Анонсирован PoE коммутатор Smartec ST-NS216MB-GD поддержкой работы в режимах VLAN и EXTEND и т.д. Это неуправляемый PoE коммутатор на 16 каналов, который наряду с передачей данных позволяет подавать на подключенные IP-устройства питание по технологии PoE, а также поддерживает режимы работы VLAN и EXTEND. За счет автоматического определения типа подключенного устройства и поддерживаемого им стандарта PoE, а также скорости передачи данных и типа кабеля (MDI/MDIX), коммутатор ST-NS2