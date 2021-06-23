МТС на 50% увеличила скорости в 4G-сети Горного Алтая

МТС завершила первый этап модернизации сети 4G в Республике Алтай, что позволило к летнему наплыву туристов увеличить средние скорости в сети «четвертого» поколения в полтора раза.

С начала года оператор заменил устаревшее оборудование сетей в туристических районах - Усть-Коксинском, Кош-Агачском, Онгудайском, Чемальском и в селе Майма, что позволило расширить покрытие и увеличить среднюю скорость мобильного интернета. Высокоскоростной доступ в интернет особенно актуален, учитывая, что Республику Алтай ежегодно посещает более 1,5 млн туристов, пик приходится именно на летний сезон.

Жители районных центров и небольших населенных пунктов – Акташ, Ело, Чендек, Ташанта, Тебелер и других – теперь могут с большим комфортом пользоваться всеми привычными услугами от обычных голосовых вызовов до мобильных приложений и сервисов. Кроме того, благодаря проведенной замене оборудования быстрее стали работать устройства, которые оснащены SIM-картами – такие как банкоматы, платежные терминалы, датчики, системы наружного наблюдения и пожарной безопасности.

Программа масштабной модернизации сети 2G и 3G на территории Горного Алтая идет с осени 2020 года и в данный момент завершена на 80%. Работы по замене оборудования ведутся в несколько этапов, чтобы оградить абонентов от возможных неудобств.

«Мы видим, как с ростом популярности внутреннего туризма увеличивается и нагрузка на сеть. Чтобы обеспечить абонентам премиальное качество связи, МТС устанавливает на территории Республики Алтай самое современное и надежное телеком-оборудование. Однако это не единственная наша инвестиция в развитие сети – мы продолжаем активно расширять и укреплять покрытие высокоскоростного LTE-интернета по всему Горному Алтаю, чтобы жители и гости республики могли пользоваться быстрым мобильным интернетом, ни в чем себе не отказывая», - рассказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.