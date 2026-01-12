Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) — разработчик морских интеллектуальных решений, в том числе судовых и корабельных систем управления, цифровой навигации, морской инфраструктуры, геоинформационных систем и оборудования, ситуационных центров, симуляторов и тренажеров различного назначения, мультимедийных и интерактивных инсталляций. Стратегической целью компании является унификация решений для морской индустрии на базе собственного программного обеспечения, разрабатываемого согласно требованиям российского законодательства

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 125 дел, на cумму 1 347 396 021 ₽*

Судебные дела (125) на сумму 1 347 396 021 ₽*
в качестве истца (49) на сумму 807 141 642 ₽*
в качестве ответчика (72) на сумму 539 053 910 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

12.01.2026 Sitronics KT изготовила и поставила в 2025 году более 60 комплектов оборудования АИС

В течение 2025 г. разработчик ИТ-продуктов и решений для отрасли судоходства Sitronics KT (входит в Sitronics Group) поставил различным организациям «Росморречфлота», судостроительным и научно-производственным предприятиям 63 комплекта оборудования автоматической иденти
30.12.2025 Sitronics KT завершила пусконаладочные работы контрольно-корректирующей станции для ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей»

Разработчик ИТ-решений для отрасли судоходства Sitronics KT (входит в Sitronics Group) объявил об успешном завершении пусконаладочных работ оборудования контрольно-корректирующей станции для ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних

26.12.2025 Sitronics KT поставила ФГБУ «Канал имени Москвы» пять картографических комплексов с ПО «Шкипер»

Российский разработчик морских ИТ-решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) поставил программно-аппаратный комплекс с электронной картографической системой «Шкипер» администрации Канала имени Москвы. В адрес организации было напр
09.12.2025 Sitronics KT создала электронные навигационные карты Онежского озера

Специалистами компании Sitronics KT (входит в Sitronics Group) завершен второй этап работ на акватории Онежского озера, которые продолжались в течении двух лет и завершились созданием коллекции электронных карт. В те
29.10.2025 Sitronics KT предложила новый способ предотвращать столкновения судов

Российская компания Sitronics KT объявила о получении патента на способ предотвращения аварийных ситуаций с участием судов. По мнению разработчиков морских ИТ-решений, получение патента подтверждает не только нови
16.10.2025 Sitronics KT поставила администрации «Волго-Дона» десять комплексов с системой «Шкипер»

Российский разработчик ИТ-решений для морской отрасли и судоходства Sitronics KT (входит в Sitronics Group) обеспечил администрацию Волго-Донского бассейна внутренних водных путей программно-аппаратным комплексом с электронной картографической системой собствен
04.09.2025 Sitronics KT оснастила электросуда производства «Эмпериум» радионавигационным оборудованием

В рамках контракта разработчик решений для судоходства Sitronics KT обеспечил высокоточными ГЛОНАСС/GPS-приемниками, АИС-приемниками, а также стационарными и носимыми радиостанциями электросуда производства «Эмпериум» для регулярных городских речны
26.08.2025 Sitronics KT создаст модуль оценки комфортности городской среды с применением технологий ИИ

Разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) собирается запустить в работу создание инновационного модуля оценки комфортности городской среды. Новая система при помощи технологий компьютерного зрени
20.08.2025 В России запускают производство безэкипажных катеров грузоподъемностю до 1,5 тонн

Запуск производства Представители Sitronics KT (входит в Sitronics Group) открывают направление разработки беспилотных маломерных судов в России, пишет «Коммерсант». Маломерные суда будут предназначены для доставки грузов по ре
06.08.2025 Sitronics KT прорабатывает автоматизацию отображения эталонного набора показателей социально-экономического развития муниципалитета в одной платформе

Разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) работает над новым значительным расширением функциональности цифровой платформы управления территорией. ИТ-специалисты продумывают алгоритмы для автомати
21.07.2025 Sitronics KT создаст 3 новых подсистемы в цифровой платформе для медучреждений

Российский разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) работает над развитием функциональности цифровой платформы управления здравоохранением. Система создана для медицинских учреждений как единое информацион
10.07.2025 Sitronics KT разработала аналог зарубежного датчика положения руля, используемого в системе автономного судовождения

Разработчик комплексных систем и решений для морского и речного транспорта Sitronics KT (входит в Sitronics Group) представил датчик для контроля положения руля собственной разработки. Его компания будет применять в новых проектах по «а-Навигации», а также в составе д
20.06.2025 Sitronics KT автоматизирует контроль за дорожными знаками и разметкой

В рамках цифровой платформы управления территорией (ЦПУТ) разработчики Sitronics KT (входит в Sitronics Group) внедрили систему, которая в режиме реального времени оценивает состояние дорожных знаков, а также степень износа дорожной разметки. Система позволяет фик
11.06.2025 Базовая станция автоматической идентификационной системы производства Sitronics KT внесена в реестр российского радиоэлектронного оборудования

Производимая в Санкт-Петербурге компанией Sitronics KT (входит в Sitronics Group) базовая станция АИС «Т214» внесена в реестр российского радиоэлектронного оборудования. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics KT. Береговы
09.06.2025 Sitronics KT внедрила автоматизированный контроль размещения рекламы в муниципалитете Ленобласти

ИТ-компания Sitronics KT внедрила систему мониторинга и фиксации нанесения несанкционированных надписей,

03.06.2025 Sitronics KT расширила функциональность цифровой платформы управления территорией системой мониторинга уличного освещения

ИТ-разработчик решений для государства и бизнеса Sitronics KT (входит в Sitronics Group) доработал систему мониторинга уличного освещения в рамках цифровой платформы управления территорией. Теперь система в автоматическом режиме оценивает исп
29.05.2025 ПО «Шкипер» компании Sitronics KT получило одобрение РКО

Разработчик решений для судоходства Sitronics KT (входит в Sitronics Group) получил сертификат об одобрении компьютерного приложения «Шкипер» от Российского классификационного общества, что подтверждает полную готовность продукта
29.04.2025 ПО «Шкипер» от Sitronics KT прошло успешную апробацию на судах ФБУ «Администрация Волго-Балт»

пешное прохождение апробации программного обеспечения «Шкипер», предназначенного для управления коллекцией государственных электронных навигационных карт. Об этом CNews сообщил представитель компании Sitronics KT. Программное обеспечение «Шкипер» разработано компанией Sitronics KT (входит в Sitronics Group). Система была протестирована на т/х «Алиот» и «Ладожский», что позволило оцен
22.04.2025 Sitronics KT осуществила поставку и наладку интерактивного 5D-кинотеатра в краеведческом музее Республики Татарстан

Специалисты Sitronics KT приняли участие в проекте создания новой экспозиции МБУ «Сабинский централизованный краеведческий музей» в Республике Татарстан. Кинотеатр установлен в новом здании краеведческого

06.03.2025 Sitronics KT разработала модуль аналитики единой автоматизированной диспетчерской службы

Разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) расширил функциональность одного из своих флагманских продуктов – цифровой платформы управления территорией. Новый модуль в режиме реального времени позв
27.02.2025 Цифровая платформа управления здравоохранением Sitronics KT внесена в реестр отечественного ПО Минцифры РФ

Цифровая платформа управления здравоохранением Sitronics KT внесена в реестр отечественного ПО Минцифры РФ. Платформа может быть развернута в медицинских организациях различного масштаба. Разработчики наукоемких решений Sitronics KT

26.02.2025 Sitronics KT оснастила учебные кабинеты департамента техносферной безопасности РУДН

Разработчик наукоемких решений Sitronics KT в рамках госконтракта выполнил поставку собственных решений и комплексное оснащение центра под ключ. Для обучения и повышения квалификации стали доступны кабинеты для подготовки оп
21.02.2025 Sitronics KT поставила третий VR-тренажер бульдозера для компании «Сервис-Четра»

Специалисты компании Sitronics KT завершили монтаж современного VR-тренажера бульдозера «Четра». Тренажер с технологией высокореалистичной симуляции разработан специалистами Sitronics KT (входит в Sitronics

12.02.2025 Sitronics KT разрабатывает модуль цифрового контроля за состоянием объектов культурного наследия

Разработчик наукоемких решений для государства и бизнеса Sitronics KT (входит в Sitronics Group) создаст новое программное решение для организаций, занимающихся охраной и управлением объектами исторического и культурного наследия. Это будет цифровой

24.01.2025 Sitronics KT оснастила более 50 учебных и научно-образовательных заведений по всей стране

Российская компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) оснащает вузы, училища и школы, центры развития и патриотического воспитания учебным оборудованием и мультимедиа системами, VR-тренажерами, разрабатывает
20.01.2025 Программное обеспечение Sitronics KT для контрольно-корректирующих станций включено в реестр Минцифры России

С и GPS и контроля её качества. Встроенное программное обеспечение, входящее в состав ККС «АКВА-Станция-М», включено в реестр российского ПО Минцифры РФ. Более 80 контрольно-корректирующий станций от Sitronics KT уже функционируют на морском побережье и внутренних водных путях России в целях обеспечения безопасности судоходства. При этом 8 ККС обеспечивают безопасность мореплавания на трасс
14.01.2025 Sitronics KT завершила первый этап оцифровки Онежского озера

кв. км. В 2025 г. работы продолжатся в рамках второго этапа реализации контракта с Министерством транспорта РФ по созданию электронных навигационных карт Онежского озера. Разработчик морских решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) завершил первый этап создания электронных навигационных карт северной части третьего по площади озера в России. Специалистами были выполнены промеры аква
27.12.2024 Sitronics KT поставила администрации «Волго-Балта» 60 ПАКов с электронной картографической системой «Шкипер»

тографической системой «Шкипер». Комплексы предназначены для оснащения 60 судов, работающих в Волго-Балтийском бассейне внутренних водных путей. Программное обеспечение «Шкипер» разработано компанией Sitronics KT (входит в Sitronics Group). Комплекс обеспечивает управление коллекцией государственных электронных навигационных карт (ГЭНК) формата S-57/S-63, их отображение и сопряжение с навиг
03.12.2024 Sitronics KT модернизировала одну из главных музейных экспозиций в зале истории крейсера «Аврора»

ому музею за проявленное доверие, и что практически через десять лет мы заново участвовали в проекте связанного с одним из символов нашего города – с крейсером «Аврора», – сказал директор по развитию Sitronics KT Евгений Шишенин. Sitronics KT имеет многолетний опыт проектирования и оснащения мультимедийных музейных экспозиций. Ранее компания в рамках создания новой экспозиции музея к
28.11.2024 Sitronics KT разработала электронную картографическую систему «Шкипер»

Компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) разработала программное обеспечение для отображения электронных навигационных карт и информационного обеспечения судоводителя. Программное обеспечение «Ш
25.11.2024 Разработанная Sitronics KT система управления техническими средствами судов получила одобрение РКО

Разработчик морских решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) получил свидетельство об одобрении типа изделия на систему управления техническими средствами судов (СУТС) от Российского Классификационного Общества. Св
07.11.2024 Цифровая платформа управления территорией Sitronics KT включена в реестр российского ПО Минцифры

Разработанная Sitronics KT цифровая платформа управления территорией поселения, города или региона зарегистрирована в Едином реестре российских программ Минцифры. Разработка является одним из модулей ситуаци
23.10.2024 Sitronics KT обеспечит базовыми станциями АИС 5 бассейновых администраций Росморречфлота

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) и разработчик морских решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) заключили двухлетний контракт на поставку комплектов береговых (базовых) станций автоматической идентификационной системы. Базовые станции АИС предназнач
17.10.2024 Система управления техническими средствами для морских и речных судов Sitronics KT внесена в реестр российского ПО Минцифры

