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Россия СФО Алтайский край Республика Алтай Чемальский район Чемал
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
|Тиунов Леонид 30 9
|Занько Мария 30 2
|Эмдин Сергей 68 1
|Галактионова Инесса 77 1
|Скворцов Максим 4 1
|Соловенчук Александр 113 1
|Сысоев Александр 41 1
|Алисов Александр 1 1
|Гармаш Вера 2 1
|Муттерперл Михаил 22 1
|Кромский Дмитрий 28 1
|Князев Роман 9 1
|Лавренюк Сергей 6 1
|Долгов Петр 1 1
|Ялбычева Елена 1 1
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