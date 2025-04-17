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Лавров Андрей



17.04.2025 Каких успехов удалось добиться в результате цифровой трансформации 1
28.06.2024 85% российских PR - специалистов используют нейросети в своей работе — результаты опроса 1
03.11.2023 Роботизация российских вузов: внедрение платформы «Атом.РИТА» в РТУ МИРЭА 1
09.12.2022 Okko и ВШЭ заключили соглашение о сотрудничестве 1
30.08.2022 МИФИ совместно с «Гринатом» завершили проектирование перевода АРМ на отечественное ПО 1
19.01.2022 Касперскую обвинили в мошенничестве и просят силовиков возбудить уголовное дело 1
23.07.2019 «1C» представила инновации на «Иннопроме 2019» 1
17.12.2018 «Ростелекому», Сбербанку и «Почте России» запретили иностранное ПО 1
21.09.2007 Softline открыл офис в Калининграде 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Лавров Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 2
8386 1
Ростелеком 9862 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 1
Autodesk 614 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 643 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 58 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 405 1
Ротек НПП - Ротек Диджитал Солюшнс - Rotec Digital Solutions 29 1
Softline - Софтлайн 2923 1
Старт НПП имени А. И. Яскина 3 1
InfoWatch - Инфовотч 1034 1
Siemens AG - Siemens Group 2599 1
Роскосмос - МИТ - Титан-Баррикады ФНПЦ - Федеральный научно-производственный центр 2 1
Рустам Курмаев и партнеры 26 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4080 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 331 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7503 1
Почта России ПАО 2146 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 809 1
Газпром нефть 633 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Синара ГК - Sinara Group 103 1
Локотех - Локомотивные технологии 49 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
Нэклис-Банк 16 1
Organat Financial Ltd 4 1
Лорэнс-стар 3 1
Газпром ПАО 1358 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 214 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 78 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1411 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11924 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2998 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6044 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1005 1
Судебная власть - Judicial power 2329 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5543 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 473 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4598 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 689 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14422 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5579 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3785 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13564 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5426 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 770 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 559 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1281 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6787 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14054 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12183 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16026 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20963 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 235 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5217 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25812 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7599 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6775 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12749 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2231 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5233 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11802 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2025 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7470 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2952 1
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PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1740 1
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Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1696 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10499 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2206 1
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 131 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3939 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3234 1
Онлайн-опрос - Online survey - Онлайн-викторины - Quizzes 63 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 838 1
1С:ERP Управление предприятием 580 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2308 1
1С:Документооборот КОРП 84 1
1С:Корпорация 48 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 588 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 177 1
1С:Бизнес-сеть 6 1
1С:Номенклатура 5 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1160 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 19 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 138 1
СалютДевайсы - GigaChat 223 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 277 1
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 213 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 22 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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