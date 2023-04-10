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Стихийные бедствия Молния электрический искровой разряд в атмосфере шаровые молнии молниезащита заземление



10.04.2023 Контролируемые молнии помогут повысить надежность современных оптических линий связи

антового ключа в протяженных оптических сетях, а также отработке методик оценки воздействия атмосферных разрядов на системы квантовых телекоммуникаций. Однако оказалось, что проблема сильного влияния молний на современные системы телекоммуникаций, осуществляемых по волоконно-оптическим линиям связи, требует еще значительной фундаментальной проработки, а ряд гипотез до сих пор не подтвержден
30.06.2021 Грозы и молнии на Земле влияют на ее ионосферу — в чем риски?

скопом Аресибо за время его работы, поможет ученым сделать количественную оценку воздействия гроз и молний на нижние слои ионосферы. А лучшее понимание совместного влияния солнечных вспышек и г
21.04.2014 Лазерная пушка, вызывающая дожди и грозы

годаря разработке исследователей из Университета Аризоны. Они нашли способ использовать двойной лазерный луч для конденсации статически заряженных частиц в облаках, что приводит к образованию дождя и молний. Собственно идея применения высокоэнергетического лазера для провоцирования выпадения дождей не нова. Однако до сих пор ученым не удалось создать установку с большой дальностью действия,
12.01.2011 В земных грозах рождается антиматерия

ии образуются во время вспышек гамма-излучения (TGF) внутри грозы и это связано с мощными разрядами молний. По оценкам, около 500 TGF происходят ежедневно во всем мире, но большинство этих вспы
03.09.2010 Беспилотник изучит молнии в самом сердце грозы

в результате ученые по внезапному изменению напряженности электрического поля могут определить был удар молнии или нет. Также прибор позволяет оценить электрическую проводимость верхней части

04.05.2010 В Бангладеш от ударов молний погибли по меньшей мере 16 человек

В Бангладеш от ударов молний погибли по меньшей мере 16 человек. По данным представителей полиции, 6 человек стали жертвами стихии на северо-востоке страны, другие 10 - в остальных частях страны. По словам сотрудник
16.07.2008 Исследована природа рентгеновского излучения молний

ает Physorg, исследовательская группа из университета Флориды и местного технологического института представила в журнале Geophysical Research Letters результаты исследования рентгеновского излучения молний. Теоретически предсказанное еще в 1925 году рентгеновское излучение, генерируемое при молниевых разрядах, экспериментально было обнаружено в 2001 – 2002 гг. Выяснилось, что молния являет
25.03.2008 Предложена новая теория формирования грозовых разрядов

в в разных частях облака, выявлены факторы, определяющие этот процесс. Процессы, протекающие внутри грозового облака, приводят к накоплению зарядов, расположенных по краям облака, что создает в
25.03.2008 Разработана новая модель образования молний

Основываясь на результатах численного моделирования, ученые из университета Пенсильвании разработали теорию, описывающую образование всех известных типов молний, включая такие экзотические виды разрядов, как "сверхмолнии" и "голубые струи", которые распространяются в атмосфере снизу вверх. В модели, разработанной доктором Джереми Руссетом (Jerem
27.02.2008 Ученые провели рентгеновское исследование шаровой молнии

) и Владимиру Дихтярю (Vladimir Dikhtyar) из университета Тель-Авива удалось получить искусственные шаровые молнии, фокусируя микроволновое излучение на кремниевых подложках и других твердых об
28.09.2007 Композитный авиалайнер оказался уязвим для молний

Как сообщает Flight Global, решение концерна Airbus об использовании композитных панелей в конструкции фюзеляжа самолета А350 вместо привычных алюминиевых неожиданно сказалось на "молниеустойчивости" самолета, обеспечиваемой обычно низким сопротивлением металлического фюзеляжа и наличием тем самым естественной "земли", обеспечивающей распределение потенциала. Для восстан
17.07.2007 Слушать плеер во время грозы опасно для жизни

