Компания ORIGO расширяет модельный ряд новым гигабитным PoE IP-телефоном корпоративного уровня OPH500

Компания ORIGO расширяет модельный ряд новым гигабитным PoE IP-телефоном корпоративного уровня OPH500 с цветным LCD-дисплеем 4,3 дюйма и поддержкой HD Voice. Об этом CNews сообщили представители ORIGO.

Новинка рекомендована для применения в системах IP-телефонии госучреждений, ведомственных структур, крупных корпораций и компаний сегмента HoReCа, где требуется высокое качество голосовой связи, контроль и управление большим количеством звонков.

Основные характеристики нового IP-телефона ORIGO OPH500

Цветной LCD-дисплей с диагональю 4,3 дюйма и разрешением 480 x 272 пикселя. Четыре SIP-аккаунта, 14 программируемых клавиш, экранное меню на русском языке.

ORIGO ORIGO OPH500

Аудиокодеки OPUS, G.722, G.711, G.729. Набор функций телефонии, включая 5-стороннюю конференцию, перевод и удержание вызова, быстрый набор номера, громкую связь, отключение микрофона, телефонную книгу на 1000 записей.

Возможность подключения гарнитуры (RJ-9). два порта Gigabit Ethernet.

Питание по PoE (802.3af) или от сети 220В с помощью адаптера (опционально). Настольная установка.

IP-телефон OPH500 доступен для заказа с российского склада компании у дистрибьюторов и партнеров ORIGO. Рекомендованная цена для конечных пользователей: OPH500 без адаптера питания – $111, OPH500 с адаптером питания – $115.