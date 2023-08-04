Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 159904
ИКТ 12506
Организации 9924
Ведомства 1437
Ассоциации 938
Технологии 3340
Системы 24176
Персоны 67195
География 2629
Статьи 1494
Пресса 1150
ИАА 675
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2503
Мероприятия 842

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3af Передача электроэнергии через Ethernet PoE Power over Ethernet PoDL Power over Data Lines Питание по линиям передачи данных



04.08.2023 Компания ORIGO представляет новые PoE-коммутаторы OS2210P/120W, OS1226P/285W, OS1218P/190W и OS1206P/60W

Компания ORIGO представляет новые PoE-коммутаторы OS2210P/120W, OS1226P/285W, OS1218P/190W и OS1206P/60W. Новые коммутаторы под
06.08.2015 D-Link расширил линейку гигабитных настраиваемых коммутаторов серии Web Smart

портов DGS-1210-10P/C, 24 порта DGS-1210-52P/C и 48 портов DGS-1210-52MP/C поддерживают технологию PoE: порты 1-8 соответствуют стандарту IEEE 802.3at, порты 9–24 и 9–48 соответствуют стандарт
08.06.2015 D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet

сольным портом RJ-45. 24 порта DGS-1210-52P/ME и 48 портов DGS-1210-52MP/ME поддерживают технологию PoE: порты 1–8 соответствуют стандарту IEEE 802.3at, порты 9–24 и 9–48 соответствуют стандарт
06.09.2012 Обновлен стандарт Ethernet-сетей

Организация IEEE Standards Association, входящая в состав Института инженеров электротехники и электроники (IEEE), одобрила стандарт Ethernet-сетей нового поколения - IEEE 802.3-2012. Об этом сообщила пресс-служба. «Технологии IEEE 802.3 и различные сети на ее их основе находятся повсюду, и стандарт продолжает развиваться», - прокомментировал Дэвид Ло
22.08.2012 Allied Telesis оснастила ОС AlliedWare Plus поддержкой стандарта IEEE 802.3az

системы AlliedWare Plus (5.4.2-2.5). Главной особенностью обновленной ОС стала поддержка стандарта IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), который позволяет снизить энергопотребление на

19.04.2011 D-Link представил новый управляемый коммутатор серии Web Smart для СМБ

иятий малого и среднего бизнеса. Коммутатор оснащен 8 портами 10/100 Мбит/с с поддержкой технологии PoE (IEEE 802.3af) и выполнен в металлическом корпусе 7,5". DES-1210-08P совмещает расширенны
24.06.2010 Утвержден стандарт 100-гигабитных сетей

Новый стандарт IEEE 802.3 ba 100GE утвержден организацией IEEE (Институтом инженеров по электротехнике и электронике). Таким образом, его окончательная спецификация получила официальное одобрение. «Повсеместн
24.09.2003 HP выпустил точку беспроводного доступа с поддержкой протокола 802.11g

Wireless Enterprise Access Point 420 – полнофункциональной точки беспроводного доступа по протоколу IEEE 802.11g, предназначенной для малых, средних и крупных предприятий и способной работать в
08.08.2003 IEEE закончил разработку протокола 802.15.3

Орган стандартизации телекоммуникационных технологий Институт инженеров по электротехнике и электронике(IEEE) сообщил о завершении разработки нового протокола беспроводной связи IEEE 802.15.3. Предназначенный для беспроводных частных сетей (WPAN) и являющийся прямым наследником Bluetooth (частота 2,4 ГГц), IEEE 802.15.3 обеспечивает скорость передачи данных до 5
08.08.2003 IEEE закончил разработку протокола 802.15.3

Орган стандартизации телекоммуникационных технологий Институт инженеров по электротехнике и электронике(IEEE) сообщил о завершении разработки нового протокола беспроводной связи IEEE 802.15.3. Предназначенный для беспроводных частных сетей (WPAN) и являющийся прямым наследником Bluetooth (частота 2,4 ГГц), IEEE 802.15.3 обеспечивает скорость передачи данных до 5
03.10.2002 Cisco Aironet 1100 Series - новая точка доступа для сетей IEEE 802.11b

