Стихийные бедствия Молния электрический искровой разряд в атмосфере шаровые молнии молниезащита заземление
|10.04.2023
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Контролируемые молнии помогут повысить надежность современных оптических линий связи
антового ключа в протяженных оптических сетях, а также отработке методик оценки воздействия атмосферных разрядов на системы квантовых телекоммуникаций. Однако оказалось, что проблема сильного влияния молний на современные системы телекоммуникаций, осуществляемых по волоконно-оптическим линиям связи, требует еще значительной фундаментальной проработки, а ряд гипотез до сих пор не подтвержден
|30.06.2021
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Грозы и молнии на Земле влияют на ее ионосферу — в чем риски?
скопом Аресибо за время его работы, поможет ученым сделать количественную оценку воздействия гроз и молний на нижние слои ионосферы. А лучшее понимание совместного влияния солнечных вспышек и г
|21.04.2014
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Лазерная пушка, вызывающая дожди и грозы
годаря разработке исследователей из Университета Аризоны. Они нашли способ использовать двойной лазерный луч для конденсации статически заряженных частиц в облаках, что приводит к образованию дождя и молний. Собственно идея применения высокоэнергетического лазера для провоцирования выпадения дождей не нова. Однако до сих пор ученым не удалось создать установку с большой дальностью действия,
|12.01.2011
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В земных грозах рождается антиматерия
ии образуются во время вспышек гамма-излучения (TGF) внутри грозы и это связано с мощными разрядами молний. По оценкам, около 500 TGF происходят ежедневно во всем мире, но большинство этих вспы
|03.09.2010
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Беспилотник изучит молнии в самом сердце грозы
в результате ученые по внезапному изменению напряженности электрического поля могут определить был удар молнии или нет. Также прибор позволяет оценить электрическую проводимость верхней части
|04.05.2010
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В Бангладеш от ударов молний погибли по меньшей мере 16 человек
В Бангладеш от ударов молний погибли по меньшей мере 16 человек. По данным представителей полиции, 6 человек стали жертвами стихии на северо-востоке страны, другие 10 - в остальных частях страны. По словам сотрудник
|16.07.2008
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Исследована природа рентгеновского излучения молний
ает Physorg, исследовательская группа из университета Флориды и местного технологического института представила в журнале Geophysical Research Letters результаты исследования рентгеновского излучения молний. Теоретически предсказанное еще в 1925 году рентгеновское излучение, генерируемое при молниевых разрядах, экспериментально было обнаружено в 2001 – 2002 гг. Выяснилось, что молния являет
|25.03.2008
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Предложена новая теория формирования грозовых разрядов
в в разных частях облака, выявлены факторы, определяющие этот процесс. Процессы, протекающие внутри грозового облака, приводят к накоплению зарядов, расположенных по краям облака, что создает в
|25.03.2008
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Разработана новая модель образования молний
Основываясь на результатах численного моделирования, ученые из университета Пенсильвании разработали теорию, описывающую образование всех известных типов молний, включая такие экзотические виды разрядов, как "сверхмолнии" и "голубые струи", которые распространяются в атмосфере снизу вверх. В модели, разработанной доктором Джереми Руссетом (Jerem
|27.02.2008
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Ученые провели рентгеновское исследование шаровой молнии
) и Владимиру Дихтярю (Vladimir Dikhtyar) из университета Тель-Авива удалось получить искусственные шаровые молнии, фокусируя микроволновое излучение на кремниевых подложках и других твердых об
|28.09.2007
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Композитный авиалайнер оказался уязвим для молний
Как сообщает Flight Global, решение концерна Airbus об использовании композитных панелей в конструкции фюзеляжа самолета А350 вместо привычных алюминиевых неожиданно сказалось на "молниеустойчивости" самолета, обеспечиваемой обычно низким сопротивлением металлического фюзеляжа и наличием тем самым естественной "земли", обеспечивающей распределение потенциала. Для восстан
|17.07.2007
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Слушать плеер во время грозы опасно для жизни
т, что ударом молнии его отбросило примерно на 2,5 м в сторону. Электронные устройства сами по себе молнию не притягивают, полагают специалисты, однако в данном случае комбинация пота и металли
|19.09.2006
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Подытожен спор о природе молний
а подтверждение в итоге многолетнего эксперимента, проводимого NASA c использованием спутника TRMM. Космический мониторинг грозовых облаков дал ценнейшие результаты. За три года спутник получил
|19.09.2006
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Подытожен спор о природе молний
а подтверждение в итоге многолетнего эксперимента, проводимого NASA c использованием спутника TRMM. Космический мониторинг грозовых облаков дал ценнейшие результаты. За три года спутник получил
|23.06.2006
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Мобильные телефоны опасны во время грозы
Мобильные телефоны могут представлять опасность во время грозы. К такому выводу пришли британские медики. Они привели в доказательство историю 15-летней девочки, которую ударила молния, когда та разговаривала по мобильному телефону. Девочка, в котору
|16.02.2006
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"Аллея гроз" на Сатурне: новый снимок
ороне планеты. Как правило, штормы на Сатурне локализуются в южном полушарии в области, называемой «аллея гроз». Снимок был сделан в видимом диапазоне 2 января 2006 года на расстоянии 2,8 млн.
|16.02.2006
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"Аллея гроз" на Сатурне: новый снимок
ороне планеты. Как правило, штормы на Сатурне локализуются в южном полушарии в области, называемой «аллея гроз». Снимок был сделан в видимом диапазоне 2 января 2006 года на расстоянии 2,8 млн.
