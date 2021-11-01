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ТЭК Топливно-энергетический комплекс Топливная энергетика Fuel and energy industry

ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry


01.11.2021 Замену сверхпроблемной ГИС ТЭК разработает компания, сбившая цену контракта в два раза
22.10.2021 Сверхпроблемная ГИС ТЭК полностью провалилась. На замену строится новая платформа
03.09.2021 В структуре ГК «Айтеко» создана консалтинговая компания «Витте про» для работы с заказчиками из ТЭК и промышленности
26.08.2021 «Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой
16.06.2021 «ИКС Холдинг» объявил о старте второго этапа проекта цифровой трансформации ТЭК Узбекистана
02.11.2020 Власти откладывают ИТ-импортозамещение в банках, ТЭК и ВПК на три года
23.09.2020 «Доктор Веб»: предприятия ТЭК России подверглись спам-атаке с целью промышленного шпионажа
09.09.2020 Арестован замглавы Минэнерго. Создание ГИС ТЭК вылилось в уголовные дела
18.11.2019 Эксперты Positive Technologies рассказали об особенностях APT-атак в промышленности и ТЭК
20.08.2019 МКБ и электронная площадка «ТЭК-торг» договорились о сотрудничестве
14.08.2019 Bell Integrator создал единый веб-сервис для сбора данных электронной площадки «ТЭК-торг»
27.02.2019 В ГИС ТЭК зарубежный софт заменят ПО на платформе покойного «Прогноза»
18.02.2019 Сверхпроблемный долгострой ГИС ТЭК возобновлен. В нем импортозаместят только что принятое ПО
30.08.2018 Как «принцип Михалыча» помог создать «цифровое месторождение»
01.09.2017 Проблемы ГИС ТЭК не кончаются. РЭА Минэнерго не может вернуть 47 млн за нерабочую СХД
17.08.2017 DIS Group и «ОТ-Ойл» займутся внедрением систем управления на российских предприятиях ТЭК
16.05.2017 Власти обвинили РЭА Минэнерго в срыве миллиардного проекта ГИС ТЭК
29.03.2017 Запуск ГИС ТЭК просрочен на полтора года. «Ланит» и РЭА Минэнерго обменялись исками на сотни миллионов
19.12.2016 Как работают инновации в ТЭК: российская платформа для автоматизации отрасли
30.06.2016 STG: Сложные производственные системы ТЭК не готовы к полному переходу на российские технологии
08.04.2016 ТЭК на пути к «цифровой энергетике»
29.03.2016 ИКТ в ТЭК 2016
15.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016»
29.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016»
23.11.2015 Запуск 600-миллионной ГИС ТЭК задержан на неопределенный срок
29.04.2015 ТЭК ждет доработки российских "ИТ-полуфабрикатов"
22.04.2015 ГИС ТЭК унифицирует отраслевую отчетность
21.04.2015 ИКТ в ТЭК 2015
15.04.2015 Круглый стол CNews «ИКТ в ТЭК 2015»
30.03.2015 Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2015»
23.10.2014 ИКТ в ТЭК: новые горизонты и новые препятствия
15.10.2014 ТЭК осваивает арсенал новых технологий
14.10.2014 ИКТ в ТЭК 2014
08.10.2014 Создание ГИС ТЭК начинается с задержкой на год
07.10.2014 CNews приглашает на круглый стол «ИКТ в ТЭК 2014»
01.10.2014 Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2014»
24.09.2014 На круглом столе CNews «ИКТ в ТЭК 2014» «Бест Софт» представит комплексный подход к автоматизации деятельности предприятий ТЭК
16.04.2014 «Ланит»: упала выручка от госсектора и ТЭК, выросла — от банков и строительных компаний
13.01.2014 Медведев утвердил наполнение главной ИТ-системы ТЭК
09.10.2013 Информатизация энергетики: 2 года и 1 млрд руб. из бюджета

Публикаций - 624, упоминаний - 744

ТЭК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4595 59
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 50
Microsoft Corporation 22497 48
IBM - International Business Machines Corp 8941 44
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 36
Oracle Corporation 6035 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 33
Крок - Croc 1616 32
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 25
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 24
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 21
6072 20
Softline - Софтлайн 1870 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 17
Dell EMC 4736 17
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 331 17
Телеком-защита 52 15
Cisco Systems 4720 15
Открытые технологии 600 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 14
HP Inc. 5313 14
Yandex - Яндекс 5015 13
Элемент ГК - Elementec 1523 12
Polycom - Поликом Россия 378 12
Информзащита 641 12
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 11
Check Point Software Technologies 694 11
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 10
SAS Institute 854 10
Программный продукт ГК 3960 10
Docsvision - ДоксВижн 948 10
АФК Система ПАО 1638 9
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 57 9
AMT Group - АМТ-Груп 272 9
Айтеко - iTeco 915 9
Intel Corporation 11262 9
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 243 8
Корус Консалтинг ГК 1014 8
Газпром ПАО 1008 47
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 42
РЖД - Российские железные дороги 1458 41
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 25
Почта России ПАО 1853 20
Роснефть НК 434 18
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 17
Газпром нефть 439 17
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 16
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 16
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 90 15
Открытие ФК 2713 12
Россети Ленэнерго 786 12
РусГидро ПАО 206 12
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 11
Башнефть ПАО АНК 118 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 10
OTP Group - ОТП Банк 157 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 9
Татнефть 182 9
Альфа-Банк 1476 9
ТНК-ВР Холдинг 248 9
Сургутнефтегаз - СНГ 193 9
Россети МРСК Юга - Астраханьэнерго 27 9
Segezha Group - Сегежа Групп 96 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 8
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 7
Северсталь ПАО 308 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 7
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 88 7
Лента - Утконос 124 7
РСХБ - Россельхозбанк 228 7
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 7
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 7
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 7
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 7
ГПБ - Газпромбанк 842 7
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 115 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 209
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 77
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 45
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 43
Президент Российской Федерации 3770 40
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 35
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 32
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 26
Правительство РФ 8292 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 23
Счётная палата РФ 628 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 19
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 61 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 13
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 12
Федеральное казначейство России 1345 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 11
Правительство Москвы 1640 11
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 8
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 8
Таможня - Таможенная служба 421 7
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 6
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 6
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 10
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 0 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 2
4CIO 16 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 7 1
Союз нефтегазопромышленников России 5 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 211
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 177
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 82
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 80
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 5317 77
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 74
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 69
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Визуализация 1338 20
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Linux OS 7669 20
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Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 13
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 10
Google Android 11959 9
OpenText Documentum 350 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 9
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 8
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 7
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 7
Apple iOS 6422 7
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 6
AMT InfoDiode 32 6
Microsoft Exchange 1222 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 6
Microsoft Office 3247 5
Microsoft Windows 10 11713 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 5
ЭОС Дело СЭД 4365 5
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IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 278 5
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CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 4
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Европа 12319 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 9
Земля - планета Солнечной системы 7427 9
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 8
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 65 8
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 8
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 8
Индия - Республика 4263 8
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 983 7
Украина - Киев 916 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 7
Россия - Сибирь 1579 7
Россия - УФО - Тюменская область 838 7
Узбекистан - Республика 1285 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 6
Австралия - Австралийский Союз 2791 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 176
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 144
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 87
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 64
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 45
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 39
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 36
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 32
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 31
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 29
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 26
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 25
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 22
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 347 22
Юриспруденция 1629 20
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 20
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 17
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 16
Экономический эффект 694 16
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 16
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 14
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 13
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 12
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 11
Информационное общество - Государственная программа 1238 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 10
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 9
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 212 9
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 7
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 7
Страхование - Страховое дело 1920 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 52
TAdviser - Центр выбора технологий 243 9
Коммерсантъ - Издательский дом 888 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 7
Прайм - Агентство экономической информации 694 3
CNews TV 524 2
Phys.org 972 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 2
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
Известия ИД 307 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 1
Автокод (портал) 31 1
Комсомольская Правда - газета 58 1
Fastcompany 3 1
Открытые системы ИД 160 1
РБК ТВ - телеканал 59 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
РИА Новости 766 1
SecurityLab 232 1
N+1 - Издание 121 1
Ведомости 375 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Bloomberg 1009 1
FT - Financial Times 1118 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
Forbes - Форбс 591 1
The Verge - Издание 482 1
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IDC - International Data Corporation 4671 31
Gartner - Гартнер 3301 22
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
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BCG - Boston Consulting Group 85 2
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Deloitte Technology Fast 8 1
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Technavio 24 1
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FRVT - Face Recognition Vendor Test 13 1
Ericsson Mobility Report 33 1
RAEX - Эксперт РА - РАЭКС-Аналитика 80 1
Markets&Markets Research 97 1
Fortune Global 500 280 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 1
Juniper Research 468 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 4
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 3
РАН - Российская академия наук 1397 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
АИС - Академия информационных систем 56 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 47 1
ВФЭУ Минобороны России - Военный финансово-экономический университет Министерства обороны Российской Федерации 1 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 22 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 12 1
ИнжГео НИПИ - Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт 0 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 48 1
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 114 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
НИИЭМП - Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 15 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
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