Разработчики, принудительно починившие «Пуск» в Windows, взялись за буфер обмена

Stardock, создатель знаменитой программы Start8 для возвращения полноценного меню «Пуск» в систему Windows, решили исправить в этой ОС еще и буфер обмена. Они создали утилиту, которая в значительной степени расширяет возможности буфера. Сама Microsoft до этого не додумалась.

Если Microsoft не чинит Windows

Компания Stardock разработала утилиту Snipboard, представляющую собой многократно улучшенный буфер обмена, пишет портал Neowin. Она заменяет собой обычный буфер, который для подавляющего большинства пользователей выглядит как кнопки «Копировать» и «Вставить» или как сочетание клавиш Ctrl+С и Ctrl+V.

Stardock – это весьма известная компания разработчиков. Существующая с 1991 г., она оказалась на слуху у сотен миллионов пользователей со всего света в 2012 г., когда вышла печально известная ОС Windows 8.

Эта система «прославилась» на весь мир крайне неудобным для подавляющего большинства людей плиточным интерфейсом и полностью переработанным меню «Пуск». Они настолько никому не нравились, что Stardock выпустила программу Start8, возвращающую в Windows привычный оконный интерфейс и знакомое стартовое меню.

Stardock Snipboard

Релиз Windows 10 в 2015 г. ознаменовался появлением утилиты Start10, в 2021 г. вышла Start11 для Windows 11, потому что в этих системах Microsoft так и не вернула классическое меню «Пуск», продолжив свои эксперименты над ним.

Новый буфер

Визуально Snipboard выполнена в виде небольшой выдвигающейся из-за края экрана панели, которую можно разместить сбоку, сверху или снизу рабочего стола. Утилита нужна для быстрого доступа к ранее скопированному контенту, а также для его удобной организации и повторного использования.

Snipboard позволяет держать в буфере все ранее скопированные текст, ссылки, изображения, файлы и папки под рукой и при этом никак не мешает рабочему процессу, пишет Neowin. Утилита меняет привычное представление о буфере обмена, предоставляя пользователям визуальный способ взаимодействия со всем скопированным содержимым. Здесь нет обычной истории буфера обмена, которую Microsoft «прикрутила» к последним версиям Windows – в этой программе все то, что копировал пользователь отображается в виде узнаваемых карточек.

Stardock Один из вариантов расположения

Иными словами, пользователь сразу будет видеть, что находится в буфере. За счет визуальной составляющей поиск нужной информации в буфере обмена упрощается в разы.

«Копирование и вставка – это то, чем все пользуются каждый день, но пользовательский опыт практически не изменился по сравнению с базовыми функциями, – сказал генеральный директор Stardock Software Брэд Сэмсу (Brad Sams). – Создавая Snipboard, мы хотели разработать менеджер буфера обмена, который органично вписывался бы в Windows, одновременно предоставляя пользователям более быстрый и наглядный способ работы со всем, что они копируют».

И себе, и людям

К числу возможностей Snipboard относится функция обмена файлами из буфера обмена между компьютерами, подключенными к локальной сети. Пользователи могут копировать текст, ссылки и изображения на одном компьютере и вставлять их на другой, а также напрямую передавать скопированные файлы и папки между подключенными устройствами.

Stardock Настроек в приложении довольно много

В Snipboard разработчики внедрили широкие возможности персонализации включая поддержку светлых и темных тем, настраиваемые цвета, размеры карточек, прозрачность, анимацию и сочетания клавиш. Пользователи могут настроить расположение панели Dock на своем экране и ее внешний вид, чтобы создать интерфейс, органично вписывающийся в рабочий стол.

О безопасности разработчики тоже подумали. Пользователи могут исключать отдельные приложения из истории буфера обмена и обмена данными, устанавливать ограничения на хранение для автоматического удаления старого незакрепленного контента, а также приостанавливать синхронизацию между устройствами, продолжая при этом использовать локальную историю буфера обмена.

К моменту выхода материала утилита Snipboard находилась в стадии открытого бета-тестирования. Сроки его проведения разработчики не раскрывают, но пока он не закончится, программу можно будет скачать только в составе набора программ Object Desktop, в который входят приложения Fences, Start11, Groupy, SoundPackager, DeskScapes и Multiplicity.

После выхода из бета-версии Snipboard будет доступна как отдельная утилита.