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ТЭК Топливно-энергетический комплекс Топливная энергетика Fuel and energy industry

ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry

 

 

Увеличим показатели топливно-энергетического комплекса! Плакат времен эпохи перестройки, посвященный задачам двенадцатой пятилетки (1986 - 1990 гг.) в сфере добычи полезных ископаемых, а именно топливных ресурсов, и в области производства разных видов энергии. Автор неизвестен, 1986г. Увеличим показатели топливно-энергетического комплекса! Плакат времен эпохи перестройки, посвященный задачам двенадцатой пятилетки (1986 - 1990 гг.) в сфере добычи полезных ископаемых, а именно топливных ресурсов, и в области производства разных видов энергии. Автор неизвестен, 1986г.
Увеличим показатели топливно-энергетического комплекса! Плакат времен эпохи перестройки, посвященный задачам двенадцатой пятилетки (1986 - 1990 гг.) в сфере добычи полезных ископаемых, а именно топливных ресурсов, и в области производства разных видов энергии. Автор неизвестен, 1986г.

СОБЫТИЯ


08.05.2026 Энергетический удар: ТЭК стал самой «зараженной» вредоносным ПО отраслью в России

По данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар», в I квартале 2026 г. доля заражений различными видами вредоносного ПО в отрасли ТЭК выросла в три раза в сравнении с аналогичным периодом 2025 г. — до 35%. На фоне геополитической повестки ТЭК стал самым зараженным сектором экономики: на одну компанию здесь пришлось
06.05.2026 Топ-менеджеры компаний ТЭК отработали практические навыки киберзащиты

25 г. Татарстан вошел в тройку лидеров рейтинга цифровой трансформации среди регионов России, подтвердив статус одного из самых цифровизированных субъектов нашей страны. При этом в регионе с развитым ТЭК важно фокусироваться и на обеспечении киберустойчивости, чтобы развитие ИТ-направления шло параллельно с укреплением безопасности цифровых систем. На интенсиве Positive Education мы затрону
05.05.2026 В ТЭК России впервые протестировали оборудование квантового распределения ключей для защиты информационной инфраструктуры

ирование систем квантового распределения ключей (КРК) для защиты своей информационной инфраструктуры. По завершении работ заявлена положительная оценка технологической готовности решений. Предприятия ТЭК входят в категорию критически важной информационной инфраструктуры, к которой предъявляются повышенные требования в области информационной безопасности. Системы КРК полностью автоматизируют
28.04.2026 Рекордные 55 млн км в гражданском секторе: Zala вывела мониторинг ТЭК на новый уровень

Буквально за пять лет доля компаний ТЭК, использующих искусственный интеллект, выросла в три раза — такой стремительный рост подтверждает высочайшую готовность к инновациям и закрепляет глобальное первенство в практическом примен
23.04.2026 «Отраслевой Индекс кибербезопасности» F6: ТЭК сохраняет лидерство, а последнее место досталось сфере строительства

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, опубликовала очередной весенний отраслевой Индекс кибербезопасности семи основных отраслей экономики России: ТЭК, ритейла, ИТ, транспорта и логистики, строительства, промышленности, финансового сектора. По данным исследования, компании топливно-энергетического комплекса продолжают демонстрировать наиб
13.04.2026 Работа на упреждение: ZALA Т‑16 на страже объектов ТЭК в период весенних аномалий

Весна 2026 г. бросает вызов российскому ТЭК: обильные снегопады и аномально тёплая весна грозят паводками в Центре, Поволжье и Сибири
10.04.2026 «Росэл» запустил серийное производство новых базовых станций для ТЭК и силовиков

требления и упрощение эксплуатации устройств, применяемых на объектах критической инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Росэл». Сети стандарта TETRA используются в силовых структурах, топливно-энергетическом комплексе и на транспорте. Они обеспечивают автоматическое распределение каналов связи между абонентами, что позволяет эффективно использовать ограниченный радиочастотны
26.02.2026 ГК «Солар»: почти треть заражений вредоносным ПО в 2025 году пришлось на российскую промышленность

ays группы компаний «Солар», в 2025 году почти треть заражений вредоносным ПО пришлось на организации из отрасли промышленности. Также в топ наиболее «зараженных» организаций попали здравоохранение и ТЭК. При этом в IV квартале 2025 г. на одну компанию из ТЭК приходилось 1205 таких случаев — это в 20 раз больше, чем в прошлом году, что делает отрасль абсолютным лидером по интенсивнос
05.02.2026 Аналитика МТС: Югра наращивает темпы цифровизации ТЭК и транспорта

