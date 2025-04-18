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Россия СФО Алтайский край Республика Алтай Чемальский район Чемал



18.04.2025 МТС обеспечила 4G поселок, через который пройдет дорога на Каракольские озера 1
19.12.2023 МТС запустила сеть 4G еще в 30 селах Республики Алтай 1
03.03.2023 Высокогорный Джазатор получил LTE- интернет 1
28.02.2023 Пенсионеры Горного Алтая переходят в онлайн 1
27.10.2022 МТС прокачала сеть для гостей Семинского перевала и горнолыжного комплекса 1
01.08.2022 От Маймы до Чемала: «Мегафон» ускорил мобильный интернет на Алтае 1
28.06.2022 Гостей Горного Алтая встретит обновленный виртуальный путеводитель 1
23.06.2022 В горном селе Беляши впервые появился LTE-интернет 1
27.05.2022 МТС обеспечила связью LTE смотровую площадку Толгоек к началу летнего турсезона 1
21.04.2022 МТС инвестировала в развитие сети на курортах России 1,7 млрд рублей 1
24.12.2021 МТС усовершенствовал LTE сети Горного Алтая для новогодних туристов 1
16.09.2021 По итогам лета в районах Горного Алтая зафиксирован рост трафика 2
23.06.2021 МТС на 50% увеличила скорости в 4G-сети Горного Алтая 1
22.01.2021 РТКОММ обеспечил интернетом школы в труднодоступных районах Горного Алтая 1
27.08.2020 Tele2 запустила сеть на Алтае 2
04.07.2019 «2ГИС» построила отель, в котором принципиально ловит только «Мегафон» 3
04.07.2016 МТС «прокачала» сеть к туристическому сезону в Горном Алтае 1
19.08.2015 Каждый второй абонент МТС в Республике Алтай пользуется мобильным интернетом 2
13.11.2013 МТС подвела итоги работы сети за время туристического сезона в Республике Алтай 2
21.06.2013 МТС разогнала мобильный интернет в Сибири до 42 Мбит/с 1
08.02.2013 В зоне покрытия сети 3G «Билайн» проживает около 83% населения Алтайского края 1
25.07.2011 СЭД «Дело» внедрят в детском противотуберкулезном санатории республики Алтай 1
22.06.2011 «Ростелеком» увеличил пропускную способность канала связи в республике Алтай до 100 Мбит/с 2

Публикаций - 23, упоминаний - 30

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13052 15
Ростелеком 9863 3
МегаФон 9153 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2942 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8841 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 372 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1805 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 306 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 250 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 22 4
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 432 1
Алтай Резорт - Природно-оздоровительный комплекс 3 1
Altay Village Teletskoe - Курорт 1 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 43 1
Чемал ФГБУ - Туберкулезный санаторий Минздрава России 1 1
Корона Алтая 1 1
ОЭЗ Алтайская долина - Долина Алтая- Закрытая особая экономическая зона туристско-рекреационного типа в Республике Алтай 2 1
Алтайское подворье - гостинично-туристический комплекс 1 1
Klever Resort & Spa - Алтайский отель 1 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 289 1
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 11 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8506 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8006 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16248 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52082 11
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24802 10
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