т, что ударом молнии его отбросило примерно на 2,5 м в сторону. Электронные устройства сами по себе молнию не притягивают, полагают специалисты, однако в данном случае комбинация пота и металли
19.09.2006 Подытожен спор о природе молний

а подтверждение в итоге многолетнего эксперимента, проводимого NASA c использованием спутника TRMM. Космический мониторинг грозовых облаков дал ценнейшие результаты. За три года спутник получил
19.09.2006 Подытожен спор о природе молний

а подтверждение в итоге многолетнего эксперимента, проводимого NASA c использованием спутника TRMM. Космический мониторинг грозовых облаков дал ценнейшие результаты. За три года спутник получил
23.06.2006 Мобильные телефоны опасны во время грозы

Мобильные телефоны могут представлять опасность во время грозы. К такому выводу пришли британские медики. Они привели в доказательство историю 15-летней девочки, которую ударила молния, когда та разговаривала по мобильному телефону. Девочка, в котору
16.02.2006 "Аллея гроз" на Сатурне: новый снимок

ороне планеты. Как правило, штормы на Сатурне локализуются в южном полушарии в области, называемой «аллея гроз». Снимок был сделан в видимом диапазоне 2 января 2006 года на расстоянии 2,8 млн.

16.02.2006 "Аллея гроз" на Сатурне: новый снимок

ороне планеты. Как правило, штормы на Сатурне локализуются в южном полушарии в области, называемой «аллея гроз». Снимок был сделан в видимом диапазоне 2 января 2006 года на расстоянии 2,8 млн.

15.02.2006 На Сатурне бушуют грозы

т колец Сатурна – этого света вполне достаточно, чтобы видеть и другие атмосферные явления. Размер «грозового облака» с севера на юг составляет 3 500 км. Шторм наблюдался примерно на той же шир
15.02.2006 На Сатурне бушуют грозы

т колец Сатурна – этого света вполне достаточно, чтобы видеть и другие атмосферные явления. Размер «грозового облака» с севера на юг составляет 3 500 км. Шторм наблюдался примерно на той же шир
10.02.2006 Шаровые молнии можно печь в микроволновке

внешние генераторы мощных радиоволн. Предложенная израильскими учеными методика позволяет создавать шаровые молнии сравнительно простым и малозатратным способом из расплава твердых материалов &
10.02.2006 Шаровые молнии можно печь в микроволновке

внешние генераторы мощных радиоволн. Предложенная израильскими учеными методика позволяет создавать шаровые молнии сравнительно простым и малозатратным способом из расплава твердых материалов &
21.12.2004 Cassini: Сатурн - планета молний

о года, приближаясь к планете с кольцами, корабль «поймал» сигнал о молнии за 161 млн. км.  Астрофизик из университета Айова доктор Дон Гарнетт (Don Gurnett), сказал: «Это значит, что радиосигналы от молний Сатурна в миллион раз сильнее земных. Я удивлен и поражен этим». Некоторые сигналы о молниях были отнесены на счет штормов, наблюдаемых с Cassini. Доктор Гарнетт представил результаты на
07.07.2003 НАСА: как пережить гром и молнию

William Valine) и Филипп Крайдер (Phillip Krider) изучили результаты съемок на «быструю» камеру 386 молний в родном штате. Выяснилось, что около трети из них бьют в несколько точек одновременно
07.07.2003 НАСА: как пережить гром и молнию

William Valine) и Филипп Крайдер (Phillip Krider) изучили результаты съемок на «быструю» камеру 386 молний в родном штате. Выяснилось, что около трети из них бьют в несколько точек одновременно
25.07.2002 Исследовать грозы будут высотные беспилотные разведчики

арата мы можем проводить электрические, магнитные и оптические измерения гроз, сравнивая активность молний и электризованность атмосферы внутри грозового фронта и за его пределами. В это же вре
25.07.2002 Исследовать грозы будут высотные беспилотные разведчики

арата мы можем проводить электрические, магнитные и оптические измерения гроз, сравнивая активность молний и электризованность атмосферы внутри грозового фронта и за его пределами. В это же вре
06.02.2002 Водометы будут использоваться в борьбе против молний

клахома, в год молнии поражают более 600 человек в США; 100 из них спасти не удается. Большинство из пострадавших находились в момент удара на спортивной площадке. Выплаты страховок вследствие ударов молний составляют умопомрачительные $5 млрд. в год. Поэтому предсказание грозовых разрядов и борьба с ними становятся критически важной задачей. Первые опыты по борьбе с молниями были поставлен
06.02.2002 Водометы будут использоваться в борьбе против молний

клахома, в год молнии поражают более 600 человек в США; 100 из них спасти не удается. Большинство из пострадавших находились в момент удара на спортивной площадке. Выплаты страховок вследствие ударов молний составляют умопомрачительные $5 млрд. в год. Поэтому предсказание грозовых разрядов и борьба с ними становятся критически важной задачей. Первые опыты по борьбе с молниями были поставлен
31.01.2002 Американские ученые создали карту распределения молний по земному шару

ыми из Национального научно-технологического центра космических исследований (National Space Science and Technology Center, NSSTC) в городе Хантсвилл, штат Аляска, была составлена карта распределения молний. Мониторинг молний осуществляется с помощью детектора оптических вспышек (Optical Transient Detector, OTD) и детектора молний (Lightning Imaging Sensor, LIS). Первый из них
31.01.2002 Американские ученые создали карту распределения молний по земному шару

ыми из Национального научно-технологического центра космических исследований (National Space Science and Technology Center, NSSTC) в городе Хантсвилл, штат Аляска, была составлена карта распределения молний. Мониторинг молний осуществляется с помощью детектора оптических вспышек (Optical Transient Detector, OTD) и детектора молний (Lightning Imaging Sensor, LIS). Первый из них