Компания Cisco Systems, Inc. представила Cisco Aironet 1100 Series Access Point (AP) - новую точку доступа для сетей WLAN (IEEE 802.11b). Устройство имеет привлекательную цену и поддерживает полный набор интеллектуальных сервисов и приложений масштаба предприятия, таких, как виртуальные локальные сети, переключение
29.04.2002 Cisco Aironet 1200 - три стандарта в одном корпусе

елекоммуникаций компании Cisco Systems, объявляет о выходе на рынок нового продукта - точки доступа Cisco Aironet серии 1200, поддерживающей оба основных стандарта беспроводных локальных сетей (WLAN) IEEE 802.11b и a, а в будущем - и стандарт 802.11g. Выпуск новой серии Cisco Aironet является долгожданным шагом в политике Cisco Systems по развитию беспроводного оборудования для корпоративны
27.04.2002 Рынок телекоммуникаций: Быстрее, дальше, шире... (Часть 2)

возможность последней "право на жизнь", возможность широкополосной связи "встроиться" в портативные устройства при помощи таких беспроводных стандартов связи на небольшие расстояния, как Bluetooth и IEEE 802.11, также вполне реальна. Наконец, последний тренд дает возможность использовать такие методы обработки сигналов, которые были недоступны всего несколько лет назад. В этом направлении


