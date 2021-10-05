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Зингерман Борис


05.10.2021 Компания Data Matrix создает Национальный банк биомедицинских данных 1
27.05.2020 Mail.ru Cloud Solutions обеспечит инфраструктуру для разработки медицинских решений 1
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 1
27.02.2020 На конференции CNews подписано соглашение, давшее новый старт телемедицине в России 1
18.02.2020 Координационный центр Минкомсвязи и НБМЗ разработают систему поддержки принятия врачебных решений на основе ИИ 1
04.02.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
15.01.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
11.12.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
07.08.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы» состоится 24 сентября 1
07.03.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 21 марта 1
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 1
07.12.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 4
27.11.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 2
17.08.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
12.08.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
28.07.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
22.07.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
16.06.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
28.04.2015 ИТ в здравоохранении: идеи есть, перспективы туманны 1
14.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
03.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
27.03.2015 Облачные технологии: что нужно бизнесу прямо сейчас 3
12.03.2015 Конференция CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
05.03.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
10.02.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
29.10.2014 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
17.10.2014 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
30.04.2014 Итоги трех лет информатизации медицины в России: дискуссия 1
24.04.2014 ИС здравоохранения должны ориентироваться на пациента 1
10.04.2014 Чиновники обсудят информатизацию здравоохранения с ИТ-сообществом 1
10.12.2012 МИС в России: информатизация "по понятиям" 1
05.12.2011 ИТ в медицине: единая система на всю Россию 1
05.07.2010 Кризис затормозил информатизацию здравоохранения 1
28.07.2009 ИТ в здравоохранении: что несут грядущие перемены 1
12.03.2008 ГНЦ РАМН создаст систему генерации эпикризов в формате Open XML 1

Публикаций - 35, упоминаний - 41

Зингерман Борис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Уютерра - ПланетаСтрой 24 9
Телеком-защита 48 5
Microsoft Corporation 11226 5
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 4
Agfa Gevaert 10 2
Selectel - Селектел 137 2
ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 6 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 453 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 257 1
Центр2М - Center2М 47 1
IBM 3575 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 1
ELMA 106 1
Программный продукт ГК 92 1
Dahua Technology 34 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 7
Газпромбанк - ГПБ 693 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 4
Русагро Группа Компаний 139 4
Уралсиб Банк 390 3
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 2
Инвитро - Invitro 35 2
АльфаСтрахование Медицина 5 2
Фармстандарт АО 32 1
Газпром нефть 382 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
КонсультантПлюс 42 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 7 1
Мать и дитя 16 1
ЕС-лизинг 13 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Медскан 12 1
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Счётная палата РФ 462 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 2
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 69 1
ФНКЦСМ ФГБУ - Центр спортивной медицины ФМБА России 6 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Правительство Чувашской Республики - Министерство здравоохранения Чувашской Республики 1 1
МДГКБ - ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения Москвы 3 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 7
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 9
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 5
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
Big Data - Большие данные 1136 2
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
DevOps - Development и Operations 297 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 4
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 4
Microsoft SQL Server 799 2
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 2
Apple iOS 5742 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
Linux OS 4288 1
Microsoft Exchange 685 1
Google Android 10752 1
IBM Watson 105 1
Microsoft Excel 440 1
СП.АРМ 18 1
Лаборатория Наносемантика SOVA - Smart Open Virtual Assistant 8 1
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 9 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Центр2М CenterVision 1 1
Дегтерева Мария 25 11
Межов Игорь 15 9
Брагин Павел 22 9
Герасимов Александр 40 9
Головин Леонид 25 8
Четвернин Алексей 651 7
Валиуллин Адель 8 5
Милек Таня 7 5
Сафронов Роман 33 5
Айвазов Армен 449 5
Гордиенко Татьяна 8 4
Шингарев Павел 8 4
Полунина Полина 5 4
Теличева Наталья 125 4
Сирота Юрий 38 4
Петров Михаил 88 4
Левашов Александр 88 3
Островский Владимир 22 3
Андрианов Павел 31 3
Абакумов Евгений 103 3
Крицын Артем 3 2
Погребняк Светлана 3 2
Шадеркин Игорь 4 2
Колыбин Леонид 5 2
Миролюбов Максим 2 2
Контрабаев Артур 66 2
Щербинин Сергей 13 2
Полещук Александр 8 2
Николаев Александр 15 2
Фишер Андрей 54 2
Шмид Александр 18 2
Федин Владимир 6 2
Лебедев Георгий 39 2
Ашманов Станислав 8 2
Козлов Александр 54 2
Клементьев Андрей 18 2
Шибаев Александр 17 1
Лагода Георгий 51 1
Бухтояров Артем 2 1
Аршавский Анджей 27 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 4
Европа 3798 4
Европа Западная 621 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 3
Россия - Республика Мордовия 392 2
Япония 2827 2
Россия - Кировск - Кировская область 306 2
Россия - Волгоградская область 402 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Россия - Иркутская область 551 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Россия - Свердловская область 811 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 12
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
CNews Analytics 1992 6
Gartner 2200 1
Markets&Markets Research 78 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 2
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 2
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 5
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771036, в очереди разбора - 674718.
Создано именных указателей - 46354.
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