ллектуальное видеонаблюдение в Югре показало самую большую динамику роста инвестиций, при этом лидером по объему вложений остается интернет вещей (Iot). Чаще всего цифровые решения внедрялись в сфере ТЭК, включая нефтесервисные компании, работающие на месторождениях. На втором месте – транспорт и логистика. Замыкает тройку топ-сфер ритейл, который инвестирует средства для контроля работы пе
15.01.2026 Zala наращивает беспилотный мониторинг объектов ТЭК

Zala расширяет географию мониторинга линейных объектов и инфраструктуры ТЭК. Компания заключила новые контракты на комплексный воздушный мониторинг объектов на месторождении в Западной Сибири. Общий объем работ в регионе до конца 2027 г. превысит 48 тыс. км. Об это
16.12.2025 ГУП «ТЭК СПб» внедрило отечественную платформу виртуализации на базе YADRO

ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб») завершило проект по внедрению программно-аппаратного комплекса виртуализации на базе отечественных серверов YADRO VEGMAN R220

12.12.2025 Группа Rubytech, Positive Technologies и МЭИ создают унифицированное решение для ТЭК на базе открытой платформы АСУ ТП

ое соглашение, фактически, создает технологический альянс, нацеленный на глубокую проработку отраслевой специфики с использованием цифровых двойников — стратегической технологии, определяющей будущее ТЭК и отвечающей государственным приоритетам в области кибербезопасности. Перспектива нашего сотрудничества — формирование уникальных комплексных решений, рожденных на стыке экспертизы в киберз
12.12.2025 «ТЭК СПб» переходит на российскую платформу виртуализации Basis Dynamix

Реализация проекта На старте платформа будет развернута на 16 серверах и системах хранения данных, расположенных в центрах обработки данных (ЦОД) «ТЭК СПб». Эти ЦОД входят в состав критически важной инфраструктуры, обеспечивающей надежное тепло- и энергоснабжение Санкт-Петербурга. Проект реализуется в рамках импортозамещения ЦОД «ТЭК

12.12.2025 «ТЭК СПб» переходит на российскую платформу виртуализации Basis Dynamix 

Теплоэнергетическое предприятие Санкт-Петербурга АО «ТЭК СПб» приняло решение о переводе инфраструктуры на российскую платформу виртуализации Basis Dynamix Standard. Решение заменит продукт иностранного вендора VMware, прекратившего техническую п
04.12.2025 Хакеры раскрыли данные 117 боевиков ВСУ, причастных к атакам на танкеры и международные предприятия ТЭК в Черном море

скрыли данные о боевиках ВСУ, причастных к атакам на танкеры и крупнейшие международные предприятия ТЭК в Черном море Александр Щепцов ранее проживал в городе Севастополе. В 2024 г. Следственны
19.11.2025 Zala новые рекорды в ТЭК: 50 тыс. часов полетов

Российские беспилотные авиационные системы Zala обеспечивают комплексную безопасность топливно-энергетического комплекса. С начала 2025 г. их совокупный налет в интересах предприятий ТЭК впервые превысил 50 тыс. часов. Ежемесячно беспилотники проводят в воздухе свыше пяти тыс. часов, выполняя тысячи полетов для контроля инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Z
30.10.2025 «Отраслевой Индекс кибербезопасности» F6: осенью в лидеры вышли транспорт и ТЭК

Компания F6 сформировала осенний отраслевой «Индекс кибербезопасности» семи основных отраслей экономики России: ТЭК, ритейла, ИТ, транспорта и логистики, строительства, промышленности, финансового сектора. По данным исследования, после масштабных летних атак компании в сфере транспорта, логистики и ТЭ
24.10.2025 Интеллектуальный помощник в закупках: «ТЭК-Торг» представляет обновленный «Единый личный кабинет»

Федеральная электронная торговая площадка «ТЭК-Торг» объявляет о запуске в ближайшее время обновленного сервиса «Единый личный кабинет» (ЕЛК), который представляет собой комплексное решение для участия компаний в закупочной деятельности
17.10.2025 Топливно-энергетический комплекс за год потратил 52 миллиарда на российские чипы и радиодетали