Разработанный Sitronics KT (входит в Sitronics Group) программный комплекс «Система управления техническими средствами» (СУТС) зарегистрирован в Едином реестре российских программ Минцифры. Решение может при
07.10.2024 Sitronics KT и Университет Иннополис объединят усилия для разработки новых геоинформационных продуктов и цифровых проектов по управлению территориями

ИТ-компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) и Университет Иннополис договорились о проведении сов
17.06.2024 Sitronics KT проведет аудит цифровой зрелости Гатчинского муниципального округа

Разработчик наукоемких решений для государства и бизнеса Sitronics KT (входит в Sitronics Group) и Гатчина реализуют пилотный проект по проведению цифрового аудита территории. Соглашение о реализации проекта подписали ИТ-разработчик и администрация м
08.05.2024 Sitronics KT провела оснащение нового пассажирского судна «Иния» разработки НИПТБ «Онега»

Компания Sitronics KT провела оснащение нового пассажирского судна «Иния» разработки НИПТБ «Онега». Радионавигационное оборудование, а также система контроля и управления техническими средствами судна (
07.05.2024 Sitronics KT разработала VR-тренажер бульдозера для Чебоксарского тракторного завода

Компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) разработала учебный тренажер-симулятор на основе технологии виртуальной реальности для подготовки машинистов бульдозера и сервисных специалистов. Тренаже
17.04.2024 Sitronics KT завершит формирование автоматизированной системы создания и доведения электронных навигационных карт для речных судов

о скажется на безопасности судоходства. Продление контракта, свидетельствует о доверии к нашей компании и эффективности реализуемого проекта», — сказал директор департамента картографии и гидрографии Sitronics KT Марат Исмагилов.
10.04.2024 Разработанная Sitronics KT программа для автоматизации анализа данных внесена в реестр российского ПО

рганов власти и территорий, внесена в реестр российского ПО. «Советник BI» относится к классу средств обработки данных и интеллектуального анализа бизнес-процессов. Программа разрабатывалась командой Sitronics KT (входит в Sitronics Group) как инструмент для поддержки принятия решений, который может использоваться в различных отраслях экономики для мониторинга бизнес-процессов, выявления те

Публикаций - 118, упоминаний - 134

Ситроникс КТ и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1412 108
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1871 15
Ситроникс КТ - Stéor 5 5
Кронштадт групп 13 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2702 4
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 113 4
Ростех - Автоматика Концерн 1775 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3356 3
Ситроникс - Sitronics Electro 57 2
САФУ - Цифровая Арктика ИТ-парк - Digital Arctiс 7 2
Intel Corporation 12644 2
9206 2
Konica Minolta 418 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1080 2
РТИ 152 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 166 2
МТС - Система Телеком 237 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 422 1
ХайТэк - ХайТэк-Интеграция 26 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 41 1
ВкусВилл - ТехВилл - Технологии ВкусВилл - ДатаЛаб - Фулстек - Автомакон - Автоматизация и Консалтинг - Automacon Robotics 23 1
УВЗ - УралВагонЗавод - НИИДАР НПК - Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи - Научно-производственный комплекс 10 1
Приводная техника НТЦ ГК 17 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 16 1
Центр открытых разработок - OpenYard 79 1
К2Тех 279 1
Ростех - Росэлектроника - Вигстар НПЦ - научно-производственный центр 14 1
ИСТ - Институт сетевых технологий 5 1
Беспилотные авиационные системы 79 1
ВКБР - Владимирское КБ радиосвязи - Владимирское конструкторское бюро радиокоммуникаций - Электроприбор Владимирский завод 4 1
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 18 1
Инжект НПП 9 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 224 1
Microtech - Микротех 4 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 1
Астрокупол 1 1
Астросиб 1 1
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 21 1
ЭлекКом Логистик 3 1
Павертек - Павертех 1 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 18 5
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 79 5
Канал имени Москвы ФГБУ 9 4
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 4
АМЭ НПП - Авиационная и Морская Электроника 4 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1568 2
ОСК - КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 7 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 457 2
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 27 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 100 2
Технопарк-Мордовия 17 1
Читай-город–Буквоед - Book24, БУК 24 - Гоголь-Моголь - Новый книжный 36 1
Газпромнефть Снабжение 16 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 17 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 45 1
Интеррос - Восход - венчурный фонд - инвестиционный фонд 15 1
Ленино-Снегирёвский военно-исторический музей 1 1
ОСК - НИПТБ Онега 6 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
Росатом - Гидрографическое предприятие ФГБУ 5 1
Робоавиа - Беспилотные системы 1 1
РегБлок 7 1
Безэкипажная логистика 2 1
Бот-Трейд - Fortis Marine 1 1
Газпром ПАО 1439 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 540 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 576 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 883 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1150 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1828 1
NanduQ - Qiwi 1007 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 90 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 320 1
Северсталь ПАО - Severstal 576 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 358 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 221 1
ПСБ - Промсвязьбанк 923 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 93 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13159 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3588 10
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 31 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 729 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5303 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3141 5
Минтранс РФ - Росморречфлот - Волго-Балт Администрация ФБУ - Волго-Балт - Волго-Балтийский водный путь 12 4
Судебная власть - Judicial power 2434 3
РКО - Российское Классификационное Общество - РРР - Российский Речной Регистр 10 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6377 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5807 2
Обь-Иртышводпуть ФБУ - Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей 3 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5404 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 543 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2029 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 282 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 85 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 169 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1638 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3458 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3189 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3501 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1420 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3592 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2834 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 58 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2231 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1917 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4857 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2287 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1468 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1153 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2101 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 360 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1285 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 583 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2778 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6454 5
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 73 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 752 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 54 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58317 51
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74784 50
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1481 25
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3003 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34434 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23687 15
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7254 14
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6104 12
ЭКНИС - Электронная картографическая навигационно-информационная система - Electronic Chart Display and Information System, ECDIS - компьютерная навигационная система, соответствующая требованиям Международной морской организации 34 11
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5827 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9471 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19346 11
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3420 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13207 11
Sonar - SOund Navigation And Ranging - Сонар - Гидроакустика - Гидролокатор - Эхолот - средство звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения 63 9
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3132 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15108 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32251 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12806 9
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4770 8
СУДС - Система управления движением судов - Marine vessel traffic management system 45 8
Беспилотный плавающий аппарат - Unmanned underwaterl vehicle, UUV - Морские автономные надводные суда, МАНС - Maritime autonomous surface ships, MASS - Автономное судовождение - Плавающий робот - Катер-робот - Безэкипажный катер (БЭК) 44 8
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1144 7
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4419 7
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10107 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7027 6
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2111 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22204 5
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3951 5
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1059 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17405 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27375 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3611 5
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1546 5
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 361 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15097 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11262 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12544 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4886 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32552 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2922 15
Ситроникс КТ - Беринг ЭКНИС - Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» 17 10
Ситроникс КТ - Шкипер ЭКС - Шкипер электронная картографическая система 10 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5168 8
Ситроникс КТ - ЦПУТ - Цифровая платформа управления территорией 7 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2151 6
Ситроникс КТ - Советник BI 4 4
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 144 4
Ситроникс КТ - Беринг РЛД - радиолокационный судовой комплекс 3 3
Пола Райз - Пола Анфиса 3 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 971 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3465 3
Ситроникс КТ - Морская коммуникационная платформа 2 2
FreePik 1573 2
Минтранс РФ - Генерал Черняховский 3 2
Ситроникс - Sitronics SiAIS - С-АИС - Облачный сервис спутниковой автоматической идентификационной системы 9 2
Ситроникс КТ - АКВА-Станция-М ККС 2 2
Ситроникс КТ - СУТС - Система управления техническими средствами 3 2
Ситроникс КТ - ПМБС - Платформа моделирования безэкипажного судовождения 3 2
Ситроникс КТ - Румб - авторулевой управления курсом судна 2 2
Iridium SBD - Iridium Short Burst Data 3 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 67 1
Ситроникс КТ - АИС - Автоматическая идентификационная система 4 1
Профессионалитет - Федеральный проект 17 1
Ситроникс КТ - IQCity - Умный город 1 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - ФЦП ГЛОНАСС - Глобальная навигационная система - Федеральная целевая программа 35 1
Ситроникс - Sitronics EYE 4 1
Интеррос - Восход - Flymar - автономное судно 2 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1006 1
Linux OS 11120 1
Microsoft Windows 16526 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 339 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5989 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 596 1
Intel Celeron - Серия процессоров 978 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1261 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 836 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1434 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 934 1
YSoft SafeQ 26 1
Родионов Андрей 35 35
Шишенин Евгений 26 26
Рябов Алексей 15 12
Маренич Игорь 10 10
Пожидаев Николай 85 10
Ершова Анастасия 4 3
Тарасенко Андрей 14 3
Катков Алексей 42 3
Бриллиантов Илья 2 2
Исмагилов Марат 2 2
Нещадим Людмила 2 2
Пинский Александр 3 1
Филатов Дмитрий 11 1
Христенко Виктор 44 1
Саркисов Руслан 13 1
Лычагин Денис 3 1
Бугаенко Оксана 2 1
Емельянова Лариса 1 1
Путилин Владислав 14 1
Анисимов Андрей 12 1
Исаакян Армен 5 1
Генералов Сергей 3 1
Охонин Павел 6 1
Гайда Кирилл 1 1
Воробьев Максим 4 1
Чудинов Никита 1 1
Горожанкин Николай 1 1
Гагарский Дмитрий 1 1
Брагар Евгений 2 1
Бенгерт Александр 1 1
Патрушев Александр 1 1
Костюк Евгений 1 1
Танчев Александр 1 1
Авакимян Анна 6 1
Левин Николай 1 1
Ермаков Максим 1 1
Павлов Ростислав 1 1
Скатин Андрей 4 1
Чиченев Алексей 1 1
Плешков Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159912 73
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18962 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46383 12
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2743 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 106 8
Россия - СЗФО - Ладожское озеро - Свирь - Ладога - Немо - Валаам - Валаамский архипелаг 35 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1430 5
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 850 5
Россия - ДФО - Сахалинская область 1026 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3270 4
Россия - ДФО - Хабаровский край 1024 4
Россия - СЗФО - Архангельская область - Онежский район - Онега 32 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3311 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1603 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1005 3
Мировой океан - World Ocean 525 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 139 3
Азовское море - Азовское побережье 46 2
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Балтийск 38 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волго-Донской канал 12 2
Атлантический океан - Балтийское море - Верхнесвирское водохранилище - Онежское озеро 8 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53815 2
Европа 24753 2
Земля - планета Солнечной системы 10726 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1353 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1234 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2178 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2150 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 734 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 879 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1271 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 745 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 985 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 565 2
Россия - ДФО - Магаданская область 504 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 638 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1717 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 387 1
Сатурн - Титан (спутник) 510 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55571 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32283 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20636 26
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10723 18
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 982 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9831 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10873 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3835 8
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2840 8
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2283 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51740 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8305 7
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 175 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10598 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7892 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17575 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6460 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1384 6
ОКР - Опытно-конструкторские работы 212 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5338 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4971 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6011 4
Образование в России 2615 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7441 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8952 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5971 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7348 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1664 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3785 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2989 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3209 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1944 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8299 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1559 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2211 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3765 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5555 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 325 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 769 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2236 2
Forbes - Форбс 942 1
Ведомости 1332 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3813 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8448 3
CNews Fast рейтинг 54 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 801 1
ФМБА России - СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФГБУ - Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова 4 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 579 3
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 45 3
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 31 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАН СО ИСЭ - Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН 4 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 236 1
РАН - Российская академия наук 2052 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 616 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 133 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 112 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 175 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 43 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1427574, в очереди разбора - 727700.
Создано именных указателей - 191817.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

