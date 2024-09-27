Получите все материалы CNews по ключевому слову
VLAN Virtual Local Area Network Виртуальная локальная компьютерная сеть
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|27.09.2024
|
Анонсирован PoE коммутатор Smartec ST-NS216MB-GD поддержкой работы в режимах VLAN и EXTEND
и т.д. Это неуправляемый PoE коммутатор на 16 каналов, который наряду с передачей данных позволяет подавать на подключенные IP-устройства питание по технологии PoE, а также поддерживает режимы работы VLAN и EXTEND. За счет автоматического определения типа подключенного устройства и поддерживаемого им стандарта PoE, а также скорости передачи данных и типа кабеля (MDI/MDIX), коммутатор ST-NS2
|23.08.2007
|
Iskratel представила новое сетевое решение
(копий одного и того же видеопотока). Благодаря использованию регистрации многоадресной передачи по VLAN (Multicast VLAN Registration, MVR) поставщик услуг получает возможность постоянно
|26.07.2007
|
D-Link анонсировал новое ПО для управляемых коммутаторов
птическим портам предоставляет возможность получить территориально распределенный стек. Функция ISM VLAN позволяет эффективно использовать полосу пропускания магистрали при организации Multicas
|01.06.2007
|
ZyXEL расширяет функциональность коммутаторов
проверку сразу четырех параметров: IP-адреса, номера порта на коммутаторе, клиентского MAC-адреса и VLAN ID. DHCP Snooping разрешает прохождение пакетов от клиента только с IP-адресом, выданным
|07.06.2004
|
3Com представил новый коммутатор-"розетку"
татор позволяет автоматически распределять пользователей по конкретным виртуальным локальным сетям (VLAN, Virtual Local Area Networks) в соответствии с их профилем регистрации. Например, в учеб
|28.11.2002
|
MAS Elektronik AG начала поставки новой версии коммутатора CNet CNSH-1600
абов. В новой модели коммутатора CNSH-1600 имеется возможность создания двух фиксированных профилей VLAN (Home VLAN) и четырех транковых соединений. Фиксированные профили VLAN - э
VLAN и организации, системы, технологии, персоны:
|Сорокин Дмитрий 64 3
|Бельский Юрий 17 3
|Терентьев Юрий 16 3
|Асланов Дмитрий 41 2
|Завизион Евгений 6 2
|Царева Наталья 11 2
|Прямов Кирилл 21 2
|Солокхин Александр 6 2
|Маннанов Альберт 11 2
|Орлов Максим 4 2
|Wray Melvyn - Рэй Мэлвин 7 2
|Чернов Антон 23 2
|Белов Александр 76 2
|Фокин Николай 19 2
|Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 2
|Другалев Станислав 10 1
|Коваль Валерий 38 1
|Гришин Александр 31 1
|Ермолов Александр 2 1
|Субботин Александр 11 1
|Евстигнеев Александр 1 1
|Солонин Виталий 90 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Гениев Артем 12 1
|Димитренко Егор 9 1
|Стрелков Виктор 10 1
|Лебедев Дмитрий 29 1
|Кондратьев Сергей 29 1
|Бондаренко Сергей 6 1
|Графеев Владимир 3 1
|Блохинов Дмитрий 1 1
|Дронов Дмитрий 27 1
|Муромец Юлия 28 1
|Демурджян Юлий 5 1
|Пашкевич Владимир 22 1
|Куликов Денис 27 1
|Горемульта Андрей 8 1
|Артюхов Александр 19 1
|Слизов Владимир 5 1
|Табачук Алина 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.