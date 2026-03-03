Разделы

Spoofing Спуфинг IP-spoofing GPS-spoofing ARP-spoofing DNS-spoofing Bluetooth-spoofing


  • Спуфинг — тип кибератак, во время которых злоумышленник выдает себя за другого пользователя или устройство для получения несанкционированного доступа к информации
  • В контексте сетевой безопасности spoofing attack (англ. spoofing — подмена) — ситуация, в которой один человек или программа успешно маскируется под другую путём фальсификации данных и позволяет получить незаконные преимущества.

03.03.2026 МТС запустила образовательный курс по кибербезопасности для жителей Нижнего Новгорода 1
03.03.2026 МТС запустили бесплатный курс по кибербезопасности для петербуржцев 1
03.03.2026 МТС запускает для кировчан бесплатный курс по кибербезопасности 1
03.03.2026 МТС запустила образовательный курс по кибербезопасности 1
10.09.2025 Sitronics Group завершила перевод систем управления движением судов морских портов Черного моря на российское ПО 1
25.08.2025 Судебный департамент массово покупает серверы на полмиллиарда 1
27.06.2025 Вымогатели подали претензию: F6 обнаружила новые атаки киберпреступной группы Werewolves 1
13.05.2025 «Почта Mail» рассказала, какой вид мошенничества был популярен на майских праздниках 1
08.04.2025 Подтверждена совместимость Ideco NGFW и Astra Linux 1
14.01.2025 Исследование MTS AI и «Б1»: 21% российских компаний подвергались атакам с использованием дипфейков 2
26.12.2024 F.A.C.C.T. назвал особые приметы опасных новогодних рассылок 1
12.12.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за ноябрь 1
08.11.2024 Хакеры кардинально изменили способ кибератак. Вредоносные ссылки больше не в моде 1
07.11.2024 F.A.C.C.T. назвала новых лидеров по рассылке вредоносного софта по почте 1
26.07.2024 BI.Zone: промышленность и транспорт — лидеры по доле нелегитимных писем 1
26.06.2024 Новая группа ReaverBits атакует российские компании 1
29.03.2024 Выпущен набор ПО, превращающий Raspberry Pi в мощный хакерский инструмент 1
16.02.2024 «Яндекс 360» предупредил о приближении пика активности почтовых спамеров/об активизации спамеров в электронной почте 1
08.02.2024 В «Безбумажном офисе F.Doc» компании могут верифицировать данные клиентов по фотографии паспорта 2
01.02.2024 «Яндекс 360» заблокировал более 20 млрд вредоносных писем в 2023 году 1
24.01.2024 Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть 2
22.01.2024 BI.ZONE: 69% корпоративных электронных писем в 2023 году были нелегитимными 1
17.01.2024 В PT ISIM расширена поддержка РСУ Emerson и добавлено 3000 индикаторов угроз 1
08.11.2023 «Яндекс» обезопасил россиян от 17 млрд писем со спамом 1
17.10.2023 Студентки НИТУ МИСИС создали систему проверки подлинности изображения лиц 1
14.08.2023 Технологии VisionLabs помогли X5 Group масштабировать сервис оплаты улыбкой на 4,1 тыс. магазинов 1
10.08.2023 F.A.C.C.T. и «Азбука вкуса»: опыт импортозамещения решений для защиты электронной почты 1
07.08.2023 Индивидуальный профиль безопасности: в новой версии BI.ZONE CESP расширились настройки и возможности фильтрации писем  1
02.08.2023 «Яндекс» усилил технологию «Спамооборона» в «Почте» и предотвратил 10 млрд писем со спамом 1
31.07.2023 Технология защиты биометрических систем Liveness по одному кадру компании VisionLabs прошла международное тестирование 1
25.07.2023 Bi.Zone: трое из четырех входящих писем для российских компаний — нелегитимные 1
13.06.2023 BI.ZONE обнаружила массовую фишинговую рассылку под видом документов о мобилизации 1
05.06.2023 Angara Security внедрила в свой SOC решение класса EDR от BI.ZONE 1
01.06.2023 АО «ЦБТ» и VisionLabs объявили о стратегическом партнерстве в области развития технологий защиты от дипфейков 1
22.12.2022 Корпоративный фишинг и спам в 2022 г.: все чаще атакуют HR-специалистов и бухгалтеров 1
08.12.2022 В Kaspersky Who Calls рассказали о ситуации с телефонным мошенничеством в 2022 году 1
13.09.2022 «Почта банк» внедрил защиту VisionLabs от биометрического мошенничества с использованием фотографий 1
18.07.2022 Злоумышленники точечно закидывают крупные компании и госорганы вредоносными письмами 1
17.06.2022 Группа ЦРТ представила новую версию мультимодальной биометрической платформы 1
26.04.2022 «Сбер» и Visionlabs внедрили сервис оплаты взглядом в кассы самообслуживания Smartix 1

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422833, в очереди разбора - 726561.
Создано именных указателей - 191202.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

