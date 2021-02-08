Система предиктивной аналитики «ПРАНА» переходит на СУБД «Яндекс ClickHouse»

Как рассказали CNews в компании «Ротек», с 2021 г. программно-аппаратный комплекс «ПРАНА» первой из индустриальных систем предиктивной аналитики и удаленного мониторинга переходит на российскую аналитическую систему управления базами данных «Яндекс ClickHouse».

К системе «ПРАНА» подключается все большее количество оборудования, расширяются сферы, в которых применяются методы прогностики. Увеличение парка оборудования заставляет нас искать лучшие программные решения, эффективно и быстро обрабатывающие возрастающие объемы информации.

«ПРАНА» является отраслевым стандартом прогностики и удаленного мониторинга в России. Решения от «Яндекс», задающие стандарт качества в IT-индустрии на мировом уровне, станут дополнительной гарантией надежности «ПРАНЫ», получающей более 30 тысяч параметров в секунду от систем управления промышленным оборудованием и использующей архив данных превышающий 50 ТБ.

«Скорость и отказоустойчивость «Яндекс ClickHouse» помогут программного-аппаратному комплексу «ПРАНА» обеспечить дополнительную безопасность работы оборудования критической инфраструктуры. Мы не можем допустить сбои ни в программной, ни в «железной» части системы прогностики, на которую рассчитывают основные энергетические компании России. «Яндекс ClickHouse» полностью закрывает наши потребности по скорости работы основного хранилища данных и прекрасно подходит для наших аналитических потребностей, а его пригодность к масштабируемости в любых объемах без увеличения времени обработки данных – это именно то, что нам нужно при дальнейшем распространении нашей системы прогностики на новые отрасли промышленности», – отметил директор департамента разработки ПО системы «ПРАНА» Игорь Трудоношин.

Сегодня крупнейшие компании успешно используют «Яндекс ClickHouse». Выбор лидеров рынка не случаен – кроме скорости обработки данных, одной из важнейших особенностей, крайне актуальной для программно-аппаратного комплекса «ПРАНА», является то, что сервисы «Яндекс ClickHouse» спроектированы так, что даже при аварийном отключении одного из дата-центров они остаются в рабочем состоянии без деградации функционала. Это качество решения от «Яндекс» критично с учетом необходимости круглосуточной и беспрерывной обработки больших объемов данных, поступающих с объектов электроэнергетики и ТЭК в реальном времени. В настоящий момент «ПРАНА» отслеживает техническое состоянии более 130 единиц сложного промышленного оборудования, стоимостью около $5 млрд.