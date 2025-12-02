Стараниями Microsoft сломан главный почтовый клиент мира. Он разучился работать с документами, которые нужны любой бухгалтерии

Почтовый клиент Outlook, самый известный в мире, перестал открывать Excel-таблицы. На них строится работа бухгалтерий десятков тысяч компаний по всему миру. Microsoft в курсе проблемы и даже выпустила патч для ее устранения, но жалобы все еще поступают. Параллельно в мире множится количество заменителей Outlook, работающих стабильно.

Outlook не дружит с Excel

Новая версия почтового клиента Outlook оказалась не в силах открыть приложенные к письмам электронные таблицы Excel, пишет портал Bleeping Computer. Эти таблицы используются различными отделами компаний – бухгалтерией, экономистами, логистами и пр.

При попытке запуска файла пользователь получает сообщение об ошибке, и больше ничего не происходит.

Outlook – это самый известный и самый распространенный почтовый клиент в мире. Также он вполне может претендовать на звание самого старого – впервые он появился в августе 1996 г. и назывался Microsoft Internet Mail and News. В 1997 г. был переименован в Outlook Express, и тогда же появилась его более функциональная версия под названием Outlook.

Microsoft В последние годы Outlook стабильностью не отличается

Своими широчайшими распространением и узнаваемости Outlook обязан тому факту, что в течение многих лет он входит в состав ОС Windows. К примеру, еще Windows 98 поставлялась с Outlook Express. Теперь же Outlook не способен работать с одним из базовых форматов документов на компьютере.

Рискует каждый

Как пишет Bleeping Computer, проблема с открытием вложений с Excel-файлами появилась как минимум 23 ноября 2025 г.. Иными словами, ей почти две недели, но Microsoft лишь сейчас сообщила, что у нее есть патч для ее устранения. Распространяет она его или нет, пока неясно, но жалобы на сбои продолжают поступать.

Судя по всему, инцидент затрагивает пока лишь пользователей Exchange Online – облачной версии локального сервера Microsoft Exchange. По информации Microsoft, основной причиной этого сбоя является ошибка кодировки имен файлов Excel. Именно из-за нее при попытке открыть прикрепленный к письму Excel-файл пользователь видит сообщение об ошибке.

Microsoft также отметила, что эта проблема может затронуть абсолютно любого пользователя, если тот попытается открыть приложенный к письму электронную таблицу, в названии которой присутствуют символы, не входящие в набор ASCII.

«Мы разработали исправление для устранения проблемы с отсутствующей кодировкой в ​​запросах, используемых для открытия файлов. Мы тестируем его, одновременно пытаясь понять, почему возникает эта ошибка кодировки», – говорится в официальном заявлении софтверного гиганта. Сведения о масштабах инцидента Microsoft пока не раскрывает.

Простое решение

Microsoft посоветовала всем столкнувшимся со сбоем в работе Outlook пользователям дождаться патча. А пока он не поступил, она предлагает использовать веб-версию Outlook или просто скачивать необходимые документы на компьютер для дальнейшего его локального открытия в установленном офисном приложении.

Много конкурентов, избыток ошибок

За последние годы Microsoft неоднократно ломала Outlook. Летом 2025 г., к примеру, почтовый клиент автоматически закрывался с ошибкой при попытке открыть абсолютно любое письмо.

Также в ноябре 2024 г. CNews писал, что заставить Outlook аварийно завершить работу с потерей всех данных можно, просто открыв в нем более 60 писем одновременно. С такой простой работой легко справится любой современный почтовый клиент, но для Outlook это была непосильная задача.

А в январе 2024 г. Microsoft призналась, что официально собирает данные пользователей почтового сервиса Outlook, читает их письма и делится ими с почти 800 сторонними компаниями. Раскрыть карты ее вынудили новые европейские законы о конфиденциальности – в других регионах мира пользователи Outlook не знают, что за ними следят сотни компаний со всей планеты.

На этой почве пользователи массово переходят на сторонние почтовые клиенты, многие из которых бесплатные. Например, в октябре 2025 г. земля Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии завершила первый этап по отказу от ПО Microsoft в рамках проекта по переходу на Open Source, стартовавшего весной 2024 г. Первым на дверь указали Exchange и Outlook – их заменили на Open-Xchange и Mozilla Thunderbird соответственно.

Также есть и платные почтовые клиенты, способные заменить собой Outlook. Самый известный из них – это The Bat, который регулярно обновляется с 1997 г.