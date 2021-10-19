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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Иннополис Университет АНО ВО
Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 80, упоминаний - 136
Иннополис Университет АНО ВО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 7
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Путин Владимир 1826 3
|Семенихин Кирилл 11 3
|Шайхутдинов Роман 107 3
|Бариев Искандер 3 3
|Шмулевич Марк 79 3
|Мишустин Михаил 302 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Biao Wan - Бяо Вань 20 2
|Лугов Андрей 32 1
|Клишас Андрей 44 1
|Бокова Людмила 80 1
|Касперская Наталья 197 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Лукин Михаил 7 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Носков Константин 201 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Галицкий Александр 82 1
|Эйгес Павел 66 1
|Паршин Максим 141 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Никифорова Светлана 33 1
|Соловьев Владимир 98 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Повалко Александр 36 1
|Морозов Александр 16 1
|Вахмянин Иван 20 1
|Подольский Олег 15 1
|Солдатов Алексей 77 1
|Носов Игорь 13 1
|Сельский Андрей 21 1
|Гайнуллин Ильдар 2 1
|Минниханов Рустам 89 1
|Клименко Федор 18 1
|Короткевич Геннадий 12 1
|Васильева Ольга 15 1
|Салов Антон 26 1
|CNews Analytics 1991 2
|Samsung Research 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru