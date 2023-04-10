Контролируемые молнии помогут повысить надежность современных оптических линий связи антового ключа в протяженных оптических сетях, а также отработке методик оценки воздействия атмосферных разрядов на системы квантовых телекоммуникаций. Однако оказалось, что проблема сильного влияния молний на современные системы телекоммуникаций, осуществляемых по волоконно-оптическим линиям связи, требует еще значительной фундаментальной проработки, а ряд гипотез до сих пор не подтвержден

Грозы и молнии на Земле влияют на ее ионосферу — в чем риски? скопом Аресибо за время его работы, поможет ученым сделать количественную оценку воздействия гроз и молний на нижние слои ионосферы. А лучшее понимание совместного влияния солнечных вспышек и г

Лазерная пушка, вызывающая дожди и грозы годаря разработке исследователей из Университета Аризоны. Они нашли способ использовать двойной лазерный луч для конденсации статически заряженных частиц в облаках, что приводит к образованию дождя и молний. Собственно идея применения высокоэнергетического лазера для провоцирования выпадения дождей не нова. Однако до сих пор ученым не удалось создать установку с большой дальностью действия,

В земных грозах рождается антиматерия ии образуются во время вспышек гамма-излучения (TGF) внутри грозы и это связано с мощными разрядами молний. По оценкам, около 500 TGF происходят ежедневно во всем мире, но большинство этих вспы

Беспилотник изучит молнии в самом сердце грозы в результате ученые по внезапному изменению напряженности электрического поля могут определить был удар молнии или нет. Также прибор позволяет оценить электрическую проводимость верхней части

В Бангладеш от ударов молний погибли по меньшей мере 16 человек В Бангладеш от ударов молний погибли по меньшей мере 16 человек. По данным представителей полиции, 6 человек стали жертвами стихии на северо-востоке страны, другие 10 - в остальных частях страны. По словам сотрудник

Исследована природа рентгеновского излучения молний ает Physorg, исследовательская группа из университета Флориды и местного технологического института представила в журнале Geophysical Research Letters результаты исследования рентгеновского излучения молний. Теоретически предсказанное еще в 1925 году рентгеновское излучение, генерируемое при молниевых разрядах, экспериментально было обнаружено в 2001 – 2002 гг. Выяснилось, что молния являет

Предложена новая теория формирования грозовых разрядов в в разных частях облака, выявлены факторы, определяющие этот процесс. Процессы, протекающие внутри грозового облака, приводят к накоплению зарядов, расположенных по краям облака, что создает в

Разработана новая модель образования молний Основываясь на результатах численного моделирования, ученые из университета Пенсильвании разработали теорию, описывающую образование всех известных типов молний, включая такие экзотические виды разрядов, как "сверхмолнии" и "голубые струи", которые распространяются в атмосфере снизу вверх. В модели, разработанной доктором Джереми Руссетом (Jerem

Ученые провели рентгеновское исследование шаровой молнии ) и Владимиру Дихтярю (Vladimir Dikhtyar) из университета Тель-Авива удалось получить искусственные шаровые молнии, фокусируя микроволновое излучение на кремниевых подложках и других твердых об

Композитный авиалайнер оказался уязвим для молний Как сообщает Flight Global, решение концерна Airbus об использовании композитных панелей в конструкции фюзеляжа самолета А350 вместо привычных алюминиевых неожиданно сказалось на "молниеустойчивости" самолета, обеспечиваемой обычно низким сопротивлением металлического фюзеляжа и наличием тем самым естественной "земли", обеспечивающей распределение потенциала. Для восстан

Слушать плеер во время грозы опасно для жизни т, что ударом молнии его отбросило примерно на 2,5 м в сторону. Электронные устройства сами по себе молнию не притягивают, полагают специалисты, однако в данном случае комбинация пота и металли

Подытожен спор о природе молний а подтверждение в итоге многолетнего эксперимента, проводимого NASA c использованием спутника TRMM. Космический мониторинг грозовых облаков дал ценнейшие результаты. За три года спутник получил

Подытожен спор о природе молний а подтверждение в итоге многолетнего эксперимента, проводимого NASA c использованием спутника TRMM. Космический мониторинг грозовых облаков дал ценнейшие результаты. За три года спутник получил

Мобильные телефоны опасны во время грозы Мобильные телефоны могут представлять опасность во время грозы. К такому выводу пришли британские медики. Они привели в доказательство историю 15-летней девочки, которую ударила молния, когда та разговаривала по мобильному телефону. Девочка, в котору

"Аллея гроз" на Сатурне: новый снимок ороне планеты. Как правило, штормы на Сатурне локализуются в южном полушарии в области, называемой «аллея гроз». Снимок был сделан в видимом диапазоне 2 января 2006 года на расстоянии 2,8 млн.

