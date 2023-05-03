МТС «включила» интернет на участке Чуйского тракта от Бийска до Горно-Алтайска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, полностью обеспечила голосовой связью и мобильным интернетом четвертого поколения стокилометровый участок Чуйского тракта, связывающего Алтайский край и Республику Алтай. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новые базовые станции обеспечили голосовую связь и устойчивое LTE-покрытие на стокилометровом участке важнейшей автодороги. Все водители и пассажиры транспорта, который проезжает по автодороге из Бийска до Горно-Алтайска, теперь могут пользоваться современными цифровыми сервисами на скорости мобильного интернета до 100 Мбит/c. Этой скорости достаточно для загрузки карт, путеводителей и другого полезного в дороге контента.

Автомобильная трасса Чуйский тракт — одна из главных автодорог Сибири, по ней едут туристы, а также проходит грузопоток из Новосибирска в Алтайский край, Республику Алтай и далее в Монголию. Наличие высокоскоростного интернета поможет туристам и водителям-дальнобойщикам, следующим по трассе, оставаться на связи. Кроме того, сеть LTE стала доступна жителям деревень и дачных поселков Алтайского края, расположенных вблизи автотрассы: сел Верх-Катунское и Быстрянка.

«Мы вносим свой вклад в формирование цифровой инфраструктуры Алтайского края, в том числе за счет развитие сети LTE вдоль автотрасс и железных дорог. Качественная и бесперебойная связь и интернет на Чуйском тракте – один из показателей безопасности водителей и комфорта в путешествиях. Сеть «четвертого поколения» поможет развивать такие сферы экономики нашего региона, как международный и внутренний туризм, торговлю и логистическое направление», — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.