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Иннополис Университет АНО ВО
Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис


19.10.2021 В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1
18.10.2021 Компания «Мобильное Электронное Образование» выбрана для включения в единый каталог онлайн-курсов для школ и колледжей 1
05.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: 6 исследовательских центров по ИИ получат федеральные гранты до 1 млрд рублей 1
09.09.2021 Государство оплатит половину стоимости обучения новой цифровой профессии 1
06.09.2021 На подготовке кадров для цифровой экономики сэкономят 63 млрд рублей 4
04.08.2021 Российская финансовая разведка строит систему для слежки за операциями с биткоинами 1
20.07.2021 Открыта запись на обучение ИТ-профессиям при финансовой поддержке государства 1
20.07.2021 Ozon откроет собственную робототехническую лабораторию в Иннополисе 2
15.07.2021 Минцифры раздаст ИТ-компаниям гранты на 3,8 миллиарда 1
29.06.2021 «Бэкап» человека может появиться через пять лет 2
04.06.2021 Университет Иннополис и ГК «Иннотех» подписали соглашение о развитии совместных технологических проектов 1
06.05.2021 Минцифры объединило сотни вузов для подготовки кадров цифровой экономики 2
26.03.2021 Чек-лист миграции в ЦОД: лучшие практики «ТрастИнфо» и «АйТеко» 1
23.03.2021 Ростех рассчитал стоимость развития технологий распределенных реестров и интернета вещей до 2024 года 1
12.03.2021 В НИУ МЭИ введена должность проректора по цифровой трансформации 1
15.02.2021 Стартовал набор на обучение по программам «Цифровой экономики» 2
24.12.2020 Университет Иннополис разработает ИИ-платформу для прогнозирования спроса 3
10.12.2020 Первый в России Институт ИИ создан на базе Университета Иннополис 6
29.10.2020 700 преподавателей и 10 тысяч студентов в России получат цифровые компетенции в 2020 году 4
25.09.2020 В Татарстане оцифровано более 18,8 тыс. объектов лесного хозяйства 5
22.09.2020 Минцифры раздаст 7 миллиардов российским ИТ-разработчикам 1
21.09.2020 Итоги Международного саммита Ассоциации участников отрасли ЦОД 1
20.08.2020 В России сконструировали «неубиваемый» дрон 2
05.08.2020 Университет Иннополис сделал открытым свой симулятор беспилотников 2
30.06.2020 Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов 2
27.05.2020 Институт SIT запускает магистерскую программу по информатике и программной инженерии 1
28.04.2020 «Акронис инфозащита» открывает центр разработки в ОЭЗ «Иннополис» 1
17.04.2020 «Ростелеком» разработал сервис для удаленного распознавания признаков коронавируса 1
25.03.2020 Подготовка кадров для цифровой экономики подорожала втрое 1
13.01.2020 В России создадут полностью верифицированную блокчейн-платформу за 600 млн рублей 3
03.01.2020 Власти вкладывают в кибербезопасность России 28 миллиардов, не решившись утроить эту сумму 2
18.12.2019 Университет Иннополис получит 50 млн рублей на внедрение искусственного интеллекта в системы информационной безопасности 1
05.12.2019 В пяти регионах стартовал прием заявок на бесплатное обучение по компетенциям цифровой экономики 1
13.11.2019 Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП по вине своего водителя 1
24.10.2019 Samsung подвел итоги образовательного курса по разработке компиляторов для молодых специалистов 2
09.08.2019 Российские школьники стали первыми на Международной олимпиаде по информатике 1
01.04.2019 Сверхважные планы развития в России блокчейна, роботов и больших данных разработают за 1 копейку, а виртуальной реальности — за 1 рубль 5
24.01.2019 РВК отобрала команды для участия в первых в России испытаниях беспилотных автомобилей для зимних дорог 1
17.12.2018 Запущены курсы по разработке приложений для отечественной мобильной ОС 1
30.11.2018 На базе российской мобильной ОС создано защищенное рабочее место 1

Публикаций - 80, упоминаний - 136

Иннополис Университет АНО ВО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 6
VK - Mail.ru Group 2484 5
Acronis - Акронис 364 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 5
Yandex - Яндекс 4101 4
iTeco - Ай-Теко 718 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 3
Microsoft Corporation 11110 3
SAP SE 3216 3
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 2
IBM 3546 2
Sabre Corporation 116 2
Ростех - Концерн Автоматика 397 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Ramax - Рамакс 62 2
Inform GmbH 7 2
Cisco Systems 2044 2
Samsung Electronics 5686 2
Lufthansa Systems 19 2
Иннодата - Innodata 13 2
Celonis 12 2
AR Door 3 2
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 13 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 25 1
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
VK - Mail.ru Цифровые технологии 5 1
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 1
Автодория 37 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 52 1
АйТи 752 1
DataPro - ДатаПро 56 1
Rittal 24 1
Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 6 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
SIAT - Shenzhen Institutes of Advanced Technology 1 1
InnoSTage - Инностейдж 5 1
СтарЛайн НПО - StarLine 10 1
Avrora Robotics - Аврора Роботикс 2 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 5
Аэрофлот 493 5
РВК - Российская венчурная компания 476 4
Почта России ПАО 1574 3
ВТБ24 583 2
Иннополис ОАО 7 2
Авиакомпания Россия 8 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
Газпром ПАО 523 2
Эко-Томск 1 1
Phystech Ventures 11 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
СКБ ПН - Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации 1 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
Авто-РТК - РТК-Авто 2 1
РТК Радиология 3 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Иннополис Сити АО 6 1
Мираторг 12 1
Миландр ПКК 26 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Runa Capital 153 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
Президент Российской Федерации 1440 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Правительство РФ 2206 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 2
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 61 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 4 1
Министерство транспорта Израиля 2 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 45 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 4
Big Data - Большие данные 1136 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 26 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 27 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 52 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
УЗИ - Ультразвуковое исследование 20 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
Цифровое месторождение - Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями 5 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 1
3D-печать 135 1
DSP - Digital Signal Processor - процессор цифрового сигнала 23 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - системы автоматизации технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 14 1
CMMN - Case Management Model and Notation - Uрафическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” 3 1
Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники 4 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
PnP - Plug&Play 93 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
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Java - Язык программирования 1178 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Киберника Сибрус - мессенджер 26 1
IQReserve VALO Cloud 7 1
BlackView BV6000s - смартфон 7 1
Samsung Compiler Bootcamp - образовательная программа 1 1
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SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
МРТ - Магнитно-резонансная томография 18 1
InnoSTage CyberART 4 1
Toyota Prius 22 1
РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 7 1
Stepik.org - образовательный портал 3 1
Иннополис - Innopolis Simulator 1 1
ОМП - Корпоративное мобильное рабочее место 3 1
СКБ Контур - Контур.EDI 10 1
TP-Link Auranet 7 1
iTeco ЕС2015-Терем - ПАК корпоративной виртуализации для организации корпоративных систем VDI/VPS 6 1
INOI T - Серия смартфонов 7 1
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Иннополис Университет - Лаборатория нейронауки и когнитивных технологий 2 1
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 5 1
SIT - Schaffhausen Institute of Technology 1 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 6 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 2 1
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 4 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 7 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 1 1
МГУ Лаборатория нейрофизики и нейрокомпьютерных интерфейсов Московского государственного университета 1 1
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 10 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
IT&Security Forum 10 1
Huawei Honor Cup 11 1
Up Great - Зимний город - конкурс 5 1
SIT Virtual Nano Conference 1 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
NAIAS Mobility Challenge 1 1
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 2 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 1
Up Great - серия технологических конкурсов 8 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 92 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 55 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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