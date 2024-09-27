Анонсирован PoE коммутатор Smartec ST-NS216MB-GD поддержкой работы в режимах VLAN и EXTEND

В линейке сетевого оборудования Smartec появился коммутатор ST-NS216MB-GD для распределение трафика в Ethernet-сетях систем IP-видеонаблюдения, IP-телефонии и т.д. Это неуправляемый PoE коммутатор на 16 каналов, который наряду с передачей данных позволяет подавать на подключенные IP-устройства питание по технологии PoE, а также поддерживает режимы работы VLAN и EXTEND. За счет автоматического определения типа подключенного устройства и поддерживаемого им стандарта PoE, а также скорости передачи данных и типа кабеля (MDI/MDIX), коммутатор ST-NS216MB-GD исключает возникновение сложностей при конфигурировании сети. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

ST-NS216MB-GD может обслуживать до 16 PoE-совместимых IP-устройств, поддерживая скорость передачи данных 10 или 100 Мбит/с. Для связи с вышестоящим по логической структуре сетевым оборудованием (коммутатором или маршрутизатором) этот PoE коммутатор оснащен двумя гигабитными Uplink портами. Универсальность ST-NS216MB-GD для различных систем безопасности обеспечивается достаточным бюджетом мощности устройства – 175 Вт, при этом на каждый PoE порт коммутатор способен выделять до 30 Вт.

Автоматическое конфигурирование ST-NS216MB-GD, как и других неуправляемых коммутаторов, максимально упрощает его ввод в эксплуатацию. Например, реализация функции автоматического определения типа кабеля позволяет применять с сетевым устройством как прямую (MDI) витую пару, так и перекрещенную (MDIX). Кроме того, PoE коммутатор на 16 портов обеспечивает автоопределение подключенного устройства и поддерживаемого им PoE стандарта, а также автоопределение скорости передачи данных.

Повысить безопасность и увеличить дальность придачи данных позволяют реализованные в ST-NS216MB-GD режимы VLAN и EXTEND. Так, при в режиме изоляции портов (VLAN) устройства, которыми управляет PoE коммутатор (до 16), можно логически разделить на подсети, ограничивая доступ к ним извне. В режим EXTEND ST-NS216MB-GD обеспечивает передачу данных по технологии PoE на расстоянии более 100 м, без применения PoE-репитеров. Комбинация этих двух режимов предусматривает увеличение дальности связи до 250 м при ограничении скорости до 10 Мбит/с, и изоляцию PoE-портов друг от друга и их связью только с Uplink портами.

Стандартное исполнение корпуса ST-NS216MB-GD позволяет использовать этот коммутатор в настольном варианте или размещать его в аппаратной 19” стойке. Благодаря широкому диапазону рабочих температур, от -10 до +55 °C, PoE коммутатор 16-портовый будет стабильно работать и в отапливаемых, и в неотапливаемых помещениях, а защита от грозового перенапряжения до 6 кВ и электростатического разряда до 4 кВ обеспечивают этой модели дополнительные эксплуатационные преимущества. При этом оперативно информировать персонал об активности портов, режиме работы и состоянии питания устройства позволяют специализированные СИД индикаторы.

Новый неадминистрируемый PoE коммутатор на 16 портов Smartec ST-NS216MB-GD уже доступен для заказа в компании «АРМО-Системы».