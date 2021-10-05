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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Зингерман Борис
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 41
Зингерман Борис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дегтерева Мария 25 11
|Межов Игорь 15 9
|Брагин Павел 22 9
|Герасимов Александр 40 9
|Головин Леонид 25 8
|Четвернин Алексей 651 7
|Валиуллин Адель 8 5
|Милек Таня 7 5
|Сафронов Роман 33 5
|Айвазов Армен 449 5
|Гордиенко Татьяна 8 4
|Шингарев Павел 8 4
|Полунина Полина 5 4
|Теличева Наталья 125 4
|Сирота Юрий 38 4
|Петров Михаил 88 4
|Левашов Александр 88 3
|Островский Владимир 22 3
|Андрианов Павел 31 3
|Абакумов Евгений 103 3
|Крицын Артем 3 2
|Погребняк Светлана 3 2
|Шадеркин Игорь 4 2
|Колыбин Леонид 5 2
|Миролюбов Максим 2 2
|Контрабаев Артур 66 2
|Щербинин Сергей 13 2
|Полещук Александр 8 2
|Николаев Александр 15 2
|Фишер Андрей 54 2
|Шмид Александр 18 2
|Федин Владимир 6 2
|Лебедев Георгий 39 2
|Ашманов Станислав 8 2
|Козлов Александр 54 2
|Клементьев Андрей 18 2
|Шибаев Александр 17 1
|Лагода Георгий 51 1
|Бухтояров Артем 2 1
|Аршавский Анджей 27 1
|CNews Analytics 1992 6
|Gartner 2200 1
|Markets&Markets Research 78 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771036, в очереди разбора - 674718.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771036, в очереди разбора - 674718.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru