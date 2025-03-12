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МТС Экосистема МТС
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Торгашин Евгений 21 2
|Пахомов Александр 69 2
|Сахарова Наталья 53 2
|Матвиенко Андрей 38 2
|Изиева Карем 26 2
|Алдошин Олег 27 2
|Ивонина Екатерина 15 2
|Бровко Александр 10 2
|Галактионова Инесса 75 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Соловенчук Александр 110 1
|Киселев Сергей 63 1
|Белов Андрей 54 1
|Тиунов Леонид 27 1
|Михайлова Анастасия 28 1
|Бийчук Андрей 19 1
|Козин Алексей 44 1
|Гриднев Антон 22 1
|Митькин Максим 34 1
|Яковлева Мария 3 1
|Федосов Павел 6 1
|Мяктинов Никита 1 1
|Боднарюк Юлия 1 1
|Чупрынин Владислав 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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