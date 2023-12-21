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Индексная книга (каталог) CNews*
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Петров Михаил

СОБЫТИЯ


Цифровизация госсектора 2022 1
21.12.2023 Первый робот-доставщик «Яндекса» в Казани начал работу в арт-квартале «Винсент» 1
13.12.2023 «Траффик» и «Ренессанс cтрахование» запустили цифровой сервис в сфере логистики 1
13.11.2023 Платформа «СУПеР» для Счетной Палаты: эффективность и простота в управлении ИТ-ресурсами 1
21.09.2023 Российский разработчик ОТР 2000 обеспечил переход Счетной Палаты РФ на импортозамещенный стек технологий 1
18.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
13.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
07.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
29.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
25.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
21.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
14.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
10.03.2023 Платформы Traffic и РЭО интегрировали свои услуги 1
09.12.2022 Производительность труда растет: опыт Счетной палаты по HR-трансформации 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
28.09.2022 Как добиться импортонезависимости госинформсистем 1
19.09.2022 Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни 1
16.09.2022 Победитель конкурса «Лидеры России» и директор ФКУ «Государственные технологии» выступят на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 1
15.09.2022 Директор цифровой трансформации Счетной палаты в интервью CNews — о новых подходах к анализу данных 1
09.09.2022 Минцифры, Минэк, МИД, Счетная палата, Минтруд, Минэнерго, Ростест, ФАС, на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 1
07.09.2022 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты по Low-code обсудят самую модную технологию года на CNews FORUM 2022 1
05.09.2022 Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября 1
02.09.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022 1
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 1
22.08.2022 Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября 1
21.07.2022 Открыта регистрация на конференцию CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» в Москве 22 сентября 1
11.07.2022 Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября 1
21.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
14.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
02.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
01.02.2022 В России строят цифровую платформу государственного аудита за 1,78 миллиарда 2
19.01.2022 Касперскую обвинили в мошенничестве и просят силовиков возбудить уголовное дело 1
08.11.2021 CNews FORUM 2021 онлайн состоится завтра, успейте подать заявку 1

Публикаций - 139, упоминаний - 143

Петров Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 23
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 14
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 14
Такском - Taxcom 256 13
Центр2М - Center2М 67 13
9594 13
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 12
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 12
Schneider Electric 614 11
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 11
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 11
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 11
Rimini Street 77 11
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 11
Schneider Electric Secure Power 65 11
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 11
Ситилабс 44 11
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 11
МегаФон 10742 11
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 11
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 10
UIPath 119 10
Газинформсервис - ГИС 496 10
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 9
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 9
Robokassa - Робокасса 54 9
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 9
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 9
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 9
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 9
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 9
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 9
Selectel - Селектел 544 8
ММК Информсервис 69 7
Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 7
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 7
Oracle Corporation 7074 7
Mankiewicz 7 6
Ингосстрах СПАО 478 47
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 29
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 28
РЖД - Российские железные дороги 2096 28
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 26
ГПБ - Газпромбанк 1273 25
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 22
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 21
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 20
Русагро Группа Компаний 379 19
Абсолют Банк 249 19
Сургутнефтегаз - СНГ 288 19
Почта России ПАО 2370 19
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 18
Казахмыс - Kazakhmys 52 18
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 17
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 16
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 16
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 59 16
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 15
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 15
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 14
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 13
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 13
Транснефть 335 13
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 13
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 12
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 12
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 11
OKS Group 51 11
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 11
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 11
МКБ - Московский кредитный банк 657 11
Ак Барс Банк 283 10
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 93
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 54
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 48
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 37
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 35
Федеральное казначейство России 1949 31
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 27
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 26
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 26
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 25
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 24
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 24
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 21
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 21
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 20
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 20
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 20
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 20
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 19
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 14
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 14
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 12
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 11
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 10
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 8
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 7
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 7
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 9
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 4
ГосИнформСистемы 160 4
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
4CIO 20 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 103
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 100
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 52
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 51
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 51
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 42
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 40
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 31
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 30
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 29
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 28
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 27
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 23
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 23
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 21
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 18
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 18
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 17
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 16
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 16
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 16
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 15
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 551 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 15
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 15
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 14
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 23
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 19
1С:ERP Управление предприятием 841 11
НКТ - Р7-Офис 543 11
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 11
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 11
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 10
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 10
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 9
IBM Public Cloud 26 9
Microsoft Windows 2000 8678 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 7
Linux OS 11533 7
Цифровой инспектор 10 6
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 5
Microsoft Windows 16882 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 3
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 3
VK - Mail.ru Teambox 19 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 3
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 3
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 3
Счётная палата РФ - ЕСГФК ГИС - Единая система государственного финансового контроля 5 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 3
VK - Mail.Ru Почта 418 2
Apple iPhone 6 4861 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 43 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 2
Metabase 12 2
Шадаев Максут 1210 43
Шпак Василий 279 37
Паршин Максим 323 29
Чаркин Евгений 317 28
Меджитов Тимур 85 28
Слышкин Василий 129 27
Пугачев Павел 63 27
Натрусов Артем 313 27
Абакумов Евгений 227 26
Клепиков Алексей 121 26
Лысенко Эдуард 317 25
Разумовский Дмитрий 125 24
Казарин Станислав 175 24
Терещенко Денис 95 23
Ципорин Павел 103 23
Албычев Александр 168 23
Чернышенко Дмитрий 581 22
Хайруллин Айрат 108 22
Власов Сергей 101 22
Петрушин Андрей 110 22
Мартынова Елена 90 22
Черников Алексей 53 22
Сорокин Даниил 33 22
Херсонцев Алексей 93 22
Труненков Сергей 35 22
Белоусов Максим 109 21
Сотин Денис 216 21
Богданов Кирилл 112 20
Евраев Михаил 266 20
Козак Николай 209 20
Аксаков Анатолий 163 20
Шипов Савва 102 19
Иванов Алексей 163 19
Онищенко Владислав 98 19
Фомичев Олег 139 19
Гимранов Ринат 126 19
Козырев Алексей 328 19
Ермолаев Артем 379 19
Попов Андрей 116 19
Сахаров Александр 93 19
Россия - РФ - Российская федерация 166168 116
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 82
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 33
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 31
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 25
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 24
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 23
Европа Восточная 3138 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 15
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 13
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 8
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 7
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 6
Россия - УФО - Тюменская область 1365 6
Россия - УФО - Челябинская область 1512 6
Россия - СЗФО - Псковская область 697 6
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 6
Европа 24964 6
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 4
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Россия - СЗФО - Новгородская область 718 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
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Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 2
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