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Лавров Андрей
Лавров Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 689 1
|РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
|Путин Владимир 3224 1
|Силуанов Антон 66 1
|Нестеров Алексей 145 1
|Бочаров Олег 28 1
|Шувалов Игорь 82 1
|Ушаков Анатолий 41 1
|Черкасов Дмитрий 23 1
|Игитов Михаил 1 1
|Думин Антон 11 1
|Овсянников Анатолий 2 1
|Каика Зоя 1 1
|Богданов Максим 34 1
|Петров Михаил 138 1
|Блохин Алексей 3 1
|Касперская Наталья 296 1
|Мухин Дмитрий 3 1
|Петрова Елена 20 1
|Шейгас Сергей 3 1
|Адров Вячеслав 3 1
|Курмаев Рустам 31 1
|Борискин Сергей 1 1
|Клеточкин Дмитрий 4 1
|Потапова Людмила 2 1
|Алферов Дмитрий 6 1
|Матренок Сергей 1 1
|Романов Николай 3 1
|Кудж Станислав 22 1
|Хомерики Леонид 1 1
|Гришина Полина 1 1
|Комендантов Дмитрий 1 1
|Заярина Анна 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147486 6
|Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1498 1
|Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 923 1
|Россия - ДФО - Сахалинская область 908 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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