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Интерин Интерин технологии Интерин сервис

Интерин - Интерин технологии - Интерин сервис

Группа компаний «Интерин» специализируется в разработке, поставке, внедрении и сопровождении медицинских информационных систем, а также ведет научные исследования в области медицинских информационных технологий. Медицинские информационные системы Интерин PROMIS используются в ведущих медицинских организациях 9 ведомств России. Входит в Единый реестр российского программного обеспечения.


27.01.2025 Подтверждена совместимость МИС «Интерин PROMIS Alpha PG» с ОС Astra Linux 1.8 2
08.04.2024 ГК «Интерин» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 2
23.06.2016 Пациенты ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова получили электронные медицинские карты 3
27.12.2011 «Облака» опасны для здоровья 1
19.12.2011 Компания «Интерин» создала интернет-регистратуру Ленинградской области 1
05.12.2011 ИТ в медицине: единая система на всю Россию 4
23.10.2008 «Открытые Технологии» создали для Медицинского центра ЦБ РФ систему видеотрансляций 1

Публикаций - 7, упоминаний - 14

Интерин и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6692 4
Открытые технологии 701 3
8222 2
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 2
Армада - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 26 2
Broadcom - VMware 2362 1
Amazon Inc - Amazon.com 2999 1
Huawei 3938 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
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Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 382 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1884 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова ГБУЗ - Городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова 3 1
Текно-Медикал - ТехноМедикал 3 1
Доктор на работе 15 1
ЦБ РФ - Медцентр Банка России - Многопрофильный медицинский центр Банка России 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4756 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1904 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 187 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 22 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15731 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10183 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16146 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30724 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7572 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11622 3
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 408 3
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 216 3
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 266 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11062 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27445 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25372 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12531 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9193 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1202 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12191 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 2
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 73 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 133 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 525 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11954 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20628 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9388 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2146 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5353 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5717 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6666 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6565 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15891 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1072 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 168 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14394 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3160 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6093 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2485 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12529 1
Интерин - PROMIS МИС 5 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 437 2
Apple iPad 3860 1
Apple iOS 7813 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 1
Microsoft Skype 2067 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
Microsoft Office Excel 1198 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 688 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 979 1
Армада - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 25 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1082 1
Linux OS 9957 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 198 1
Шевченко Григорий 18 2
Гулиев Ядулла 2 2
Зингерман Борис 38 1
Гайдуков Алексей 23 1
Лебедев Георгий 54 1
Гусев Александр 36 1
Михеев Александр 14 1
Натензон Михаил 13 1
Юсупов Ренат 117 1
Рудычева Наталья 95 1
Борисов Андрей 11 1
Котов Александр 9 1
Степанов Антон 66 1
Куприянов Илья 3 1
Переверзев Михаил 19 1
Дубинин Вадим 27 1
Эльянов Михаил 14 1
Басин Павел 9 1
Саломатин Алексей 8 1
Кряжев Григорий 5 1
Борейко Андрей 2 1
Казаров Вадим 2 1
Гулько Юрий 2 1
Якунин Анатолий 5 1
Маковецкий Артем 1 1
Свет Алексей 1 1
Зевакин Николай 1 1
Трубочев Алексей 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17045 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52129 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14195 1
Европа 21774 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 928 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1227 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 1
Россия - УФО - Свердловская область 1499 1
Канада 4885 1
Германия - Федеративная Республика 12684 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2419 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14118 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 746 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 868 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 518 1
Россия - СФО - Омская область 668 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Кувейт 164 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
США - Колорадо - Денвер 121 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9806 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8663 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4365 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2307 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14341 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5976 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13520 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8042 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8404 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5736 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1385 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5765 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18489 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24104 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1249 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5423 1
Экономический эффект 1067 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3111 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2903 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1628 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9948 1
Список системообразующих предприятий РФ 281 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 996 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2187 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3469 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 383 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 914 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6062 1
Forrester Research 821 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 684 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 1
РАН - Российская академия наук 1874 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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