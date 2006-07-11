Windows 98 и Windows Me остались без поддержки Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки пользователей операционных систем Windows 98, Windows 98 Second Edition и Windows Me. С сегодняшнего дня компания прекра

Студент выпустил SP2 для Windows 98 SE т Computer Weekly. Алпер Коскан (Alper Coskun) представил свою 2-ю версию неофициального обновления Windows 98 SE Service Pack. Компания Microsoft никогда не выпускала SP для Windows 98 SE

Windows 98/ME не будет работать с Grantsdale и Alderwood По заявлению компании Intel, она не собирается выпускать драйверы для чипсетов Grantsdale/Alderwood (925P, 915P и 915G) под операционные системы Windows 98/ME. Это заявление стало сюрпризом даже для корпорации Microsoft, которая недавно решила продлить срок поддержки системы Windows ME из-за задержки в проекте Longhorn, сообщил сайт The

Microsoft продолжит поддержку Windows 98 должит оказывать поддержку пользователям, которые до сих пор используют версии операционной системы Windows 98, сообщила компания. Компания решила продлить поддержку операционных систем Wind

Microsoft прекратит 16 января техподдержку Windows 98 Компания Microsoft объявила, что прекращает техническую поддержку пользователей ОС Windows 98 с 16 января 2004г. В то же время компания будет продолжать выпускать обновления, необходимые для обеспечения безопасной работы этой системы. Согласно исследованиям компании IDC, окол

ATI разъяснила ситуацию с драйверами Windows для 9000 Pro и 9700 ть заявления на сертификацию всех аппаратных устройств для следующих операционных систем: Microsoft Windows 98 SE Windows NT 4.0 Workstation Windows NT 4.0 Server Напоминаем, что WHQL предварит

Radeon 9000 и 9700 не будут работать под Windows 98 Сообщение на форуме Rage3D, видимо, подтверждает, что грядущие ATI 9000 Pro и 9700 не будут работать под Windows 98, Windows 95 и Windows NT. Сообщение на форуме гласит, что платы, которые, как ожидается, будут отгружены поставщикам и большим системным интеграторам за следующие несколько недель, н

Спрос на Windows XP уступает Windows 98 м исследовании компания NPD Intellect. По данным аналитиков компании, за первые дни было продано 300 тысяч "коробочных" версий ОС, и ожидается, что в течение недели спрос будет на 20-25% ниже, чем на Windows 98 в первую неделю ее появления на рынке программных продуктов. Windows 95 и Windows 98 за первую неделю продаж разошлись тиражом в 600 тысяч экземпляров каждая, а Windows Me за

Спрос на Windows XP уступает Windows 98 Спустя неделю после официального выхода в свет новой операционной системы Windows XP от Microsoft, стало понятно, что новая ОС распродается не так быстро, как Windows 98 в свое время. По данным агентства NPD Intellect, за первые дни было продано 300 тыс. копий нового ПО, а итоговые продажи за неделю будут на 20-25% ниже, чем спрос на Windows 98

Windows ME: новые "окна" в старом доме Windows Me, по задумке Microsoft, должна "подменить" Windows 98 до выхода Whistler. Она более проста, нежели представленная весной этого года Wind

Norton AntiVirus для Windows 98 получил награду журнала Virus Bulletin Сегодня корпорация Symantec объявила о присвоении продукту Norton AntiVirus для Windows 98 награды "VB 100%" журнала Virus Bulletin. "Антивирусная технология Symantec снова доказала свое техническое превосходство и эффективность в защите данных, - отметил Александр Брюзгин

В США объединены 170 исков против Microsoft за чрезмерно высокую стоимость ОС Windows 98 Вашингтон, против корпорации Microsoft. Истцы требуют от гиганта индустрии программного обеспечения и операционных систем компенсации за , по их мнению, непомерно высокие цены на операционную систему Windows 98. Помимо вышеупомянутой ОС, некоторые пользователи ПО Microsoft пошли дальше, потребовав компенсации за Microsoft Office и другие продукты корпорации с 1988 года. Три дня назад в штат

Корпорация Microsoft признана невиновной в завышении цен на операционную систему Windows 98 Суд штата Орегон, США отклонил иск, в котором корпорация Microsoft обвинялась в завышении цен на операционную систему Windows 98. Судья Джон Виттмейер (John Wittmayer) принял данное решение, опираясь на постановлении Верховного Суда (U.S. Supreme Court), которое гласит, что потребители имеют право обратиться в

