Индексная книга (каталог) CNews*
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Петров Михаил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 139, упоминаний - 143
Петров Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 43
|Шпак Василий 279 37
|Паршин Максим 323 29
|Чаркин Евгений 317 28
|Меджитов Тимур 85 28
|Слышкин Василий 129 27
|Пугачев Павел 63 27
|Натрусов Артем 313 27
|Абакумов Евгений 227 26
|Клепиков Алексей 121 26
|Лысенко Эдуард 317 25
|Разумовский Дмитрий 125 24
|Казарин Станислав 175 24
|Терещенко Денис 95 23
|Ципорин Павел 103 23
|Албычев Александр 168 23
|Чернышенко Дмитрий 581 22
|Хайруллин Айрат 108 22
|Власов Сергей 101 22
|Петрушин Андрей 110 22
|Мартынова Елена 90 22
|Черников Алексей 53 22
|Сорокин Даниил 33 22
|Херсонцев Алексей 93 22
|Труненков Сергей 35 22
|Белоусов Максим 109 21
|Сотин Денис 216 21
|Богданов Кирилл 112 20
|Евраев Михаил 266 20
|Козак Николай 209 20
|Аксаков Анатолий 163 20
|Шипов Савва 102 19
|Иванов Алексей 163 19
|Онищенко Владислав 98 19
|Фомичев Олег 139 19
|Гимранов Ринат 126 19
|Козырев Алексей 328 19
|Ермолаев Артем 379 19
|Попов Андрей 116 19
|Сахаров Александр 93 19
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 16
|Эксперт ГК 26 9
|Ведомости 1466 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.