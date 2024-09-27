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VLAN Virtual Local Area Network Виртуальная локальная компьютерная сеть

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.09.2024 Анонсирован PoE коммутатор Smartec ST-NS216MB-GD поддержкой работы в режимах VLAN и EXTEND

и т.д. Это неуправляемый PoE коммутатор на 16 каналов, который наряду с передачей данных позволяет подавать на подключенные IP-устройства питание по технологии PoE, а также поддерживает режимы работы VLAN и EXTEND. За счет автоматического определения типа подключенного устройства и поддерживаемого им стандарта PoE, а также скорости передачи данных и типа кабеля (MDI/MDIX), коммутатор ST-NS2
23.08.2007 Iskratel представила новое сетевое решение

(копий одного и того же видеопотока). Благодаря использованию регистрации многоадресной передачи по VLAN (Multicast VLAN Registration, MVR) поставщик услуг получает возможность постоянно
26.07.2007 D-Link анонсировал новое ПО для управляемых коммутаторов

птическим портам предоставляет возможность получить территориально распределенный стек. Функция ISM VLAN позволяет эффективно использовать полосу пропускания магистрали при организации Multicas
01.06.2007 ZyXEL расширяет функциональность коммутаторов

проверку сразу четырех параметров: IP-адреса, номера порта на коммутаторе, клиентского MAC-адреса и VLAN ID. DHCP Snooping разрешает прохождение пакетов от клиента только с IP-адресом, выданным
07.06.2004 3Com представил новый коммутатор-"розетку"

татор позволяет автоматически распределять пользователей по конкретным виртуальным локальным сетям (VLAN, Virtual Local Area Networks) в соответствии с их профилем регистрации. Например, в учеб
28.11.2002 MAS Elektronik AG начала поставки новой версии коммутатора CNet CNSH-1600

абов. В новой модели коммутатора CNSH-1600 имеется возможность создания двух фиксированных профилей VLAN (Home VLAN) и четырех транковых соединений. Фиксированные профили VLAN - э

Публикаций - 377, упоминаний - 413

VLAN и организации, системы, технологии, персоны:

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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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