделать наш сервис ещё более клиентоориентированным», — сказал Андрей Гурленов, генеральный директор Sitronics Electro.

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Sitronics Group (входит в АФК «Система») развивает проект в рамках ESG-повестки корпорации. Зарядные станции сети Sitronics Electro доступны водителям в Москве, Нижнем Новгороде и Ульяновске. Планируется, что они появятся в Краснодарском крае, Ростовской и Ленинградской областях.

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