Публикаций - 166, упоминаний - 203

Стихийные бедствия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 5
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 5
Ростелеком 9700 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 4
Google LLC 11775 4
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 21 4
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Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 3
Yandex - Яндекс 7339 2
Dell EMC 5027 2
Huawei 3933 2
Dell Technologies - Dell Computer 2135 2
Intel Corporation 12197 2
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Базальт СПО - BaseALT 655 2
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Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
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Прогноз 1650 2
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D&M Holdings - Denon & Marantz 52 2
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Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Microsoft Corporation 24624 1
Lenovo Group 2292 1
Apple Inc 12100 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
8213 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
ESET - ESET Software 1133 1
TP-Link - ТП-Линк 205 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Boeing 1009 2
Россети Ленэнерго 1700 2
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 16 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 150 2
General Atomics Aeronautical Systems 8 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Adidas - Адидас 160 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
Альфа-Банк 1769 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Транснефть 299 1
Runica Investments 11 1
ВТБ Страхование 61 1
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Верный - торговая сеть 291 1
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Porsche Design GmbH 23 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
Groupe SEB - Rowenta 44 1
Транснефть СК - страховая компания 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 1
Композит 92 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
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МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 4
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 4
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 4
Apple iPod 1537 3
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Microsoft Office 3734 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
Apple iPhone 6 4862 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 470 2
NASA CGRO - Compton Gamma Ray Observatory - Обсерватория Комптон 17 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 86 2
Microsoft Security Essentials - MSE 135 2
Nokia Symbian OS 1400 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 90 1
Microsoft Azure 1408 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 235 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 178 1
Google Android 8 - Android Oreo 194 1
Google Android Package Kit - APK 178 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Rouyu Technology - FlexPai - Смартфон 17 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 244 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 27 3
Коровин Алексей 15 2
Галеев Ринат 6 2
Левкевич Михаил 60 2
Михеев Владимир 14 2
Krider Phillip - Крайдер Филипп 2 2
Boccippio Dennis - Боччиппио Деннис 2 2
Иванов Олег 141 2
Старикова Евгения 11 2
Valine William - Вэлайн Вильям 2 2
Smith David - Смит Дэвид 30 2
Белова Ольга 4 2
Волков Сергей 80 1
Евтушенко Олег 143 1
Касперский Евгений 323 1
Песков Дмитрий 106 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 32 1
Пищальников Кирилл 5 1
Кононенко Олег 40 1
Пономарева Ксения 6 1
Bush George - Буш Джордж 304 1
Houdini Harry - Гудини Гарри 4 1
Козлов Игорь 47 1
Tesla Nikola - Тесла Никола 18 1
Третьяк Константин 34 1
Макаров Вадим 28 1
Дианов Алексей 17 1
Ксенин Алекс 311 1
Шалманов Сергей 201 1
Газаров Артур 77 1
Маленченко Юрий 58 1
Набоков Сергей 27 1
Сахаров Андрей 8 1
Принцевская Людмила 34 1
Бортник Иван 21 1
Станкевич Яна 7 1
Стругацкие (братья) 32 1
Назаров Михаил 10 1
Вильфанд Роман 3 1
Маркелов Михаил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 46
Земля - планета Солнечной системы 10374 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 16
Европа 21767 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 10
Германия - Федеративная Республика 12682 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 9
Япония 13282 9
США - Калифорния 4625 9
Франция - Французская Республика 7845 8
США - Флорида 765 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 7
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 7
Южная Корея - Республика 6646 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 5
Солнечная система - Solar system 2522 5
Сатурн - планета Солнечной системы 135 5
Земля - Южное полушарие 155 5
Азия - Азиатский регион 5528 4
Израиль 2730 4
Италия - Итальянская Республика 4352 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 4
США - Колорадо 381 4
США - Пенсильвания 358 4
США - Калифорния - Сан-Диего 367 4
США - Пасадина 169 4
США - Колорадо - Боулдер 82 4
Африка Центральная 40 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Финляндия - Финляндская Республика 3603 3
Индия - Bharat 5432 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 3
Америка Южная 850 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
США - Вашингтон - Сиэтл 400 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 30
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 30
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 16
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 16
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 13
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 11
Физика - Physics - область естествознания 2642 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 10
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 10
Английский язык 6634 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 8
Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 435 8
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 560 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 7
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1329 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 7
Энергетика - Energy - Energetically 5082 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 6
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 6
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 5
Металлы - Медь - Copper 791 5
Атмосфера - Noctilucent cloud - Серебристые облака - атмосферное явление 28 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 4
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 4
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 443 4
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 9
New Scientist 1448 7
CNews RND - R&D.CNews 2273 6
CNews - ZOOM.CNews 1847 4
AP - Associated Press 2004 4
Nature 811 3
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Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 2
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PhysicsWeb 180 2
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Independent 111 2
Spacemart 20 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
Scientific Reports 20 1
InformationWeek 241 1
NEWSru.com 229 1
Flight Global 79 1
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Nikkei Electronics 78 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 183 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 4
МЭИ - Московский энергетический институт 143 4
SII - Space Science Institute - Космический институт в Боулдере 15 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 2
РАН - Российская академия наук 1870 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 2
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 59 2
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 42 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 2
NASA NSSTC - National Space Science and Technology Center - Национальный центр космической науки и технологии США 6 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 68 1
СПХФУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский Государственный химико-фармацевтический университет 3 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 163 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 60 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 32 1
ESRF - European Synchrotron Radiation Facility - Европейский центр синхротронного излучения 10 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 15 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
UVic - University of Victoria - Университет Виктории 10 1
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 19 1
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 27 1
РГХПУ им. Строганова - Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова - Университет Строганова - МГХПА - Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова 5 1
UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco UFRPE - Federal University of Pernambuco - Федеральный университет Пернамбуку 1 1
University of Rennes - Université de Rennes - Университет Ренна 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
Geek Picnic 8 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 1
Kaspersky Geek Picnic 2 1
Фотофорум 48 1
CEATEC 45 1
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