Среди пользователей Интернет наиболее распространена Windows 98 Согласно данным компании WebSideStory, число пользователей Интернет, работающих на базе Windows 98 за последний год удвоилось и достигло максимального значения. На сегодня доля этих пользователей достигла 66.03%. Особенно популярна эта ОС среди пользователей, работающих в Интернет

Из-за ошибки в Windows'98 пользователи не могут скачать обновления c сайта Microsoft Многие пользователи сообщили о проблеме при скачивании новых обновлений для Windows'98 с сайта Microsoft. В последнем патче к технологии Java, используемой в Windows, содержится ошибка, из-за которой невозможно попасть на сайт технической поддержки - Windows Update Sit

Обнаружена ошибка в работе контроллера USB в компьютерах с процессорами AMD под управлением Windows 98 SE ту проблему. Те люди, которые имеют контроллер Via USB и процессор AMD с частотой 350 МГц, будут иметь трудности с подключением USB-периферии из-за специфической проблемы синхронизации USB-драйвера в Windows 98 SE.

Microsoft выпускает новое дополнение ко второму выпуску Windows 98 Новое дополнение ко второму выпуску Windows 98 исправляет ошибку, из-за которой при определёноой конфигурации система зависала при попытке её перегрузить или выключить.

Microsoft выпустила Windows 98 Service Pack Спустя год после выхода Windows 98 компания Microsoft наконец выпустила Windows 98 Service Pack. Этот пакет со

Один из файлов Steinberg Software WaveLab несовместим с Windows 98 По сообщению Microsoft, файл с2rec.vxd, устанавливаемый инсталлятором системы Steinberg Software WaveLab, полностью несовместим с ОС Windows 98. Файл может приводить к зависанию компьютера сразу после установки Steinberg Software WaveLab. Microsoft рекомендует переименовать с2rec.vxd в с2rec.old и затем перезагрузить ПК. Что

Microsoft выпустила Windows 98 Second Edition Корпорация Microsoft объявила о выпуске второго релиза ОС Windows 98, Windows 98 Second Edition. Обновление Windows 95, Windows 3.1 и ранних вер

PCnet-Home контроллер от AMD сертифицирован Microsoft PC 98 Компания AMD сообщила, что ее контроллер PCnet-Home, выполненный на базе спецификации HomePNA (Home Phoneline Networking Alliance), стал первым HomePNA-совместимым продуктом, получившим сертификацию Microsoft PC 98. Данная сертификация означает совместимость контроллера с Microsoft Windows 95, 98, NT и прочими продуктами с логотипом PC 98.

Microsoft продолжает исправлять "ошибку 2000 года" в Windows 98 Корпорация Microsoft сообщила о выпуске очередного патча для Windows 98 для исправления "ошибки 2000 года". Он решает проблемы, возникающие с датами в библиотеке Microsoft Automation, а также ряд ошибок, которым подвержены международные версии Windows

Клиентское ПО GroupWise 5.2 некорректно работает под некоторыми версиями Windows 98 Компания Novell предупредила пользователей системы GroupWise 5.2 о том, что 32-битный клиент системы может некорректно работать на рабочих станциях с предустановленной производителем версией Windows 98. После корректной инсталляции выдается сообщение "fatal exception error OE at 105F:BF9DDAZ"; при установке на станцию Dell 266 выдается сообщение "invalid page fault in module emsuix

Microsoft готовит обновленную версию Windows 98 Компания Microsoft решила заработать на допущенных ею ошибках в Windows 98. Сейчас она готовит к выходу обновленную версию своей ОС Windows 98 Second

Ноутбуки Toshiba Tecra 750 могут допускать сбои при загрузке Windows 98 При загрузке Windows 98 ноутбуки Toshiba Tecra 750 с приводами CD-ROM IDE могут зависать. Это происходит, когда используется драйвер CD-ROM, имеющийся в Windows 98, при включенной поддержке DMA для C

В Windows 98 продолжают находить ошибки В некоторых случаях система Windows 98 может не выходить из "спящего" состояния (Standby). Согласно информации Microsoft, это случается, когда система сконфигурирована для использования Advanced Configuration и Power Inte

ПК IBM Aptiva испытывают проблемы при работе под Windows 98 ПК серий Aptiva E84 и Е56 фирмы IBM могут "виснуть" при холодной перезагрузке, если на них была установлена ОС Windows 98 поверх Windows 95. Для устранения проблемы компания Microsoft рекомендует отключать 32-битный доступ к винчестеру в Windows 98.