Публикаций - 492, упоминаний - 863

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 357 29
Cisco Systems 5084 15
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 12
Intel Corporation 12100 8
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 197 8
ZyXEL Communications 290 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5667 7
Qtech - Кьютэк 165 7
АРМО ГК - АРМО-Системы 278 7
Siemens AG - Siemens Group 2580 5
IBM - International Business Machines Corp 9409 5
Dell EMC 5011 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2640 5
HP Inc. 5662 5
Qualcomm Technologies 1794 5
Toshiba Corporation 2924 5
Samsung Electronics 10177 4
Apple Inc 11942 4
Sony 6528 4
Lenovo Motorola 3499 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 509 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8646 4
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 3
HPE Networking - HPE ProCurve 80 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1360 3
Nvidia Corp 3419 3
HP 3Com 677 3
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 3
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1442 3
Ростелеком 9527 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2999 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 3
Ростелеком - Связьинвест 1707 3
МТС - Кубань GSM 116 2
Sharp Corporation 1039 2
Google LLC 11664 2
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2513 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 464 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
UPS 199 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Unsplash 610 1
Национальный аэропорт Минск - ИАТА: MSQ – ИКАО: UMMS (УММС) 6 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 1
Mobil - Мобил 52 1
Новый век 26 1
Magna Science Adventure Centre 1 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 1
Russia Partners - Раша Партнерс 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7072 1
Татнефть 224 1
РЖД - Российские железные дороги 1871 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 878 1
Anytime - Оператор каршеринга 15 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Jaguar Cars 123 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 138 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 670 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11287 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2989 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2954 2
Минюст РФ - ФАПРИД ФГБУ - Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения 2 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 116 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2163 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 433 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 246 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 694 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 632 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 970 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4887 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1175 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4361 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 170 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 570 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 302 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6237 6
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 38 2
Электрокабель 10 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 41 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 23 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12373 65
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3593 51
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 797 50
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6331 39
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9999 37
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8042 36
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23676 35
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10640 31
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2796 31
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15403 30
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 313 30
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3943 30
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2105 28
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 314 27
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12236 25
Web Interface - Веб-интерфейс 1645 23
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13597 22
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 247 21
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3985 21
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3187 21
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10589 19
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 398 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48680 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24128 17
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 122 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14202 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63732 16
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20521 16
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 102 16
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 748 15
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5569 15
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 523 15
Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 191 15
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4590 15
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 209 15
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 123 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29029 14
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1277 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20219 14
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9027 14
D-Link LBD - Loopback Detection 28 13
Apple Mac - Apple Macintosh 2964 10
D-Link Safeguard Engine 18 9
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 13 8
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 6
D-Link ISM VLAN 12 6
D-Link D-View 8 5
D-Link Network Assistant 6 5
Microsoft Windows 15476 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 4
Axis Camera Station 33 4
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 3
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 148 3
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 66 3
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 245 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1893 3
Microsoft Windows 2000 8660 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2388 3
Intel - StrongARM - 121 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 714 2
D-Link DIS - серия коммутаторов 4 2
Zyxel LTE - серия роутеров 10 2
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 2
D-Link DPH - Серия IP-телефонов 14 2
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 4 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 2
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 199 2
Microsoft Edge - браузер 1984 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 834 2
Apple macOS 2012 2
Linux OS 9701 2
D-Link DES - серия PoE-коммутаторов 5 2
Oracle Java - язык программирования 2999 2
HTC P - серия коммуникаторов 44 2
SPB Software - SPB Benchmark 18 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 481 2
TI OMAP 120 2
AMD Mobility Radeon 232 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 580 2
Репин Николай 18 2
Шубин Сергей 25 2
Ерофеева Мария 31 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 402 2
Шведов Сергей 4 1
Redmond Calista - Рэдмонд Калиста 2 1
Пополитов Виктор 1 1
Изотов Денис 1 1
Кулибанова Виктория 3 1
Кулешов Антон 3 1
Paolini Monica - Паолини Моника 2 1
Агафонов Константин 2 1
Ясиновская Юлия 16 1
Игуменов Сергей 1 1
Бобов Игорь 6 1
Седов Дмитрий 2 1
Кравченко Александр 15 1
Симакина Анастасия 4 1
Lowe David - Лоу Дэвид 2 1
Елисеев Александр 7 1
Саина Ирина 5 1
Фрейдкин Алексей 1 1
Mayer Bethany - Майер Бетани 8 1
Мозохин Сергей 1 1
Орловский Виктор 372 1
Петров Дмитрий 58 1
Новиков Дмитрий 39 1
Кузнецов Сергей 153 1
Кусков Денис 221 1
Попов Александр 46 1
Reinsch William - Рейнш Уильям 1 1
Корнеев Виталий 3 1
Шпедер Андрей 2 1
Кононов Станислав 2 1
Кузьмицкий Ярослав 6 1
Чичерин-Лукьяненко Ярослав 1 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 127 1
Куликов Денис 27 1
Табачук Алина 6 1
Su Bill - Су Билл 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 140905 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51746 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14021 13
Европа 21652 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42521 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16719 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13269 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14111 6
Япония 13233 6
Германия - Федеративная Республика 12613 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17094 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3055 5
Южная Корея - Республика 6595 5
Финляндия - Финляндская Республика 3583 5
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 629 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7268 4
Европа Восточная 3065 4
Китай - Тайвань 3931 4
Земля - планета Солнечной системы 10310 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1725 3
Норвегия - Королевство 1802 3
Швеция - Королевство 3609 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2888 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1092 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3314 3
Германия - Гамбург 182 3
Нидерланды 3484 2
Украина 7559 2
Франция - Французская Республика 7797 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 2
Америка - Американский регион 2125 2
Дания - Королевство 1290 2
Азия Восточная 165 2
Европа Западная 1481 2
Болгария - Республика 745 2
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 231 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1866 2
США - Нью-Йорк 3086 2
Америка Южная 844 2
Ближний Восток 2906 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49899 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10737 18
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4847 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23534 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28308 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10818 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17979 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3885 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13738 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9549 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6793 6
Металлы - Медь - Copper 784 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47098 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3002 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8566 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4842 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2081 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9772 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4951 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2270 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1858 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5386 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2141 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6286 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3515 4
Ergonomics - Эргономика 1578 4
Абонентская база - Абонентская плата 5799 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6585 3
Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 419 3
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 879 3
Английский язык 6518 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5787 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1536 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2737 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5196 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 1050 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4696 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16026 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1484 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4659 2
CNews - ZOOM.CNews 1845 2
Ananova 250 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications 33 1
HPC.ru 117 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
New York Post 45 1
CNews Северо-Запад 24 1
Euronews - телеканал 46 1
Maeil Business Newspaper 79 1
Commercial Times 94 1
The Register - The Register Hardware 1515 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
MacWorld 133 1
New Scientist 1448 1
Android Authority 46 1
Чудо техники 60 1
Wired - Издание 231 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 516 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 189 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5887 1
Gartner - Гартнер 3539 2
Gartner - Dataquest 347 2
IDC - International Data Corporation 4899 1
Juniper Research 520 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7962 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 969 1
Forrester Research 821 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
In-Stat/MDR 70 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 1
Synergy Research Group 42 1
In-Stat 115 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 18
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 148 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 236 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 36 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 41 1
CeBIT 611 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
PC Expo 36 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1317504, в очереди разбора - 780622.
Создано именных указателей - 159904.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

10 приложений, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: