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Stardock Corporation Stardock Entertainment Stardock Systems

Stardock Corporation - Stardock Entertainment - Stardock Systems

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.09.2026 Разработчики, принудительно починившие «Пуск» в Windows, взялись за буфер обмена 1
28.03.2023 Microsoft разучилась творить. Windows 12 станет копией macOS 1
12.08.2021 В Windows 11 против воли Microsoft появилось привычное «правильное» меню «Пуск» 1
06.03.2015 ...На стороне больших батальонов 1
10.12.2010 "Elemental. Войны магов" в продаже 1
30.11.2010 "Elemental. Войны магов" в печати 1
28.06.2010 Elemental. War of Magic в России 1
17.06.2010 "Demigod. Битвы богов". Патч 1.30.154 1
24.02.2010 "Закат Солнечной империи. Новая война". Демо 1
12.02.2010 "Закат Солнечной империи. Новая война" в продаже 1
02.02.2010 "Закат Солнечной империи. Новая война" в печати 1
29.01.2010 "Закат Солнечной империи. Новая война" в феврале 1
14.12.2009 "Demigod. Битвы богов". Патч 1.2 1
31.07.2009 Демоверсия Demigod 1
17.04.2009 "Demigod. Битвы богов" в продаже 1
19.03.2009 Demigod: Скриншоты 1
14.03.2009 Demigod: Скриншоты 1
16.12.2008 Demigod: Скриншоты 1
03.12.2008 Demigod: Скриншоты 1
19.09.2008 Demigod: Видео 1
12.09.2008 "Космическая федерация II. Звезды страха" в продаже 1
02.09.2008 "Космическая федерация II. Звезды страха" в печати 1
29.08.2008 Demigod по-русски 1
27.06.2008 Galactic Civilizations 2. Twilight of the Arnor 1
17.06.2008 Galactic Civilizations 2. Twilight of the Arnor в печати 1
29.04.2008 Sins of a Solar Empire: Патч 1.04 1
23.04.2008 Assassin's Creed - лидер продаж 1
31.03.2008 "Закат солнечной империи": Патч 1.03 1
28.03.2008 "Закат солнечной империи" в продаже 1
25.03.2008 Демоверсия Sins of a Solar Empire 1
18.03.2008 "Закат солнечной империи" в печати 1
20.02.2008 Sins of a Solar Empire: Патч 1.02 1
20.02.2008 Космическая федерация 2. Войны дренджинов. Золотое издание": Патч 1
08.02.2008 Sins of Solar Empire в продаже 1
29.01.2008 Sins of Solar Empire в печати 1
22.01.2008 Sins of a Solar Empire: Скриншоты 1
10.01.2008 Sins of a Solar Empire: Скриншоты 1
14.12.2007 Galactic Civilizations 2: Gold Edition в продаже 2
04.12.2007 Galactic Civilizations 2: Gold Edition в печати 1
08.11.2007 WindowBlinds 6.01: изменение внешнего облика Windows 1

Публикаций - 51, упоминаний - 54

Stardock Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

9686 24
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 17
Галактика - Корпорация 1552 12
1С-СофтКлаб - SoftClub 1145 8
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 76 4
Microsoft Corporation 25857 4
IBM - International Business Machines Corp 9718 2
Oxide Interactive - Oxide Games 22 1
Apple Inc 13267 1
EA - Electronic Arts 1318 1
Ubisoft Montreal 46 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5748 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10291 21
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18486 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23598 7
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2881 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5713 5
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1517 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28517 4
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 908 4
Game balance - Игровой баланс 18 3
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 732 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13354 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10470 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22773 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5344 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7951 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13776 1
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 144 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3828 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35695 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8449 1
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Sins of a Solar Empire - Закат Солнечной империи 18 17
Wargaming Seattle - Demigod 14 9
Microsoft Windows 16993 7
Stardock Corporation - WindowBlinds 5 3
Stardock Corporation - Elemental 3 3
IBM OS/2 - eComStation 80 2
Microsoft Windows 11 855 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
Microsoft Windows XP 2433 2
Microsoft Windows 10 1956 2
Intel Core - Семейство процессоров 1255 2
Apple macOS 2458 1
Microsoft Windows 7 2009 1
Relic Entertainment - Company of Heroes - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 70 1
EA Command & Conquer - Компьютерная игра 134 1
IBM - OS/2 - Operating System/2 10 1
Microsoft Windows 12 26 1
IBM Metaverse 14 1
Blizzard - World of Warcraft: Burning Crusade 11 1
Stardock Corporation - TweakVista 1 1
Blizzard - World of Warcraft 362 1
Microsoft Teams - MS Teams 674 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 648 1
Apple iPadOS 142 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1442 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 264 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 1
Taylor Chris - Тейлор Крис 35 6
Россия - РФ - Российская федерация 168005 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14850 15
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1378 11
Земля - планета Солнечной системы 10899 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5518 5
Созвездие Центавр - Centaurus, Centauri - Альфа Центавра, α Центавра - Дельта Центавра, δ Центавра - Омега Центавра, ω Центавра 49 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55027 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3421 1
Германия - Федеративная Республика 13290 1
Канада 5093 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11745 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27585 10
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 8
Английский язык 7066 7
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9149 4
Металлы - Золото - Gold 1260 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7673 4
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 836 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1750 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1025 2
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 174 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1902 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5040 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10509 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1581 1
The Verge - Издание 622 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Neowin 225 1
NPD Group 140 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2688 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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