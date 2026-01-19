Разделы

Levi Strauss & Co Levi’s Леви Страусс Леви Штраусс Москва Глобал Деним

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


19.01.2026 Российский ритейлер ускорил складскую приемку в 3 раза и сократил трудозатраты на 73% с помощью RFID 1
10.02.2025 На «Яндекс Маркете» появилось более 40 тыс. товаров из ассортимента Lamoda 1
27.02.2024 «Яндекс Маркет» дополнительно проверит оригинальность одежды и обуви 1
28.10.2022 CDEK.Shopping запустила доставку продукции H&M в Россию 1
14.10.2022 CDEK.Shopping запустил доставку Zara и Uniqlo 1
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 2
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
02.03.2021 Умная одежда — идеи vs реальность 1
01.03.2021 В 2020 году оборот Lamoda вырос на 32,3% 1
01.12.2020 Пришло время менять средства удаленной работы 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
16.03.2020 Выручка «Корус консалтинга» выросла на 28% до 5,2 млрд рублей 1
30.10.2019 «Корус консалтинг» внедрит систему маркировки обуви для Levi Strauss 6
03.07.2018 FM Logistic протестировала обмен электронной транспортной накладной в сервисе Synerdocs 1
23.04.2013 «АйТи» поддерживает ИТ-инфраструктуру сети магазинов «Л’Окситан» в России 1
27.07.2011 Бывший сотрудник Nokia предрек гибель компании 1
14.07.2009 «АйТи» обеспечит поддержку ИТ-инфраструктуры Levi's 3
23.06.2009 Российский филиал Levi's автоматизировал учет и отчетность на базе «1С:Предприятия 8» 2
21.11.2008 GSI Commerce обеспечит поддержку онлайн-магазина Levi's 6
12.03.2008 Fly совместно с компанией Levi's выпустил имиджевый мобильник 2
11.12.2007 Levi’s запустила сервис для персонализации мобильного телефона 2
14.09.2007 Союз Gorenje и Ora-Ito: «Хороший понт дороже денег» 1
19.06.2007 Новый "джинсовый" телефон 1
21.05.2007 New7Wonders: 45 млн голосов на «выборах» 7 чудес света 1
13.11.2006 Гипермаркет "Корона" автоматизирует деятельность 1
18.09.2006 Теперь джинсы умеют управлять плеером 2
18.09.2006 Фото дня. Теперь джинсы умеют управлять плеером 2
30.06.2006 Google представил "убийцу" PayPal 1
07.06.2006 Нанотехнологии привлекают модельеров 1
07.06.2006 Нанотехнологии привлекают модельеров 1
12.01.2006 Levi Strauss сшил iPod-джинсы 3
23.09.2002 Неделя цифровых камер, джинсовая защита от мобильника, унитаз-аналитик и чудеса Sony Dream World 2002 2
13.09.2002 Reuters: джинсы Levi's защитят от электромагнитного излучения мобильника 2
13.09.2002 Reuters: джинсы Levi's защитят от радиации мобильника 1
13.09.2002 Reuters: джинсы Levis защитят от радиации мобильника 2
28.05.2001 Levi's купила на eBay столетние джинсы 1

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413234, в очереди разбора - 730279.
Создано именных указателей - 188919.
