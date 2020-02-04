Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля
18 февраля 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы».
18 февраля 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы».
Искусственный интеллект уверенно проникает во все сферы жизни. Российский рынок искусственного интеллекта растет в разы ежегодно. Влияют на его рост, прежде всего, финансовая сфера, сегмент розничной торговли, промышленность. Рост производительности «железа» и увеличение объема больших данных благоприятно сказываются на развитии систем машинного обучения и нейросетей.
Бизнес готов делегировать таким системам все более сложные, интеллектуальные задачи. Участники конференции поделятся собственным опытом разработки и внедрения решений на базе ИИ, результатами и дальнейшими планами, представят лучшие продукты для работы с искусственным интеллектом.
Подтвердили выступление с докладом и участие в дискуссии:
Юрий Сирота, руководитель департамента Искусственного интеллекта и анализа данных, «Уралсиб»;
Станислав Ашманов, генеральный директор компаний «Наносемантика», «Нейросети Ашманова»;
Михаил Петров, директор департамента цифровой трансформации, Счетная палата России;
Данил Горбунов, технический директор, DESQcore;
Максим Миролюбов, руководитель направления «Видеоаналитика», «Центр 2М»;
Адель Валиуллин, руководитель направления машинного обучения, ДИТ Москвы;
Павел Шингарев, начальник центра управления развитием казначейства, Газпромбанк;
Татьяна Гордиенко, исполнительный директор центра управления развитием казначейства, Газпромбанк;
Полина Полунина, ведущий Data Scientist, лид направлений HR и финансы «М.Видео-Эльдорадо»;
Борис Зингерман, генеральный директор, ассоциация «НБМЗ»;
Таня Милек, менеджер по методологии и унификации, ГК «Русагро»;
Леонид Колыбин, старший аналитик по разработке голосовых роботов, «Тинькофф».
Рынок систем искусственного интеллекта в России
- Рынок искусственного интеллекта в России: ключевые игроки, крупные проекты.
- Как оценить готовность бизнеса к внедрению систем на базе искусственного интеллекта.
- Первопроходцы и последователи: какую стратегию внедрения ИИ выбрать.
- Перспективы ИИ в госсекторе.
- Что тормозит появление новых проектов?
Риски и выгоды
- Этические вопросы внедрения систем искусственного интеллекта в бизнесе.
- Готов ли бизнес доверить системам ИИ действительно интеллектуальные задачи, а не рутину?
- Сколько стоит разработка решений на базе искусственного интеллекта?
- Как посчитать возврат инвестиций от внедрения решений на базе машинного обучения?
- Законодательные ограничения для систем искусственного интеллекта.
Технологии
- Готовые платформы для внедрения решений на базе ИИ.
- ИТ-инфраструктура для систем искусственного интеллекта: быстрее и больше.
- Как выбрать хранилище данных для систем ИИ?
- Облачные платформы машинного обучения.
- Машинное зрение и видеоаналитика.
- Виртуальные ассистенты: от чат-бота до «Алисы».
Отраслевые решения
- ИИ в медицине: постановка диагнозов.
- ИИ в финансовом секторе: как бороться с мошенничеством.
- ИИ в HR: как доверить роботу подбор персонала.
- ИИ в транспортной сфере: первые результаты.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы».
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.