Разделы

ПО Софт
|

Разработчики, принудительно починившие «Пуск» в Windows, взялись за буфер обмена

Stardock, создатель знаменитой программы Start8 для возвращения полноценного меню «Пуск» в систему Windows, решили исправить в этой ОС еще и буфер обмена. Они создали утилиту, которая в значительной степени расширяет возможности буфера. Сама Microsoft до этого не додумалась.

Если Microsoft не чинит Windows

Компания Stardock разработала утилиту Snipboard, представляющую собой многократно улучшенный буфер обмена, пишет портал Neowin. Она заменяет собой обычный буфер, который для подавляющего большинства пользователей выглядит как кнопки «Копировать» и «Вставить» или как сочетание клавиш Ctrl+С и Ctrl+V.

Stardock – это весьма известная компания разработчиков. Существующая с 1991 г., она оказалась на слуху у сотен миллионов пользователей со всего света в 2012 г., когда вышла печально известная ОС Windows 8.

Эта система «прославилась» на весь мир крайне неудобным для подавляющего большинства людей плиточным интерфейсом и полностью переработанным меню «Пуск». Они настолько никому не нравились, что Stardock выпустила программу Start8, возвращающую в Windows привычный оконный интерфейс и знакомое стартовое меню.

sni6.jpg

Stardock
Snipboard

Релиз Windows 10 в 2015 г. ознаменовался появлением утилиты Start10, в 2021 г. вышла Start11 для Windows 11, потому что в этих системах Microsoft так и не вернула классическое меню «Пуск», продолжив свои эксперименты над ним.

Новый буфер

Визуально Snipboard выполнена в виде небольшой выдвигающейся из-за края экрана панели, которую можно разместить сбоку, сверху или снизу рабочего стола. Утилита нужна для быстрого доступа к ранее скопированному контенту, а также для его удобной организации и повторного использования.

Snipboard позволяет держать в буфере все ранее скопированные текст, ссылки, изображения, файлы и папки под рукой и при этом никак не мешает рабочему процессу, пишет Neowin. Утилита меняет привычное представление о буфере обмена, предоставляя пользователям визуальный способ взаимодействия со всем скопированным содержимым. Здесь нет обычной истории буфера обмена, которую Microsoft «прикрутила» к последним версиям Windows – в этой программе все то, что копировал пользователь отображается в виде узнаваемых карточек.

sni61.jpg

Stardock
Один из вариантов расположения

Иными словами, пользователь сразу будет видеть, что находится в буфере. За счет визуальной составляющей поиск нужной информации в буфере обмена упрощается в разы.

«Копирование и вставка – это то, чем все пользуются каждый день, но пользовательский опыт практически не изменился по сравнению с базовыми функциями, – сказал генеральный директор Stardock Software Брэд Сэмсу (Brad Sams). – Создавая Snipboard, мы хотели разработать менеджер буфера обмена, который органично вписывался бы в Windows, одновременно предоставляя пользователям более быстрый и наглядный способ работы со всем, что они копируют».

И себе, и людям

К числу возможностей Snipboard относится функция обмена файлами из буфера обмена между компьютерами, подключенными к локальной сети. Пользователи могут копировать текст, ссылки и изображения на одном компьютере и вставлять их на другой, а также напрямую передавать скопированные файлы и папки между подключенными устройствами.

sni62.jpg

Stardock
Настроек в приложении довольно много

В Snipboard разработчики внедрили широкие возможности персонализации включая поддержку светлых и темных тем, настраиваемые цвета, размеры карточек, прозрачность, анимацию и сочетания клавиш. Пользователи могут настроить расположение панели Dock на своем экране и ее внешний вид, чтобы создать интерфейс, органично вписывающийся в рабочий стол.

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры
Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры Импортонезависимость

О безопасности разработчики тоже подумали. Пользователи могут исключать отдельные приложения из истории буфера обмена и обмена данными, устанавливать ограничения на хранение для автоматического удаления старого незакрепленного контента, а также приостанавливать синхронизацию между устройствами, продолжая при этом использовать локальную историю буфера обмена.

К моменту выхода материала утилита Snipboard находилась в стадии открытого бета-тестирования. Сроки его проведения разработчики не раскрывают, но пока он не закончится, программу можно будет скачать только в составе набора программ Object Desktop, в который входят приложения Fences, Start11, Groupy, SoundPackager, DeskScapes и Multiplicity.

После выхода из бета-версии Snipboard будет доступна как отдельная утилита.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

Microsoft села в лужу. Программисты не хотят работать в Windows и бегут на макбуки. Linux им тоже не нужен

Обзор: Цифровизация кредитования юридических лиц 2026

«Яндекс» начал продавать решение для защиты ИИ

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении

В России строится изолированный от интернета ИИ, который будет думать над развитием нефтяной отрасли

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще