Интерин Интерин технологии Интерин сервис
Группа компаний «Интерин» специализируется в разработке, поставке, внедрении и сопровождении медицинских информационных систем, а также ведет научные исследования в области медицинских информационных технологий. Медицинские информационные системы Интерин PROMIS используются в ведущих медицинских организациях 9 ведомств России. Входит в Единый реестр российского программного обеспечения.
Интерин и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 1
|Шевченко Григорий 18 2
|Гулиев Ядулла 2 2
|Зингерман Борис 38 1
|Гайдуков Алексей 23 1
|Лебедев Георгий 54 1
|Гусев Александр 36 1
|Михеев Александр 14 1
|Натензон Михаил 13 1
|Юсупов Ренат 117 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Борисов Андрей 11 1
|Котов Александр 9 1
|Степанов Антон 66 1
|Куприянов Илья 3 1
|Переверзев Михаил 19 1
|Дубинин Вадим 27 1
|Эльянов Михаил 14 1
|Басин Павел 9 1
|Саломатин Алексей 8 1
|Кряжев Григорий 5 1
|Борейко Андрей 2 1
|Казаров Вадим 2 1
|Гулько Юрий 2 1
|Якунин Анатолий 5 1
|Маковецкий Артем 1 1
|Свет Алексей 1 1
|Зевакин Николай 1 1
|Трубочев Алексей 30 1
|Forrester Research 821 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 684 1
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