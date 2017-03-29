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HD Voice Технология улучшения качества звука для голосовой связи
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|29.03.2017
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«Мегафон» запустил технологию HD Voice на всех БС поколения G3 в Центральном филиале
«Мегафон» объявил о запуске технологии HD Voice на всех базовых станциях третьего поколения на территории Центрального филиала, включающего Брянскую, Владимирскую, Калужскую, Курскую, Нижегородскую, Орловскую, Рязанскую и Тульскую о
|10.10.2016
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«Мегафон» улучшил качество голосовой связи в Иркутской области
«Мегафон» объявил о дальнейшем развитии технологии HD-Voice в Иркутской области. Как рассказали CNews в компании, в сентябре в регионе завершило
|26.07.2016
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Голосовая связь с «эффектом присутствия» доступна почти 90% абонентов «Билайн»
Компания «Вымпелком» продолжает развитие технологии HD Voice и расширяет ее границы: по итогам первого полугодия голосовой связью «с эффектом присутствия» в сетях 3G могут воспользоваться почти 90% абонентов «Билайн» в 70 субъектах Российской Фе
|02.02.2016
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«МегаФон» включил HD Voice на Востоке России
Компания «МегаФон» запустила на своей сети связи технологию HD Voice, которая обеспечивает высокое качество передачи голоса и значительно увеличивает четкость звука. Первыми оценить высокое качество звука при телефонном разговоре уже сейчас могут абонен
|06.11.2014
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«Билайн» запустил режим HD voice в в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустила режим HD voice в сети 3G «Билайн» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Клиенты компании получили возможность разговаривать по мобильному телефону так, как будто они рядом. Благодаря современны
|16.10.2014
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«Билайн» запустил в Пермском крае технологию HD-Voice
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») расширил границы общения по мобильному телефону и запустил в Пермском крае технологию HD-Voice - голос «с эффектом присутствия». Новый сервис повышает четкость передачи речи, устраняет проглатывания окончаний, без искажений передает тембр, улучшает узнаваемость голоса собеседник
|30.07.2014
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«Билайн» запустил технологию HD-Voice на сети в Ярославле
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустила технологию HD-Voice на сети в Ярославле, позволяющую существенно повысить качество голосовой связи. Ярославский филиал «Билайн» первым в Центральном регионе предоставил своим клиентам голос с «эффектом пр
|15.07.2014
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«Билайн» запустил технологию HD-Voice в Новосибирске
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустила режим HD-Voice для своих клиентов в Новосибирске. HD-voice обеспечивает четкость передачи речи, без искажений передает тембр голоса, улучшает распознавание звуков, что незаменимо в условиях ме
|07.07.2014
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«Билайн» включил режим HD-voice на территории Московской области
Билайн» включил на территории Московской области голос «с эффектом присутствия». Теперь на территории всего Московского региона клиенты «Билайн» смогут насладиться качеством передачи голоса с режимом HD-voice, сообщили CNews в компании «ВымпелКом». Благодаря современным алгоритмам передачи голоса HD-voice повышает разборчивость речи, устраняет эффект проглатывания окончаний, без иска
|16.06.2014
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«Билайн» включил режим HD-Voice в Москве
Компания «ВымпелКом» расширяет границы общения по мобильному телефону. Благодаря режиму HD-Voice клиенты «Билайн» получат возможность разговаривать по мобильному телефону так, как будто они рядом. HD-voice обеспечивает четкость передачи речи, без искажений передает тембр го
|04.06.2012
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«МегаФон» запустил поддержку технологии HD-Voice в собственной сети на территории Новосибирска
Сибирский филиал «МегаФона» запустил поддержку технологии HD-Voice в собственной сети на территории Новосибирска. Главной особенностью HD-Voice является значительно расширенный диапазон частот передаваемого за счет использования интеллектуально
|27.04.2011
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«МегаФон» завершил внедрение технологии HD Voice в Москве и Сочи
нения в формате HD стали доступны в сети 3G. К настоящему времени впервые в мире завершено внедрение инновационного сервиса в сети 2G (GSM), сообщают в операторе. По словам представителей «Мегафона», HD Voice обеспечивает непревзойденное качество звука: повышает узнаваемость голоса и разборчивость речи, передает все индивидуальные оттенки интонации и тембра собеседника. Это достигается благ
|11.11.2010
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Московский «МегаФон» запустил технологию HD-Voice для улучшения качества передачи голоса
Московский «МегаФон» объявил о запуске технологии HD-Voice, которая обеспечивает высокое качество передачи голоса и значительно увеличивает четкость звука. Как отмечается, «МегаФон» стал первым оператором в России, реализовавшим в своей сети п
|12.02.2010
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Orange и «Эрикссон» продемонстрируют услуги HD-voice в Барселоне
Услуги HD-voice будут доступны в коммерческой сети Orange в Барселоне в период проведения Всемирного Мобильного Конгресса, который будет проходить 15-18 февраля. Orange запустит услугу совместно с «Эр
HD Voice и организации, системы, технологии, персоны:
|Шиянов Егор 6 3
|Свириденко Андрей 99 2
|Абрамов Андрей 41 2
|Белов Андрей 135 2
|Криевс Ритварс 15 2
|Машин Дмитрий 21 2
|Дружченко Сергей 11 2
|Барамыкин Сергей 2 2
|Демяненко Алексей 25 2
|Эмдин Сергей 69 2
|Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 17 2
|Есекеев Куанышбек 40 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Васильев Евгений 132 1
|Подрябинников Алексей 20 1
|Быков Сергей 34 1
|Коротин Павел 31 1
|Мудрецов Александр 35 1
|Гусев Александр 46 1
|Кочкин Александр 34 1
|Титов Алексей 62 1
|Воробьев Михаил 53 1
|Байгушев Владимир 17 1
|Глотов Дмитрий 15 1
|Чермашенцев Евгений 20 1
|Рубцов Сергей 33 1
|Лысенков Сергей 2 1
|Кнышев Сергей 7 1
|McDowell Mary - МакДауэлл Мэри 16 1
|Широкий Денис 20 1
|Xu William - Сю Уильям 8 1
|Ding Ryan - Дин Райан 9 1
|Svendsen-Tune René - Свендсен-Тьюн Рене - Свендсон Рене 3 1
|Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
|Иванов Евгений 46 1
|Корчагин Павел 18 1
|Alaa Saayed Mohamed - Ала Саид Мохаммед 7 1
|Туровский Михаил 19 1
|Тепляков Александр 4 1
|Казаев Алексей 13 1
|TMCnet 6 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
|Fortune Global 100 142 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|Fortune Global 500 295 1
|Frost & Sullivan 207 1
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