Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Алтайский край
Горно-Алтайск
Публикаций - 53, упоминаний - 70
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гармаш Вера 2 1
|Морошкин Александр 106 1
|Швейн Александр 2 1
|Векилов Тимур 28 1
|Сальников Александр 1 1
|Рябков Владимир 1 1
|Брагин Василий 1 1
|Гиниятуллин Искандер 1 1
|Абабков Богдан 1 1
|Космынин Иван 2 1
|Бурлаков Андрей 1 1
|Грибков Денис 2 1
|Тюрин Вадим 2 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Еремеев Дмитрий 2 1
|Кузьмин Сергей 29 1
|Сафронова Ольга 1 1
|Гуртов Дмитрий 12 1
|Сысоев Александр 18 1
|Соловенчук Александр 44 1
|Слизень Виталий 154 1
|Корнеев Сергей 75 1
|Солодухин Константин 94 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Рейман Леонид 471 1
|CNews AWARDS 296 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786223, в очереди разбора - 689899.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786223, в очереди разбора - 689899.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru