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Петров Михаил


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 3
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
02.04.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
05.03.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
10.12.2020 Власти приведут государственные информсистемы к единому знаменателю 4
01.12.2020 Пришло время менять средства удаленной работы 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 3
13.11.2020 Онлайн-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: временное становится постоянным» состоится 19 ноября 2020 года 1
13.11.2020 Онлайн-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: временное становится постоянным» состоится 19 ноября 1
27.10.2020 «Делайт 2000» представила конференц-платформу CONFERA 1
15.07.2020 Двухгодичные спринты: почему существующая система госзакупок мешает развитию государственных ИТ 2
29.06.2020 Какие процессы наиболее эффективно автоматизировать с помощью роботов 1
23.06.2020 Как изменятся приоритеты цифровизации госведомств после пандемии 1
05.06.2020 Онлайн-конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов: когда роботы эффективнее человека» состоится 11 июня 1
03.06.2020 Онлайн-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня 1
29.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов: когда роботы эффективнее человека» состоится 11 июня 1
28.05.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня 1
30.03.2020 Счетная палата избавляется от Oracle, но остается верна Windows 2
30.03.2020 Директор по цифровой трансформации Счетной палаты — в интервью CNews: 44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации 22
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 2
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.02.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
15.01.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1

Публикаций - 88, упоминаний - 125

Петров Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 18
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 14
Ростелеком НСС 48 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 10
Robokassa - Робокасса 44 9
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 9
Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 7
Mankiewicz 7 6
Selectel - Селектел 137 5
Naumen - Наумен 342 4
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 4
ELMA 106 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
ICL Services 51 3
АйТи 752 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
VK - Mail.ru Group 2484 3
Программный продукт ГК 92 3
Oracle Corporation 3355 3
Ред Софт - Red Soft 246 3
Intel Corporation 4186 3
Microsoft Corporation 11110 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 2
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 6 2
ВЭБ Инжиниринг 2 2
Делайт 2000 - DeLight 30 2
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
Инфосистемы Джет 675 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
TOT Systems - ТОТ Системс 2 1
K2 - К2РУ - SourceCode 35 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
Летограф - Letograf 63 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
Google LLC 7158 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 26
Ингосстрах СПАО 210 25
Газпромбанк - ГПБ 693 21
Русагро Группа Компаний 139 19
Уралкалий ПАО 62 15
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 13
Уралсиб Банк 390 13
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 12
Росгосстрах 182 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 10
Черкизово ГК 73 10
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 9
Газпромтранс - Транспортная компания 12 9
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 9
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 9
Почта России ПАО 1574 9
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 9
Сбербанк страхование 47 9
Мосэнерго ПАО 49 9
Sanofi - Санофи 33 9
РВК - Российская венчурная компания 476 9
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 9
Комус 25 9
ВГК - Восточная Горнорудная Компания 14 9
Инвар - Invar 10 9
Водоканал МУП 10 9
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 9
ITM Group 12 9
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг 9 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 7
Казахмыс - Kazakhmys 24 7
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 7
Альфа-Банк 1126 7
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 7
АльфаСтрахование СГ 208 7
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 6
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 6
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 6
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 6
Счётная палата РФ 460 40
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 19
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 14
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 9
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 4
Федеральное казначейство России 766 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 2
Правительство Москвы - Департамент финансов 3 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 2
ФБУ НЦПИ при Минюсте России - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 2 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Правительство Москвы 653 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
Правительство РФ 2206 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Президент Российской Федерации 1440 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Федеральный архитектурный совет при Минкомсвязи 2 1
ГИБДД МВД ЦАФАП - Центры автофиксации правонарушений 10 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 44
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 13
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 11
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 5
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
DevOps - Development и Operations 297 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 2
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 2
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
Big Data - Большие данные 1136 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 29 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
LiveUSB - LiveUSB OS 5 1
Call back - Обратный звонок 15 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 5
Microsoft Windows 10 6652 4
Цифровой инспектор 6 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 4
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 3
VK - Mail.ru Teambox 19 3
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Ред ОС 239 2
Linux OS 4265 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
BIA Technologies Sunrise BPMS 2 1
UiPath Studio 2 1
Галактика ERP 63 1
Лаборатория Наносемантика SOVA - Smart Open Virtual Assistant 8 1
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 9 1
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 14 1
МТТ VoiceBox - Голосовой бот 14 1
Intel AMT - Intel Active Management Technology 24 1
ELMA BPM 12 1
Делайт 2000 Confera 3 1
ELMA RPA 4 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Atos AntiCOVID 2 1
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 3 1
Центр2М CenterVision 1 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 2 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Rakuten Viber 429 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Apple macOS 927 1
Microsoft Teams 214 1
Microsoft Skype 1472 1
Apache Hadoop 339 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Четвернин Алексей 651 26
Яфясов Денис 14 13
Гогленков Александр 13 12
Сирота Юрий 38 12
Шевченко Владимир 135 10
Беляев Владислав 65 10
Алифанов Кирилл 56 10
Кравченко Андрей 11 9
Абакумов Евгений 103 9
Гурко Денис 11 9
Гребельный Антон 14 9
Смирнова Олеся 11 9
Мясин Антон 10 9
Комстачев Михаил 11 9
Тетерина Элла 13 9
Лоевский Илья 12 9
Болотюк Дмитрий 12 9
Чевкота Олег 15 9
Аршавский Анджей 27 9
Потапкин Михаил 26 9
Бикташев Ильдар 10 9
Хмелевский Николай 7 7
Соколовский Александр 36 7
Чаркин Евгений 182 7
Поляков Сергей 60 7
Шуваев Ярослав 9 7
Теличева Наталья 125 7
Дьяченко Валерий 66 7
Мирошниченко Алексей 9 6
Погосова Карина 9 6
Холкин Дмитрий 15 6
Богданов Кирилл 91 6
Зырянов Илья 17 6
Черкасов Сергей 10 6
Натрусов Артем 121 6
Шеховцов Юрий 33 6
Трояновский Владимир 40 6
Богомазов Дмитрий 13 6
Суровец Дмитрий 44 6
Путин Сергей 36 6
Россия - Российская федерация - РФ 57483 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 39
Восточная Европа 1682 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 8
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 6
Россия - Калужская область 574 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Россия - Владивосток 864 2
Франция - Французская Республика 2130 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Россия - Республика Крым 626 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Индия - Республика 2175 2
Казахстан - Республика 2637 2
Европа 3766 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 1
Россия - Челябинская область 659 1
Грузия 691 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
Россия - Ульяновская область 350 1
Россия - Смоленск 237 1
Украина 3374 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Норвегия - Королевство 430 1
Россия - Севастополь 420 1
Австралия - Австралийский Союз 1127 1
Сингапур - Республика 808 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 33
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 12
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 8
Страховой брокер 13 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
Цифровой регион - Федеральный проект 35 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
ЕТП - Единая техническая политика 2 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 10
Эксперт ГК 13 9
CNews Analytics 1991 2
Gartner 2193 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 38
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 6
CNews ИТ-стратегия 13 4
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 2
CNews FORUM Кейсы 44 1
CNews AWARDS 291 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763900, в очереди разбора - 667587.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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