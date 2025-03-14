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ORIGO


14.03.2025 Компания Origo объявляет о начале продаж новых моделей медиаконвертеров Fast/Gigabit Ethernet 1
09.12.2024 Компания ORIGO представляет новую линейку настраиваемых гигабитных коммутаторов 1
21.10.2024 Origo представила новый конфигурируемый гигабитный коммутатор OS2216 1
17.10.2024 Компания ORIGO представляет новый конфигурируемый гигабитный коммутатор OS2224 с поддержкой Loop Detection, QoS и IGMP 1
11.07.2024 Компания ORIGO расширяет модельный ряд новым гигабитным PoE IP-телефоном корпоративного уровня OPH500 3
04.07.2024 Origo расширила модельный ряд новым PoE IP-телефоном OPH150 2
03.07.2024 Компания ORIGO представляет новый PoE-коммутатор с оптическим 1G uplink-портом SFP OS1209P/80W 1
04.06.2024 Компания Origo представляет новую многофункциональную 9-в-1 док-станцию USB-C OU3350SNPD 1
30.05.2024 Компания Origo представила новый 4-портовый USB-концентратор OU1140 1
11.12.2023 Origo представила новые управляемые L3-коммутаторы OS6112F и OS3228F с оптическими портами SFP и 10G SFP+ 3
04.08.2023 Компания ORIGO представляет новые PoE-коммутаторы OS2210P/120W, OS1226P/285W, OS1218P/190W и OS1206P/60W 1
19.07.2023 Компания ORIGO представляет новые управляемые L2-коммутаторы OS3110P/135W и OS3120P/250W с поддержкой PoE+ 1
12.01.2007 В Риге задержали интернет-педофила из США 1
10.07.2006 Физики вычислили "период полураспада" новостей в Сети 1
10.07.2006 Физики вычислили "период полураспада" новостей в Сети 1

Публикаций - 15, упоминаний - 20

ORIGO и организации, системы, технологии, персоны:

ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347990, в очереди разбора - 762996.
Создано именных указателей - 171319.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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