Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Петров Михаил
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Публикаций - 88, упоминаний - 125
Петров Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 4
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|Четвернин Алексей 651 26
|Яфясов Денис 14 13
|Гогленков Александр 13 12
|Сирота Юрий 38 12
|Шевченко Владимир 135 10
|Беляев Владислав 65 10
|Алифанов Кирилл 56 10
|Кравченко Андрей 11 9
|Абакумов Евгений 103 9
|Гурко Денис 11 9
|Гребельный Антон 14 9
|Смирнова Олеся 11 9
|Мясин Антон 10 9
|Комстачев Михаил 11 9
|Тетерина Элла 13 9
|Лоевский Илья 12 9
|Болотюк Дмитрий 12 9
|Чевкота Олег 15 9
|Аршавский Анджей 27 9
|Потапкин Михаил 26 9
|Бикташев Ильдар 10 9
|Хмелевский Николай 7 7
|Соколовский Александр 36 7
|Чаркин Евгений 182 7
|Поляков Сергей 60 7
|Шуваев Ярослав 9 7
|Теличева Наталья 125 7
|Дьяченко Валерий 66 7
|Мирошниченко Алексей 9 6
|Погосова Карина 9 6
|Холкин Дмитрий 15 6
|Богданов Кирилл 91 6
|Зырянов Илья 17 6
|Черкасов Сергей 10 6
|Натрусов Артем 121 6
|Шеховцов Юрий 33 6
|Трояновский Владимир 40 6
|Богомазов Дмитрий 13 6
|Суровец Дмитрий 44 6
|Путин Сергей 36 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 10
|Эксперт ГК 13 9
|CNews Analytics 1991 2
|Gartner 2193 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763900, в очереди разбора - 667587.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763900, в очереди разбора - 667587.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru