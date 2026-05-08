ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry

Энергетический удар: ТЭК стал самой «зараженной» вредоносным ПО отраслью в России По данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар», в I квартале 2026 г. доля заражений различными видами вредоносного ПО в отрасли ТЭК выросла в три раза в сравнении с аналогичным периодом 2025 г. — до 35%. На фоне геополитической повестки ТЭК стал самым зараженным сектором экономики: на одну компанию здесь пришлось

Топ-менеджеры компаний ТЭК отработали практические навыки киберзащиты 25 г. Татарстан вошел в тройку лидеров рейтинга цифровой трансформации среди регионов России, подтвердив статус одного из самых цифровизированных субъектов нашей страны. При этом в регионе с развитым ТЭК важно фокусироваться и на обеспечении киберустойчивости, чтобы развитие ИТ-направления шло параллельно с укреплением безопасности цифровых систем. На интенсиве Positive Education мы затрону

В ТЭК России впервые протестировали оборудование квантового распределения ключей для защиты информационной инфраструктуры ирование систем квантового распределения ключей (КРК) для защиты своей информационной инфраструктуры. По завершении работ заявлена положительная оценка технологической готовности решений. Предприятия ТЭК входят в категорию критически важной информационной инфраструктуры, к которой предъявляются повышенные требования в области информационной безопасности. Системы КРК полностью автоматизируют

Рекордные 55 млн км в гражданском секторе: Zala вывела мониторинг ТЭК на новый уровень Буквально за пять лет доля компаний ТЭК, использующих искусственный интеллект, выросла в три раза — такой стремительный рост подтверждает высочайшую готовность к инновациям и закрепляет глобальное первенство в практическом примен

«Отраслевой Индекс кибербезопасности» F6: ТЭК сохраняет лидерство, а последнее место досталось сфере строительства Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, опубликовала очередной весенний отраслевой Индекс кибербезопасности семи основных отраслей экономики России: ТЭК, ритейла, ИТ, транспорта и логистики, строительства, промышленности, финансового сектора. По данным исследования, компании топливно-энергетического комплекса продолжают демонстрировать наиб

Работа на упреждение: ZALA Т‑16 на страже объектов ТЭК в период весенних аномалий Весна 2026 г. бросает вызов российскому ТЭК: обильные снегопады и аномально тёплая весна грозят паводками в Центре, Поволжье и Сибири

«Росэл» запустил серийное производство новых базовых станций для ТЭК и силовиков требления и упрощение эксплуатации устройств, применяемых на объектах критической инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Росэл». Сети стандарта TETRA используются в силовых структурах, топливно-энергетическом комплексе и на транспорте. Они обеспечивают автоматическое распределение каналов связи между абонентами, что позволяет эффективно использовать ограниченный радиочастотны

ГК «Солар»: почти треть заражений вредоносным ПО в 2025 году пришлось на российскую промышленность ays группы компаний «Солар», в 2025 году почти треть заражений вредоносным ПО пришлось на организации из отрасли промышленности. Также в топ наиболее «зараженных» организаций попали здравоохранение и ТЭК. При этом в IV квартале 2025 г. на одну компанию из ТЭК приходилось 1205 таких случаев — это в 20 раз больше, чем в прошлом году, что делает отрасль абсолютным лидером по интенсивнос

Аналитика МТС: Югра наращивает темпы цифровизации ТЭК и транспорта ллектуальное видеонаблюдение в Югре показало самую большую динамику роста инвестиций, при этом лидером по объему вложений остается интернет вещей (Iot). Чаще всего цифровые решения внедрялись в сфере ТЭК, включая нефтесервисные компании, работающие на месторождениях. На втором месте – транспорт и логистика. Замыкает тройку топ-сфер ритейл, который инвестирует средства для контроля работы пе

Zala наращивает беспилотный мониторинг объектов ТЭК Zala расширяет географию мониторинга линейных объектов и инфраструктуры ТЭК. Компания заключила новые контракты на комплексный воздушный мониторинг объектов на месторождении в Западной Сибири. Общий объем работ в регионе до конца 2027 г. превысит 48 тыс. км. Об это

ГУП «ТЭК СПб» внедрило отечественную платформу виртуализации на базе YADRO ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб») завершило проект по внедрению программно-аппаратного комплекса виртуализации на базе отечественных серверов YADRO VEGMAN R220

Группа Rubytech, Positive Technologies и МЭИ создают унифицированное решение для ТЭК на базе открытой платформы АСУ ТП ое соглашение, фактически, создает технологический альянс, нацеленный на глубокую проработку отраслевой специфики с использованием цифровых двойников — стратегической технологии, определяющей будущее ТЭК и отвечающей государственным приоритетам в области кибербезопасности. Перспектива нашего сотрудничества — формирование уникальных комплексных решений, рожденных на стыке экспертизы в киберз

«ТЭК СПб» переходит на российскую платформу виртуализации Basis Dynamix Реализация проекта На старте платформа будет развернута на 16 серверах и системах хранения данных, расположенных в центрах обработки данных (ЦОД) «ТЭК СПб». Эти ЦОД входят в состав критически важной инфраструктуры, обеспечивающей надежное тепло- и энергоснабжение Санкт-Петербурга. Проект реализуется в рамках импортозамещения ЦОД «ТЭК

«ТЭК СПб» переходит на российскую платформу виртуализации Basis Dynamix Теплоэнергетическое предприятие Санкт-Петербурга АО «ТЭК СПб» приняло решение о переводе инфраструктуры на российскую платформу виртуализации Basis Dynamix Standard. Решение заменит продукт иностранного вендора VMware, прекратившего техническую п

Хакеры раскрыли данные 117 боевиков ВСУ, причастных к атакам на танкеры и международные предприятия ТЭК в Черном море скрыли данные о боевиках ВСУ, причастных к атакам на танкеры и крупнейшие международные предприятия ТЭК в Черном море Александр Щепцов ранее проживал в городе Севастополе. В 2024 г. Следственны

Zala новые рекорды в ТЭК: 50 тыс. часов полетов Российские беспилотные авиационные системы Zala обеспечивают комплексную безопасность топливно-энергетического комплекса. С начала 2025 г. их совокупный налет в интересах предприятий ТЭК впервые превысил 50 тыс. часов. Ежемесячно беспилотники проводят в воздухе свыше пяти тыс. часов, выполняя тысячи полетов для контроля инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Z

«Отраслевой Индекс кибербезопасности» F6: осенью в лидеры вышли транспорт и ТЭК Компания F6 сформировала осенний отраслевой «Индекс кибербезопасности» семи основных отраслей экономики России: ТЭК, ритейла, ИТ, транспорта и логистики, строительства, промышленности, финансового сектора. По данным исследования, после масштабных летних атак компании в сфере транспорта, логистики и ТЭ

Интеллектуальный помощник в закупках: «ТЭК-Торг» представляет обновленный «Единый личный кабинет» Федеральная электронная торговая площадка «ТЭК-Торг» объявляет о запуске в ближайшее время обновленного сервиса «Единый личный кабинет» (ЕЛК), который представляет собой комплексное решение для участия компаний в закупочной деятельности

Топливно-энергетический комплекс за год потратил 52 миллиарда на российские чипы и радиодетали 65 миллиардов на РЭП Компании из топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в 2024 г. потратили 65 млрд руб. на радиоэлектронную продукцию (РЭП). Из этой суммы на российскую РЭП пришлось более 80%, то есть 52 млрд руб. На зарубежную было потрачено 13 млрд руб. Это

На ЭТП «ТЭК-Торг» состоялись первые закупки с использованием цифровых опросных листов Федеральная электронная торговая площадка «ТЭК-Торг» представила результаты первых закупочных процедур, проведенных на площадке с использованием цифровых опросных листов. Об этом CNews сообщили представители «ТЭК-Торг». В рамках

«Солар»: хакеры активнее заражают компании вредоносным ПО, среди жертв – здравоохранение, госсектор и ТЭК 5 г. было зафиксировано в отраслях промышленности (36%), здравоохранения (18%), образования (13%) и ТЭК (11%). Остальные часть пришлась на ИТ-отрасль (10%), госсектор, (7%), финансы (5%) и теле

В ЭТП «ТЭК-Торг» внедрен модуль подбора похожих закупок на основе ИИ В ЭТП «ТЭК-Торг» для информирования поставщиков о процедурах определенных заказчиков внедрен модуль подбора похожих закупок. Новая доработка системы автоматизированного подбора поставщиков (САПП) повы

MIG представила взрывозащищенные решения для цифровой трансформации ТЭК о MIG и «Ред Софт» позволяет создавать целостные, безопасные и полностью отечественные технологические цепочки, обеспечивающие цифровой суверенитет и операционную эффективность крупнейших предприятий ТЭК России.

