МТС избавила жителей Республики Алтай от трех лет разговоров со спамерами

Цифровая экосистема МТС проанализировала количество звонков от спамеров и мошенников жителям Горного Алтая за первую половину года. Чаще всего абонентам региона надоедали банки и финансовые организации, реклама и опросы, а также коллекторы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Возможные мошенники также попали в топ анти-рейтинга и расположились на седьмой строчке. В общей сложности за первые шесть месяцев 2025 г. антиспам-решение МТС «Защитник» оградило жителей республики от восьми млн нежелательных вызовов. Если бы все эти разговоры состоялись, то горноалтайцы бы потратили на них больше трех лет.

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Самым атакуемым абонентом стал житель региона, которому пытались дозвониться восемь тыс. раз. Эти попытки были заблокированы умной системой.

«Мошеннические схемы становятся все более изощренными, и даже самые осторожные люди могут быть обмануты злоумышленниками. Чтобы защитить абонентов, операторы мобильной связи постоянно совершенствуют технологии. Например, функция «Безопасный звонок» анализирует речь собеседника и мгновенно предупреждает пользователя о возможном мошенничестве. Эта услуга уже доказала свою эффективность — многие жители республики активно ею пользуются и ценят дополнительную защиту», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

