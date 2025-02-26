Разделы

АФК Система ПАО Акционерная финансовая корпорация Система

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система

АФК «Система» – частная несырьевая корпорация России, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в более чем 20 отраслях российской экономики. Группа АФК «Система» является одним из крупнейших работодателей, налогоплательщиков и благотворителей России. АФК «Система» и ее портфельные компании последовательно инвестируют в развитие человеческого потенциала, реализуют масштабные и долгосрочные инициативы в сфере образования и науки, здравоохранения, спорта и культуры, поддерживают инновации и помогают незащищенным категориям населения. Благотворительные, волонтерские, технологические и просветительские инициативы Корпорации способствуют достижению Целей устойчивого развития ООН в соответствии с национальными приоритетами, росту социального и экологического благополучия территорий присутствия Группы. За 2019–2021 гг. общий объем социальных инвестиций группы АФК «Система» превысил 5 млрд рублей.

СОБЫТИЯ

26.02.2025 Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех»

которых введены санкции. В частности, под санкциями оказался Владимир Евтушенков, основной владелец АФК «Система». Эта корпорация является основным владельцем телекоммуникационного оператора «М
01.10.2024 «Диджитал Дизайн» оцифровала документооборот в АФК «Система»

щиты чувствительной информации. В результате внедрения СЭД компанией «Диджитал Дизайн» пользователи АФК «Система» смогли формировать, согласовывать, подписывать и хранить в едином информационно
06.09.2024 В Sitronics назначен новый президент. Им стал бывший вице-президент АФК «Система» по ИТ

сайте. До этого назначения Ткаченко занимал должность вице-президента по информационным технологиям АФК «Система». Предшественник Ткаченко Николай Пожидаев, возглавлявший Sitronics Group более

10.04.2024 «СмартФакт» вступила в АФК

Ассоциация факторинговых компании (АФК) сообщила о включении компании «СмартФакт» в состав своих участников в качестве ассоциированного члена. Компания предоставляет факторинговые услуги под одноименным брендом с 2020 г., развив
03.11.2023 Америка ввела санкции против знаменитых российских ИТ-компаний, замглавы Минцифры и хозяев МТС

Санкции против АФК «Система» Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов СШ
03.07.2023 Совместная компания «Ростеха» и АФК «Системы» займется производством электроники

» и АФК «Системы» появилась новая компания На момент публикации материала представители «Ростеха» и АФК «Система» не смогли ответить на вопрос о целях создания «Нанотроники». Кому принадлежит и
26.05.2023 Тагир Ситдеков: новейшие технологии нужны во всех сферах экономики

Тагир Ситдеков: АФК «Система» В 2021-м Ситдеков Тагир Алиевич принял приглашение занять должность управляющег
18.05.2023 Владелец МТС попрощался с Лондонской биржей

АФК «Система» покидает Лондон АФК «Система» сообщила о прекращении листинга глобальных депозитарных расписок (GDR), выпущен
17.04.2023 Сын хозяина МТС попал под санкции и ушел из совета директоров Ozon

сообщил о выходе из состава своего совета директоров Феликса Евтушенкова, сына основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Это связано с включением Феликса Евтушенкова в санкционн
13.04.2023 Евтушенков Владимир: бизнес на благо общества

наиболее известных проектов, которые вместе с деловыми партнерами реализовал Владимир Евтушенков, — АФК «Система». В настоящее время финансовая корпорация продолжает развиваться под управлением
27.02.2023 Легендарный «Энвижн» прекратил существование

да «Энвижн груп» больше не существует. Юрлицо АО «Энвижн груп» поглотило АО «Ситроникс», входящее в АФК «Система». Решение о реорганизации в форме присоединения одного юрлица к другому было при
12.07.2022 АФК «Система» сменила президента и распрощалась с Чубайсом

Новый президент АФК «Система» АФК «Система» сообщила об изменениях в своем руководстве. Совет директор
08.06.2022 «Дочка» АФК «Система» запустит 157 спутников в складчину с государством

Спутниковая группировка за 20 миллиардов Входящая в структуру АФК «Система» «Ситроникс» разработала проект спутниковой группировки для дистанционного зонди
14.04.2022 Главный хозяин МТС, попав под санкции, тут же поделился акциями с сыном

Евтушенков попал под санкции Великобритании Правительство Великобритании внесло основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова в санкционный список. Теперь все его имущество на террито
14.04.2022 Председатель совета директоров МТС увеличил долю владения в АФК «Система»

атель совета директоров ПАО «МТС» Феликс Евтушенков увеличил свою долю владения в уставном капитале ПАО АФК «Система» до 15,2% с 5,2%. Об этом CNews сообщили представители МТС. В свою очередь к
20.01.2022 АФК «Система» и МГТУ объявили о сотрудничестве

укоемких отраслей и человеческого капитала. Соглашение, подписанное председателем совета директоров АФК «Система» Владимиром Евтушенковым и и.о. Ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаилом Гординым,
29.12.2021 Visionlabs внедрила решения на базе ИИ в АФК «Система»

