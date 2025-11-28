Разделы

МТС присоединила к своей сети поселок рядом с Тавдинскими пещерами

Цифровая экосистема МТС подключила к своей сети поселок Известковый в Майминском районе Республики Алтай. В этом населённом пункте проживает около 50 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили телеком-оборудование в селе Известковый. С внедрением современных стандартов связи для пользователей откроются новые возможности: комфортное общение и обмен медиа в мессенджерах, потоковая передача видео из онлайн-кинотеатров, полноценное удалённое обучение и работа, а также доступ к консультациям врачей через сервисы телемедицины.

В 10 минутах езды на автомобиле от посёлка расположены Тавдинские пещеры. Это массив из почти 30 пещер, которые были образованы благодаря карсту — совокупности явлений, связанных с растворением горных пород водой. Самые популярные пещеры оборудованы ступенями и даже светом для удобства туристов. Во время археологических раскопок в одной из пещер были обнаружены предметы гончарного производства и рыболовные принадлежности. Найдены также предметы, относящиеся к эпохе бронзы.

«Скоростной мобильный интернет превратился из опции в обязательное условие для жизни и работы, и это касается не только мегаполисов, но и малых населённых пунктов. Для обеспечения абонентов на всей территории Республики Алтай стабильной связью высокого стандарта мы реализуем последовательную программу по расширению и модернизации сетевой инфраструктуры, устраняя цифровое неравенство. Так, ранее к своей сети мы подключили сёла Кулада, Улусчерга и Теньга. В планах на будущий год — дальнейшее развертывание нашей сети на территории республики», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

