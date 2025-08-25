Разделы

Верховный суд массово покупает серверы на полмиллиарда

Судебный департамент при Верховном Суде России покупает комплект ПАКов на основе сотен высокопроизводительных серверов. Поставка оборудования планируется в суды по всей России, а на закупку выделено 492,6 млн руб.

Поставка серверов

Как выяснил CNews, Судебный департамент при Верховном Суде России покупает 83 комплекта программно-аппаратных комплексов (ПАК), каждый из которых включает в себя высокопроизводительные серверы двух типов и управляемые сетевые коммутаторы. Всего на поставку было выделено 492,6 млн руб.

Информацию об этом можно обнаружить в опубликованном на сайте госзакупок техзадании. Сам тендер был размещен 5 августа 2025 г. Прием заявок окончился 21 августа.

Дата проведения выбора поставщика состоялась 25 августа, однако на момент публикации материала, в карточке закупки подрядчик еще не указан.

photogenica-phx28028689_1.jpg
© kjekol / Фотобанк Фотодженика
Судебный департамент массово закупает серверы на полмиллиарда

Известно, что в конкурсе участвовало пять компаний, а победитель предложил наименьшую сумму контракта — до 386 млн руб., снизив начальную на 106 млн руб.

Поставка будет осуществляться адресно в 83 арбитражных суда, расположенных по всей России. Проект направлен на модернизацию ИТ-инфраструктуры судебной системы России, повышение надежности и скорости обработки данных.

Подробности тендера

В общей сложности поставка включает 332 сервера первого типа, 83 — второго типа и 166 коммутаторов.

Серверы типа 1 обладают впечатляющими техническими характеристиками: каждый оснащен как минимум одним процессором с 24 ядрами и базовой частотой от 2,2 ГГц, поддерживающим до 48 потоков.

Объем оперативной памяти DDR5 составляет не менее 128 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ, а скорость передачи данных достигает 4500 МТ/с. Накопительная система включает SSD диски объемом от 480 ГБ и 1,92 ТБ. Серверы обеспечивают аппаратную поддержку виртуализации, оборудованы сетевыми портами 1 Гбит/с и 10 Гбит/с, а также системами удаленного управления с резервированием.

Серверы типа 2, хотя и поставляются в меньшем количестве, не уступают в мощности. Они также имеют процессоры с 24 ядрами, оперативную память DDR5 и массивную систему хранения: помимо SSD, в их конфигурацию входят HDD диски объемом 8 ТБ каждый.

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой
безопасность

Оба типа серверов являются стоечными, занимают не более 2 юнитов и поддерживают работу в режиме 24/7.

Сетевые коммутаторы, входящие в комплект, относятся к управляемым коммутаторам 3-го уровня. Они обладают пропускной способностью 100 Гбит/с, поддерживают стекирование, VLAN, QoS, а также множество функций безопасности, включая защиту от DDoS-атак и IP-спуфинга. Каждый коммутатор оснащен 24 портами и двумя резервированными блоками питания.

Особое внимание в техническом задании уделено процедуре приемки. Поставщик обязан в течение пяти дней после заключения контракта предоставить два образца комплекта для проведения экспертизы в Москве.

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

безопасность

Только после успешного тестирования и подписания акта проверки начнется основная поставка, которая должна быть завершена до 5 декабря 2025 года. Оборудование должно быть новым, произведенным не ранее 2024 года, и сопровождаться полным пакетом документации, включая сертификаты соответствия и гарантийные талоны.

Гарантия на все оборудование установлена рекордная — 84 месяца (семь лет). В течение этого срока поставщик обязан оперативно устранять любые дефекты, обеспечивать техническую поддержку по «горячей линии» с временем реакции не более двух часов и проводить ремонт непосредственно на местах эксплуатации.

Антон Мушинский

