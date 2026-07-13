Университет «Иннополис» зарегистрировал пакет программных решений для создания цифровых двойников городов свидетельства о регистрации в Роспатенте при содействии Межотраслевого центра трансфера технологий Университета «Иннополис». Программы охватывают весь цикл управления муниципальной инфраструкт

Университет «Иннополис» и «ДАО Тех» планируют развивать цифровые сервисы для промышленных предприятий России ерах господдержки и образовательных программах по роботизации. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». Документ подписали заместитель директора по проектной деятельности

Университет «Иннополис» и ИТ-холдинг «Т1» запускают бесплатную летнюю школу по искусственному интеллекту ованиям из перечня РСОШ1, конкурсам и хакатонам по ИИ. Обучение пройдет с 3 по 16 августа 2026 г. в университете «Иннополис». Зарегистрироваться на обучение можно до 9 июля 2026 г. Программа вк

Университет «Зерокодер» и университет «Иннополис» запускают первую в России магистратуру для соло-предпринимателей тип к масштабированию. Результат обучения — реализованный проект, научная публикация и питч перед экспертами инвестиционной индустрии. Все выпускники получают диплом магистра государственного образца университета «Иннополис», а лучшие смогут претендовать на инвестиции венчурного фонда «Зерокодер» — их заявки рассматриваются в первом приоритете. Кирилл Пшинник, CEO и сооснователь университет

Минсельхоз России, Татарстан и университет «Иннополис» начинают сотрудничество в области агротехнологий едованиях, но и о создании прикладных решений для бизнеса». Программы планируется запускать на базе университета «Иннополис» и аграрных вузов Минсельхоза России. Они будут ориентированы на подг

Университет Иннополис и ВАВТ Минэкономразвития России будут совместно готовить кадры для цифровой трансформации российской академии внешней торговли (ВАВТ) Виттория Идрисова. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис. В рамках дополнительного профессионального образования стороны планир

С нового учебного года в университете «Иннополис» появятся ИИ-помощники Сбербанка для студентов, преподавателей и исследователей обучение, повысит его качество и ускорит научные исследования. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». Соответствующее соглашение заключили старший вице-президент, руково

Университет Иннополис и Казанский ГМУ заключили стратегическое соглашение о партнерстве в области цифровой медицины сов и интеграцию с региональными медицинскими информационными системами. Дмитрий Вандюков, директор Университета Иннополис: «Это соглашение — начало нового системного партнёрства. Мы объединяем

Знания будущего: Сбербанк и Университет Иннополис ускорят развитие современных ИИ-технологий в образовании и науке в Республике Татарстан министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, один из основателей и куратор Иннополиса, и ректор Университета Иннополис Александр Гасников. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Со

Российский дрон построил 3D-модели рудоспусков трех крупнейших шахт Казахстана С помощью дрона для мониторинга промышленных объектов «ИнноСпектор» эксперты Центра беспилотных авиационных систем университета «Иннополис» проинспектировали четыре рудника на месторождениях горнодобывающих компаний Казахстана. Полученные данные необходимы при планировании горных работ, оценке износа рудосп

Университет Иннополис и Фонд русско-арабских исследований и информации договорились о партнерстве в науке и образовании ссии, стажировки и другие проекты. Соглашение о сотрудничестве подписали директор университета Дмитрий Вандюков и директор фонда Маджед бен Абдель Азиз Аль-Турки. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис. Партнеры планируют программы обмена преподавателями, экспертами и студентами для проведении лекций, стажировок и совместных экспериментов по информационным технологиям,

Университет Иннополис займется развитием ИИ-сервисов для медицинской диагностики вместе с ведущими онкоцентрами страны ущих клинических и научных региональных площадок по онкологии. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис. Партнеры планируют совместные научные исследования по разработке инно

Университет Иннополис договорился о подготовке ИТ-специалистов с «БАРС Груп» ние о сотрудничестве с разработчиком отечественных цифровых решений «БАРС Груп». Среди запланированных проектов — стажировки, подготовка ИТ-специалистов и другое. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис. Соглашение с «БАРС Груп» предусматривает участие компании в реализации образовательных программ Университета Иннополис по ИТ-специальностям. Документ направлен на

Университет Иннополис разработал ПО, ускоряющее программирование сварочных роботов в 3—5 раз , сложной геометрией изделий и труднодоступными зонами сварки. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис. С помощью программного обеспечения Университета Иннополис опер

Университет Иннополис и «Семаргл» запланировали проекты по автоматизации российских производств спечения. Соглашение о сотрудничестве подписали директор Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис Николай Смирнов и управляющий партнёр «Семаргл» Сергей Терентьев. Об э

Российские ученые научили ИИ предсказывать, куда посмотрит врач на рентген-снимке С помощью новой ИИ-модели научные сотрудники Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Университета Иннополис на 20%—30% улучшили качество предсказания движений глаз врача-рентгенолога по сравнению с аналогами и на 5% повысили точность автоматического распознавания патологий на с

Университет «Иннополис» запатентовал ИИ-решение для горной геомеханики дание геологических моделей месторождений полезных ископаемых. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». Разработка полезна при исследованиях кернового материала в горнодоб

Ozon и университет «Иннополис» будут развивать совместные образовательные проекты алисты Ozon будут преподавать практические дисциплины студентам нескольких образовательных программ университета «Иннополис»: профилей бакалавриата «Робототехника» и «Математические основы иску

Университет «Иннополис» представил платформу для защиты от фишинга ичества с кражей конфиденциальных данных и в первый месяц применения на 80% снижает число связанных с социальной инженерией корпоративных инцидентов безопасности. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». «ИнноФиш» позволяет проводить реалистичные фишинговые кампании, чтобы выявлять сотрудников, наиболее подверженных атакам, и обучать их на конкретных примерах, тем самы

«Авито» поддержала программу бакалавриата в университете «Иннополис» рофессиональные события и дополнительные возможности для преподавателей. Дмитрий Вандюков, директор университета «Иннополис», сказал: «“Инженерия информационных систем” — одна из наших востребо

ИИ-система университета «Иннополис» может за секунду взвесить 10 свиней н при поддержке Фонда науки и технологий Республики Татарстан. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». Разработчики университета «Иннополис» переработали алгоритмы

В России создали ИИ-сервис, который ускоряет разработку катализаторов для нефтегаза и водородной энергетики в 5 раз ованием. Также они зависимы от зарубежного коммерческого программного обеспечения». Разработанный в Университете Иннополис программный комплекс представляет интегрированную платформу на основе

Университет «Иннополис» разработал универсальную ИИ-систему для анализа медицинских снимков поможет врачам-рентгенологам принимать решения при диагностике заболеваний. Исследование проводилось при поддержке Фонда науки и технологий Республики Татарстан. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис». По словам разработчиков, большинство современных медицинских ИИ-систем узкоспециализированы: каждая работает только с одним типом данных, например, КТ головного мозга,

На платформе университета «Иннополис» прошло профильное обучение администраторов «Колибри-АРМ» феврале завершился первый поток обучения по курсу повышения квалификации «Администратор Колибри-АРМ», который проходил в авторизованном учебном центре ICL Services на образовательной онлайн-платформе университета «Иннополис». Курс был направлен на подготовку сертифицированных специалистов по работе с системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Колибри-АРМ» – системных админист

ПИШ Университета Иннополис разработала систему бронирования облачных ресурсов для ИИ-экспериментов иложений ИИ и выполнения ресурсоёмких исследовательских задач. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис. Уже доступны два формата бронирования облачных ресурсов: индивидуальн

Российские ученые ускорили обучение ИИ с помощью моделирования человеческого взгляда Научные сотрудники Исследовательского центра в сфере ИИ университета «Иннополис» представили новый способ повышения эффективности обучения с подкреплением на основе отзывов людей RLHF — ключевого метода для согласования больших языковых моделей с пр

