Spoofing Спуфинг IP-spoofing GPS-spoofing ARP-spoofing DNS-spoofing Bluetooth-spoofing
- Спуфинг — тип кибератак, во время которых злоумышленник выдает себя за другого пользователя или устройство для получения несанкционированного доступа к информации
- В контексте сетевой безопасности spoofing attack (англ. spoofing — подмена) — ситуация, в которой один человек или программа успешно маскируется под другую путём фальсификации данных и позволяет получить незаконные преимущества.
|Марков Дмитрий 73 7
|Царев Дмитрий 44 3
|Мельникова Анастасия 433 2
|Каргалев Ярослав 22 2
|Легченко Михаил 30 1
|Борисенко Елизавета 1 1
|Лукашевич Вадим 2 1
|Осташкин Роман 1 1
|Трубочев Алексей 34 1
|Бурыкина Алина 1 1
|Семенова Алиса 1 1
|Деденок Роман 20 1
|Vatis Michael - Ватис Майкл 8 1
|Langley Richard - Лэнгли Ричард 8 1
|Самсонов Василий 1 1
|Моряков Дмитрий 11 1
|Laurie Adam - Лори Адам 6 1
|Baker Mitchell - Бэйкер Митчелл 4 1
|Путин Владимир 3397 1
|Данилин Алексей 22 1
|Mitchell Baker - Митчелл Бейкер 28 1
|Иванов Олег 147 1
|Зайцев Михаил 319 1
|Дягилев Василий 84 1
|Чернов Даниил 79 1
|Климарев Михаил 48 1
|Кулин Филипп 53 1
|Дырмовский Дмитрий 144 1
|Морозов Александр 25 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 424 1
|Иванов Андрей 60 1
|Рогозин Дмитрий 102 1
|Голованов Сергей 70 1
|Хрулев Андрей 14 1
|Русинов Владимир 28 1
|Тюрин Антон 8 1
|Соловенчук Александр 147 1
|Воробьев Александр 38 1
|Кожевников Максим 2 1
|Ключников Михаил 20 1
