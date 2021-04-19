Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
HD Voice
Технология улучшения качества звука для голосовой связи
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Публикаций - 81, упоминаний - 172
HD Voice упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Эмдин Сергей 67 2
|Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 16 2
|Машин Дмитрий 14 2
|Абрамов Андрей 23 2
|Криевс Ритварс 15 2
|Стак Александр 4 1
|Орловский Виктор 229 1
|Тепляков Александр 3 1
|Туровский Михаил 19 1
|Корчагин Павел 14 1
|Иванов Евгений 33 1
|Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
|Svendsen-Tune René - Свендсен-Тьюн Рене 2 1
|Широкий Денис 19 1
|McDowell Mary - МакДауэлл Мэри 11 1
|Белов Андрей 7 1
|Кнышев Сергей 7 1
|Лысенков Сергей 2 1
|Рубцов Сергей 27 1
|Глотов Дмитрий 13 1
|Байгушев Владимир 16 1
|Кочкин Александр 3 1
|Мудрецов Александр 8 1
|Коротин Павел 29 1
|Васильев Евгений 93 1
|Ушацкий Андрей 100 1
|Русский язык 985 2
|Fortune Global 500 161 1
|Fortune 100 48 1
|Frost & Sullivan 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764819, в очереди разбора - 668506.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764819, в очереди разбора - 668506.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru