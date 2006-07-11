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Microsoft Windows 98

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.07.2006 Windows 98 и Windows Me остались без поддержки

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки пользователей операционных систем Windows 98, Windows 98 Second Edition и Windows Me. С сегодняшнего дня компания прекра
20.05.2005 Студент выпустил SP2 для Windows 98 SE

т Computer Weekly. Алпер Коскан (Alper Coskun) представил свою 2-ю версию неофициального обновления Windows 98 SE Service Pack. Компания Microsoft никогда не выпускала SP для Windows 98 SE

28.04.2004 Windows 98/ME не будет работать с Grantsdale и Alderwood

По заявлению компании Intel, она не собирается выпускать драйверы для чипсетов Grantsdale/Alderwood (925P, 915P и 915G) под операционные системы Windows 98/ME. Это заявление стало сюрпризом даже для корпорации Microsoft, которая недавно решила продлить срок поддержки системы Windows ME из-за задержки в проекте Longhorn, сообщил сайт The
13.01.2004 Microsoft продолжит поддержку Windows 98

должит оказывать поддержку пользователям, которые до сих пор используют версии операционной системы Windows 98, сообщила компания. Компания решила продлить поддержку операционных систем Wind
15.12.2003 Microsoft прекратит 16 января техподдержку Windows 98

Компания Microsoft объявила, что прекращает техническую поддержку пользователей ОС Windows 98 с 16 января 2004г. В то же время компания будет продолжать выпускать обновления, необходимые для обеспечения безопасной работы этой системы. Согласно исследованиям компании IDC, окол
26.07.2002 ATI разъяснила ситуацию с драйверами Windows для 9000 Pro и 9700

ть заявления на сертификацию всех аппаратных устройств для следующих операционных систем: Microsoft Windows 98 SE Windows NT 4.0 Workstation Windows NT 4.0 Server Напоминаем, что WHQL предварит
25.07.2002 Radeon 9000 и 9700 не будут работать под Windows 98

Сообщение на форуме Rage3D, видимо, подтверждает, что грядущие ATI 9000 Pro и 9700 не будут работать под Windows 98, Windows 95 и Windows NT. Сообщение на форуме гласит, что платы, которые, как ожидается, будут отгружены поставщикам и большим системным интеграторам за следующие несколько недель, н
05.11.2001 Спрос на Windows XP уступает Windows 98

м исследовании компания NPD Intellect. По данным аналитиков компании, за первые дни было продано 300 тысяч "коробочных" версий ОС, и ожидается, что в течение недели спрос будет на 20-25% ниже, чем на Windows 98 в первую неделю ее появления на рынке программных продуктов. Windows 95 и Windows 98 за первую неделю продаж разошлись тиражом в 600 тысяч экземпляров каждая, а Windows Me за

02.11.2001 Спрос на Windows XP уступает Windows 98

Спустя неделю после официального выхода в свет новой операционной системы Windows XP от Microsoft, стало понятно, что новая ОС распродается не так быстро, как Windows 98 в свое время. По данным агентства NPD Intellect, за первые дни было продано 300 тыс. копий нового ПО, а итоговые продажи за неделю будут на 20-25% ниже, чем спрос на Windows 98

20.11.2000 Windows ME: новые "окна" в старом доме

Windows Me, по задумке Microsoft, должна "подменить" Windows 98 до выхода Whistler. Она более проста, нежели представленная весной этого года Wind
11.07.2000 Norton AntiVirus для Windows 98 получил награду журнала Virus Bulletin

Сегодня корпорация Symantec объявила о присвоении продукту Norton AntiVirus для Windows 98 награды "VB 100%" журнала Virus Bulletin. "Антивирусная технология Symantec снова доказала свое техническое превосходство и эффективность в защите данных, - отметил Александр Брюзгин
20.06.2000 Суд штата Невада отверг иск против Microosoft за завышенную стоимость Windows 98
16.06.2000 В США объединены 170 исков против Microsoft за чрезмерно высокую стоимость ОС Windows 98

Вашингтон, против корпорации Microsoft. Истцы требуют от гиганта индустрии программного обеспечения и операционных систем компенсации за , по их мнению, непомерно высокие цены на операционную систему Windows 98. Помимо вышеупомянутой ОС, некоторые пользователи ПО Microsoft пошли дальше, потребовав компенсации за Microsoft Office и другие продукты корпорации с 1988 года. Три дня назад в штат
15.06.2000 Корпорация Microsoft признана невиновной в завышении цен на операционную систему Windows 98

Суд штата Орегон, США отклонил иск, в котором корпорация Microsoft обвинялась в завышении цен на операционную систему Windows 98. Судья Джон Виттмейер (John Wittmayer) принял данное решение, опираясь на постановлении Верховного Суда (U.S. Supreme Court), которое гласит, что потребители имеют право обратиться в
07.03.2000 Среди пользователей Интернет наиболее распространена Windows 98

Согласно данным компании WebSideStory, число пользователей Интернет, работающих на базе Windows 98 за последний год удвоилось и достигло максимального значения. На сегодня доля этих пользователей достигла 66.03%. Особенно популярна эта ОС среди пользователей, работающих в Интернет
22.11.1999 Из-за ошибки в Windows'98 пользователи не могут скачать обновления c сайта Microsoft

Многие пользователи сообщили о проблеме при скачивании новых обновлений для Windows'98 с сайта Microsoft. В последнем патче к технологии Java, используемой в Windows, содержится ошибка, из-за которой невозможно попасть на сайт технической поддержки - Windows Update Sit
25.10.1999 Обнаружена ошибка в работе контроллера USB в компьютерах с процессорами AMD под управлением Windows 98 SE

ту проблему. Те люди, которые имеют контроллер Via USB и процессор AMD с частотой 350 МГц, будут иметь трудности с подключением USB-периферии из-за специфической проблемы синхронизации USB-драйвера в Windows 98 SE.
23.08.1999 Microsoft выпускает новое дополнение ко второму выпуску Windows 98

Новое дополнение ко второму выпуску Windows 98 исправляет ошибку, из-за которой при определёноой конфигурации система зависала при попытке её перегрузить или выключить.
01.07.1999 Microsoft выпустила Windows 98 Service Pack

Спустя год после выхода Windows 98 компания Microsoft наконец выпустила Windows 98 Service Pack. Этот пакет со
03.06.1999 Один из файлов Steinberg Software WaveLab несовместим с Windows 98

По сообщению Microsoft, файл с2rec.vxd, устанавливаемый инсталлятором системы Steinberg Software WaveLab, полностью несовместим с ОС Windows 98. Файл может приводить к зависанию компьютера сразу после установки Steinberg Software WaveLab. Microsoft рекомендует переименовать с2rec.vxd в с2rec.old и затем перезагрузить ПК. Что
06.05.1999 Microsoft выпустила Windows 98 Second Edition

Корпорация Microsoft объявила о выпуске второго релиза ОС Windows 98, Windows 98 Second Edition. Обновление Windows 95, Windows 3.1 и ранних вер
23.04.1999 PCnet-Home контроллер от AMD сертифицирован Microsoft PC 98

Компания AMD сообщила, что ее контроллер PCnet-Home, выполненный на базе спецификации HomePNA (Home Phoneline Networking Alliance), стал первым HomePNA-совместимым продуктом, получившим сертификацию Microsoft PC 98. Данная сертификация означает совместимость контроллера с Microsoft Windows 95, 98, NT и прочими продуктами с логотипом PC 98.
23.04.1999 Microsoft продолжает исправлять "ошибку 2000 года" в Windows 98

Корпорация Microsoft сообщила о выпуске очередного патча для Windows 98 для исправления "ошибки 2000 года". Он решает проблемы, возникающие с датами в библиотеке Microsoft Automation, а также ряд ошибок, которым подвержены международные версии Windows
13.04.1999 Клиентское ПО GroupWise 5.2 некорректно работает под некоторыми версиями Windows 98

Компания Novell предупредила пользователей системы GroupWise 5.2 о том, что 32-битный клиент системы может некорректно работать на рабочих станциях с предустановленной производителем версией Windows 98. После корректной инсталляции выдается сообщение "fatal exception error OE at 105F:BF9DDAZ"; при установке на станцию Dell 266 выдается сообщение "invalid page fault in module emsuix
08.04.1999 Microsoft готовит обновленную версию Windows 98

Компания Microsoft решила заработать на допущенных ею ошибках в Windows 98. Сейчас она готовит к выходу обновленную версию своей ОС Windows 98 Second

02.04.1999 Ноутбуки Toshiba Tecra 750 могут допускать сбои при загрузке Windows 98

При загрузке Windows 98 ноутбуки Toshiba Tecra 750 с приводами CD-ROM IDE могут зависать. Это происходит, когда используется драйвер CD-ROM, имеющийся в Windows 98, при включенной поддержке DMA для C
24.03.1999 В Windows 98 продолжают находить ошибки

В некоторых случаях система Windows 98 может не выходить из "спящего" состояния (Standby). Согласно информации Microsoft, это случается, когда система сконфигурирована для использования Advanced Configuration и Power Inte
17.03.1999 ПК IBM Aptiva испытывают проблемы при работе под Windows 98

ПК серий Aptiva E84 и Е56 фирмы IBM могут "виснуть" при холодной перезагрузке, если на них была установлена ОС Windows 98 поверх Windows 95. Для устранения проблемы компания Microsoft рекомендует отключать 32-битный доступ к винчестеру в Windows 98.
15.03.1999 После установки Windows 98 возможна ошибка печати на Okidata OL-600e

По информации компании Microsoft, после установки Windows 98 поверх Windows 95 могут возникнуть ошибки драйвера принтера Okidata OL-600e. При попытке вывести что-либо на печать система выдает сообщение "A Fatal Exception OE has occurred at [ad
15.03.1999 При установке Windows 98 могут появиться ошибки в работе Symantec SystemWorks 1.1

По информации компании Symantec, при установке на ПК ОС Windows 98 ПО Symantec SystemWorks 1.1 может работать в ошибками. В частности, может произойти ошибка защиты при закрытии Windows, если установлен Norton AntiVirus, система может зависнуть при

12.03.1999 Ошибка в Windows 98 позволяет следить за пользователем в Интернет

Обнаружена новая ошибка в Windows 98. Она позволяет отслеживать действия пользователя в Интернет, поскольку с ее помощью сайты могут получать ID номера посещающих их пользователей. Сюда входят и ID номера Microsoft, кот
03.03.1999 Анонсирован Adobe InDesign для Mac OS 8.5, Windows 98 и Windows NT 4.0

lustrator; Adobe InDesign позволяет открывать файлы из QuarkXPress 3.3- 4.04 и Adobe PageMaker 6.5 и включает множество клавиатурных сокращений QuarkXPress. Ожидается, что новый пакет для Mac OS 8.5, Windows 98 и Windows NT 4.0 будет доступен летом в США, Канаде и Европе. Ожидаемая розничная цена составит $699 для обеих платформ.
12.02.1999 Windows 98 некорректно распознает процессоры Pentium III

дение на сайт технической поддержки. Сообщая информацию о конфигурации компьютера, ОС обозначает новый процессор как Pentium II. К счастью, проблема только этим и ограничена. Что касается способности Windows 98 использовать новый набор команд Pentium III для ускорения производительности, то здесь все корректно; Windows 95 же в принципе не может использовать эти команды.
10.02.1999 Продано 25 млн копий Windows 98

По данным корпорации Microsoft, с июня прошлого года было продано 25 млн копий Windows 98. Только в период рождественских праздников было продано 3 млн копий, что составляет своеобразный рекорд скорости продаж.
05.02.1999 "Гласнет" включена в список службы ссылок операционной системы Windows 98

Компания "Гласнет", один из крупнейших поставщиков Интернет-услуг, вошла с конца января в список службы ссылок операционной системы Windows 98. Как известно, при запуске мастера подключения к Интернет он автоматически инициирует звонок на специальный московский телефонный номер, выполняет соединение с сервером справочной сл
01.02.1999 Microsoft объединяет группы тестирования Windows 98 Service Pack

