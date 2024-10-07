Sitronics KT и Университет Иннополис объединят усилия для разработки новых геоинформационных продуктов и цифровых проектов по управлению территориями

ИТ-компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) и Университет Иннополис договорились о проведении совместных исследований и обмене экспертизой в сфере интеграции цифровизации в стратегии развития городов и регионов, разрабатываемые вузом.

Соответствующее соглашение со стороны Sitronics KT подписал директор по информационным системам и техническим средствам обучения Алексей Рябов, со стороны ИТ-вуза – директор Университета Иннополис Искандер Бариев.

Sitronics KT является разработчиком отраслевых и наукоемких решений, активным участником федерального проекта «Умный город» в направлении создания решений для цифровой трансформации. В «Банк решений» программы входят шесть ИТ-продуктов компании, в их числе платформа управления социально-экономическим развитием муниципального образования, программа расчета показателей цифровой зрелости города или региона, модуль сбора и предварительной обработки данных с «Платформы обратной связи» и системы «Инцидент-менеджмента» и другие.

«Нам интересны направления и компетенции Университета Иннополис в первую очередь с точки зрения качественной аналитики данных, которую делает вуз. В этом вузе сильная школа подготовки инженеров информационных систем, Data Scientist, AI-специалистов, чьи идеи могут быть интересны с точки зрения как развития существующих продуктов, так и создания инновационных решений. Кроме того, одним из направлений нашего сотрудничества станет совместная работа над геоинформационными технологиями с целью развития функциональности нашей платформы управления территорией. ГИС позволит охватить такие важные для руководителя муниципалитета или региона вопросы как территориальное планирование и разработка градостроительной документации», – сказал директор по информационным системам и техническим средствам обучения Sitronics KT Алексей Рябов.

«Уверен, сотрудничество наших организаций позволит усилить инструменты территориального планирования и управления, которые полезны, например, при контроле использования земель, мониторинге строительства объектов и в диагностике состояния транспортной инфраструктуры. Развитие таких сервисов крайне важно, поскольку они способствуют более рациональному использованию природных и человеческих ресурсов, повышают эффективность управления и обеспечивают устойчивое развитие регионов. В условиях растущих вызовов, связанных с изменениями климата и урбанизацией, подобные технологии становятся незаменимыми для принятия обоснованных решений и планирования будущего», – отметил директор Университета Иннополис Искандер Бариев.

Университет Иннополис специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Российский ИТ-вуз сотрудничает с 59 академическими партнёрами из 25 стран и с 297 индустриальными партнёрами. В портфеле университета – 450 коммерческих и грантовых проектов для «Газпрома», «Аэрофлота», КАМАЗа, «Норникеля», «Россетей», «РусГидро», «Северстали» и других компаний.