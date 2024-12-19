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Россия СФО Алтайский край Горно-Алтайск

Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск

СОБЫТИЯ


19.12.2024 МТС в Горно-Алтайске обеспечила «Горэлектросети» умными электросчетчиками

МТС внедрила систему комплексного учета электроэнергии «под ключ» для МУП «Горэлектросети» в Горно-Алтайске. Благодаря этому решению жителям города, проживающих в частных домах, не нужно
02.10.2024 «МегаФон» обновил сети в Горно-Алтайске

(2G и 3G), переведены в современный стандарт 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В Горно-Алтайске и пригороде ­– селах Майма, Кызыл-Озек, Алферово, Карлушка «МегаФон» провел ма
03.05.2023 МТС «включила» интернет на участке Чуйского тракта от Бийска до Горно-Алтайска

базовые станции обеспечили голосовую связь и устойчивое LTE-покрытие на стокилометровом участке важнейшей автодороги. Все водители и пассажиры транспорта, который проезжает по автодороге из Бийска до Горно-Алтайска, теперь могут пользоваться современными цифровыми сервисами на скорости мобильного интернета до 100 Мбит/c. Этой скорости достаточно для загрузки карт, путеводителей и другого по
23.05.2018 «Ростелеком» внедрил «Безопасный город» в Сибири

тренно-оперативных службах Горно-Алтайска организовано двенадцать автоматизированных рабочих мест. «Горно-Алтайск получил серьезный ресурс для предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могу
22.06.2011 «Ростелеком» увеличил пропускную способность канала связи в республике Алтай до 100 Мбит/с

ций “Ростелеком” реализует проекты, направленные на развитие сети связи в республике Алтай с применением новых, современных технологий, — прокомментировал завершение проекта Сергей Лавренюк, директор Горно-Алтайского филиала «Ростелекома». — В планах Горно-Алтайского филиала — строительство внутризоновой волоконно-оптической линии на участке “Усть-Кан — Усть-Кокса” протяженностью бол
12.01.2010 В «Сибирьтелекоме» назначены два новых директора

в с ноября 2009 г. исполнял обязанности директора Омского филиала "Сибирьтелеком", ранее возглавлял Горно-Алтайский филиал компании. Лавренюк ранее занимал должность директора по управлению про
26.01.2007 Большинство абонентов «Сибирьтелеком» сделало выбор тарифных планов

авлено около 90 тыс. заявлений, Бурятского — 57 тыс., Читинского — 46 тыс., Хакасского — 41,5 тыс., Горно-Алтайского филиала — 11,1 тыс. заявлений. «Повременный» тарифный план в большей степени

Публикаций - 110, упоминаний - 139

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 28
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 15
Ростелеком 10948 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
МегаФон 10742 8
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Авантаж 72 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Webstream - Вебстрим 27 3
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 3
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 2
МТС Сибирь макрорегион 49 2
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 2
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Алтайтелеком - Алтайская телефонно-телеграфная компания 15 2
БАСКО - Бийско-Алтайская сотовая компания 5 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - ЧитаНЭТ 4 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Бурнет 2 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Dell EMC 5180 2
Yandex - Яндекс 9216 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
ServiceNow 111 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 1
Vocord - Вокорд 185 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 156 1
Парус Корпорация 206 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 103 1
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 21 1
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 1
Открытые технологии 732 1
Zelax - Зелакс 90 1
Oracle Siebel Systems 519 1
МегаФон - Мобиком 230 1
Effortel mobile Group - Эффортел ГК - MVNE-оператор 31 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 5
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
МТС Трэвел - MTS Travel 292 3
Могилёвэнерго РУП - Могилёвские Тепловые Сети - Могилевская теплоэлектроцентраль - Могилевская ТЭЦ 5 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
ВТБ - ВТБ24 671 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 2
Национальный музей Республики Алтай имени А. В. Анохина 3 2
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 92 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Алтай Резорт - Природно-оздоровительный комплекс 3 2
Яндекс.Лавка 315 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
Springer Nature Limited 8 1
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 20 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 29 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 1
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 1
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Инжавинский санаторий 1 1
Unicon - Юникон Консалтинг 38 1
Лидер-инновации - венчурный фонд 34 1
Kaspi Bank 31 1
OngNet - Онгнет 3 1
ТПК - Топливная Процессинговая Компания 11 1
Горэлектросети МП 3 1
НСГ СОАО - Национальная страховая группа Страховое открытое акционерное общество 11 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
Международный аэропорт Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева - Омский аэропорт - ИАТА: OMS, ИКАО: UNOO 1 1
Парус – Национальные Реформы 3 1
Сумма - Сумма Капитал 13 1
КДВ Групп - KDV - КД Восток - Кондитерский Дом Восток 4 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Федеральное казначейство России 1949 2
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 38 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 11 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 1
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 22
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 9
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 8
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 3
Паспорт - Паспортные данные 2848 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 3
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 3
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 344 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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