Две группы бета-тестеров, до недавнего времени тестировавших Windows 98 Service Pack (одна для ОЕМ-производителей, другая - для розничной продажи), теперь
05.01.1999 Вышла вторая бета-версия Service Pack для Windows 98

Microsoft выпустила вторую бета-версию своего Service Pack for Windows 98 с целью исправления множества ошибок в новой ОС. Хотя Windows 98 заняла ведущее место по объемам продаж, многие пользователи жалуются на проблемы с проведением апгрейда систем
16.12.1998 Может ли Windows 98 работать без Internet Explorer

а адвокатам Microsoft пришлось прекратить перекрестный допрос компьютерного эксперта из Princeton University Эдварда Фелтена(Edward Felten). Ранее Фелтен продемонстрировал суду возможность удалить из Windows 98 браузер Internet Explorer в ответ на заявления Microsoft о технической невозможности это сделать. Когда адвокат Microsoft указал на ошибки в программе Фелтона, тот объявил, что компа
09.12.1998 Microsoft выпустила Year 2000 Fix для Windows 98

7 декабря корпорация Microsoft объявила, что исправила недостатки, связанные с "проблемой 2000 года", о которых сообщалось в связи с ее операционной системой Windows 98 (OS). Фирма заявила, что обнаруженные проблемы не несли в себе никакого риска потери данных или повреждения PC, и клиенты вряд ли столкнулись бы с ними при ежедневном обычном использ
30.11.1998 Microsoft представила в Новосибирске русскую версию Microsoft Windows 98

бря в Новосибирске состоялся заключительный семинар цикла мероприятий, проводимых московским представительством Microsoft в странах СНГ в связи с выходом русской версии операционной системы Microsoft Windows 98. На семинаре были продемонстрированы возможности новой настольной операционной системы Microsoft Windows 98, отмечены основные характеристики Windows NT Workstation 4.0, расск

Публикаций - 452, упоминаний - 493

Microsoft Windows 98 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 226
Intel Corporation 12811 46
IBM - International Business Machines Corp 9699 21
HP - Hewlett-Packard 3662 15
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 14
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 12
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 10
Toshiba Corporation 2980 10
Sony 6739 10
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Dell EMC 5180 8
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 8
Dell Technologies - Dell Computer 2219 8
AMD Graphics Product Group - ATI 973 8
Apple Inc 13156 7
Oracle Corporation 7074 7
Fujitsu 2105 7
Google LLC 12690 7
Alion - Алион - Дистрибуторская компания 86 6
Red Hat 1378 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
Sharp Corporation 1062 6
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 6
CNet Technology 23 5
Samsung Electronics 11065 5
Seagate Technology 766 5
Yahoo! 3726 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
OpenText - Micro Focus - Novell 880 5
Eastman Kodak - Кодак 509 4
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 4
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
LG Electronics 3735 4
Microsoft Corporation - GitHub 1075 4
Thales - Gemalto - SafeNet 140 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Белый Ветер 365 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Резонанс НПП 407 3
КонсультантПлюс 161 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 1
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
Reebok 14 1
Latham & Watkins 8 1
ФИЗИКОН - издательство цифрового образовательного контента в России 12 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Dow Chemical Company (TDCC) 34 1
Норникель - Норильскпроект 4 1
Салком - Solkom 1 1
Lesprom Network - Леспром.ру - Леспром Индастри Консалтинг 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Базэл Цемент-Пикалёво 3 1
Русский Стиль 45 1
Курганхиммаш - Курганский завод химического машиностроения 2 1
Дельта-капитал ИК - Дельта Кэпитал Менеджмент 2 1
Levi Strauss & Co - Dockers 5 1
Sojitz - Nissho Iwai Corporation - Nisshō Iwai Kabushiki-gaisha - Nichimen Corporation 14 1
Гранч НПФ - научно-производственная фирма 4 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
Петро-Аэро-Банк КБ 1 1
HRW - Human Rights Watch 6 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
eBay Inc 1640 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
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