|15.02.2006
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На Сатурне бушуют грозы
т колец Сатурна – этого света вполне достаточно, чтобы видеть и другие атмосферные явления. Размер «грозового облака» с севера на юг составляет 3 500 км. Шторм наблюдался примерно на той же шир
|15.02.2006
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На Сатурне бушуют грозы
т колец Сатурна – этого света вполне достаточно, чтобы видеть и другие атмосферные явления. Размер «грозового облака» с севера на юг составляет 3 500 км. Шторм наблюдался примерно на той же шир
|10.02.2006
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Шаровые молнии можно печь в микроволновке
внешние генераторы мощных радиоволн. Предложенная израильскими учеными методика позволяет создавать шаровые молнии сравнительно простым и малозатратным способом из расплава твердых материалов &
|10.02.2006
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Шаровые молнии можно печь в микроволновке
внешние генераторы мощных радиоволн. Предложенная израильскими учеными методика позволяет создавать шаровые молнии сравнительно простым и малозатратным способом из расплава твердых материалов &
|21.12.2004
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Cassini: Сатурн - планета молний
о года, приближаясь к планете с кольцами, корабль «поймал» сигнал о молнии за 161 млн. км. Астрофизик из университета Айова доктор Дон Гарнетт (Don Gurnett), сказал: «Это значит, что радиосигналы от молний Сатурна в миллион раз сильнее земных. Я удивлен и поражен этим». Некоторые сигналы о молниях были отнесены на счет штормов, наблюдаемых с Cassini. Доктор Гарнетт представил результаты на
|07.07.2003
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НАСА: как пережить гром и молнию
William Valine) и Филипп Крайдер (Phillip Krider) изучили результаты съемок на «быструю» камеру 386 молний в родном штате. Выяснилось, что около трети из них бьют в несколько точек одновременно
|07.07.2003
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НАСА: как пережить гром и молнию
William Valine) и Филипп Крайдер (Phillip Krider) изучили результаты съемок на «быструю» камеру 386 молний в родном штате. Выяснилось, что около трети из них бьют в несколько точек одновременно
|25.07.2002
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Исследовать грозы будут высотные беспилотные разведчики
арата мы можем проводить электрические, магнитные и оптические измерения гроз, сравнивая активность молний и электризованность атмосферы внутри грозового фронта и за его пределами. В это же вре
|25.07.2002
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Исследовать грозы будут высотные беспилотные разведчики
арата мы можем проводить электрические, магнитные и оптические измерения гроз, сравнивая активность молний и электризованность атмосферы внутри грозового фронта и за его пределами. В это же вре
|06.02.2002
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Водометы будут использоваться в борьбе против молний
клахома, в год молнии поражают более 600 человек в США; 100 из них спасти не удается. Большинство из пострадавших находились в момент удара на спортивной площадке. Выплаты страховок вследствие ударов молний составляют умопомрачительные $5 млрд. в год. Поэтому предсказание грозовых разрядов и борьба с ними становятся критически важной задачей. Первые опыты по борьбе с молниями были поставлен
|06.02.2002
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Водометы будут использоваться в борьбе против молний
клахома, в год молнии поражают более 600 человек в США; 100 из них спасти не удается. Большинство из пострадавших находились в момент удара на спортивной площадке. Выплаты страховок вследствие ударов молний составляют умопомрачительные $5 млрд. в год. Поэтому предсказание грозовых разрядов и борьба с ними становятся критически важной задачей. Первые опыты по борьбе с молниями были поставлен
|31.01.2002
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Американские ученые создали карту распределения молний по земному шару
ыми из Национального научно-технологического центра космических исследований (National Space Science and Technology Center, NSSTC) в городе Хантсвилл, штат Аляска, была составлена карта распределения молний. Мониторинг молний осуществляется с помощью детектора оптических вспышек (Optical Transient Detector, OTD) и детектора молний (Lightning Imaging Sensor, LIS). Первый из них
|31.01.2002
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Американские ученые создали карту распределения молний по земному шару
ыми из Национального научно-технологического центра космических исследований (National Space Science and Technology Center, NSSTC) в городе Хантсвилл, штат Аляска, была составлена карта распределения молний. Мониторинг молний осуществляется с помощью детектора оптических вспышек (Optical Transient Detector, OTD) и детектора молний (Lightning Imaging Sensor, LIS). Первый из них
Стихийные бедствия и организации, системы, технологии, персоны:
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|Левкевич Михаил 60 2
|Михеев Владимир 14 2
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|Boccippio Dennis - Боччиппио Деннис 2 2
|Иванов Олег 141 2
|Старикова Евгения 11 2
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|Белова Ольга 4 2
|Волков Сергей 80 1
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|CNews RND - R&D.CNews 2273 6
|CNews - ZOOM.CNews 1847 4
|AP - Associated Press 2004 4
|Nature 811 3
|Phys.org 972 3
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 2
|Physical Review Letters 113 2
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
|PhysicsWeb 180 2
|PhysicsWorld 90 2
|LiveScience 154 2
|Independent 111 2
|Spacemart 20 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
|Scientific Reports 20 1
|InformationWeek 241 1
|NEWSru.com 229 1
|Flight Global 79 1
|Geophysical Research Letters 30 1
|Nature Geoscience 19 1
|Nikkei Electronics 78 1
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