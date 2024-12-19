Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СФО Алтайский край Горно-Алтайск
СОБЫТИЯ
|19.12.2024
|
МТС в Горно-Алтайске обеспечила «Горэлектросети» умными электросчетчиками
МТС внедрила систему комплексного учета электроэнергии «под ключ» для МУП «Горэлектросети» в Горно-Алтайске. Благодаря этому решению жителям города, проживающих в частных домах, не нужно
|02.10.2024
|
«МегаФон» обновил сети в Горно-Алтайске
(2G и 3G), переведены в современный стандарт 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В Горно-Алтайске и пригороде – селах Майма, Кызыл-Озек, Алферово, Карлушка «МегаФон» провел ма
|03.05.2023
|
МТС «включила» интернет на участке Чуйского тракта от Бийска до Горно-Алтайска
базовые станции обеспечили голосовую связь и устойчивое LTE-покрытие на стокилометровом участке важнейшей автодороги. Все водители и пассажиры транспорта, который проезжает по автодороге из Бийска до Горно-Алтайска, теперь могут пользоваться современными цифровыми сервисами на скорости мобильного интернета до 100 Мбит/c. Этой скорости достаточно для загрузки карт, путеводителей и другого по
|23.05.2018
|
«Ростелеком» внедрил «Безопасный город» в Сибири
тренно-оперативных службах Горно-Алтайска организовано двенадцать автоматизированных рабочих мест. «Горно-Алтайск получил серьезный ресурс для предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могу
|22.06.2011
|
«Ростелеком» увеличил пропускную способность канала связи в республике Алтай до 100 Мбит/с
ций “Ростелеком” реализует проекты, направленные на развитие сети связи в республике Алтай с применением новых, современных технологий, — прокомментировал завершение проекта Сергей Лавренюк, директор Горно-Алтайского филиала «Ростелекома». — В планах Горно-Алтайского филиала — строительство внутризоновой волоконно-оптической линии на участке “Усть-Кан — Усть-Кокса” протяженностью бол
|12.01.2010
|
В «Сибирьтелекоме» назначены два новых директора
в с ноября 2009 г. исполнял обязанности директора Омского филиала "Сибирьтелеком", ранее возглавлял Горно-Алтайский филиал компании. Лавренюк ранее занимал должность директора по управлению про
|26.01.2007
|
Большинство абонентов «Сибирьтелеком» сделало выбор тарифных планов
авлено около 90 тыс. заявлений, Бурятского — 57 тыс., Читинского — 46 тыс., Хакасского — 41,5 тыс., Горно-Алтайского филиала — 11,1 тыс. заявлений. «Повременный» тарифный план в большей степени
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Тиунов Леонид 51 11
|Занько Мария 64 5
|Цой Иннокентий 51 3
|Лавренюк Сергей 6 3
|Кудрявцев Максим 43 2
|Корнеев Сергей 84 2
|Дадыкин Иван 31 2
|Рейхерт Александр 11 2
|Диркс Яков 14 2
|Селиванов Дмитрий 52 1
|Слизень Виталий 244 1
|Дмитриев Алексей 85 1
|Лебедева Ирина 65 1
|Соловенчук Александр 156 1
|Сысоев Александр 50 1
|Петров Антон 17 1
|Гуртов Дмитрий 12 1
|Сафронова Ольга 1 1
|Матвеев Виктор 5 1
|Кузьмин Сергей 43 1
|Еремеев Дмитрий 6 1
|Гармаш Вера 2 1
|Лебедев Артемий 110 1
|Тюрин Вадим 2 1
|Грибков Денис 2 1
|Бурлаков Андрей 1 1
|Галеев Ринат 6 1
|Космынин Иван 2 1
|Абабков Богдан 1 1
|Гиниятуллин Искандер 1 1
|Брагин Василий 1 1
|Рябков Владимир 1 1
|Сальников Александр 2 1
|Фрейнкман Владимир 10 1
|Векилов Тимур 28 1
|Швейн Александр 3 1
|Бердников Александр 2 1
|Морошкин Александр 118 1
|Кромский Дмитрий 29 1
|Сахарова Наталья 99 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.