Ротек НПП - Ротек Диджитал Солюшнс - Rotec Digital Solutions

АО «РОТЕК» – компания, специализирующаяся на проектировании и возведении «под ключ» сложных технологических и инфраструктурных объектов, разработке и промышленной эксплуатации программно-аппаратного комплекса прогностики состояния и мониторинга промышленного оборудования «ПРАНА», разработке и производстве компонентов для авиационной промышленности и энергетического машиностроения, высокоэффективных систем хранения и накопления энергии на основе суперконденсаторов, изготовлении, модернизации и обслуживании основного энергетического оборудования.

06.03.2026 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование 1
19.09.2025 «Таттелеком» представил высокоскоростной роутер c поддержкой Wi-Fi 6 1
17.10.2023 «Дочка» «Ростелекома» закупит сотни тысяч чипов «Микрона» для отечественных роутеров с Wi-Fi 6 1
02.06.2023 «Ростелеком» потратит 2,5 млрд руб. на роутеры на новом российском чипе 2
24.08.2022 Сибирская генерирующая компания впервые внедряет систему предиктивной аналитики на своих электростанциях 2
11.04.2022 РОТЕК поставил Архангельскому целлюлозно-бумажному комбинату новую цифровизированную паровую турбину. Завершены гарантийные испытания 1
21.02.2022 Система прогностики ПРАНА совершенствует защиту от киберугроз с помощью Газинформсервиса 1
08.02.2022 «Ростелеком» получит 4 миллиарда за цифровой контроль энергоресурсов Минобороны 2
11.10.2021 Разработчик ИИ-инструментов для промышленности Cyberphysics привлек 50 млн рублей от Skolkovo Ventures 1
06.07.2021 Group-IB и «Ротек» объявили о сотрудничестве для защиты объектов КИИ от технологических рисков и киберугроз 2
08.02.2021 Система предиктивной аналитики «ПРАНА» переходит на СУБД «Яндекс ClickHouse» 1
20.01.2020 «Ротек» и «Сименс» будут развивать совместные проекты 1
24.12.2019 «Русгидро» внедряет систему предиктивной аналитики «ПРАНА» 1
08.11.2019 «Россети» внедряют предиктивную аналитику в работу электросетевого комплекса 1
23.07.2019 «1C» представила инновации на «Иннопроме 2019» 1
22.05.2017 «ТЭЭМП» открыл производство суперконденсаторов 1
03.04.2017 Система прогностики «Прана» включена в Реестр отечественного ПО 1
24.01.2017 МИСиС и ТЭЭМП разработали устройство для запуска тяжелой техники при температурах до -60°С 1
17.08.2015 В Ростовской области установлена первая точка доступа в интернет в рамках решения проблемы цифрового неравенства 1
08.05.2014 «Ростелеком» выбрал поставщиков телеком-оборудования и ИТ-услуг 2
22.05.2012 «Ротек» и S4b Group представили систему «Умный дом B-Tune» 1
02.06.2010 «Кузбассэнергосвязь» протестировала инверсные мультиплексоры Zelax 1
14.01.2005 МТС развернули транспортную GPRS-сеть в Сибири 1
28.12.2004 МТС модернизировали транспортную сеть в Новосибирске 1
02.09.2004 "Ярославль-GSM" развернула SDH-сеть 1
10.03.2004 В Новосибирске завершено построение областной цифровой сети 2
18.02.2004 РОТЕК анонсировал новые разработки для мультисервисных сетей 1
10.11.2003 "Ротек" представил систему CWDM для передачи больших массивов видео- и аудиоданных 2
08.10.2003 "Ротек" запустил программу создания сетей цифрового телерадиовещания 1
06.12.2002 "РОТЕК"-Новосибирск одним из первых инсталлировал Megatrans 3L 2
01.02.2002 Рынок телекоммуникаций: IP-телефония - "медленный, но постоянный рост" 4

Ростелеком 10465 6
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 3
Ростелеком - РТК-Электра 17 3
Qtech - Кьютэк 184 2
Строй Инвест Проект 7 2
Siemens AG - Siemens Group 2635 2
Cisco Systems 5242 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14771 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1617 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 293 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность - РТ-ИБ - ИБ Реформ 26 1
СИНХ - Таттелеком 221 1
Emerson 86 1
Газинформсервис - ГИС 435 1
Huawei Technologies 405 1
Ростелеком - Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 42 1
Электросвязь 268 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 45 1
Телефонные Системы 40 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
ЦПР - Цифровые платформенные решения 6 1
СМАРТС Ярославль-GSM 40 1
Zelax - Зелакс 90 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 1
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 1
IDT - Net2Phone 68 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 134 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 1
Старт НПП имени А. И. Яскина 3 1
Элвис-Телеком 36 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - 3C Russia - Direct Net, Satcom-Tel (Сатком-Тел), NDNT 7 1
Роскосмос - МИТ - Титан-Баррикады ФНПЦ - Федеральный научно-производственный центр 2 1
КЭС - Кузбассэнергосвязь 1 1
Ангстрем-Телеком 11 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 6 1
Корпорация О.С.С. - Кивинет 37 1
Локотех - АВП Технология 6 1
МКТС 5 1
Rinotel - Ринотелеком - RGC 6 1
УТЗ - Ротек АО 3 3
НЭК - Мосэлектрощит - УТЗ - Уральский турбинный завод 5 2
Газпром ПАО 1431 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 359 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 142 1
Синара ГК - Sinara Group 116 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 200 1
Локотех - Локомотивные технологии 57 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 53 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 50 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Силовые машины 146 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 1
Colonial Pipeline 34 1
Зелос НПП 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 668 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 11 1
Глазовские электрические сети 1 1
СУЭК СГК - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС 8 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1554 1
АЦБК - Архангельский ЦБК - Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат 6 1
Ansaldo Energia 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1050 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8351 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 354 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 107 1
Роснефть НК - нефтяная компания 538 1
Газпром нефть 682 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 286 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 139 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 41 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 95 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13100 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2768 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 224 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 192 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5366 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5111 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2980 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3550 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3587 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3130 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2214 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2272 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 922 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 667 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3294 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6432 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58018 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74350 11
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6663 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22104 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11237 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9850 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13100 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34263 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4393 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15041 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4871 4
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 883 3
xDSL - SHDSL - Symmetric High-Bitrate Digital Subscriber Loop - SDSL - Symmetric Digital Subscriber Line 137 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3935 3
Аналоговые технологии 2841 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3817 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17283 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32125 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2190 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26271 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 579 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29023 2
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 396 2
Электроэнергетика - Суперконденсатор - Ионистор - Ультраконденсатор - Двухслойный электрохимический конденсатор 47 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 830 2
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 863 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 2
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 185 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2875 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25650 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1576 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9533 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4737 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4992 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2706 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4756 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12474 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6318 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32325 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7495 2
Ротек НПП - Прана - Система прогностики состояния оборудования 10 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1253 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 666 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 183 1
1С:Документооборот КОРП 90 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 312 1
Perl - Язык программирования 153 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 206 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3453 1
Huawei OptiX 23 1
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 74 1
1С:Корпорация 54 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 84 1
F6 - F.A.C.C.T. THF - F.A.C.C.T. Threat Hunting Framework - F.A.C.C.T. THI - F.A.C.C.T. Threat Hunting Intelligence 17 1
1С:Бизнес-сеть 6 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 1
Nokia Alcatel-Lucent ADM16 1 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 169 1
Arelion - Twelve99 - TSIC - TeliaSonera Carrier Networks - TeliaSonera International Carrier - Telia IC - Telia International Carrier 23 1
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 35 1
1С:Номенклатура 5 1
Linux OS 11079 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 570 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5250 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1564 1
1С:ERP Управление предприятием 743 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 210 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2467 1
Лифшиц Михаил 5 4
Астахов Михаил 4 2
Борисов Сергей 21 2
Черникова Алевтина 50 2
Панасюк Иван 2 2
Люборту Сергей 2 2
Флейшман Светлана 4 2
Сачков Илья 125 1
Бочаров Олег 28 1
Ливинский Павел 10 1
Ушаков Анатолий 46 1
Черкасов Дмитрий 36 1
Шалыгина Жанна 5 1
Лавров Андрей 11 1
Игитов Михаил 1 1
Смирнов Владимир 39 1
Думин Антон 11 1
Иванников Дмитрий 44 1
Овсянников Анатолий 2 1
Ранчин Сергей 5 1
Завальный Павел 2 1
Каика Зоя 1 1
Богданов Максим 37 1
Пустарнаков Роман 52 1
Сафронов Юрий 68 1
Куканов Александр 19 1
Николаев Сергей 14 1
Дронов Дмитрий 26 1
Пашкевич Владимир 22 1
Шувалов Евгений 16 1
Крупянский Федор 6 1
Чернович Михаил 3 1
Nowak Peter - Новак Петер 1 1
Красильников Дмитрий 5 1
Демидюк Андрей 1 1
Курилов Сергей 3 1
Плотников Дмитрий 1 1
Червяков Виктор 1 1
Шинкаренко Владимир 1 1
Туманов Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159247 22
Россия - СФО - Новосибирск 4729 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53665 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18888 3
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 171 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 920 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18453 2
Казахстан - Республика 5864 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4130 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46268 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8265 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3228 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 277 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 310 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1707 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 158 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 108 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5364 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Белово 36 1
Москва - ЦАО - Фрунзенская набережная 7 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новодвинск 32 1
Европа 24718 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2456 1
Индия - Bharat 5745 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Израиль 2797 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1655 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1848 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1795 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1466 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1942 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1229 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2722 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 804 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1013 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 559 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 527 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 898 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7403 7
Энергетика - Energy - Energetically 5558 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20531 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32159 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5995 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2032 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4440 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1842 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5367 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1379 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55353 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2190 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51582 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3289 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5532 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26174 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5326 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6809 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 474 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1356 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8930 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5930 1
Экономический эффект 1225 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5986 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 323 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 312 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2995 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11480 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 767 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4696 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10578 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 60 1
Физика - Physics - область естествознания 2848 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2603 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3693 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6324 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5357 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7004 1
Паспорт - Паспортные данные 2748 1
Гидроэнергетика - Hydropower - ГРЭС - гидроэлектростанции - гидроэнергетическая технология - hydroelectric power plants 56 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2232 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
IDC - International Data Corporation 4952 1
Gartner - Гартнер 3626 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 433 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 407 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
Единый день голосования 139 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