После установки Windows 98 возможна ошибка печати на Okidata OL-600e По информации компании Microsoft, после установки Windows 98 поверх Windows 95 могут возникнуть ошибки драйвера принтера Okidata OL-600e. При попытке вывести что-либо на печать система выдает сообщение "A Fatal Exception OE has occurred at [ad

При установке Windows 98 могут появиться ошибки в работе Symantec SystemWorks 1.1 По информации компании Symantec, при установке на ПК ОС Windows 98 ПО Symantec SystemWorks 1.1 может работать в ошибками. В частности, может произойти ошибка защиты при закрытии Windows, если установлен Norton AntiVirus, система может зависнуть при

Ошибка в Windows 98 позволяет следить за пользователем в Интернет Обнаружена новая ошибка в Windows 98. Она позволяет отслеживать действия пользователя в Интернет, поскольку с ее помощью сайты могут получать ID номера посещающих их пользователей. Сюда входят и ID номера Microsoft, кот

Анонсирован Adobe InDesign для Mac OS 8.5, Windows 98 и Windows NT 4.0 lustrator; Adobe InDesign позволяет открывать файлы из QuarkXPress 3.3- 4.04 и Adobe PageMaker 6.5 и включает множество клавиатурных сокращений QuarkXPress. Ожидается, что новый пакет для Mac OS 8.5, Windows 98 и Windows NT 4.0 будет доступен летом в США, Канаде и Европе. Ожидаемая розничная цена составит $699 для обеих платформ.

Windows 98 некорректно распознает процессоры Pentium III дение на сайт технической поддержки. Сообщая информацию о конфигурации компьютера, ОС обозначает новый процессор как Pentium II. К счастью, проблема только этим и ограничена. Что касается способности Windows 98 использовать новый набор команд Pentium III для ускорения производительности, то здесь все корректно; Windows 95 же в принципе не может использовать эти команды.

Продано 25 млн копий Windows 98 По данным корпорации Microsoft, с июня прошлого года было продано 25 млн копий Windows 98. Только в период рождественских праздников было продано 3 млн копий, что составляет своеобразный рекорд скорости продаж.

"Гласнет" включена в список службы ссылок операционной системы Windows 98 Компания "Гласнет", один из крупнейших поставщиков Интернет-услуг, вошла с конца января в список службы ссылок операционной системы Windows 98. Как известно, при запуске мастера подключения к Интернет он автоматически инициирует звонок на специальный московский телефонный номер, выполняет соединение с сервером справочной сл

Microsoft объединяет группы тестирования Windows 98 Service Pack Две группы бета-тестеров, до недавнего времени тестировавших Windows 98 Service Pack (одна для ОЕМ-производителей, другая - для розничной продажи), теперь

Вышла вторая бета-версия Service Pack для Windows 98 Microsoft выпустила вторую бета-версию своего Service Pack for Windows 98 с целью исправления множества ошибок в новой ОС. Хотя Windows 98 заняла ведущее место по объемам продаж, многие пользователи жалуются на проблемы с проведением апгрейда систем

Может ли Windows 98 работать без Internet Explorer а адвокатам Microsoft пришлось прекратить перекрестный допрос компьютерного эксперта из Princeton University Эдварда Фелтена(Edward Felten). Ранее Фелтен продемонстрировал суду возможность удалить из Windows 98 браузер Internet Explorer в ответ на заявления Microsoft о технической невозможности это сделать. Когда адвокат Microsoft указал на ошибки в программе Фелтона, тот объявил, что компа

Microsoft выпустила Year 2000 Fix для Windows 98 7 декабря корпорация Microsoft объявила, что исправила недостатки, связанные с "проблемой 2000 года", о которых сообщалось в связи с ее операционной системой Windows 98 (OS). Фирма заявила, что обнаруженные проблемы не несли в себе никакого риска потери данных или повреждения PC, и клиенты вряд ли столкнулись бы с ними при ежедневном обычном использ