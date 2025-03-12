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МТС Экосистема МТС


12.03.2025 Студенты из Томска стали победителями стипендиального конкурса МТС и БФ «Система» 1
07.03.2025 К началу весны в Ботаническом саду Волжского ускорили мобильный интернет для местных жителей и гостей 1
03.03.2025 В Санкт-Петербурге за год на треть выросли продажи билетов на концерты 1
25.02.2025 МТС помогла югорчанам избавиться от 44 млн спам-звонков 1
20.02.2025 Мурманчан защитили от 18 млн спам-звонков в 2024 году 1
20.02.2025 МТС оградила горно-алтайцев от почти пяти лет разговоров со спамерами и мошенниками 1
17.02.2025 МТС обеспечила связью свыше 40 тыс. жителей в 117 малых селах Брянской области 1
14.02.2025 МТС и Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева подписали соглашение о сотрудничестве 1
14.02.2025 Для автомобилистов ускорили мобильный интернет на трассах на юге Санкт-Петербурга и Ленинградской области 1
14.02.2025 Еще 2500 жителей Октябрьского района получили быстрый интернет от МТС 1
11.02.2025 К жителям Нягани впервые пришел гигабит от МТС 1
10.02.2025 МТС внедрила умные технологии для 25 застройщиков в 30 жилых комплексах России 1
06.02.2025 МТС обновила сеть для жителей самого крупного города Северного Кавказа 1
31.01.2025 Аналитика МТС: в 2024 году жители Хакасии в четыре раза чаще совещались онлайн, чем годом ранее 1
30.01.2025 Для посетителей главных катков Волгограда разогнали мобильный интернет МТС 1
30.01.2025 На предприятиях Кольского Заполярья чаще проводят онлайн-совещания перед обедом 1
29.01.2025 Для жителей спальных районов и частных секторов Астрахани ускорили интернет 1
23.01.2025 МТС повысила надёжность мобильной связи в труднодоступных райцентрах Тувы 1
17.01.2025 МТС предлагает россиянам проверить цифровое здоровье 1
16.01.2025 МТС улучшила LTE-покрытие на автотрассе Тюмень-Курган 1
16.01.2025 МТС прокачала мобильный интернет в поселке самой знаменитой «минералки» 1
15.01.2025 МТС развернула в Ахтубинске гигабитную сеть домашнего интернета 1
26.12.2024 МТС усилила покрытие LTE еще в 23 селах Дагестана 1
25.12.2024 Волонтеры МТС в Смоленске прошли с детьми цифровую профориентацию «Виртуалити» и привели им робособаку 1
20.12.2024 МТС продолжает трансформацию корпоративной структуры 1
14.08.2023 Webinar Group увеличила число клиентов на 61% с момента вхождения в экосистему МТС 1
14.08.2023 Число клиентов Webinar Group за последний год выросло на 61% 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12900 27
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 343 4
Cisco Systems 5134 2
Microsoft Corporation 24717 2
Yealink Network Technology 68 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 403 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 180 2
Google LLC 11864 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 29 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 21 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 82 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2929 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 1
Philips 2057 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 171 1
МКД 59 1
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 53 1
Adobe Figma 44 1
МТС Авто - МТС АйКар 13 1
Умный МКД АНО - Умный многоквартирный дом 5 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 89 1
Алмазэргиэнбанк АКБ 14 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 44 1
Почта России ПАО 2128 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 361 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 208 1
Газпром - МТС Live Холл 12 1
Дворец конгрессов Государственный комплекс - Константиновский дворец - Большой Стрельнинский дворец 10 1
Озеро Карачи - санаторий 3 1
Федеральное казначейство России 1792 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51461 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7887 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8368 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28127 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14024 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8161 4
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 858 2
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 2
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 28 2
ТГУ - Томский государственный университет 175 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 123 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 40 1
Vilnius University - Вильнюсский университет 5 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 322 1
День молодёжи - 27 июня 908 1
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