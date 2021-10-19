В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1

Государство оплатит половину стоимости обучения новой цифровой профессии 1

На подготовке кадров для цифровой экономики сэкономят 63 млрд рублей 4

Российская финансовая разведка строит систему для слежки за операциями с биткоинами 1

Ozon откроет собственную робототехническую лабораторию в Иннополисе 2

Минцифры объединило сотни вузов для подготовки кадров цифровой экономики 2

Ростех рассчитал стоимость развития технологий распределенных реестров и интернета вещей до 2024 года 1

В НИУ МЭИ введена должность проректора по цифровой трансформации 1

Первый в России Институт ИИ создан на базе Университета Иннополис 6

700 преподавателей и 10 тысяч студентов в России получат цифровые компетенции в 2020 году 4

Итоги Международного саммита Ассоциации участников отрасли ЦОД 1

Университет Иннополис сделал открытым свой симулятор беспилотников 2

Институт SIT запускает магистерскую программу по информатике и программной инженерии 1

Подготовка кадров для цифровой экономики подорожала втрое 1

Университет Иннополис получит 50 млн рублей на внедрение искусственного интеллекта в системы информационной безопасности 1

В пяти регионах стартовал прием заявок на бесплатное обучение по компетенциям цифровой экономики 1

Samsung подвел итоги образовательного курса по разработке компиляторов для молодых специалистов 2

Российские школьники стали первыми на Международной олимпиаде по информатике 1

РВК отобрала команды для участия в первых в России испытаниях беспилотных автомобилей для зимних дорог 1

Запущены курсы по разработке приложений для отечественной мобильной ОС 1