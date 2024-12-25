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Тиунов Леонид



25.12.2024 МТС запускает в эксплуатацию базовые станции отечественного производства в 37 регионах России 1
19.12.2024 МТС в Горно-Алтайске обеспечила «Горэлектросети» умными электросчетчиками 1
31.10.2024 МТС предупредит горноалтайцев о мошенничестве во время разговора 1
09.10.2024 МТС нарастила емкость сети в горно-алтайских селах с самым благоприятным климатом 1
20.09.2024 МТС прокачала мобильный интернет в селе, о котором пела Эдита Пьеха 1
19.12.2023 МТС запустила сеть 4G еще в 30 селах Республики Алтай 1
30.05.2023 МТС обеспечила «дальнобойным» интернетом село Паспаул на Телецком тракте 1
27.04.2023 МТС запустила скоростной интернет на 2 участках федеральной трассы Чуйский тракт в Республике Алтай 1
07.04.2023 МТС добавили «дальнобойного» интернета двум селам Шебалинского района 1
20.03.2023 МТС запустила LTE по дороге к южному берегу Телецкого озера 1
03.03.2023 Высокогорный Джазатор получил LTE- интернет 1
27.10.2022 МТС прокачала сеть для гостей Семинского перевала и горнолыжного комплекса 1
26.09.2022 МТС обеспечила связью Чуй Оозы 1
28.06.2022 Гостей Горного Алтая встретит обновленный виртуальный путеводитель 1
23.06.2022 В горном селе Беляши впервые появился LTE-интернет 1
27.05.2022 МТС обеспечила связью LTE смотровую площадку Толгоек к началу летнего турсезона 1
03.02.2022 В горно-алтайском селе Белый Ануй появились связь и скоростной интернет МТС 1
17.12.2021 Иодро, Мыюта, Карагай и Усть-Мута на связи: в малых селах Горного Алтая впервые появилась мобильная связь 1
23.06.2021 МТС на 50% увеличила скорости в 4G-сети Горного Алтая 1
04.07.2016 МТС «прокачала» сеть к туристическому сезону в Горном Алтае 1
09.02.2016 Госсектор Республики Алтай выбрал МТС 1
24.11.2015 4G-интернет от МТС появился в самом крупном селе Алтая 1
14.09.2015 МТС отмечает семикратный рост продаж LTE-смартфонов в Республике Алтай 1
19.08.2015 Каждый второй абонент МТС в Республике Алтай пользуется мобильным интернетом 1
17.11.2014 МТС запустила сеть LTE в Республике Алтай 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Тиунов Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 25
Samsung Electronics 10255 1
АФК Система ПАО 1797 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
МТС - Иртея 31 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 21 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 39 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Корона Алтая 1 1
Камни Алтая 1 1
Алтайское подворье - гостинично-туристический комплекс 1 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 75 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 10 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 22
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 9
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 9
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 991 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 1
FB2 - FictionBook 125 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 238 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2192 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1477 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 1
МТС Big Data 265 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 2
Google Android 13994 1
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Nokia Alcatel-Lucent OT Mobile Phones 42 1
Яндекс.Лавка 231 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
МТС 3G-сеть 116 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Улагашев Николай 1 1
Коренов Анатолий 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144215 13
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Россия - СФО - Алтайский край - Майминский район - Майма 17 5
Россия - Телецкое озеро 15 4
Россия - СФО - Алтайский край - Алтайские горы - Алтайский государственный природный заповедник 9 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Шебалинский район - Барагаш 6 3
Казахстан - Республика 5526 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1297 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
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Европа 21767 1
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МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 61 1
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