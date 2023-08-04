возможность последней "право на жизнь", возможность широкополосной связи "встроиться" в портативные устройства при помощи таких беспроводных стандартов связи на небольшие расстояния, как Bluetooth и IEEE 802.11, также вполне реальна. Наконец, последний тренд дает возможность использовать такие методы обработки сигналов, которые были недоступны всего несколько лет назад. В этом направлении