65 миллиардов на РЭП Компании из топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в 2024 г. потратили 65 млрд руб. на радиоэлектронную продукцию (РЭП). Из этой суммы на российскую РЭП пришлось более 80%, то есть 52 млрд руб. На зарубежную было потрачено 13 млрд руб. Это
30.09.2025 На ЭТП «ТЭК-Торг» состоялись первые закупки с использованием цифровых опросных листов

Федеральная электронная торговая площадка «ТЭК-Торг» представила результаты первых закупочных процедур, проведенных на площадке с использованием цифровых опросных листов. Об этом CNews сообщили представители «ТЭК-Торг». В рамках

18.09.2025 «Солар»: хакеры активнее заражают компании вредоносным ПО, среди жертв – здравоохранение, госсектор и ТЭК

5 г. было зафиксировано в отраслях промышленности (36%), здравоохранения (18%), образования (13%) и ТЭК (11%). Остальные часть пришлась на ИТ-отрасль (10%), госсектор, (7%), финансы (5%) и теле
17.09.2025 В ЭТП «ТЭК-Торг» внедрен модуль подбора похожих закупок на основе ИИ

В ЭТП «ТЭК-Торг» для информирования поставщиков о процедурах определенных заказчиков внедрен модуль подбора похожих закупок. Новая доработка системы автоматизированного подбора поставщиков (САПП) повы
17.09.2025 MIG представила взрывозащищенные решения для цифровой трансформации ТЭК

о MIG и «Ред Софт» позволяет создавать целостные, безопасные и полностью отечественные технологические цепочки, обеспечивающие цифровой суверенитет и операционную эффективность крупнейших предприятий ТЭК России.
16.09.2025 Энергетика и ТЭК чаще других сфер используют М2М-устройства в Тюменской области

МТС сообщает о росте умных устройств в собственной сети в Тюменской области. В топе отраслей, где наиболее востребованы М2М-устройства – энергетика и ТЭК. Об этом CNews сообщили представители МТС. За год прирост умных устройств в Тюменской области составил около 20%. Чаще всего ресурсоснабжающие организации используют технологию М2М для дист
11.09.2025 ТЭК адаптировался к угрозам: ситуация с утечками данных стабилизируется

аналитического центра (ЭАЦ) InfoWatch по результатам исследования «Утечки информации из предприятий ТЭК. Мир – Россия, I полугодие 2025 г.». Об этом CNews сообщили представители InfoWatch. Осно
07.08.2025 Первая электронная торговая площадка вышла на рынок управления данными о продукции

Одна из восьми федеральных ЭТП, «ТЭК-Торг», первой в торговом контуре сформирует единые политики внесения данных о продукции с целью автоматизации процесса снабжения. Об этом CNews сообщили представители «ТЭК-Торг». Уни
25.07.2025 Форум TNF представил программу цифрового трека: ключевые вызовы и практические кейсы ИТ для ТЭК

Организаторы TNF 2025 объявили программу тематического дня «Цифра в ТЭК», который пройдет 18 сентября. Трек традиционно завершает деловую часть Промышленно-энерг
03.07.2025 За полгода число кибератак российский топливно-энергетический комплекс выросло на 40%. Большинство инцидентов связано со шпионажем

предприятия ТЭКа За полгода число хакерских атак на предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) выросло на 40%, пишет «Коммерсант». Большая часть совершалась с целью шпионажа, и только
02.07.2025 Цифровизация в ТЭК
18.06.2025 Минэнерго России и фонд «Сайберус» выведут российский опыт киберзащиты ТЭК на экспорт

лекса является одним из ключевых приоритетов Минэнерго. Число атак на энергосистемы постоянно увеличивается. В этих условиях важно заранее вырабатывать механизмы защиты, чтобы обеспечить устойчивость ТЭК к потенциальным угрозам», – сказал министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев. «Это очень хорошая демонстрация эффективного государственно-частного партнёрства. Мы как индустрия
28.05.2025 Решения на базе ИИ - драйверы технологического развития предприятий ТЭК

Реальный сектор заинтересован во внедрении инновационных инструментов. По данным Минэнерго России, к концу 2024 г. 58% российских компаний ТЭК внедрили технологии искусственного интеллекта, что вдвое больше по сравнению с 2022 г. Прогнозируется, что к 2027 г. этот показатель достигнет 70%. Об этом CNews сообщили представители ИТ-х
22.05.2025 Группа Rubytech представила отраслевое решение для цифровизации промышленности и ТЭК

уппа Rubytech, в рамках развития линейки отраслевых продуктов, представила модульное решение для автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) предприятий промышленности и ТЭК. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) Скала^р разработан в соответствии с концепцией Открытой АСУ ТП (ОАСУ ТП) и обеспечивает высокий уровень информационной безопасности, полностью соответс
19.05.2025 «ТЭК-Торг» интегрировал в свой маркетплейс позиции крупнейшего поставщика инструмента и техники «Бигам»

«ТЭК-Торг» интегрировал в свой маркетплейс позиции поставщика инструмента и техники «Бигам». Об этом CNews сообщили представители «ТЭК-Торг». Для государственных органов и компаний, попад
19.05.2025 МТС запустила базовую станцию в поселке энергетиков Синегорье

на, магазинов, школы, почты, больницы и аптечного пункта могут с комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами даже в часы пик, когда идет максимальная нагрузка на сеть. Синегорье – поселок энергетиков, расположенный на севере Магаданской области. Местное энергопредприятие обеспечивает электроэнергией столицу и населенные пункты Колымы, а также крупные промышленные и производствен
29.04.2025 Проект «Сигмы» и «ТЭК СПб» стал лауреатом премии РБК Digital Awards

Геоинформационная система, разработанная российской ИТ-компанией «Сигма» для «ТЭК СПб», стала лауреатом премии РБК Digital Awards-2025 в номинации «Цифровая платформа». Экспертное жюри подтвердило, что решение отвечает главным критериям конкурса: инновационность, социаль
29.04.2025 «ТЭК-Торг» интегрировала в экосистему сервисов новое решение на базе ИИ для ускоренного поиска поставщиков и сравнения цен

ЭТП «ТЭК-Торг» интегрировала в работу площадки новый сервис на основе технологий искусственного интеллекта для участников закупок на базе стороннего решения («Купец CRM»). Новое ИТ-решение встроено

21.04.2025 «ТЭК-Торг» запускает проект по оцифровке отраслевых стандартов в электроэнергетике

«ТЭК-Торг» запускает проект по оцифровке отраслевых стандартов в электроэнергетике. В проекте будут реализованы каталог продукции и сервисы необходимые для торговли товарами, работами и услугами
29.11.2024 МТС: самая мощная DDoS-атака на ТЭК зафиксирована в Красноярске

вно-энергетического комплекса. В октябре 2024 г. около половины всех региональных DDoS-атак в сфере ТЭК пришлось на сайты компаний Сибирского федерального округа, а лидером по количеству атак с
28.11.2024 МТС: половина региональных DDoS-атак в сфере ТЭК в октябре пришлась на сайты компаний Сибири

и, сообщила о резком росте DDoS-атак на веб-ресурсы организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в октябре. По сравнению со среднемесячным показателем за первые три квартала 2024 г. в о
28.11.2024 МТС: каждая пятая DDoS-атака на компании из сферы ТЭК в октябре 2024 г. пришлась на Татарстан

и, сообщила о резком росте DDoS-атак на веб-ресурсы организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в октябре 2024 г. По сравнению со среднемесячным показателем за первые три квартала 2024