В штаб-квартире АФК «Система» реализованы сценарии «умного» офиса на базе технологий компьютерного зрения Vis
30.11.2021 АФК «Система» и МГУ создадут совместный центр проектирования и разработок

ой энергетики и космических технологий. Соглашение об этом подписали председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков и ректор МГУ Виктор Садовничий. Корпорация и университет пл
11.11.2021 «Дочка» АФК «Система» вкладывает 100 млн руб. в создание серверов на новейших российских процессорах

Сервера на «Байкалах» «Ситроникс», входящая в структуру АФК «Система», инвестирует 100 млн руб. в проект по созданию серверов на базе отечественных в
02.11.2021 «Бизнес Система Телеком» и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве
02.11.2021 Сервер «Звезда» компании «Бизнес Система Телеком» внесен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции
29.09.2021 Серверы «Звезда» компании «Бизнес Система Телеком» работают на отечественном BIOS и BMC
20.08.2021 «Бизнес система телеком» выпустила опытный образец сервера «Иридиум ИР-216Е» с четырьмя процессорами «Эльбрус»
29.06.2021 За хозяевами МТС будет наблюдать знаменитый вице-премьер из девяностых

Новые члены совета директоров АФК «Система» Годовое собрание акционеров АФК «Система» (контролирующего акционера опе
13.05.2021 ITI Capital выступил одним из организаторов размещения облигаций АФК «Система» на 10 млрд руб.

ITI Capital выступил одним из организаторов размещения облигаций АФК Система на 10 млрд руб. 12 мая 2021 года на Московской бирже состоялось размещение выпуск
09.03.2021 Хозяева забрали у МТС президента

Президент МТС ушел в вице-президенты АФК «Система» Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщила о смене президента. 13 марта 20
17.02.2021 «Ситроникс» купил у своих хозяев разработчика беспилотных морских судов

доходства. Продавцом выступила группа компаний «Кронштадт», которая, как и «Ситроникс», принадлежит АФК «Система». Как пояснили CNews в пресс-службе «Ситроникса», сделка будет закрыта в течение
12.02.2021 «Бизнес система телеком» и НИИ «Восход» провели тестирование ПАК «Звезда»
24.11.2020 Ozon заработает на IPO больше $1 млрд

DAQ в ходе проводимого компанией первичного размещения ценных бумаг (IPO). Как следует из сообщения АФК «Система», одного из крупнейших акционеров Ozon, размещенного на сайте Лондонской фондово
10.11.2020 МТС заплатит 10 миллиардов новой «дочке» своих хозяев

екомкапстрой» Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) заключил с новой «дочкой» АФК «Система» контракты на сумму 10,49 млрд руб., которые к настоящему моменту еще не исполне
03.11.2020 МТС вернула своим хозяевам «Энвижн Груп». Компания подешевела в десятки раз

МТС продала АФК «Система» интегратора «Энвижн Груп» Телекоммуникационная компания «Мобильные телесистемы»
23.07.2020 МКБ выступил организатором выпуска облигаций ПАО АФК «Система»

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций ПАО АФК «Система». Книга заявок была сформирована 15 июля 2020 г. Объем выпуска составил 10 м
16.07.2020 Группа АФК «Система» запустила сервис по доставке еды

Cosmos Hotel Group (входит в группу АФК «Система») запустила сервис доставки еды – Cosmos Eda. Сервис предоставляется более чем в
18.05.2020 Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС

Анатолий Чубайс войдет в совет директоров АФК «Система» Совет директоров АФК «Система» назначил на 27 июня 2020 г. годовое собра
15.05.2020 МТС вложила 9 миллиардов в собственных хозяев

МТС вложилась в паевые фонды АФК «Система» Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) приобрела доли в паевых инвестиционных ф
24.04.2020 «Ростелеком», «Ростех» и АФК «Система» создали консорциум для вывода на рынок отечественной радиоэлектроники

«ТТ» являются три российских юридических лица: ООО «Элемент» (ГК «Элемент», совместное предприятие АФК «Система» с долей 50,01% и «Ростеха» с долей 49,99%), АО «Концерн "Созвездие"» (входит в

20.04.2020 Президентом владельца МТС стал экс-глава «Детского мира»

Новый президент АФК «Система» АФК «Система» сообщила о смене своего президента. Вместо Андрея Дубовско
29.08.2019 АФК «Система» превратит старые АТС в склады для платного хранения вещей

Новый бизнес АФК «Система» Компания «Бизнес-недвижимость», которая входит в состав АФК «Система», н
29.08.2019 МТС купила за 2 миллиарда киностудию, снявшую «Елки» и «Сталинград»

Новая покупка МТС Мобильный оператор МТС купил у АФК «Система» — своего контролирующего акционера — компанию «Объединенные русские киностудии»
22.07.2019 МКБ выступил организатором размещения облигаций АФК «Система» объемом 10 млрд рублей

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором размещения облигаций серии 001Р-11 АФК «Система» объемом 10 млрд руб. По итогам формирования книги установлена ставка полугодово