"Аллея гроз" на Сатурне: новый снимок ороне планеты. Как правило, штормы на Сатурне локализуются в южном полушарии в области, называемой «аллея гроз». Снимок был сделан в видимом диапазоне 2 января 2006 года на расстоянии 2,8 млн.

На Сатурне бушуют грозы т колец Сатурна – этого света вполне достаточно, чтобы видеть и другие атмосферные явления. Размер «грозового облака» с севера на юг составляет 3 500 км. Шторм наблюдался примерно на той же шир

На Сатурне бушуют грозы т колец Сатурна – этого света вполне достаточно, чтобы видеть и другие атмосферные явления. Размер «грозового облака» с севера на юг составляет 3 500 км. Шторм наблюдался примерно на той же шир

Шаровые молнии можно печь в микроволновке внешние генераторы мощных радиоволн. Предложенная израильскими учеными методика позволяет создавать шаровые молнии сравнительно простым и малозатратным способом из расплава твердых материалов &

Шаровые молнии можно печь в микроволновке внешние генераторы мощных радиоволн. Предложенная израильскими учеными методика позволяет создавать шаровые молнии сравнительно простым и малозатратным способом из расплава твердых материалов &

Cassini: Сатурн - планета молний о года, приближаясь к планете с кольцами, корабль «поймал» сигнал о молнии за 161 млн. км. Астрофизик из университета Айова доктор Дон Гарнетт (Don Gurnett), сказал: «Это значит, что радиосигналы от молний Сатурна в миллион раз сильнее земных. Я удивлен и поражен этим». Некоторые сигналы о молниях были отнесены на счет штормов, наблюдаемых с Cassini. Доктор Гарнетт представил результаты на

НАСА: как пережить гром и молнию William Valine) и Филипп Крайдер (Phillip Krider) изучили результаты съемок на «быструю» камеру 386 молний в родном штате. Выяснилось, что около трети из них бьют в несколько точек одновременно

НАСА: как пережить гром и молнию William Valine) и Филипп Крайдер (Phillip Krider) изучили результаты съемок на «быструю» камеру 386 молний в родном штате. Выяснилось, что около трети из них бьют в несколько точек одновременно

Исследовать грозы будут высотные беспилотные разведчики арата мы можем проводить электрические, магнитные и оптические измерения гроз, сравнивая активность молний и электризованность атмосферы внутри грозового фронта и за его пределами. В это же вре

Исследовать грозы будут высотные беспилотные разведчики арата мы можем проводить электрические, магнитные и оптические измерения гроз, сравнивая активность молний и электризованность атмосферы внутри грозового фронта и за его пределами. В это же вре

Водометы будут использоваться в борьбе против молний клахома, в год молнии поражают более 600 человек в США; 100 из них спасти не удается. Большинство из пострадавших находились в момент удара на спортивной площадке. Выплаты страховок вследствие ударов молний составляют умопомрачительные $5 млрд. в год. Поэтому предсказание грозовых разрядов и борьба с ними становятся критически важной задачей. Первые опыты по борьбе с молниями были поставлен

Водометы будут использоваться в борьбе против молний клахома, в год молнии поражают более 600 человек в США; 100 из них спасти не удается. Большинство из пострадавших находились в момент удара на спортивной площадке. Выплаты страховок вследствие ударов молний составляют умопомрачительные $5 млрд. в год. Поэтому предсказание грозовых разрядов и борьба с ними становятся критически важной задачей. Первые опыты по борьбе с молниями были поставлен

Американские ученые создали карту распределения молний по земному шару ыми из Национального научно-технологического центра космических исследований (National Space Science and Technology Center, NSSTC) в городе Хантсвилл, штат Аляска, была составлена карта распределения молний. Мониторинг молний осуществляется с помощью детектора оптических вспышек (Optical Transient Detector, OTD) и детектора молний (Lightning Imaging Sensor, LIS). Первый из них