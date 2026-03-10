Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191367
ИКТ 14756
Организации 11423
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3557
Системы 26646
Персоны 83272
География 3037
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

РАН ОИВТ Объединенный институт высоких температур Российской академии наук


СОБЫТИЯ


10.03.2026 Омский институт водного транспорта и BPMSoft заключили соглашение о сотрудничестве 1
16.12.2024 МФТИ: феррит никеля поможет создавать микросхемы для энергонезависимых устройств 1
14.11.2024 В России создадут мощный суперкомпьютер на отечественной элементной базе 3
11.11.2024 Российские ученые создали математическую модель безопасной работы реакторов на быстрых нейтронах  2
05.04.2023 Власти пытались отобрать у создателей суперкомпьтерного «железа» «Ангара» 400 миллионов, но не получили ничего 2
06.06.2022 Ликбез RnD.CNews: в чем разница между ядерным, гиперзвуковым и кинетическим оружием 1
16.06.2020 Создатели суперкомпьютерной сети «Ангара» избавились от древних бомбоубежищ, чтобы не разориться на налогах 2
19.09.2019 Создан первый российский суперкомпьютер с «бесконечным» масштабированием 3
19.09.2019 Ростех создал модульный суперкомпьютер «Фишер» для РАН 3
03.12.2018 Российские силовики купили свыше 100 отечественных «аквариумных» суперкомпьютеров 1
25.04.2017 «Росэлектроника» объединит тысячи вычислительных машин в суперкомпьютерные сети 2
14.09.2016 Российские ученые нашли способ заживлять раны холодной плазмой 1
10.12.2012 Председателем набсовета фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» стал министр образования Дмитрий Ливанов 1
29.04.2009 "Высокие технологии XXI века": итоги юбилейного форума 1
24.11.2008 Энергетика и безопасность: от политики до геотехнологий 1
09.11.2007 ОИВТ РАН закупает вычислительное оборудование 1
06.03.2006 ОИВТ инсталлировал решение на базе IBM Сluster 1350 3
06.03.2006 "Т-Платформы" интегрировала решение на базе кластера IBM Сluster 1350 3
14.10.2005 ЕК поддержала российские центры коммерциализации 1
09.10.2002 DANCOM Group создаст биометрическую систему распознавания человека для Министерства обороны РФ 1

Публикаций - 20, упоминаний - 34

РАН ОИВТ и организации, системы, технологии, персоны:

Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 340 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1227 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 5
Intel Corporation 12604 4
IBM - International Business Machines Corp 9570 3
Т-Платформы - T-Platforms 401 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1048 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 329 3
Nvidia Corp 3797 1
Инверсия - Инверсия НПФ 148 1
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 30 1
АФК Система - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 24 1
Evol Gold - Эвол Голд - Dancom Group 19 1
Immers - Иммерс - immers.cloud - Диджитэл Тек Энд Лаб 7 1
Инжект НПП 9 1
Storus - Сторус 36 1
Ростех - Автоматика Концерн 1760 1
Telegram Group 2692 1
Nvidia - Mellanox Technologies 95 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
Политех - Политехнический музей 34 1
Спектр Групп 4 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 1
ИЦК АНО - Инновационный центр Кольцово 2 1
General Atomics 28 1
Газпром - Nord Stream AG - Nord Stream 2 AG - Nord Stream Aktiengesellschaft - NEGPC - North European Gas Pipeline Company - Северный поток - Северный поток 2 13 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1106 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3130 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3294 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5793 1
Судебная власть - Judicial power 2418 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3551 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6371 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5293 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2216 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 772 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1282 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2771 1
Знание - Российское общество 7 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 102 1
АТУ - Ассоциация технических университетов - Technical Universities Association 5 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21892 9
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1753 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13167 4
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2875 4
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 326 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10086 3
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 965 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11237 3
Интерконнект 88 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7498 3
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1582 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27284 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16728 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 595 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26277 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1224 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1193 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15049 2
Blade-server - Блейд-сервер 230 2
Компилятор - Компиляторные технологии - Compiler 120 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12174 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74379 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58051 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3592 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2220 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32133 2
АЧТ - «абсолютно черное тело» - калибровочный излучатель 27 1
RRAM - ReRAM - Resistive RAM - Resistive random-access memory - резистивная память с произвольным доступом - микросхемы энергонезависимой резистивной памяти 17 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4574 1
Стандартизация - Standardization 2258 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14426 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7217 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1128 1
Трансфер технологий 157 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3375 1
Квантовый компьютер - Спинтроника - спиновая электроника 59 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 558 1
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 388 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9443 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4866 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 163 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1406 3
Intel MKL - Intel Math Kernel Library 10 2
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 2
IBM System eServer BladeCenter 118 2
Intel VTune Amplifier - Intel VTune Performance Analyzer 29 2
Intel Xeon EM 6 2
IBM System - IBM eServer OpenPower 19 2
Intel Fortran Compiler - Intel Visual Fortran Compiler 11 2
Intel C++ Compiler 7 2
РАН ОИВТ Фишер - суперкомпьютер 3 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 996 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 349 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 2
DESMOS - Графический калькулятор 2 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3454 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 1
Т-Платформы - T-Edge 9 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 699 1
Apple iPhone 6 4862 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 665 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 180 1
Стегайлов Владимир 4 3
Евтушенко Олег 144 2
Чичковский Александр 2 1
Громов Алексей 12 1
Свинаренко Андрей 15 1
Ливанов Дмитрий 59 1
Коваленко Максим 2 1
Лопатин Юрий 1 1
Юсуфов Виталий 26 1
Хребтовский Иван 1 1
Брыкин Арсений 57 1
Клюев Леонид 6 1
Пономарёв Алексей 7 1
Фортов Владимир 16 1
Федоров Игорь 13 1
Хлунов Александр 9 1
Провинцев Павел 8 1
Петров Олег 8 1
Полежаев Юрий 1 1
Носов Андрей 3 1
Дмитриевский Анатолий 2 1
Сафонов Владимир 4 1
Кудрявцева Алла 1 1
Казаков Анатолий 3 1
Волкова Любовь 2 1
Бессонова Татьяна 1 1
Лобанцов Владимир 1 1
Салтыков Борис 1 1
Дзейтов Руслан 4 1
Николаев Владислав 2 1
Колотинский Даниил 1 1
Чубайс Анатолий 220 1
Абрамов Сергей 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 159301 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46279 8
Китай - Тайвань 4156 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3069 3
Земля - планета Солнечной системы 10716 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1360 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 159 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 82 1
Уран - планета Солнечной системы 547 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 113 1
Япония - Хиросима 14 1
Япония - Нагасаки 35 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новая Земля архипелаг (Матка) 21 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53670 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4130 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2456 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18893 1
Индия - Bharat 5746 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4352 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3229 1
Россия - СФО - Новосибирск 4729 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1731 1
Бразилия - Федеративная Республика 2462 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3012 1
Индонезия - Республика 1026 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2166 1
Германия - Бавария - Мюнхен 480 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1023 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 904 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1194 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 996 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1018 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 443 1
Китай - Пекин - Beijing 1060 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 173 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 523 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3259 1
Южная Корея - Сеул 372 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1057 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32173 12
Энергетика - Energy - Energetically 5559 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6422 6
Физика - Physics - область естествознания 2849 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5996 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8930 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3288 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7633 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8424 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4358 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7407 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 380 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2995 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6369 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55373 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1186 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15346 1
Плутоний 40 1
Уран - Uranium - химический элемент 20 1
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 195 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1306 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 866 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 120 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2613 1
Россия - ЦФО - Московская область - Шатура 32 1
Здравоохранение - Трансплантология - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов - Регенеративная медицина - пересадка органов 73 1
Число Маха - скорость 59 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17524 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5359 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6401 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1331 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 493 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4422 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 164 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1832 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 323 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1534 1
Аудит - аудиторский услуги 3156 1
Кислород - Oxygenium 47 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 141 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 1
РАН - Российская академия наук 2047 18
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 58 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1122 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 688 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 169 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 174 1
РАН ИМЕТ - Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН 9 1
РГУ - Ростовский государственный университет 7 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 16 1
РАН ИНХС - Институт нефтехимического синтеза имени А.В.Топчиева Российской академии наук 5 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - НИИ КС имени А.А. Максимова - НИИ космических систем имени А.А. Максимова 3 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
РАН ИОФ - Институт общей физики имени А.М. Прохорова 8 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 42 1
РАН ИПНГ - Институт проблем нефти и газа РАН 3 1
РАН СО ТНЦ - Томский научный центр - Томский академгородок 7 1
РАН ИПХФ - Институт проблем химической физики Российской академии наук 10 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 64 1
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 23 1
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 29 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 407 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 450 1
МЭИ - Московский энергетический институт 160 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423951, в очереди разбора - 726957.
Создано именных указателей - 191367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240