Публикаций - 1477, упоминаний - 1666

ТЭК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 107
SAP SE 5601 106
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 106
Microsoft Corporation 25775 90
9594 73
IBM - International Business Machines Corp 9699 69
Oracle Corporation 7074 66
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 60
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 53
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 52
Крок - Croc 1964 51
Softline - Софтлайн 3743 49
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 47
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 44
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 43
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 42
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 41
МегаФон 10742 41
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 35
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 33
Cisco Systems 5372 31
Dell EMC 5180 29
Yandex - Яндекс 9216 27
Siemens AG - Siemens Group 2673 25
Intel Corporation 12811 25
HP Inc. 5883 25
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 24
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 24
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 23
Docsvision - ДоксВижн 1060 22
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 22
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 22
Ред Софт - Red Soft 1236 22
Google LLC 12688 21
Открытые технологии 732 21
Информзащита 941 21
Рексофт - Reksoft 488 20
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 20
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 20
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 84
Газпром ПАО 1493 78
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 73
РЖД - Российские железные дороги 2096 71
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 49
Газпром нефть 725 43
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 39
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 39
Роснефть НК - нефтяная компания 562 38
Почта России ПАО 2370 36
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 35
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 31
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 30
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 30
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 28
Транснефть 335 25
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 22
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 22
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 21
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 20
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 20
Россети Ленэнерго 1699 19
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 19
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 19
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 18
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 18
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 18
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 17
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга - Ленсвет 28 17
ГПБ - Газпромбанк 1273 17
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 17
Северсталь ПАО - Severstal 629 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 16
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 16
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 15
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 15
НСПК - Национальная система платежных карт 948 15
Альфа-Банк 1979 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 184
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 120
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 119
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 114
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 85
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 83
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 80
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 77
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 67
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 66
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 58
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 54
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 53
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 53
Федеральное казначейство России 1949 52
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 45
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 45
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 44
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 43
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 42
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 42
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 39
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 37
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 34
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 31
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 31
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 27
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 26
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 26
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 25
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 20
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 19
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 18
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 17
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 16
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 16
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 15
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 15
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 15
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 29
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 11
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 24 10
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 9
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 9
ГосИнформСистемы 160 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 5
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 5
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 4 4
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 4
Союз нефтегазопромышленников России 5 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 10 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
4CIO 20 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Ассоциация менеджеров 107 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 719
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 500
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 440
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 368
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 365
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 245
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 200
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 172
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 162
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 158
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 153
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 149
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 147
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 144
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 138
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 129
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 128
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 125
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 121
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 118
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 114
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 108
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 108
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 103
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 95
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 95
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 94
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 87
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 87
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 82
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 80
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 80
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 78
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 75
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 74
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 74
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 73
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 72
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 70
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 69
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 66
Linux OS 11533 61
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 61
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 60
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 55
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 41
Microsoft Windows 16882 34
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 27
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 24
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 22
FreePik 1841 20
Microsoft Windows 2000 8678 19
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 19
Microsoft Office 4170 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 19
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 18
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 153 18
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 18
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 18
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 17
Google Android 15243 17
Oracle Java - язык программирования 3469 17
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 16
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 15
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 13
Apple iOS 8583 13
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 12
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 11
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 11
Новые облачные технологии - МойОфис 958 11
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 77 10
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 10
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 10
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 10
Путин Владимир 3454 42
Шадаев Максут 1210 40
Серова Елена 320 32
Меджитов Тимур 85 31
Чернышенко Дмитрий 581 31
Албычев Александр 168 29
Петрушин Андрей 110 27
Шпак Василий 279 27
Лысенко Эдуард 317 27
Терещенко Денис 95 26
Хайруллин Айрат 108 26
Ципорин Павел 103 26
Власов Сергей 101 26
Мартынова Елена 90 26
Сорокин Даниил 33 26
Паршин Максим 323 25
Разумовский Дмитрий 125 25
Сытин Дмитрий 60 23
Медведев Дмитрий 1665 22
Черников Алексей 53 22
Херсонцев Алексей 93 21
Петров Михаил 139 21
Дырмовский Дмитрий 149 20
Бартенева Мария 35 17
Мишустин Михаил 787 17
Кудрин Алексей 125 16
Пугачев Павел 63 16
Скиба Владимир 42 16
Куртяник Надежда 441 16
Слышкин Василий 129 15
Емельченков Сергей 141 15
Попова Мария 141 15
Щербов Роман 15 15
Инюцын Антон 17 14
Митрейкин Александр 20 14
Кравченко Константин 101 13
Малков Павел 51 12
Новак Александр 36 12
Бурилов Андрей 117 12
Казарин Станислав 175 12
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 357
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Европа 24964 76
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Беларусь - Белоруссия 6289 44
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 39
Германия - Федеративная Республика 13221 39
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 36
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IDC - International Data Corporation 4975 44
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Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 5
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 5
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 5
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 3
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 3
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 22 3
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 18 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 2
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 35
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CNews FORUM Кейсы 313 16
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 13
CNews Баттл 69 10
CNews AWARDS - награда 571 10
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День молодёжи - 27 июня 1087 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
Росатом Инновационный форум 7 4
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 4
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
CeBIT 614 2
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
Микроэлектроника - международный форум 22 2
Связь-Экспокомм 276 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 10 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
Единый день голосования 143 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
CNews ИТ-стратегия 32 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 1
IT&Security Forum 10 1
Oracle AppsForum 24 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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