Энергетика и ТЭК чаще других сфер используют М2М-устройства в Тюменской области МТС сообщает о росте умных устройств в собственной сети в Тюменской области. В топе отраслей, где наиболее востребованы М2М-устройства – энергетика и ТЭК. Об этом CNews сообщили представители МТС. За год прирост умных устройств в Тюменской области составил около 20%. Чаще всего ресурсоснабжающие организации используют технологию М2М для дист

ТЭК адаптировался к угрозам: ситуация с утечками данных стабилизируется аналитического центра (ЭАЦ) InfoWatch по результатам исследования «Утечки информации из предприятий ТЭК. Мир – Россия, I полугодие 2025 г.». Об этом CNews сообщили представители InfoWatch. Осно

Первая электронная торговая площадка вышла на рынок управления данными о продукции Одна из восьми федеральных ЭТП, «ТЭК-Торг», первой в торговом контуре сформирует единые политики внесения данных о продукции с целью автоматизации процесса снабжения. Об этом CNews сообщили представители «ТЭК-Торг». Уни

Форум TNF представил программу цифрового трека: ключевые вызовы и практические кейсы ИТ для ТЭК Организаторы TNF 2025 объявили программу тематического дня «Цифра в ТЭК», который пройдет 18 сентября. Трек традиционно завершает деловую часть Промышленно-энерг

За полгода число кибератак российский топливно-энергетический комплекс выросло на 40%. Большинство инцидентов связано со шпионажем предприятия ТЭКа За полгода число хакерских атак на предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) выросло на 40%, пишет «Коммерсант». Большая часть совершалась с целью шпионажа, и только

Минэнерго России и фонд «Сайберус» выведут российский опыт киберзащиты ТЭК на экспорт лекса является одним из ключевых приоритетов Минэнерго. Число атак на энергосистемы постоянно увеличивается. В этих условиях важно заранее вырабатывать механизмы защиты, чтобы обеспечить устойчивость ТЭК к потенциальным угрозам», – сказал министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев. «Это очень хорошая демонстрация эффективного государственно-частного партнёрства. Мы как индустрия

Решения на базе ИИ - драйверы технологического развития предприятий ТЭК Реальный сектор заинтересован во внедрении инновационных инструментов. По данным Минэнерго России, к концу 2024 г. 58% российских компаний ТЭК внедрили технологии искусственного интеллекта, что вдвое больше по сравнению с 2022 г. Прогнозируется, что к 2027 г. этот показатель достигнет 70%. Об этом CNews сообщили представители ИТ-х

Группа Rubytech представила отраслевое решение для цифровизации промышленности и ТЭК уппа Rubytech, в рамках развития линейки отраслевых продуктов, представила модульное решение для автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) предприятий промышленности и ТЭК. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) Скала^р разработан в соответствии с концепцией Открытой АСУ ТП (ОАСУ ТП) и обеспечивает высокий уровень информационной безопасности, полностью соответс

«ТЭК-Торг» интегрировал в свой маркетплейс позиции крупнейшего поставщика инструмента и техники «Бигам» «ТЭК-Торг» интегрировал в свой маркетплейс позиции поставщика инструмента и техники «Бигам». Об этом CNews сообщили представители «ТЭК-Торг». Для государственных органов и компаний, попад

МТС запустила базовую станцию в поселке энергетиков Синегорье на, магазинов, школы, почты, больницы и аптечного пункта могут с комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами даже в часы пик, когда идет максимальная нагрузка на сеть. Синегорье – поселок энергетиков, расположенный на севере Магаданской области. Местное энергопредприятие обеспечивает электроэнергией столицу и населенные пункты Колымы, а также крупные промышленные и производствен

Проект «Сигмы» и «ТЭК СПб» стал лауреатом премии РБК Digital Awards Геоинформационная система, разработанная российской ИТ-компанией «Сигма» для «ТЭК СПб», стала лауреатом премии РБК Digital Awards-2025 в номинации «Цифровая платформа». Экспертное жюри подтвердило, что решение отвечает главным критериям конкурса: инновационность, социаль

«ТЭК-Торг» интегрировала в экосистему сервисов новое решение на базе ИИ для ускоренного поиска поставщиков и сравнения цен ЭТП «ТЭК-Торг» интегрировала в работу площадки новый сервис на основе технологий искусственного интеллекта для участников закупок на базе стороннего решения («Купец CRM»). Новое ИТ-решение встроено

«ТЭК-Торг» запускает проект по оцифровке отраслевых стандартов в электроэнергетике «ТЭК-Торг» запускает проект по оцифровке отраслевых стандартов в электроэнергетике. В проекте будут реализованы каталог продукции и сервисы необходимые для торговли товарами, работами и услугами

МТС: самая мощная DDoS-атака на ТЭК зафиксирована в Красноярске вно-энергетического комплекса. В октябре 2024 г. около половины всех региональных DDoS-атак в сфере ТЭК пришлось на сайты компаний Сибирского федерального округа, а лидером по количеству атак с

МТС: половина региональных DDoS-атак в сфере ТЭК в октябре пришлась на сайты компаний Сибири и, сообщила о резком росте DDoS-атак на веб-ресурсы организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в октябре. По сравнению со среднемесячным показателем за первые три квартала 2024 г. в о