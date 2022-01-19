Касперскую обвинили в мошенничестве и просят силовиков возбудить уголовное дело

Заявление на Касперскую

Председатель правления обанкротившегося Нэклис-банка Сергей Борискин написал заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Натальи Касперской — бывшей совладелицы банка, ныне владеющей группой InfoWatch. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на копию заявления Борискина.

В своем заявлении Борискин утверждает, что в действиях Касперской в рамках уголовного разбирательства по делу, связанному с Нэклис-банком, присутствуют признаки мошенничества.

Касперская сообщила «Ведомостям», что о поданном заявлении не знает.

Суть дела



В апреле 2021 г. полиция возбудила уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). В основе его — обстоятельства полученияНэклис-банком субординированных займов, а также личного займа Борискину от кипрской компании Касперской Organat Financial Limited, пояснил «Ведомостям» адвокат Борискина.

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По этому делу Борискин пока проходит в качестве свидетеля. По словам его адвоката, Касперская в рамках данного дела требует дополнительной квалификации действий Борискина по признакам преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

В заявлении Борискин ссылается на то, что ранее гражданские суды отказали компании Касперской в удовлетворении требований по этим займам, а его обязательства перед ней погашены (в рамках покупки банка Касперской). Таким образом, заявления самой Касперской в рамках уголовного дела может быть расценено как «покушение на хищение денежных средств путем обмана» и подпадают под признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), следует из заявления.

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Касперская признана потерпевшей по делу о займах, сообщила она «Ведомостям», отказавшись от дальнейших комментариев из-за обязательств о неразглашении. Так, Касперская предоставила Нэклис-банку и Борискину субординированный заем на $10 млн и кредит на $20 млн. На момент, когда они были выданы, банком Касперская не владела.

В 2015 г. она договорилась с владельцами банка, среди которых был и Борискин, о передаче ее кипрской компании 80% акций банка в зачет обязательств по кредиту Борискину (на тот момент составлял $13 млн) и перевода суборда в бессрочный, говорится в соглашении. Таким образом, Касперская стала совладелицей банка через Organat. Как объяснила Касперская, эти действия пришлось совершить, так как отсутствовала уверенность в том, что банк вернет ей деньги.

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В 2020 г. Organat обратилась в Раменский районный суд Мособласти с требованием взыскать с Борискина непогашенный долг ($16 млн), проценты ($3,3 млн) и начисленные пени ($4,4 млн) за нарушение сроков возврата займа и процентов. Договор по нему истек в 2017 г. Суммарно долг составил $23,7 млн, или порядка 2 млрд руб.

Суд компании Касперской в удовлетворении требований все-таки отказал из-за истечения срока исковой давности. Иск был подан в октябре 2020 г., а истек – в июле. Но сам факт наличия задолженности суд сомнению не подвергал.

Мнение юристов

По мнению юристов, опрошенных «Ведомостями», Борискин пытается оказать давление на Касперскую с целью облегчения своего дела. При этом у юристов вызывает сомнение обоснованность обвинений. «Фактически действия Касперской сводятся к обращению в суд с требованиями, что исключает возможность квалифицирования ее действий как мошенничество, — говорит партнер юридической фирмы “Рустам Курмаев и партнеры” Дмитрий Клеточкин. — Право на обращение в суд гарантировано Конституцией, и противопоставлять ему риски уголовного преследования неправильно. Иначе в каждом здании суда надо открывать отделение полиции и по умолчанию возбуждать уголовные дела в отношении всех проигравших в судебных спорах».

История банкротства Нэклис-банка

ЦБ отозвал у Нэклис-банка лицензию в январе 2020 г. В заявлении Центробанка отмечено, что Нэклис-банк полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов, а также проводил операции, имеющие признаки вывода активов. Операции Нэклис-банка по замещению активов на своем балансе привели к возникновению «портфеля потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд руб., отмечено там же.

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Чуть позже в январе 2020 г. ЦБподал заявление о банкротстве Нэклис-банка. В марте Арбитражный суд г. Москвы принял решение о его несостоятельности.

Самой Касперской в лице Organat Financial Limited принадлежало 64% долей банка, Сергею Борискину 7,2%, Вячеславу Адрову 6,2% и Дмитрию Мухину 4,5%. Также доли в банке принадлежали компании «Лорэнс-стар» (4,6%) и Алексею Блохину (5,6%), владеющему почти 20% в «Лорэнс-стар», Сергею Шейгасу (4,4%) и Людмиле Потаповой (1,8%). Еще менее 1% принадлежали Михаилу Петрову, Дмитрию Алферову, Андрею Лаврову, Сергею Матренок и Елене Петровой.