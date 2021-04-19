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HD Voice
Технология улучшения качества звука для голосовой связи


19.04.2021 Poly объявила о продаже своего 30-миллионного телефона 1
04.03.2021 China Mobile и Huawei выпустили решение 5G New Calling 1
15.02.2021 «Билайн» увеличил покрытие технологии VoLTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1
02.02.2021 Каждый третий абонент «Билайн» в Москве совершает голосовые вызовы в VoLTE 1
14.01.2021 МТС приступила к модернизации сети в Тульской области 1
21.12.2020 «Билайн» перешел на новую платформу Huawei для предоставления услуги VoLTE 1
30.10.2019 Jabra начинает российские продажи интеллектуальной видеокамеры PanaCast 1
27.08.2019 МТС первой запустила интернет-звонки для жителей и гостей Горного Алтая 1
24.07.2019 МТС запустила звонки через Wi-Fi в Тамбовской области 1
17.06.2019 МТС запустила Wi-Fi Calling и VoLTE в Карелии 1
17.06.2019 МТС запустил звонки через Wi-Fi в Орле и Орловской области 1
03.04.2019 МТС запустила Wi-Fi Сalling в Новосибирске и области 1
12.12.2018 D-Link представила новые корпоративные IP-телефоны 2
21.09.2018 МТС запустила Wi-Fi Calling в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1
03.04.2018 Polycom Trio стал самым быстро продаваемым конференц-телефоном в истории компании 1
21.03.2018 МТС обновила голосовую сеть более чем в 50 населенных пунктах Липецкой области 1
28.02.2018 D-Link представила обновленные версии IP-телефонов DPH-150S и DPH-150SE 2
01.11.2017 МТС закончила модернизировать свою сотовую сеть в Воронеже 1
29.05.2017 «Билайн» увеличил ширину полосы сети LTE во Владивостоке 1
25.04.2017 Tele2 запустила услугу передачи голосового трафика в сети LTE 1
29.03.2017 «Мегафон» запустил технологию HD Voice на всех БС поколения G3 в Центральном филиале 6
17.03.2017 «Минск-Арену» подготовили к сверхнагрузкам в 3G и LTE 1
15.03.2017 Tele2 улучшила мобильный интернет-доступ в более 30 населенных пунктах Красноярского края 2
22.02.2017 «Вымпелком» и Mavenir Systems будут совместно развивать IMS-платформу 1
20.02.2017 «Мегафон» оптимизировал качество голосовых услуг в сёлах Белгородской области 1
13.02.2017 «Вымпелком» и Mavenir Systems развивают IMS-платформу 1
31.01.2017 «Мегафон» улучшил качество связи в 9 районах Приангарья 2
27.01.2017 Число базовых станций 4G+ «Мегафона» в Центральном филиале выросло в 2 раза 1
09.01.2017 Tele2 подвела итоги 2016 года 2
30.12.2016 Tele2 подвел итоги 2016 года 2
30.12.2016 Объем трафика в LTE-сети «Мегафона» на Северо-Западе России вырос за год на 40% 1
30.12.2016 velcom подготовил сеть к экстремальным новогодним нагрузкам 1
22.12.2016 «Билайн» подвел итоги развития сети в Приморье 2
20.10.2016 «Мегафон» завершил модернизацию мобильной сети на территории «Уралвагонзавода» 1
10.10.2016 «Мегафон» улучшил качество голосовой связи в Иркутской области 6
12.08.2016 Tele2 увеличила емкость сети в 28 районах Красноярского края 2
26.07.2016 Голосовая связь с «эффектом присутствия» доступна почти 90% абонентов «Билайн» 14
26.07.2016 Клиенты «Дом.ru» проговорили 11 млн минут по межгороду 1
30.06.2016 velcom поможет другим операторам провести связь в тоннели метро 2
29.06.2016 Мобильная связь от velcom заработала в тоннеле Минского метро 1

Публикаций - 81, упоминаний - 172

HD Voice упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 17
Samsung Electronics 5686 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 10
Apple Inc - Эппл Рус 7713 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 7
Sony 2387 7
LG Electronics 1855 6
Microsoft Corporation 11110 6
Huawei 2731 5
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 60 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 723 3
Polycom - Поликом Раша 301 3
МегаФон Центральный филиал 60 2
Mitel 30 2
Скай Линк - Skylink 503 2
Alcatel 229 2
HTC Corporation 1193 2
МегаФон Дальневосточный филиал 25 2
Sony Ericsson 474 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 2
D-Link 189 2
BeCloud - Белорусские облачные технологии 9 1
BlueJeans 4 1
Jabra 34 1
Altia Systems 2 1
RingCentral 9 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 176 1
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 29 1
China Mobile 186 1
LogMeIn 9 1
Poly - Plantronics 42 1
Nokia Networks 54 1
Turkcell 182 1
Oracle Corporation 3355 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Nokia Corporation 2442 1
Lenovo Group 1638 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 28
3G - Стандарт мобильной связи 3742 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 19
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 15
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 14
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 27 10
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 6
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 5
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 5
VoLTЕ - Voice over LTE - технология передачи голоса по сети LTE, основанная на IP Multimedia Subsystem (IMS) 4 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 3
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 2
Web Interface - Веб-интерфейс 177 2
BLF - Busy Lamp Field- Функция отслеживания текущего состояния телефонных линий других абонентов в реальном времени 5 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
LLDP - Link Layer Discovery Protocol - протокол канального уровня 20 2
Voice VLAN 6 2
IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 28 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 2
PoE - Power over Ethernet 275 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 285 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 2
Big Data - Большие данные 1136 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 485 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
PnP - Plug&Play 93 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 312 1
Apple iPhone 5 710 5
Google Android 10751 5
Google YouTube - Видеохостинг 1723 4
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 3
Microsoft Teams 214 3
Tele2 Midi 8 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 3
Microsoft Windows 10 6652 2
Tele2 Mini 13 2
МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 19 2
D-Link DPH - Серия IP-телефонов 11 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Nvidia GeForce GTX 2071 2
Polycom Trio - «умный» телефон для конференц-связи 4 1
Cisco Webex 107 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 1
Microsoft Skype 1472 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
ДИТ Москвы - Моя Москва 21 1
Jabra Speak - серия профессиональных спикерфонов 3 1
Jabra PanaCast 3 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Polycom VVX - IP-телефон 9 1
Polycom Acoustic Fence 4 1
Polycom NoiseBlock 7 1
Citrix GoToMeeting 19 1
Jabra Panoramic-4K - видеотехнология 2 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
МегаФон Наши люди 18 1
BeCloud LTE-сеть 2 1
Nvidia GeForce GT 154 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 1
Apple iPhone 7 246 1
Apple iPhone 6 547 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
Apple iPhone 11 152 1
Apple iOS 5742 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 1
Эмдин Сергей 67 2
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 16 2
Машин Дмитрий 14 2
Абрамов Андрей 23 2
Криевс Ритварс 15 2
Стак Александр 4 1
Орловский Виктор 229 1
Тепляков Александр 3 1
Туровский Михаил 19 1
Корчагин Павел 14 1
Иванов Евгений 33 1
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
Svendsen-Tune René - Свендсен-Тьюн Рене 2 1
Широкий Денис 19 1
McDowell Mary - МакДауэлл Мэри 11 1
Белов Андрей 7 1
Кнышев Сергей 7 1
Лысенков Сергей 2 1
Рубцов Сергей 27 1
Глотов Дмитрий 13 1
Байгушев Владимир 16 1
Кочкин Александр 3 1
Мудрецов Александр 8 1
Коротин Павел 29 1
Васильев Евгений 93 1
Ушацкий Андрей 100 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 5
Россия - Иркутская область 546 5
Россия - Новгородская область 287 5
Россия - Тульская область 752 4
Россия - Красноярск 849 4
Россия - Воронежская область 397 4
Россия - Иркутск 467 4
Россия - Ростовская область 863 4
Россия - Приморский край - Приморье 605 3
Россия - Липецк 258 3
Россия - СФО - Новосибирск 1971 3
Россия - Владивосток 864 3
Россия - Саранск 198 3
Россия - Курская область 339 3
Россия - Кемеровская область 468 3
Россия - Краснодар 1040 3
Россия - Челябинск 773 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Россия - Новосибирская область 817 3
Россия - Рязанская область 314 3
Россия - Рязань 355 3
Россия - Ярославль 406 3
Беларусь - Минск 328 3
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Россия - Красноярский край 666 3
Россия - Республика Карелия 303 3
Россия - Республика Алтай 686 2
Россия - Орёл 216 2
Россия - Мурманская область 295 2
Россия - Тамбовская область 322 2
Россия - Волгоград 542 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Россия - ПФО - Самара 1291 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Россия - Вологодская область 317 2
Русский язык 985 2
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
Fortune Global 500 161 1
Fortune 100 48 1
Frost & Sullivan 101 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764819, в очереди разбора - 668506.
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