Тиунов Леонид
Тиунов Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 25
|Samsung Electronics 10255 1
|АФК Система ПАО 1797 1
|МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
|МТС - Иртея 31 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
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