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Россия СФО Алтайский край Майминский район Майма

Россия - СФО - Алтайский край - Майминский район - Майма

СОБЫТИЯ


16.07.2026 Т2 ускоряет мобильный интернет с помощью искусственного интеллекта 1
28.11.2025 МТС присоединила к своей сети поселок рядом с Тавдинскими пещерами 1
28.10.2025 В Черемшанке на Чуйском тракте «МегаФон» ускорил мобильный интернет 4G 1
12.09.2025 МТС улучшила мобильный интернет в Майминском районе 1
26.08.2025 Туристические Карасук и Эдиган получили связь «МегаФона» 1
02.10.2024 «МегаФон» обновил сети в Горно-Алтайске 2
20.09.2024 МТС прокачала мобильный интернет в селе, о котором пела Эдита Пьеха 4
03.11.2023 «Мегафон» усилил 4G в селе Майма 2
28.02.2023 Пенсионеры Горного Алтая переходят в онлайн 2
01.08.2022 От Маймы до Чемала: «Мегафон» ускорил мобильный интернет на Алтае 1
24.12.2021 МТС усовершенствовал LTE сети Горного Алтая для новогодних туристов 1
23.06.2021 МТС на 50% увеличила скорости в 4G-сети Горного Алтая 1
27.08.2020 Tele2 запустила сеть на Алтае 1
28.10.2016 СЭД «Дело» внедрена в Майминской районной больнице 4
04.07.2016 МТС «прокачала» сеть к туристическому сезону в Горном Алтае 1
09.02.2016 Госсектор Республики Алтай выбрал МТС 1
24.11.2015 4G-интернет от МТС появился в самом крупном селе Алтая 3
14.09.2015 МТС отмечает семикратный рост продаж LTE-смартфонов в Республике Алтай 1
19.08.2015 Каждый второй абонент МТС в Республике Алтай пользуется мобильным интернетом 3
25.08.2014 МТС запустила 76 фемтосот для корпоративных клиентов Сибири 1
25.07.2014 «Ростелеком» подсчитал ущерб от наводнения в Алтайском крае и Республике Алтай 1
08.02.2013 В зоне покрытия сети 3G «Билайн» проживает около 83% населения Алтайского края 1
10.10.2012 Оборудованием ГЛОНАСС будут оснащены санитарные машины в Республике Алтай 1
14.02.2011 «Сибирьтелеком» запускает комплексную услугу «ТВист» в Республике Алтай 1

Публикаций - 24, упоминаний - 37

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15647 11
МегаФон 10672 6
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 152 1
Samsung Electronics 11022 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3328 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9488 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4920 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1576 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 537 1
МТС Сибирь макрорегион 49 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 29 3
Международный аэропорт Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева - Омский аэропорт - ИАТА: OMS, ИКАО: UNOO 1 1
КДВ Групп - KDV - КД Восток - Кондитерский Дом Восток 3 1
Алтай Резорт - Природно-оздоровительный комплекс 3 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 1
Корона Алтая 1 1
Камни Алтая 1 1
Алтайское подворье - гостинично-туристический комплекс 1 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 156 1
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 11 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10079 14
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9427 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26200 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17924 8
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7535 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4389 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22825 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9778 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11737 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3670 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4174 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9262 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29609 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3254 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7871 4
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1149 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5355 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1678 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26628 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64623 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25991 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1752 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1733 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2523 2
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4983 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28141 1
FB2 - FictionBook 129 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35953 1
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