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МТС предупредит горноалтайцев о мошенничестве во время разговора

МТС запустила решение «Безопасный звонок» в Республике Алтай: абоненты будут получать голосовое предупреждение о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Уведомелние от искусственного интеллекта услышит только пользователь, принявший звонок.

Искусственный интеллект на основе Big Data МТС анализирует разговор и выявляет подозрительную активность. Если ИИ распознает мошеннические действия, абонент получит уведомление о потенциальной угрозе, при этом собеседник предупреждение не услышит. Далее пользователь самостоятельно принимает решение, продолжить разговор или нет.

В большинстве случаев искусственный интеллект распознаёт мошенников в течение первой минуты разговора. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками сотовых операторов (78%), социальных, пенсионных и налоговых служб (9%), банков (5%) и других ведомств. Пик активности мошенников приходится на период с 14:00 до 16:00 в будние дни. Реже всего они звонят в выходные вечером.

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Самым «урожайным» на спам-звонки месяцем в Горном Алтае в этом году стал август. Многие из таких звонков так и не дошли до абонентов: их заблокировала антиспам-защита МТС.

«За тёплый сезон антиспам-решения МТС заблокировали более 5,5 млн нежелательных вызовов. А начала 2023 г. общий объём заблокированных нежелательных звонков в Горном Алтае превысил 3,5 млн минут — это почти 7 лет несостоявшихся разговоров. С помощью голосовых предупреждений удастся ещё лучше защитить абонентов от мошенников и минимизировать риски.», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

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