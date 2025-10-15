Разделы

Нижегородцы выделили «Героя нашего времени» среди книг Лермонтова

Цифровая экосистема МТС и книжный сервис «Строки» ко дню рождения Михаила Юрьевича Лермонтова проанализировали, какие произведения классика наиболее популярны среди нижегородцев. В топе ожидаемо оказался самый известный роман автора «Герой нашего времени». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самым популярным среди читателей Нижегородской области произведением Михаила Юрьевича Лермонтова стал социально-психологический роман «Герой нашего времени». Второе место заняла драматическая пьеса в стихах «Маскарад». Замыкает тройку лидеров сборник произведений русской классики, посвященный фантастике и мистике, в который вошли произведения Михаила Лермонтова – «Граф Калиостро. Фантастические миры русской классики». Среди наиболее востребованных также оказалась эпическая поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

Вкусовые предпочтения нижегородских читателей заметно перекликаются с литературными симпатиями жителей соседних регионов Поволжья, однако существуют и уникальные особенности. Например, жители Татарстана отдают предпочтение стихам и поэтическим произведениям Лермонтова, башкирские читатели выделяют повесть «Княгиня Лиговская», а ценители литературы из республики Марий Эл чаще других читали знаменитое стихотворение «Бородино».

«Через столетия творчество Лермонтова сохраняет свою притягательность благодаря острым социальным вопросам, тонким психологическим наблюдениям и выразительному языку. Несмотря на современные форматы потребления информации, великие писатели продолжают вдохновлять нижегородцев. Онлайн-библиотеки открывают новые возможности для знакомства с наследием великого мастера слова, позволяя каждому прикоснуться к вечным истинам, заложенным в его произведениях», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