Восемь вузов России внедрят образовательные модули Университета Иннополис по искусственному интеллекту Восемь российских вузов внедрят модули Университета Иннополис по искусственному интеллекту в 22 образовательные программы, включая «

Университет «Иннополис» и «Прикладная робототехника» разработают образовательные комплексы для российских вузов, колледжей и школ ей и школ. Соответствующее соглашение подписали директор Центра развития промышленной робототехники университета «Иннополис» Николай Смирнов и директор по стратегическому развитию компании «При

Университет «Иннополис» стал первым в России авторизованным учебным центром ICL Services лужб. Слушатели курса, успешно завершившие обучение, получат удостоверение о повышении квалификации университета «Иннополис». Специалистам, которые пройдут сертификацию, разработчик ПО вручит с

Университет «Иннополис»: при позитивном сценарии объем российского рынка роботов вырастет до 47 млрд руб. к 2030 году Исследователи Центра развития промышленной робототехники российского университета «Иннополис» представили два сценария развития отрасли в стране. Свою оценку они обосновали на данных Росстата и международной практики, объемах импорта и экспорта роботов в стране

Программа университета «Иннополис» для управления всеми типами гражданских БПЛА вошла в реестр российского ПО я с облаками точек, а также обеспечили поддержку перечня полезных нагрузок от гиростабилизированных камер до высокоточных воздушных лидаров». InnoControl включен в реестр российского ПО при поддержке Межотраслевого центра трансфера технологий университета «Иннополис». Марина Абдрахманова, руководитель Межотраслевого центра трансфера технологий университета «Иннополис»: «Включение реш

Искандер Бариев, бывший директор Университета Иннополис, присоединился к команде топ-менеджеров АО «Корпорация Роботов» ализация стратегии развития компании, расширение присутствия на глобальных рынках и укрепление партнерских отношений. Искандер Бариев обладает значительным опытом — ранее он занимал позицию директора Университета Иннополис, где под его руководством вуз укрепил позиции как один из ключевых центров компетенций в ИT и робототехнике. Его профессиональный опыт включает реализацию крупных стратег

Университет Иннополис разработал образовательные модули по ИИ для медицинских, технологических и химических вузов страны дули созданы экспертами Института дополнительного образования и Института искусственного интеллекта Университета Иннополис в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Эк

Университет Иннополис и Comindware запланировали разработку решений для автоматизации бизнес-процессов ании и внедрении передовых практик в области корпоративной архитектуры. Документ подписали директор Университета Иннополис Искандер Бариев и управляющий директор Comindware Евгений Салихов. Об

UserGate и университет «Иннополис» стали партнерами в подготовке управленческих кадров для цифровой трансформации симпозиумов, семинаров, конференций и стажировок. Важную роль в сотрудничестве компании UserGate и университета «Иннополис» займет взаимообмен компетенциями в области технологий и профессионал

Студенты Университета Иннополис получили 1 млн рублей за разработку прототипа медицинского симулятора бронхоскопии Студенты Университета Иннополис получили 1 млн рублей за разработку прототипа медицинского симулятора бронхоскопии. Графический интерфейс программного обеспечения, созданного учащимися российского ИТ-ву

Университет «Иннополис» и Innostage объединяют усилия для подготовки ИТ-кадров в Татарстане вия киберугрозам Innostage SOC CyberART, так и на открытых кибериспытаниях. Этой экспертизой, а также практическим опытом реализации многочисленных проектов мы готовы делиться с учебными заведениями. Университет «Иннополис» — один из самых передовых технических вузов страны. Уверены, что совместными усилиями мы сможем достичь больших успехов в подготовке молодых талантов к выходу на рынок т

Университет «Иннополис» внедрит свои ИТ-решения на Урале с помощью платформ «Инносфера» и «Космос» ие предусматривает совместную с «Инносферой» разработку и реализацию проектов для внедрения решений университета Иннополис на Урале и закрепление партнёрства ИТ-вуза с промышленными предприятия

Positive Technologies и университет «Иннополис» открыли магистратуру по кибербезопасности В университете «Иннополис» стартовала новая магистратура по кибербезопасности. Обучение организ