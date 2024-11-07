Цифровая платформа управления территорией Sitronics KT включена в реестр российского ПО Минцифры

Разработанная Sitronics KT цифровая платформа управления территорией поселения, города или региона зарегистрирована в Едином реестре российских программ Минцифры. Разработка является одним из модулей ситуационного центра, призванного повышать эффективность управления за счет сервисов, предоставляющих объективную информацию по ключевым направлениям для глав муниципальных образований.

Система была создана разработчиком наукоемких решений Sitronics KT, входящим в Sitronics Group, в качестве цифрового инструмента для руководителей. Например, с ее помощью можно отслеживать динамику реализации региональных и федеральных программ, выполнение национальных проектов, темпы и статус исполнения поручений. Также система создает модель для прогнозирования событий, которая позволяет специалистам администрации принимать эффективные решения. В качестве пилотных проектов решение было протестировано и внедрено в ряде районов Ленинградской области.

«Первоначально платформа задумывалась как вспомогательный инструмент для руководителя поселения. В процессе пилотирования она дорабатывалась и превратилась в своего рода ситуационный центр для управления поселением, городом или целым регионом. Сервисы информационно-аналитической системы предоставляют объективную информацию по ключевым направлениям: освоение бюджета, анализ реализации региональных и госпрограмм, ситуации в сферах экономики, строительства, ТЭК и ЖКХ, здравоохранения, образования, социальной защиты населения. Цифровая платформа нивелирует человеческий фактор при формировании отчетов и аналитики, предоставляя возможность увидеть объективные данные по различным процессам без вмешательства исполнителя. Это помогает руководителю принимать актуальные решения в сжатые сроки», — сказал директор по информационным системам Sitronics KT Алексей Рябов.