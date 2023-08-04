IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3af Передача электроэнергии через Ethernet PoE Power over Ethernet PoDL Power over Data Lines Питание по линиям передачи данных
|04.08.2023
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Компания ORIGO представляет новые PoE-коммутаторы OS2210P/120W, OS1226P/285W, OS1218P/190W и OS1206P/60W
Компания ORIGO представляет новые PoE-коммутаторы OS2210P/120W, OS1226P/285W, OS1218P/190W и OS1206P/60W. Новые коммутаторы под
|06.08.2015
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D-Link расширил линейку гигабитных настраиваемых коммутаторов серии Web Smart
портов DGS-1210-10P/C, 24 порта DGS-1210-52P/C и 48 портов DGS-1210-52MP/C поддерживают технологию PoE: порты 1-8 соответствуют стандарту IEEE 802.3at, порты 9–24 и 9–48 соответствуют стандарт
|08.06.2015
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D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet
сольным портом RJ-45. 24 порта DGS-1210-52P/ME и 48 портов DGS-1210-52MP/ME поддерживают технологию PoE: порты 1–8 соответствуют стандарту IEEE 802.3at, порты 9–24 и 9–48 соответствуют стандарт
|06.09.2012
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Обновлен стандарт Ethernet-сетей
Организация IEEE Standards Association, входящая в состав Института инженеров электротехники и электроники (IEEE), одобрила стандарт Ethernet-сетей нового поколения - IEEE 802.3-2012. Об этом сообщила пресс-служба. «Технологии IEEE 802.3 и различные сети на ее их основе находятся повсюду, и стандарт продолжает развиваться», - прокомментировал Дэвид Ло
|22.08.2012
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Allied Telesis оснастила ОС AlliedWare Plus поддержкой стандарта IEEE 802.3az
системы AlliedWare Plus (5.4.2-2.5). Главной особенностью обновленной ОС стала поддержка стандарта IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), который позволяет снизить энергопотребление на
|19.04.2011
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D-Link представил новый управляемый коммутатор серии Web Smart для СМБ
иятий малого и среднего бизнеса. Коммутатор оснащен 8 портами 10/100 Мбит/с с поддержкой технологии PoE (IEEE 802.3af) и выполнен в металлическом корпусе 7,5". DES-1210-08P совмещает расширенны
|24.06.2010
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Утвержден стандарт 100-гигабитных сетей
Новый стандарт IEEE 802.3 ba 100GE утвержден организацией IEEE (Институтом инженеров по электротехнике и электронике). Таким образом, его окончательная спецификация получила официальное одобрение. «Повсеместн
|24.09.2003
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HP выпустил точку беспроводного доступа с поддержкой протокола 802.11g
Wireless Enterprise Access Point 420 – полнофункциональной точки беспроводного доступа по протоколу IEEE 802.11g, предназначенной для малых, средних и крупных предприятий и способной работать в
|08.08.2003
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IEEE закончил разработку протокола 802.15.3
Орган стандартизации телекоммуникационных технологий Институт инженеров по электротехнике и электронике(IEEE) сообщил о завершении разработки нового протокола беспроводной связи IEEE 802.15.3. Предназначенный для беспроводных частных сетей (WPAN) и являющийся прямым наследником Bluetooth (частота 2,4 ГГц), IEEE 802.15.3 обеспечивает скорость передачи данных до 5
|08.08.2003
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IEEE закончил разработку протокола 802.15.3
Орган стандартизации телекоммуникационных технологий Институт инженеров по электротехнике и электронике(IEEE) сообщил о завершении разработки нового протокола беспроводной связи IEEE 802.15.3. Предназначенный для беспроводных частных сетей (WPAN) и являющийся прямым наследником Bluetooth (частота 2,4 ГГц), IEEE 802.15.3 обеспечивает скорость передачи данных до 5
|03.10.2002
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Cisco Aironet 1100 Series - новая точка доступа для сетей IEEE 802.11b
Компания Cisco Systems, Inc. представила Cisco Aironet 1100 Series Access Point (AP) - новую точку доступа для сетей WLAN (IEEE 802.11b). Устройство имеет привлекательную цену и поддерживает полный набор интеллектуальных сервисов и приложений масштаба предприятия, таких, как виртуальные локальные сети, переключение
|29.04.2002
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Cisco Aironet 1200 - три стандарта в одном корпусе
елекоммуникаций компании Cisco Systems, объявляет о выходе на рынок нового продукта - точки доступа Cisco Aironet серии 1200, поддерживающей оба основных стандарта беспроводных локальных сетей (WLAN) IEEE 802.11b и a, а в будущем - и стандарт 802.11g. Выпуск новой серии Cisco Aironet является долгожданным шагом в политике Cisco Systems по развитию беспроводного оборудования для корпоративны
|27.04.2002
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Рынок телекоммуникаций: Быстрее, дальше, шире... (Часть 2)
возможность последней "право на жизнь", возможность широкополосной связи "встроиться" в портативные устройства при помощи таких беспроводных стандартов связи на небольшие расстояния, как Bluetooth и IEEE 802.11, также вполне реальна. Наконец, последний тренд дает возможность использовать такие методы обработки сигналов, которые были недоступны всего несколько лет назад. В этом направлении
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet и организации, системы, технологии, персоны:
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