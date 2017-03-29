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Индексная книга (каталог) CNews*
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HD Voice Технология улучшения качества звука для голосовой связи

СОБЫТИЯ

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29.03.2017 «Мегафон» запустил технологию HD Voice на всех БС поколения G3 в Центральном филиале

«Мегафон» объявил о запуске технологии HD Voice на всех базовых станциях третьего поколения на территории Центрального филиала, включающего Брянскую, Владимирскую, Калужскую, Курскую, Нижегородскую, Орловскую, Рязанскую и Тульскую о
10.10.2016 «Мегафон» улучшил качество голосовой связи в Иркутской области

«Мегафон» объявил о дальнейшем развитии технологии HD-Voice в Иркутской области. Как рассказали CNews в компании, в сентябре в регионе завершило
26.07.2016 Голосовая связь с «эффектом присутствия» доступна почти 90% абонентов «Билайн»

Компания «Вымпелком» продолжает развитие технологии HD Voice и расширяет ее границы: по итогам первого полугодия голосовой связью «с эффектом присутствия» в сетях 3G могут воспользоваться почти 90% абонентов «Билайн» в 70 субъектах Российской Фе
02.02.2016 «МегаФон» включил HD Voice на Востоке России

Компания «МегаФон» запустила на своей сети связи технологию HD Voice, которая обеспечивает высокое качество передачи голоса и значительно увеличивает четкость звука. Первыми оценить высокое качество звука при телефонном разговоре уже сейчас могут абонен
06.11.2014 «Билайн» запустил режим HD voice в в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустила режим HD voice в сети 3G «Билайн» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Клиенты компании получили возможность разговаривать по мобильному телефону так, как будто они рядом. Благодаря современны
16.10.2014 «Билайн» запустил в Пермском крае технологию HD-Voice

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») расширил границы общения по мобильному телефону и запустил в Пермском крае технологию HD-Voice - голос «с эффектом присутствия». Новый сервис повышает четкость передачи речи, устраняет проглатывания окончаний, без искажений передает тембр, улучшает узнаваемость голоса собеседник
30.07.2014 «Билайн» запустил технологию HD-Voice на сети в Ярославле

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустила технологию HD-Voice на сети в Ярославле, позволяющую существенно повысить качество голосовой связи. Ярославский филиал «Билайн» первым в Центральном регионе предоставил своим клиентам голос с «эффектом пр
15.07.2014 «Билайн» запустил технологию HD-Voice в Новосибирске

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустила режим HD-Voice для своих клиентов в Новосибирске. HD-voice обеспечивает четкость передачи речи, без искажений передает тембр голоса, улучшает распознавание звуков, что незаменимо в условиях ме
07.07.2014 «Билайн» включил режим HD-voice на территории Московской области

Билайн» включил на территории Московской области голос «с эффектом присутствия». Теперь на территории всего Московского региона клиенты «Билайн» смогут насладиться качеством передачи голоса с режимом HD-voice, сообщили CNews в компании «ВымпелКом». Благодаря современным алгоритмам передачи голоса HD-voice повышает разборчивость речи, устраняет эффект проглатывания окончаний, без иска
16.06.2014 «Билайн» включил режим HD-Voice в Москве

Компания «ВымпелКом» расширяет границы общения по мобильному телефону. Благодаря режиму HD-Voice клиенты «Билайн» получат возможность разговаривать по мобильному телефону так, как будто они рядом. HD-voice обеспечивает четкость передачи речи, без искажений передает тембр го
04.06.2012 «МегаФон» запустил поддержку технологии HD-Voice в собственной сети на территории Новосибирска

Сибирский филиал «МегаФона» запустил поддержку технологии HD-Voice в собственной сети на территории Новосибирска. Главной особенностью HD-Voice является значительно расширенный диапазон частот передаваемого за счет использования интеллектуально
27.04.2011 «МегаФон» завершил внедрение технологии HD Voice в Москве и Сочи

нения в формате HD стали доступны в сети 3G. К настоящему времени впервые в мире завершено внедрение инновационного сервиса в сети 2G (GSM), сообщают в операторе. По словам представителей «Мегафона», HD Voice обеспечивает непревзойденное качество звука: повышает узнаваемость голоса и разборчивость речи, передает все индивидуальные оттенки интонации и тембра собеседника. Это достигается благ
11.11.2010 Московский «МегаФон» запустил технологию HD-Voice для улучшения качества передачи голоса

Московский «МегаФон» объявил о запуске технологии HD-Voice, которая обеспечивает высокое качество передачи голоса и значительно увеличивает четкость звука. Как отмечается, «МегаФон» стал первым оператором в России, реализовавшим в своей сети п
12.02.2010 Orange и «Эрикссон» продемонстрируют услуги HD-voice в Барселоне

Услуги HD-voice будут доступны в коммерческой сети Orange в Барселоне в период проведения Всемирного Мобильного Конгресса, который будет проходить 15-18 февраля. Orange запустит услугу совместно с «Эр

Публикаций - 109, упоминаний - 111

HD Voice и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
МегаФон 10742 17
Samsung Electronics 11065 16
Apple Inc 13156 16
Sony 6739 12
Microsoft Corporation 25775 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Huawei 4677 10
LG Electronics 3735 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Lenovo Group 2447 7
HTC Corporation 1512 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
Ростелеком 10948 6
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 5
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 4
Spirit DSP - Спирит Корп 482 4
China Mobile 436 4
Google LLC 12690 3
Dialogic Corp 93 3
Intel Corporation 12811 3
Казахтелеком 348 3
HERE Technologies 113 2
МегаФон Центральный филиал 92 2
Nvidia Corp 4002 2
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 89 2
МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 2
Mitel Corp - Mitel Networks 60 2
Mavenir 17 2
ORIGO 18 2
ГЕРЦ 1 2
Cisco Systems 5372 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
ZTE Corporation 800 2
Oracle Corporation 7074 2
VideoMost - ВидеоМост 285 2
D-Link - Д-Линк Трейд 395 2
Минский метрополитен - Минское метро 5 3
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 2
Carl Zeiss AG 307 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 79 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Ленэнерго 1699 1
РЖД ЮВЖД - Юго-Восточная железная дорога 7 1
101Hotels.com 456 1
Мостотрест ГУП 14 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
Globaltrans - Глобалтранс 8 1
Дело ГК - Global Ports - Глобал Портс УК 9 1
Минск-Арена - Многопрофильный культурно-спортивный комплекс 5 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Евросеть 1421 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник - Тобольский Кремль - Губернский музей - музейный комплекс 6 1
Администрация Новгородской области - Губернатор Новгородской области - Новгородская областная Дума - органы государственной власти 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 65
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 56
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 55
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 49
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 46
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 42
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 33
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 32
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 22
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 21
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 18
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 14
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 13
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 13
ETSI - AMR - Adaptive Multi-Rate - AMR-WB - Adaptive Multi Rate Wadeband – широкополосное адаптивное кодирование звука с переменной скоростью 35 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 12
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 11
Микрофон - Microphone 2809 11
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 11
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 116 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 9
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
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SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 7
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 348 7
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 6
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Microsoft Windows 16882 9
МТС - Мой МТС 165 7
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Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Apple iPhone 5 783 5
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Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Maxi Plus 8 3
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Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 3
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МТС - МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 32 2
Polycom VVX - IP-телефон 14 2
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МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 2
HERE Maps 54 2
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 2
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Spirit TeamSpirit Voice & Video Engine - Spirit TeamSpirit Conferencing - Spirit TeamSpirit Transcoding Server 14 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 2
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Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 1
Nestle KitKat 165 1
Шиянов Егор 6 3
Свириденко Андрей 99 2
Абрамов Андрей 41 2
Белов Андрей 135 2
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Демяненко Алексей 25 2
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 4
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Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 28 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
White list - Белый список 162 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Fortune Global 100 142 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Fortune Global 500 295 1
Frost & Sullivan 207 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
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