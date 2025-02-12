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Рябов Алексей



12.02.2025 Sitronics KT разрабатывает модуль цифрового контроля за состоянием объектов культурного наследия 1
07.11.2024 Цифровая платформа управления территорией Sitronics KT включена в реестр российского ПО Минцифры 1
07.10.2024 Sitronics KT и Университет Иннополис объединят усилия для разработки новых геоинформационных продуктов и цифровых проектов по управлению территориями 1
17.06.2024 Sitronics KT проведет аудит цифровой зрелости Гатчинского муниципального округа 1
26.01.2024 Разработанный Sitronics KT модуль «Советник BI» внесен в реестр ПО Роспатента 1
27.12.2023 Sitronics KT внедрит платформу управления здравоохранением в Гатчинской межрайонной больнице 1
15.11.2023 Sitronics KT заключила соглашение о партнерском сотрудничестве с Фондом развития территорий муниципальных образований 1
20.09.2016 Глава Роскомнадзора заработал 50 миллионов на продаже квартир жены 1
25.12.2015 «Форс» перенес информационные системы МТС на платформу Intel x86/Linux 1
23.01.2013 Lexmark: Компании переплачивают за печать 20% 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Рябов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1306 6
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 92 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 1
Intel Corporation 12212 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
Startobaza - Стартобаза 38 1
Lexmark Int 294 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 59 1
ISYS Search Software 1 1
Perceptive Software Deutschland - Saperion AG 13 1
Volkswagen Audi Group 208 1
Tata Motors - Jaguar Cars 123 1
Северсталь ПАО - Severstal 483 1
Газпром ПАО 1344 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 309 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2756 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 7
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12563 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1180 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6460 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 281 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20702 1
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ФМБА России - СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФГБУ - Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова 4 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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