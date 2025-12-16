Разделы

Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией


СОБЫТИЯ


16.12.2025 МТС прокачала мобильный интернет вдоль железной дороги в сторону Барнаула 1
28.10.2025 В Черемшанке на Чуйском тракте «МегаФон» ускорил мобильный интернет 4G 1
10.10.2025 МТС присоединила к своей сети три малых села Республики Алтай 1
20.06.2025 МТС и правительство Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве 1
02.10.2024 «МегаФон» обновил сети в Горно-Алтайске 1
05.07.2024 «МегаФон» расширил покрытие 4G в Алтайском крае и Республике Алтай 1
17.04.2024 Алтай и Шерегеш вместо Красной поляны выбирали новосибирцы зимой — аналитика МТС Travel 1
01.08.2023 На Алтае туристов встретит цифровой гид от МТС 1
16.06.2023 Дачникам и сельчанам: «Мегафон» ускорил интернет в районе Чуйского тракта 2
03.05.2023 МТС «включила» интернет на участке Чуйского тракта от Бийска до Горно-Алтайска 3
27.04.2023 МТС запустила скоростной интернет на 2 участках федеральной трассы Чуйский тракт в Республике Алтай 1
18.11.2022 Жители Алтайского края могут бронировать отели по России через сервис МТС Travel 1
27.10.2022 МТС прокачала сеть для гостей Семинского перевала и горнолыжного комплекса 1
26.09.2022 МТС обеспечила связью Чуй Оозы 1
09.08.2022 МТС запустила аудиогид к вековому юбилею Чуйского тракта 3
01.08.2022 От Маймы до Чемала: «Мегафон» ускорил мобильный интернет на Алтае 2
29.04.2022 МТС обеспечила LTE-покрытие Чуйского тракта в Новосибирской области 3
27.01.2021 В МТС назначен руководитель филиала в Алтайском крае 1
20.02.2020 Softline построила и запустила систему фотовидеофиксации в Алтайском крае 1
27.08.2019 МТС первой запустила интернет-звонки для жителей и гостей Горного Алтая 1
17.10.2018 Navitel обновил карты России, Беларуси, Казахстана 1
30.07.2015 На «путинский» проект телефонизации автодорог не хватает 2,5 млрд рублей 1
12.10.2011 Роскомнадзор подготовил карту покрытия мобильной связью магистральных автодорог России 2
19.06.2002 Единая сеть МТС теперь действует в 39 регионах России 1

Публикаций - 24, упоминаний - 33

Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14275 16
МегаФон 9922 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 2
МТС - Кубань GSM 116 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 1
Softline - Софтлайн 3272 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 239 1
Telegram Group 2579 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 47 1
Ростелеком 10316 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3122 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 3
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 166 2
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 59 1
Ватутинки Пансионат 20 1
Газпром Поляна - горно-туристический центр - курорт 10 1
Национальный музей Республики Алтай имени А. В. Анохина 1 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Яндекс.Лавка 280 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 25 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12868 3
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 124 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 159 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 11 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9338 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8808 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17129 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6157 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5886 6
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 6
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12278 6
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 776 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3297 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1263 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6699 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1102 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8458 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8917 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18240 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1661 2
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 428 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Бронирование - Booking 815 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 1
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 118 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4695 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1338 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 90 2
МТС Big Data 311 2
МТС - Мой МТС 120 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 63 1
Apple iPhone 6 4862 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 936 1
Google YouTube - Видеохостинг 2890 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3433 1
Apple - App Store 3009 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2881 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 518 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 1
Цой Иннокентий 47 4
Тиунов Леонид 39 3
Занько Мария 46 3
Соловенчук Александр 134 2
Рылов Дмитрий 53 1
Трофимчук Денис 49 1
Степанюк Валерий 1 1
Шукшин Василий 4 1
Кайдаш Мария 1 1
Арапова Светлана 1 1
Ялбычева Елена 1 1
Мартыньш Валентин 1 1
Путин Владимир 3353 1
Рогозин Дмитрий 102 1
Пахомов Александр 104 1
Галактионова Инесса 97 1
Травников Андрей 19 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1425 19
Россия - РФ - Российская федерация 157085 15
Беларусь - Белоруссия 6034 9
Россия - СФО - Новосибирск 4661 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1873 6
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 105 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45763 5
Армения - Республика 2371 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2676 4
Монголия 366 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Кош-Агачский район - Кош-Агач - Ташанта 16 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Чемальский район - Катунь 23 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2055 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3186 3
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 117 2
Россия - СФО - Алтайский край - Алтайские горы - Алтайский государственный природный заповедник 14 2
Россия - СФО - Алтайский край - Майминский район - Майма 23 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Чемальский район - Чемал 28 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Холмогорский район - Холмогоры 32 2
Казахстан - Республика 5800 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1818 2
Россия - СФО - Кемеровская область 989 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8122 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 635 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2958 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1411 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3227 2
Россия - СФО - Алтайский край - Белокуриха 43 2
Северный Ледовитый океан - Карское море - Обь река - Телецкое озеро - акватория - Обская губа - залив Карского моря 32 2
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 97 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 83 1
Казахстан - Южный Казахстан - Туркестанская область - Туркестан 32 1
Казахстан - Атырауская область - Атырау - Гурьев 60 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн - Брейтгорн 46 1
Москва - Новомосковск - Щербинка 37 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Котовск 14 1
Москва - ЮВАО, ВАО - шоссе Энтузиастов 17 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5408 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 4
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 2
Автомагистраль М-8 Москва-Холмогоры 17 2
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 188 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 1
Автомагистраль М-9 Балтия - Автомобильная дорога федерального значения Москва-Волоколамск-государственная граница с Латвией 19 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 428 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Зоология - наука о животных 2793 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 439 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Геология - Ледник - Glacier 216 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 1
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 112 1
Автомагистраль А180 Нарва - М-11 Нарва - Санкт-Петербург — Ивангород — граница с Эстонией (Евросоюз) 6 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 905 1
POI - points of interest 171 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2549 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3736 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 198 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
