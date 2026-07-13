Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Иннополис Университет АНО ВО Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис

Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис

Университет Иннополис специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. В российском ИТ-вузе обучаются 1 239 студентов из 35 стран (данные 2024 года). В университете занимаются исследованиями и преподают 152 научно-педагогических сотрудника из 15 стран с опытом работы в зарубежных вузах и компаниях мировой ИТ-индустрии.

СОБЫТИЯ


13.07.2026 Университет «Иннополис» зарегистрировал пакет программных решений для создания цифровых двойников городов

свидетельства о регистрации в Роспатенте при содействии Межотраслевого центра трансфера технологий Университета «Иннополис». Программы охватывают весь цикл управления муниципальной инфраструкт
09.07.2026 Университет «Иннополис» и «ДАО Тех» планируют развивать цифровые сервисы для промышленных предприятий России

ерах господдержки и образовательных программах по роботизации. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». Документ подписали заместитель директора по проектной деятельности

25.06.2026 Университет «Иннополис» и ИТ-холдинг «Т1» запускают бесплатную летнюю школу по искусственному интеллекту

ованиям из перечня РСОШ1, конкурсам и хакатонам по ИИ. Обучение пройдет с 3 по 16 августа 2026 г. в университете «Иннополис». Зарегистрироваться на обучение можно до 9 июля 2026 г. Программа вк
24.06.2026 Университет «Зерокодер» и университет «Иннополис» запускают первую в России магистратуру для соло-предпринимателей

тип к масштабированию. Результат обучения — реализованный проект, научная публикация и питч перед экспертами инвестиционной индустрии. Все выпускники получают диплом магистра государственного образца университета «Иннополис», а лучшие смогут претендовать на инвестиции венчурного фонда «Зерокодер» — их заявки рассматриваются в первом приоритете. Кирилл Пшинник, CEO и сооснователь университет
05.06.2026 Минсельхоз России, Татарстан и университет «Иннополис» начинают сотрудничество в области агротехнологий

едованиях, но и о создании прикладных решений для бизнеса». Программы планируется запускать на базе университета «Иннополис» и аграрных вузов Минсельхоза России. Они будут ориентированы на подг
05.06.2026 Университет Иннополис и ВАВТ Минэкономразвития России будут совместно готовить кадры для цифровой трансформации

российской академии внешней торговли (ВАВТ) Виттория Идрисова. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис. В рамках дополнительного профессионального образования стороны планир
05.06.2026 С нового учебного года в университете «Иннополис» появятся ИИ-помощники Сбербанка для студентов, преподавателей и исследователей

обучение, повысит его качество и ускорит научные исследования. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». Соответствующее соглашение заключили старший вице-президент, руково
04.06.2026 Университет Иннополис и Казанский ГМУ заключили стратегическое соглашение о партнерстве в области цифровой медицины

сов и интеграцию с региональными медицинскими информационными системами. Дмитрий Вандюков, директор Университета Иннополис: «Это соглашение — начало нового системного партнёрства. Мы объединяем
04.06.2026 Знания будущего: Сбербанк и Университет Иннополис ускорят развитие современных ИИ-технологий в образовании и науке в Республике Татарстан

министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, один из основателей и куратор Иннополиса, и ректор Университета Иннополис Александр Гасников. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Со
01.06.2026 Российский дрон построил 3D-модели рудоспусков трех крупнейших шахт Казахстана

С помощью дрона для мониторинга промышленных объектов «ИнноСпектор» эксперты Центра беспилотных авиационных систем университета «Иннополис» проинспектировали четыре рудника на месторождениях горнодобывающих компаний Казахстана. Полученные данные необходимы при планировании горных работ, оценке износа рудосп
15.05.2026 Университет Иннополис и Фонд русско-арабских исследований и информации договорились о партнерстве в науке и образовании

ссии, стажировки и другие проекты. Соглашение о сотрудничестве подписали директор университета Дмитрий Вандюков и директор фонда Маджед бен Абдель Азиз Аль-Турки. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис. Партнеры планируют программы обмена преподавателями, экспертами и студентами для проведении лекций, стажировок и совместных экспериментов по информационным технологиям,

15.05.2026 Университет Иннополис займется развитием ИИ-сервисов для медицинской диагностики вместе с ведущими онкоцентрами страны

ущих клинических и научных региональных площадок по онкологии. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис. Партнеры планируют совместные научные исследования по разработке инно
14.05.2026 Университет Иннополис договорился о подготовке ИТ-специалистов с «БАРС Груп»

ние о сотрудничестве с разработчиком отечественных цифровых решений «БАРС Груп». Среди запланированных проектов — стажировки, подготовка ИТ-специалистов и другое. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис. Соглашение с «БАРС Груп» предусматривает участие компании в реализации образовательных программ Университета Иннополис по ИТ-специальностям. Документ направлен на
14.05.2026 Университет Иннополис разработал ПО, ускоряющее программирование сварочных роботов в 3—5 раз

, сложной геометрией изделий и труднодоступными зонами сварки. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис. С помощью программного обеспечения Университета Иннополис опер
13.05.2026 Университет Иннополис и «Семаргл» запланировали проекты по автоматизации российских производств

спечения. Соглашение о сотрудничестве подписали директор Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис Николай Смирнов и управляющий партнёр «Семаргл» Сергей Терентьев. Об э
12.05.2026 Российские ученые научили ИИ предсказывать, куда посмотрит врач на рентген-снимке

С помощью новой ИИ-модели научные сотрудники Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Университета Иннополис на 20%—30% улучшили качество предсказания движений глаз врача-рентгенолога по сравнению с аналогами и на 5% повысили точность автоматического распознавания патологий на с
07.05.2026 Университет «Иннополис» запатентовал ИИ-решение для горной геомеханики

дание геологических моделей месторождений полезных ископаемых. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». Разработка полезна при исследованиях кернового материала в горнодоб
21.04.2026 Ozon и университет «Иннополис» будут развивать совместные образовательные проекты

алисты Ozon будут преподавать практические дисциплины студентам нескольких образовательных программ университета «Иннополис»: профилей бакалавриата «Робототехника» и «Математические основы иску
16.04.2026 Университет «Иннополис» представил платформу для защиты от фишинга

ичества с кражей конфиденциальных данных и в первый месяц применения на 80% снижает число связанных с социальной инженерией корпоративных инцидентов безопасности. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». «ИнноФиш» позволяет проводить реалистичные фишинговые кампании, чтобы выявлять сотрудников, наиболее подверженных атакам, и обучать их на конкретных примерах, тем самы
14.04.2026 «Авито» поддержала программу бакалавриата в университете «Иннополис»

рофессиональные события и дополнительные возможности для преподавателей. Дмитрий Вандюков, директор университета «Иннополис», сказал: «“Инженерия информационных систем” — одна из наших востребо
10.04.2026 ИИ-система университета «Иннополис» может за секунду взвесить 10 свиней

н при поддержке Фонда науки и технологий Республики Татарстан. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». Разработчики университета «Иннополис» переработали алгоритмы
18.03.2026 В России создали ИИ-сервис, который ускоряет разработку катализаторов для нефтегаза и водородной энергетики в 5 раз

ованием. Также они зависимы от зарубежного коммерческого программного обеспечения». Разработанный в Университете Иннополис программный комплекс представляет интегрированную платформу на основе

10.03.2026 Университет «Иннополис» разработал универсальную ИИ-систему для анализа медицинских снимков

поможет врачам-рентгенологам принимать решения при диагностике заболеваний. Исследование проводилось при поддержке Фонда науки и технологий Республики Татарстан. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». По словам разработчиков, большинство современных медицинских ИИ-систем узкоспециализированы: каждая работает только с одним типом данных, например, КТ головного мозга,
03.03.2026 На платформе университета «Иннополис» прошло профильное обучение администраторов «Колибри-АРМ»

феврале завершился первый поток обучения по курсу повышения квалификации «Администратор Колибри-АРМ», который проходил в авторизованном учебном центре ICL Services на образовательной онлайн-платформе университета «Иннополис». Курс был направлен на подготовку сертифицированных специалистов по работе с системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Колибри-АРМ» – системных админист
03.03.2026 ПИШ Университета Иннополис разработала систему бронирования облачных ресурсов для ИИ-экспериментов

иложений ИИ и выполнения ресурсоёмких исследовательских задач. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис. Уже доступны два формата бронирования облачных ресурсов: индивидуальн
27.02.2026 Российские ученые ускорили обучение ИИ с помощью моделирования человеческого взгляда

Научные сотрудники Исследовательского центра в сфере ИИ университета «Иннополис» представили новый способ повышения эффективности обучения с подкреплением на основе отзывов людей RLHF — ключевого метода для согласования больших языковых моделей с пр
16.02.2026 Восемь вузов России внедрят образовательные модули Университета Иннополис по искусственному интеллекту

Восемь российских вузов внедрят модули Университета Иннополис по искусственному интеллекту в 22 образовательные программы, включая «
06.02.2026 Университет «Иннополис» и «Прикладная робототехника» разработают образовательные комплексы для российских вузов, колледжей и школ

ей и школ. Соответствующее соглашение подписали директор Центра развития промышленной робототехники университета «Иннополис» Николай Смирнов и директор по стратегическому развитию компании «При
15.01.2026 Университет «Иннополис» стал первым в России авторизованным учебным центром ICL Services

лужб. Слушатели курса, успешно завершившие обучение, получат удостоверение о повышении квалификации университета «Иннополис». Специалистам, которые пройдут сертификацию, разработчик ПО вручит с
13.01.2026 Университет «Иннополис»: при позитивном сценарии объем российского рынка роботов вырастет до 47 млрд руб. к 2030 году

Исследователи Центра развития промышленной робототехники российского университета «Иннополис» представили два сценария развития отрасли в стране. Свою оценку они обосновали на данных Росстата и международной практики, объемах импорта и экспорта роботов в стране

15.12.2025 Программа университета «Иннополис» для управления всеми типами гражданских БПЛА вошла в реестр российского ПО

я с облаками точек, а также обеспечили поддержку перечня полезных нагрузок от гиростабилизированных камер до высокоточных воздушных лидаров». InnoControl включен в реестр российского ПО при поддержке Межотраслевого центра трансфера технологий университета «Иннополис». Марина Абдрахманова, руководитель Межотраслевого центра трансфера технологий университета «Иннополис»: «Включение реш
11.12.2025 Искандер Бариев, бывший директор Университета Иннополис, присоединился к команде топ-менеджеров АО «Корпорация Роботов»

ализация стратегии развития компании, расширение присутствия на глобальных рынках и укрепление партнерских отношений. Искандер Бариев обладает значительным опытом — ранее он занимал позицию директора Университета Иннополис, где под его руководством вуз укрепил позиции как один из ключевых центров компетенций в ИT и робототехнике. Его профессиональный опыт включает реализацию крупных стратег
20.11.2025 Университет Иннополис разработал образовательные модули по ИИ для медицинских, технологических и химических вузов страны

дули созданы экспертами Института дополнительного образования и Института искусственного интеллекта Университета Иннополис в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Эк
22.10.2025 Университет Иннополис и Comindware запланировали разработку решений для автоматизации бизнес-процессов

ании и внедрении передовых практик в области корпоративной архитектуры. Документ подписали директор Университета Иннополис Искандер Бариев и управляющий директор Comindware Евгений Салихов. Об

02.10.2025 UserGate и университет «Иннополис» стали партнерами в подготовке управленческих кадров для цифровой трансформации

симпозиумов, семинаров, конференций и стажировок. Важную роль в сотрудничестве компании UserGate и университета «Иннополис» займет взаимообмен компетенциями в области технологий и профессионал
22.09.2025 Студенты Университета Иннополис получили 1 млн рублей за разработку прототипа медицинского симулятора бронхоскопии

Студенты Университета Иннополис получили 1 млн рублей за разработку прототипа медицинского симулятора бронхоскопии. Графический интерфейс программного обеспечения, созданного учащимися российского ИТ-ву
18.09.2025 Университет «Иннополис» и Innostage объединяют усилия для подготовки ИТ-кадров в Татарстане

вия киберугрозам Innostage SOC CyberART, так и на открытых кибериспытаниях. Этой экспертизой, а также практическим опытом реализации многочисленных проектов мы готовы делиться с учебными заведениями. Университет «Иннополис» — один из самых передовых технических вузов страны. Уверены, что совместными усилиями мы сможем достичь больших успехов в подготовке молодых талантов к выходу на рынок т
07.07.2025 Университет «Иннополис» внедрит свои ИТ-решения на Урале с помощью платформ «Инносфера» и «Космос»

ие предусматривает совместную с «Инносферой» разработку и реализацию проектов для внедрения решений университета Иннополис на Урале и закрепление партнёрства ИТ-вуза с промышленными предприятия
04.07.2025 Positive Technologies и университет «Иннополис» открыли магистратуру по кибербезопасности

В университете «Иннополис» стартовала новая магистратура по кибербезопасности. Обучение организ
02.07.2025 Университет «Иннополис» и Positive Technologies открыли магистратуру по кибербезопасности: в этом году на нее примут 25 студентов

ванию на инциденты, DevSecOps-инженерами и консультантами по безопасности. Прием документов открыт до 18 августа 2025 г. на портале «Госуслуг» через сервис «Поступление в вуз» или в приемной комиссии университета «Иннополис». Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Программа на русском языке длится два года. Обучение строится на решениях компании Positive Technologies. Б

