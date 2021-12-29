Visionlabs внедрила решения на базе ИИ в АФК «Система»

В штаб-квартире АФК «Система» реализованы сценарии «умного» офиса на базе технологий компьютерного зрения Visionlabs. Более 120 биометрических терминалов, установленных в здании АФК «Система» в Москве на улице Моховой, обеспечивают бесконтактный доступ на проходной, в кабинетах, переговорных и служебных помещениях. Сотрудникам больше не нужно использовать физические пропуска – система мгновенно идентифицирует человека по лицу.

В штаб-квартире АФК «Система» постоянно работает более 250 человек. Для создания комфортной и безопасной среды в офисе корпорации требовалась пропускная система, при которой у сотрудников не было бы необходимости постоянно носить с собой пропуск. Реализовать корпоративную безбарьерную среду помогли биометрические технологии доступа Visionlabs.

Быстрый и бесконтактный метод идентификации посетителей открывает турникеты и разблокирует магнитные замки на основании результатов распознавания лиц. Система детектирует лицо и извлекает биометрический шаблон: если человек есть в базе – проход будет разрешен. Помимо этого, команда Visionlabs реализовала защиту от спуфинг-атак: алгоритмы Liveness проверяют, настоящий ли человек перед камерой, исключая использование распечатанной фотографии или видео с экрана другого устройства.

Решения Visionlabs автоматизирует не только доступ в помещения, но и систему хранения и выдачи ключей. Это защищает от несанкционированного доступа, а также оптимизирует процесс управления базой ключей организации за счет ведения электронного журнала.

Помимо этого, использование компьютерного зрения в контроле доступа дает возможность оформить персональный пропуск как для сотрудников, так и для подрядных организаций даже в удаленном режиме – достаточно добавить фотографию и необходимые данные в базу. Это сокращает затраты на выпуск пластиковых пропусков и делает невозможным их передачу посторонним лицам.

Технологии Visionlabs позволяют идентифицировать человека по лицу даже при наличии маски, очков, головных уборов или капюшона.

«На сегодняшний день биометрия остается одним из самых достоверных и надежных способов подтверждения личности человека. Применение распознавания лиц в корпоративной среде делает процесс идентификации бесшовным для офисных сотрудников, при этом значительно оптимизируя работу служб безопасности. Если же говорить о распределенных объектах, таких как предприятия с филиальной сетью, то с помощью наших технологий все системы управления доступом можно объединить в единый комплекс с биометрическим пропуском для каждого сотрудника», – сказал Дмитрий Марков, генеральный директор Visionlabs.

«Комплексное решение Visionlabs, одного из признанных лидеров в области распознавания лиц и успешной инвестиции корпорации на рынке искусственного интеллекта, внедрено, в первую очередь, для удобства персонала. Наши сотрудники и компании находятся на передовой технологического развития, и мы изучаем и другие перспективные возможности применения подобных инновационных систем для офисных сервисов», – отметил вице-президент по информационным технологиям АФК «Система» Игорь Козлов.