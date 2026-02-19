Получите все материалы CNews по ключевому слову
Борисов Андрей
СОБЫТИЯ
Борисов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
|Радаев Александр 44 2
|Ушаков Алексей 18 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Котов Александр 10 1
|Шевченко Евгений 60 1
|Савватин Максим 65 1
|Хохлов Юрий 15 1
|Лазарев Денис 3 1
|Переверзев Михаил 19 1
|Дубинин Вадим 27 1
|Данилов Игорь 24 1
|Шевченко Григорий 18 1
|Эльянов Михаил 14 1
|Саломатин Алексей 8 1
|Осотов Алексей 5 1
|Куртяник Надежда 402 1
|Валетов Дмитрий 1 1
|Казаров Вадим 2 1
|Капранов Виталий 1 1
|Якунин Анатолий 5 1
|Дуплякин Владислав 1 1
|Вершинина Ольга 1 1
|Гулиев Ядулла 2 1
|Парфенова Ольга 1 1
|Топоровская Елена 1 1
|Colony George - Колони Джордж 6 1
|Путин Владимир 3390 1
|Симаков Олег 113 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Гайдуков Алексей 23 1
|Белов Виктор 58 1
|Лебедев Георгий 57 1
|Гусев Александр 45 1
|Черноусов Алексей 7 1
|Перфильев Андрей 3 1
|Шифрин Михаил 8 1
|Сорокин Сергей 17 1
|Федотова Валентина 6 1
|Серова Елена 320 1
|Фурсин Алексей 158 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8430 2
|Forrester Research 830 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420388, в очереди разбора - 726111.
Создано именных указателей - 190776.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.