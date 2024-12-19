Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск

МТС внедрила систему комплексного учета электроэнергии «под ключ» для МУП «Горэлектросети» в Горно-Алтайске . Благодаря этому решению жителям города, проживающих в частных домах, не нужно

(2G и 3G), переведены в современный стандарт 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В Горно-Алтайске и пригороде ­– селах Майма, Кызыл-Озек, Алферово, Карлушка «МегаФон» провел ма