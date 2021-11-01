Индексная книга CNews*
ТЭК Топливно-энергетический комплекс Топливная энергетика Fuel and energy industry
Публикаций - 624, упоминаний - 744
ТЭК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Серова Елена 317 27
|Путин Владимир 2542 25
|Бартенева Мария 25 16
|Медведев Дмитрий 1604 13
|Исанин Антон 9365 12
|Кукшев Вячеслав 12 11
|Митрейкин Александр 18 11
|Мартынова Елена 35 10
|Попова Мария 139 10
|Чернышенко Дмитрий 320 10
|Инюцын Антон 17 9
|Цветков Юрий 9 9
|Новиков Евгений 40 9
|Подольская Екатерина 9 8
|Щеканов Александр 8 8
|Кожуховский Игорь 10 8
|Гревцев Владимир 22 8
|Шилов Сергей 75 8
|Щербов Роман 13 8
|Текслер Алексей 18 8
|Чаркин Евгений 203 7
|Кравченко Константин 75 7
|Дьяченко Валерий 70 7
|Гольцов Александр 62 7
|Козлов Михаил 167 7
|Казак Максим 161 7
|Головин Леонид 25 6
|Никифоров Николай 1161 6
|Калюжный Игорь 26 6
|Зубков Александр 7 6
|Белоусов Максим 73 6
|Меркушенков Евгений 6 6
|Валчев Стоян 48 6
|Новак Александр 20 6
|Натрусов Артем 142 6
|Казарин Станислав 115 6
|Гришин Дмитрий 185 6
|Бурилов Андрей 26 6
|Лесниченко Максим 11 6
|Путятинский Сергей 59 6
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189223, в очереди разбора - 948877.
Создано именных указателей - 85703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189223, в очереди разбора - 948877.
Создано именных указателей - 85703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru