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Россия
СФО
Алтайский край
Горно-Алтайск

Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск


13.10.2020 Qiwi заплатила 130 миллионов за программную платформу для магнатов ЖКХ 1
27.08.2020 Tele2 запустила сеть на Алтае 2
18.08.2020 AT Consulting Восток совместно с «Ростелекомом» автоматизирует запись пациентов в медицинских учреждениях Республики Алтай 1
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 1
23.05.2018 «Ростелеком» внедрил «Безопасный город» в Сибири 8
17.01.2018 «Техносерв» построил новое здание Прокуратуры Республики Алтай 3
05.07.2017 «Техносерв» – лидер рейтинга CNews Infrastructure 2016 1
26.05.2017 Оборот «Техносерва» в 2016 финансовом году увеличился на 1,3% 1
05.12.2016 «Энвижн Груп» и МТС модернизировали конференц-центр для «Алтай Резорт» 1
01.12.2016 2ГИС представил большое обновление навигатора 1
23.11.2016 МТС начала продажи персональных базовых станций в Сибири 1
29.06.2016 МТС разогнала сеть 3G в 80 населенных пунктах Сибири 1
07.04.2016 «Вокорд» подвел итоги работы комплексов фото- и видеофиксации «Вокорд-Трафик» в 2015 г. 1
09.02.2016 Госсектор Республики Алтай выбрал МТС 1
20.10.2015 «Национальная страховая группа — Росэнерго» автоматизирует отчетность на базе «Хомнет:ОСК» 1
14.09.2015 МТС отмечает семикратный рост продаж LTE-смартфонов в Республике Алтай 2
19.08.2015 Каждый второй абонент МТС в Республике Алтай пользуется мобильным интернетом 4
09.06.2015 Минфин Республики Алтай внедрил СЭД «Дело» во всех подразделениях 1
17.11.2014 МТС запустила сеть LTE в Республике Алтай 2
03.10.2014 ЕЭТП готовит заказчиков к вводу новых процедур в сфере госзакупок 1
25.08.2014 МТС запустила 76 фемтосот для корпоративных клиентов Сибири 1
25.07.2014 «Ростелеком» подсчитал ущерб от наводнения в Алтайском крае и Республике Алтай 1
12.02.2014 «Билайн» в Сибири подвел итоги модернизации сети в 2013 г. 1
16.12.2013 МТС увеличила число SIM-карт в М2М-сегменте Сибири 1
19.11.2013 «Билайн» запустил 4G в Астрахани 1
08.11.2013 Сеть 4G от «МегаФона» запущена еще в 3 регионах 1
29.10.2013 «Билайн» запустил 4G в Республике Алтай 2
20.08.2013 «Ростелеком» выдал более 100 тыс. кодов доступа к единому порталу госуслуг в Сибири 1
13.03.2013 «Ростелеком» выдал более 46 тыс. кодов доступа к единому порталу госуслуг в Сибири 1
20.02.2013 Правительство Республики Алтай перешло на новую версию СЭД «Дело» 1
18.12.2012 «Ростелеком» объединит 62 медицинских учреждения Республики Алтай в единую информационную сеть 1
10.10.2012 Оборудованием ГЛОНАСС будут оснащены санитарные машины в Республике Алтай 1
18.09.2012 Решения Zelax помогают управлять светосигнальными системами российских аэропортов 1
16.07.2012 «Ростелеком» запустил GPON в 35 населенных пунктах Сибири 1
05.04.2012 Заказать валюту в «Сбербанке» теперь можно через интернет 1
29.03.2012 Удостоверяющие центры «Ростелеком-Сибирь» выдали более 10 тыс. кодов доступа к единому порталу госуслуг 1
20.06.2011 Россиянину дали два года условно за незаконное подключение к Сети 1
16.06.2011 МТС улучшила качество связи в популярных зонах отдыха по всей России 1
05.04.2011 Сотрудник ГИБДД распространял порно через интернет со своего домашнего ПК 1
14.02.2011 «Сибирьтелеком» запускает комплексную услугу «ТВист» в Республике Алтай 1

Публикаций - 53, упоминаний - 70

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 6
Синтерра - Synterra 602 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 3
Ростелеком Сибирьтелеком 337 2
Uptime Institute 159 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 2
Авантаж 48 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 2
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 267 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 1
Парус 212 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
Сумма Телеком - Sumtel 75 1
Рустелеком ТК 207 1
Oracle Siebel 136 1
Vocord - Вокорд 103 1
RRC 68 1
МТС Сибирь 17 1
Zelax - Зелакс 45 1
NEC 453 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 1
Yandex - Яндекс 4129 1
AT Consulting Восток 23 1
Хомнет Консалтинг 129 1
Samsung Electronics 5878 1
Рексофт - Reksoft 209 1
IBM 3677 1
Microsoft Corporation 11628 1
ServiceNow 49 1
Марс ФГУП НПО 88 1
Dell EMC 2502 1
Cisco Systems 2158 1
Oracle Corporation 3466 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 1
Konica Minolta 136 1
NVision Group - Энвижн Груп 552 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 46 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 2
Аэрофлот 496 2
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
Qiwi 783 1
Лидер-инновации 27 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 5 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
Сбербанк Сибирский банк 17 1
Springer Nature Limited 4 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
ВТБ24 587 1
Алтай Резорт - Природно-оздоровительный комплекс 2 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 91 1
Газпром нефть 384 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Роснефть НК 372 1
РусГидро ПАО 129 1
Яндекс.Такси 271 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Газпром ПАО 538 1
РВК - Российская венчурная компания 482 1
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 31 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 10
3G - Стандарт мобильной связи 3835 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 4
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 231 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 2
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 167 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 584 2
Безопасный город 348 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 2
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 191 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 34 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 30 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 246 1
LTE-смартфон 138 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 523 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 90 1
FB2 - FictionBook 87 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 497 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 1
Google Android 10752 3
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
МТС ЦОД 12 2
ЭОС Дело СЭД 649 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Хомнет МСФО 32 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 1
DonorSearch 2 1
Qiwi Биллинг онлайн 5 1
AT Consulting Восток - Smart City Cloud - цифровая платформа Управление территорией 4 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 18 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 39 1
RRC Bento Cloud 7 1
Яндекс Помощь рядом 10 1
Qiwi Открытый город 5 1
МТС SIM-карты 35 1
МТС Мобильные сотрудники 40 1
МТС 3G-сеть 86 1
Microsoft SQL Server 814 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 1
ЭОС Дело-web 134 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 19 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 69 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 365 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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