Публикаций - 273, упоминаний - 410

Иннополис Университет АНО ВО и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9215 30
Ростелеком 10948 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
InnoSTage - Инностейдж 220 12
МегаФон 10742 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 10
9594 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 10
Microsoft Corporation 25775 9
Acronis - Акронис 489 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
МЭО - Мобильное электронное образование 21 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 118 6
Иннополис Университет АНО ВО - Центр беспилотных технологий Университета Иннополис - Центр беспилотных авиационных систем университета Иннополис 6 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
Huawei 4675 5
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 5
ICL ГК - ICL Group 481 5
Неймарк Межвузовский ИТ-кампус 36 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
Цифра ГК 162 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 4
SAP SE 5601 4
Softline - Софтлайн 3743 3
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
БАРС Груп 579 3
Visiology - Визиолоджи 90 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
АйТи 1519 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 32
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 10
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 8
Газпром ПАО 1493 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 7
РВК - Российская венчурная компания 571 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
Газпром нефть 725 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Почта России ПАО 2370 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 4
Ак Барс Банк 283 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Альфа-Банк 1979 3
СИНХ - Связьинвестнефтехим 16 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Татнефть 243 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Runa Capital 158 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 2
Superjob - Суперджоб 858 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 2
Синара ГК - Sinara Group 124 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 55
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 29
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 16
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 13
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Совет при президенте Российской Федерации 205 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 3
Мэрия города Иннополис 14 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
SFA - Singapore FinTech Association - Сингапурская финтех-ассоциация 2 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
Новая площадь - Консорциум ценностно-ориентированных образовательных организаций 1 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 106
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 77
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 69
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 58
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 56
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 56
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 48
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 36
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 34
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 28
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 28
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 27
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 26
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 26
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2081 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 25
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 20
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 16
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 244 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 16
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 16
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 15
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 14
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 13
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 13
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 12
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 11
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 11
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 11
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 11
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 10
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 10
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 511 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 11
C/C++ - Язык программирования 894 11
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 11
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Linux OS 11533 9
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 8
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 8
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 6
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 6
Microsoft Windows 16882 5
JavaScript - JS - язык программирования 1425 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 5
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 129 5
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 5
Security Vision - Иннокиберполигон 6 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 4
Кредо-Диалог - ТИМ КРЕДО - Технологии Информационного Моделирования КРЕДО 6 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 3
InnoSTage SOAR - InnoSTage IRP - платформа реагирования на киберинциденты - система предотвращения и противодействия кибератакам 6 3
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 3
Google Android 15243 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 2
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Яндекс.Учебник 65 2
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 107 2
Depositphotos - фотобанк 405 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 2
Atlassian - Confluence 183 2
PIX Robotics - PIX RPA Platform 99 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 2
Stepik.org - образовательный портал 18 2
Бариев Искандер 18 17
Чернышенко Дмитрий 580 16
Семенихин Кирилл 25 14
Шайхутдинов Роман 116 12
Путин Владимир 3454 12
Никифоров Николай 1138 10
Минниханов Рустам 122 10
Гузаиров Айдар 64 8
Тормасов Александр 9 8
Вандюков Дмитрий 10 8
Белоусов Сергей 254 6
Шмулевич Марк 90 6
Козлова Дарья 41 6
Девитт Дмитрий 6 6
Мишустин Михаил 787 5
Петренко Сергей 33 5
Медведев Дмитрий 1665 5
Гасников Александр 9 5
Белоусов Андрей 149 4
Смирнов Николай 39 4
Кондратьев Дмитрий 34 4
Трубникова Татьяна 16 4
Кулеев Рамиль 4 4
Галиханова Екатерина 4 4
Шадаев Максут 1210 3
Паршин Максим 323 3
Белевцев Андрей 115 3
Сушкевич Антон 67 3
Оселедец Иван 51 3
Иванов Егор 24 3
Серегин Михаил 9 3
Дудоров Евгений 13 3
Борисов Илья 27 2
Рахметов Руслан 67 2
Свердлов Денис 201 2
Кисляков Евгений 93 2
Галицкий Александр 123 2
Чемезов Сергей 147 2
Комиссаров Дмитрий 248 2
Гонтарев Павел 122 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 222
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 185
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 42
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 9
Россия - СФО - Новосибирск 4875 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 8
Европа 24963 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 7
Казахстан - Республика 6047 7
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 6
Южная Корея - Республика 7051 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Россия - УФО - Свердловская область 1951 4
Сингапур - Республика 1953 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Россия - УФО - Челябинская область 1512 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Япония 13807 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Швеция - Королевство 3781 4
Индия - Bharat 5869 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 3
Канада 5081 3
Израиль 2856 3
Ближний Восток 3154 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 170
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 103
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 62
Образование в России 2893 61
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 50
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 37
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 31
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 27
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 26
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 471 24
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 24
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 19
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 16
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 15
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 15
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 14
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3087 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 13
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 11
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 11
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 11
Информатика - computer science - informatique 1195 11
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 684 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 10
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 100 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 9
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 9
Физика - Physics - область естествознания 2940 9
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 9
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 9
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Ведомости 1466 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 2
Forbes - Форбс 1002 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
РИА Новости 1033 1
Nature 832 1
Парламентская газета 32 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
РБК Инновации 47 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Microsoft Research 144 1
Frost & Sullivan 207 1
Samsung Research 20 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Juniper Research 131 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 48
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 40
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 37
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 33
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 19
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 18
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 18
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 16
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 14
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 14
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 13
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 12
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 12
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 12
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 11
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 10
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 10
РАН - Российская академия наук 2122 9
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 9
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 9
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 9
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 8
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 8
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 8
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 26 7
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 6
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 6
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 6
ТГУ - Томский государственный университет 233 6
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 6
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 5
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 5
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 25 5
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 12
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 4
WRO - World Robotics Olympiad - World Robot Olympiad - Всемирная олимпиада роботов - Всемирная олимпиада по робототехнике 8 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Honor Cup 16 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Up Great - серия технологических конкурсов 10 1
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 3 1
МФТИ Олимпиадная школа 6 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
NAIAS Mobility Challenge 1 1
NeurIPS 13 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
SIT Virtual Nano Conference 1 1
Up Great - Зимний город - конкурс 6 1
IT&Security Forum 10 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Российская креативная неделя 6 1
Кибериада 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще